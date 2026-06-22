Plníme, co jsme slíbili. Na to nejsou fanoušci Petra Fialy zvyklí, rýpl si Klempíř do demonstrantů

Ministr kultury Oto Klempíř odmítá, že by vládní změny financování ČT a Českého rozhlasu ohrožovaly jejich nezávislost. Demonstraci na podporu veřejnoprávních médií označil za spor o peníze, zatímco zaměstnanci obou institucí vstupují do výstražné stávky.
Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé) o penězích, ne o hodnotách či nezávislosti. Plníme, co jsme slíbili voličům, uvedl časně ráno ministr na síti X. Reagoval tak na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek, při níž v neděli v Praze několik tisíc lidí vyjádřilo nesouhlas se změnou financování České televize a Českého rozhlasu a vyzvalo k odvolání Klempíře.
„Pokud někdo chce od daňových poplatníků více peněz za stejnou službu, ať to říká otevřeně a neschovává se za řeči o svobodě,“ uvedl ministr. Vláda podle něj změnu financování médií avizovala dopředu. Je součástí vládního programového prohlášení. „Plníme, co jsme slíbili. Rozumím, že na něco takového nejsou fanoušci Petra Fialy (bývalý premiér, pozn. red.) zvyklí. Ale chápu, že to se do byznysu tzv. chvilkařů nehodí,“ doplnil.
Včerejší manifestace byla o penězích, ne o hodnotách či nezávislosti médií. V tomto směru se totiž zákony nemění.
A pokud někdo chce od daňových poplatníků více peněz za stejnou službu, ať to říká otevřeně a neschovává se za řeči o svobodě.
Vláda schválila návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Rozpočty obou institucí se sníží zhruba o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun. ČT a ČRo uvedly, že kvůli úsporám by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 ze 4250 zaměstnanců.
Zástupci vládní koalice argumentují tím, že obě instituce musí šetřit a nezávislost veřejnoprávních médií tím není ohrožena. Opozice mluví o útoku vlády na média veřejné služby. Zaměstnanci ČT a ČRo kvůli změnám financování vyhlásili na dnešek 24hodinovou výstražnou stávku.
Už i BBC? Osekávání a propouštění čeká i vzor veřejnoprávního vysílání
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Ministr kultury Oto Klempíř chce v rozpočtu na rok 2027 pro svůj resort až 21 miliard korun. Peníze pro Českou televizi a Český rozhlas se podle něj do této částky započítávat nebudou a mají rozpočet ministerstva navýšit zvlášť. O návrhu dnes jednala tripartita, definitivní podoba rozpočtu se bude řešit s ministerstvem financí.
Méně regulací, rychlejší povolování, větší odvaha a jasná pravidla pro rozvoj. Experti Realitního Clubu popisují, co by mělo po volbách udělat nové vedení Prahy, aby se z hlavního města nestala jen kulisa pro turisty a bydlení pro nejbohatší.
Praha potřebuje zrychlit. Nejen ve výstavbě bytů, ale i v rozhodování, infrastruktuře, plánování a pravidlech pro rozvoj města. Právě to v anketě Newstreamu zdůrazňují respondenti z Realitního Clubu, kteří odpovídali na otázku, co by mělo příští vedení Prahy udělat, aby se z města nestal jen „skanzen pro turisty“.
Praha se nemůže jen chránit, regulovat a čekat. Musí stavět, zahušťovat, pořádat velké mezinárodní akce, dokončovat páteřní infrastrukturu a nastavit pravidla, která umožní městu růst, aniž by ztratilo svou hodnotu, shodují se experti.
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Praha je pro developery stále nejatraktivnějším trhem, zároveň v ní ale houstne konkurence a přibývá projektů. Skupina Framework proto zvažuje vlastní development mimo metropoli a sází na krajská města, kterým může pomoci silnější poptávka po bydlení i lepší dopravní napojení. „Praha je skvělá, ale je tu přetlak projektů,“ říká Ján Antal, šéf a majitel společnosti, v podcastu Realitní Club.
Jedním z nejsilnějších témat je délka povolování staveb. Podle Tomáše Portlíka, starosty Prahy 9 a kandidáta na pražského primátora za ODS, Praha zaostává právě proto, že stavět v hlavním městě trvá příliš dlouho. „Jestli má Praha v něčem slabé místo a není na špičce, tak je to díky tomu, že trvá dlouho výstavba,“ uvedl Tomáš Portlík.
Podle něj nestačí jen schválit územní plán. Praha se musí vyvarovat přidávání dalších regulací a naopak liberalizovat procesy tak, aby se realitní trh mohl skutečně rozhýbat. „Musíme zkrátit procesní lhůty z deseti let na dva, dva a půl roku, aby se ten trh pořádně rozhýbal,“ řekl Portlík.
O rychlejší výstavbě nerozhodne plán, ale smlouvy a silný lídr Prahy, shodli se experti
Praha má Metropolitní plán, ale tím se bytová výstavba automaticky nerozběhne. Klíčový boj se přesouvá k plánovacím smlouvám, kratším lhůtám a schopnosti města fungovat jako jeden celek. Tomáš Portlík chce méně regulací a „jednu Prahu“, developeři varují, že jinak nový plán jen vytvoří další úzké hrdlo a dražší byty.
Stejný problém podle něj platí i pro páteřní infrastrukturu. Jako příklad zmínil metro D, jehož příprava a realizace se táhnou dlouhé roky. Nové vedení Prahy by proto podle něj mělo velmi rychle představit konkrétní plán, jak podobným průtahům zabránit. „Nové vedení musí do tří, do čtyř měsíců představit koncept, jak se toto dít nebude, a pro to udělat všechno,“ dodal Portlík.
Zároveň upozornil, že Praha nesmí zůstat jen městem pro návštěvníky. Má-li být živou metropolí, musí podle něj přitahovat i velké světové akce, kongresy a události, které do města přinášejí život i mimo běžný turistický provoz.
Pokračovat v rozjetých projektech
Podle Pavla Doláka z KPMG je klíčové, aby příští vedení Prahy nepřicházelo s úplným restartem všeho, co už běží. Město by se mělo soustředit na priority a pragmaticky pokračovat v projektech, které už jsou rozpracované. „Když bude pragmaticky přistupovat k věci, zaměří se na některé priority a bude pokračovat v rozjetých projektech, tak by to mohlo stačit, aby se to dál posunulo k cíli, který chceme všichni,“ uvedl Dolák.
Praha podle něj nepotřebuje další roky debat o tom, co by se mělo dělat. Potřebuje řízení, kontinuitu a schopnost dotahovat projekty do konce.
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Na krátkost volebního období upozorňuje také advokát a partner PRK Partners Roman Pečenka. Podle něj bude mít nové vedení města jen omezený čas na to, aby nastavilo směr a začalo jej prosazovat. „Nové vedení Prahy bude mít hrozně málo času. Čtyři roky nejsou dostatečná doba,“ řekl Pečenka.
První měsíce po volbách tak podle něj budou zásadní. Nová reprezentace by měla rychle pojmenovat, kam chce město vést, opřít svou vizi o fakta a pak ji důsledně prosazovat.
„Přál bych si, aby si co nejrychleji zdefinovali vizi, jak dosáhnout těchto cílů, a aby se nebáli tu vizi prosazovat a stát si za ní. Ideálně samozřejmě na základě skutečně prokazatelných argumentů,“ uvedl Pečenka.
Město potřebuje odvahu rozhodovat
Bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová zdůrazňuje hlavně politickou odvahu. Podle ní se nové vedení nesmí bát zásadních rozhodnutí ani toho, že mohou vyvolat koaliční spory. „V první řadě by mělo mít odvahu udělat zásadní rozhodnutí a nebát se toho, že se jim případně rozpadne koalice,“ uvedla Krnáčová.
Důležitý podle ní bude také výběr lidí, kteří budou město řídit. V radě by podle Krnáčové měli sedět lidé se zkušeností z městských částí a s reálnou znalostí fungování samosprávy.
„Musí si vybrat do své rady inteligentní lidi, kteří mají zkušenosti s vedením buď v městských částech, anebo vůbec vědí, co je rozdíl mezi samosprávou a přenesenou působností, a vyznají se trochu v provozu,“ dodala Krnáčová.
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Jedním z konkrétních témat, které podle respondentů souvisí s rizikem „turistického skanzenu“, jsou krátkodobé pronájmy. Podle Davida Bureše ze společnosti Flet Praha stále nenastavila dostatečně jasná pravidla, přestože se o tématu mluví už řadu let. „O Praze někteří říkají, že je to skanzen pro turisty. Já si myslím, že tohle můžeme zvrátit, pokud zavedeme jasná pravidla,“ uvedl Bureš.
Podle něj existují různé cesty, jak krátkodobé pronájmy regulovat nebo alespoň lépe vymezit. Může jít o nástroje daňové, typologické i stavební. „To, že se to za posledních pět nebo šest let, kdy se o tom mluví, nestalo, je za mě velká chyba. Takže tímhle bych začal,“ řekl Bureš.
Právě jasná pravidla podle něj mohou pomoci tomu, aby centrum Prahy zůstalo živým městem, nikoli jen ubytovací kapacitou pro návštěvníky.
Stavět výš a zahušťovat
Dalším velkým tématem je dostupnost bydlení. Pokud se Praha nechce stát městem jen pro nejbohatší, musí podle Petra Paličky, šéfa realitní divize EPH Daniela Křetínského, umožnit větší výstavbu uvnitř města. Nejen na okrajích, ale tam, kde už existuje dopravní a technická infrastruktura. „Když se bavíme o tématu, aby se město Praha nestalo jenom skanzenem pro nejbohatší, kteří si tady budou moct pořídit bydlení, tak já jsem zastáncem toho zahušťovat,“ uvedl Palička.
Podle něj má Praha využívat prostory uvnitř města a nebát se jít do výšky. Právě tam už totiž existuje to nejcennější: metro, tramvaje a další infrastruktura. „Využívat prostory ve městě a jít určitě do výšky. Protože to, co tady máme nejcennější, jsou přesně ta metra, tramvaje a všechny ty věci,“ řekl Palička.
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Pokud se bude Praha rozšiřovat hlavně za své hranice, bude podle něj nutné znovu nákladně budovat infrastrukturu a prodlužovat dojíždění do centra. „Když pojedeme za město, budeme to muset znovu stavět a všechno bude trvat mnohem déle, než se člověk z okraje dostane do centra. Takže za mě je jasný cíl zahušťovat,“ dodal Palička.
Silná koalice, silný tým a plán do roku 2050
Podle Jana Sadila, šéfa společnosti JRD, bude klíčové, aby po volbách vznikla koalice, která bude schopná spolupracovat a skutečně řešit problémy města. Jedním z největších je podle něj nedostupné bydlení. „Přál bych si především, aby po volbách vznikla nějaká koalice, která bude skutečně spolupracovat a skutečně bude v Praze ty problémy odstraňovat,“ uvedl Sadil.
Nové vedení by podle něj mělo aktivně podporovat rozvoj Prahy, výstavbu a vytváření podmínek pro růst města. „Jedním z těch problémů je samozřejmě nedostupné bydlení. To znamená, aby ta koalice podpořila rozvoj Prahy, podpořila rozvoj stavění a skutečně táhla za jeden provaz,“ řekl Sadil.
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Vedle funkční koalice ale Praha podle něj potřebuje také dlouhodobou strategii. Nejen na jedno volební období, ale na desítky let dopředu. „Nové vedení města má postavit silný tým a vedle toho silnou vizi a strategii, kde chce město mít ne za pět a deset let, ale možná v roce 2050,“ uvedl Sadil.
Pokud se to podaří, podle něj už bude rozhodující hlavně schopnost naplánované věci skutečně realizovat.
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