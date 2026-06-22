EasyJet odmítl miliardovou nabídku. Castlelake jde přímo za akcionáři
EasyJet odmítl už třetí nabídku na převzetí od americké investiční společnosti Castlelake. Ta podle Bloombergu oceňuje britské aerolinky na 4,74 miliardy liber a po neúspěchu u vedení se obrací přímo na akcionáře.
Britské nízkonákladové aerolinky EasyJet odmítly už třetí nabídku na převzetí od americké investiční společnosti Castlelake. Ta se proto se svým nejnovějším návrhem, který firmu oceňuje zhruba na 4,74 miliardy liber (více než 132 miliard korun), obrací přímo na akcionáře. Uvedla to agentura Bloomberg.
Nejnovější nabídka Castlelake činila 625 pencí za akcii. Byla tak vyšší než předchozí návrh ve výši 560 pencí z 12. června. Akcie EasyJetu po zveřejnění informací v úvodu londýnského obchodování rostly až o 3,7 procenta na 522,8 pence.
Akcie easyJet
Aktuální kotace se pohybuje kolem 519 pencí za akcii. Za poslední měsíc titul výrazně posílil.
Nákup „pod cenou“
EasyJet tvrdí, že nabídka není v nejlepším zájmu akcionářů. Castlelake zároveň obvinil, že se snaží společnost koupit „pod cenou“. Představenstvo aerolinek uvedlo, že dál věří strategii firmy i její schopnosti vytvářet dlouhodobou hodnotu pro akcionáře.
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Podle EasyJetu je firma v silné pozici. Opírá se o rozvahu s investičním ratingem, čistou hotovostní pozici, vysokou spokojenost zákazníků i silné zapojení zaměstnanců.
Castlelake už na konci května oznámil, že zvažuje nabídku na převzetí britského dopravce. Jako americká firma ale nemůže plně ovládnout evropské letecké aktivum, a proto by k úspěšnému převzetí potřebovala partnera. V pondělí uvedla, že spojila síly s Markem Breenem a Peterem Bellewem, bývalým manažerem EasyJetu.
Atraktivní letištní sloty
EasyJet je pro investory zajímavý mimo jiné díky atraktivním letištním slotům v Miláně, Ženevě či na londýnském Lutonu. Provozuje také moderní flotilu letadel typu Airbus A320, která patří k nejrozšířenějším dopravním letounům.
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Představenstvo EasyJetu nabídku znovu označilo za oportunistickou. Tvrdí, že přichází ve chvíli, kdy cenu akcií firmy zasáhly dopady války v Íránu, která zvýšila ceny paliv pro aerolinky po celém světě.
Castlelake naopak uvedl, že vedení EasyJetu neprojevilo ochotu smysluplně jednat. Proto se firma rozhodla oslovit přímo akcionáře. Nabídnout chce také částečnou akciovou alternativu, díky níž by investoři mohli v aerolinkách zůstat.
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Největším jednotlivým akcionářem EasyJetu je rodina zakladatele Steliose Haji-Ioannoua s podílem 15,3 procenta. Přibližně 70 procent akcií drží investiční společnosti, vyplývá z dat sestavených agenturou Bloomberg.
Zapojení Petera Bellewa dodává nabídce další rozměr. Bellew byl provozním ředitelem EasyJetu, než krátce před pandemií odešel ke konkurenčnímu Ryanairu. Jeho odchod tehdy vyvolal soudní spor mezi oběma společnostmi. Působil také v Malaysian Airlines a naposledy v saúdskoarabském startupu Riyadh Air.
Mark Breen je generálním ředitelem poradenské společnosti Oneiros Aerospace. Dříve vedl několik menších a středně velkých aerolinek včetně saúdskoarabského nízkonákladového dopravce flyadeal a působil také v Oman Air.
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