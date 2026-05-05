„Ruce pryč od médií.“ Prahou prošel pochod na podporu veřejnoprávních médií
Na Staroměstském náměstí v Praze se vpodvečer sešly tisíce lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Podle zpravodaje České tiskové kanceláře drželi účastníci české vlajky a transparenty na podporu veřejnoprávních médií. Na akci dohlíželi policisté včetně antikonfliktního týmu.
Shromáždění s názvem Ruce pryč od médií pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Organizátoři požadují stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Po projevech řečníků se lidé vydali pochodem k budově Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici.
Akce začala v 17:30. Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a Mariana Novotná Nachtigallová ze spolku vyzvali ke stažení návrhu zákona, který označují za návrh „na zestátnění veřejnoprávních médií“. Požadují také konec snah o politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu.
„Pokud tak politici neučiní, uvidí, že tohle je pouze začátek,“ uvedl spolek.
Demonstrace v krajských městech
Organizátoři zároveň oznámili další akce. Milion chvilek pro demokracii připravuje na neděli 17. května od 17:00 pochody na obranu médií ve dvanácti krajských městech. O týden později se má v Praze uskutečnit pochod před Úřad vlády České republiky.
Krátce po 18:00 vyrazil průvod ze Staroměstského náměstí směrem k budově Českého rozhlasu. Trasa vedla ulicemi Celetná, Hybernská, Seifertova a Italská, cílem byla Vinohradská ulice. Organizátoři vyzvali účastníky, aby se vyvarovali vulgárních pokřiků a aby pochod probíhal v klidné atmosféře.
Podporovatelé veřejnoprávních médií nesli transparenty s hesly jako Svobodná média, Nezávislost má cenu nebo Nesvobodná média = nesvobodná země. V průvodu se bubnovalo a troubilo, lidé skandovali například Média nedáme a směrem k přihlížejícím volali Pojďte s námi. Zástupci spolku na místě rozdávali samolepky a připínací placky s nápisem Ruce pryč od médií.
Návrh zákona představil ministr kultury Oto Klempíř za Motoristy. Počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Zároveň má veřejnoprávním médiím pro příští rok ubrat 1,4 miliardy korun, z toho jednu miliardu České televizi a 400 milionů korun Českému rozhlasu.
Poplatky přitom tvoří podstatnou část výnosů veřejnoprávních médií. Česká televize má letos příjmy z poplatků naplánované na 6,7 miliardy korun, Český rozhlas na téměř 2,5 miliardy korun.
Odbory a iniciativa Veřejnoprávně před dvěma týdny kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost.