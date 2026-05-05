Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika „Ruce pryč od médií.“ Prahou prošel pochod na podporu veřejnoprávních médií

„Ruce pryč od médií.“ Prahou prošel pochod na podporu veřejnoprávních médií

V Praze se dnes na akci Milionu chvilek na podporu ČT a ČRo sešly tisíce lidí
ČTK
nst
nst

Na Staroměstském náměstí v Praze se vpodvečer sešly tisíce lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Podle zpravodaje České tiskové kanceláře drželi účastníci české vlajky a transparenty na podporu veřejnoprávních médií. Na akci dohlíželi policisté včetně antikonfliktního týmu.

Shromáždění s názvem Ruce pryč od médií pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Organizátoři požadují stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Po projevech řečníků se lidé vydali pochodem k budově Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici.

Akce začala v 17:30. Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a Mariana Novotná Nachtigallová ze spolku vyzvali ke stažení návrhu zákona, který označují za návrh „na zestátnění veřejnoprávních médií“. Požadují také konec snah o politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu.

„Pokud tak politici neučiní, uvidí, že tohle je pouze začátek,“ uvedl spolek.

12 fotografií v galerii

Demonstrace v krajských městech

Organizátoři zároveň oznámili další akce. Milion chvilek pro demokracii připravuje na neděli 17. května od 17:00 pochody na obranu médií ve dvanácti krajských městech. O týden později se má v Praze uskutečnit pochod před Úřad vlády České republiky.

Krátce po 18:00 vyrazil průvod ze Staroměstského náměstí směrem k budově Českého rozhlasu. Trasa vedla ulicemi Celetná, Hybernská, Seifertova a Italská, cílem byla Vinohradská ulice. Organizátoři vyzvali účastníky, aby se vyvarovali vulgárních pokřiků a aby pochod probíhal v klidné atmosféře.

Podporovatelé veřejnoprávních médií nesli transparenty s hesly jako Svobodná média, Nezávislost má cenu nebo Nesvobodná média = nesvobodná země. V průvodu se bubnovalo a troubilo, lidé skandovali například Média nedáme a směrem k přihlížejícím volali Pojďte s námi. Zástupci spolku na místě rozdávali samolepky a připínací placky s nápisem Ruce pryč od médií.

Výcvik vojáků české armády

Michal Nosek: Válka v pozadí, studenti v první linii. Vrátí Zůna zpět symbol šikany a ztraceného času?

Názory

Vojenské katedry se mají obnovit jako relikt, který jsme už jednou odmítli. To není vtip. Je to nostalgický sen ministra Zůny, který si katedru nikdy neužil, protože nestudoval civilní vysokou školu, ale přímo tu vojenskou. Ministr sice odmítá povinnou vojnu, ale vrací do hry instituci, která byla symbolem šikany a ztraceného času. Možná neříká všechno, ale historie mluví jasně.

Michal Nosek

Přečíst článek

Návrh zákona představil ministr kultury Oto Klempíř za Motoristy. Počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Zároveň má veřejnoprávním médiím pro příští rok ubrat 1,4 miliardy korun, z toho jednu miliardu České televizi a 400 milionů korun Českému rozhlasu.

Poplatky přitom tvoří podstatnou část výnosů veřejnoprávních médií. Česká televize má letos příjmy z poplatků naplánované na 6,7 miliardy korun, Český rozhlas na téměř 2,5 miliardy korun.

Odbory a iniciativa Veřejnoprávně před dvěma týdny kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost.

Související

Nový dopravní uzel pro Liberec. Historická budova zůstane, okolí se zásadně promění

Nejlepší řešení dopravního terminálu v Liberci navrhlo studio OV Architekti
OV Architekti, užito se svolením
nst
nst

Architektonickou soutěž na nový přestupní terminál vlakové a autobusové dopravy v Liberci vyhrálo pražské studio OV Architekti. Rozhodnutí poroty bylo podle náměstka primátora Jiřího Janďourka téměř jednomyslné. Město představí tři nejlepší návrhy na přelomu května a června v kulturním centru Linserka.

Terminál společně připravují Správa železnic, Liberecký kraj a město Liberec. Projekt ale závisí na vybudování rychlého železničního spojení z Prahy do Liberce. Bez něj podle generálního ředitele Správy železnic Tomáše Tótha nedává nový terminál smysl.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si projekt studia OV Architekti

9 fotografií v galerii

Přestavba nádraží

Nový dopravní uzel má vzniknout přestavbou hlavního libereckého nádraží. Propojí železniční, autobusovou i městskou dopravu. Historická nádražní budova zůstane zachována, areál se ale zbaví nevzhledných pozdějších přístaveb. Přibýt má moderní prosklená odbavovací hala a nástupiště má před počasím chránit lehká prosklená střecha s integrovanými solárními panely.

„Chtěli jsme přinést nějaký charakter, který vám dá svým tvarem najevo, že jste přijeli do Liberce,“ uvedl architekt Štěpán Valouch.

Vítězný návrh řeší většinu dlouhodobých problémů v prostoru mezi vlakovým a autobusovým nádražím. Autobusová stání se mají přesunout blíž ke kolejím, což zkrátí přestupy a zvýší pohodlí cestujících. Důraz má být kladen také na bezbariérovost.

Projekt je navržen tak, aby se dal uskutečňovat po etapách a rozdělit mezi jednotlivé investory. Vedle rekonstrukce historické nádražní budovy počítá studie s moderní přístavbou autobusového terminálu. V sousedství má vzniknout také parkovací dům až pro 600 aut, který by uvolnil prostor na druhé straně ulice pro další výstavbu.

Hybe

Masaryčka se rozrůstá. Penta postaví další kanceláře za miliardu

Reality

Společnost Penta Real Estate postaví v pražské Hybernské ulici vedle komplexu Masaryčky další kancelářskou budovu. Projekt Hybe už získal stavební povolení. Vyjde na zhruba 1,1 miliardy korun, hotový má být ve třetím čtvrtletí roku 2028. Firma o tom dnes ČTK informovala v tiskové zprávě. Hybe je součástí rozsáhlé proměny Masarykova nádraží, který propojuje centrum metropole s Florencí.

ČTK

Přečíst článek

„Propojením odjezdové a příjezdové haly a doplněním dalších služeb vznikne velký společný odbavovací prostor odpovídající významu pátého největšího města v Česku,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Kvůli autobusovému terminálu budou muset ustoupit koleje u výpravní budovy i historická budova peronu. Ta nemá památkovou ochranu a podle návrhu ji nebylo možné začlenit do bezbariérového nádraží.

Náklady projektu odhadl Tóth na 3,5 miliardy korun. Na financování by se měly podílet také kraj a město. Přestavba nádraží ale nezačne dříve než po roce 2035, protože klíčovou podmínkou zůstává rychlé železniční spojení mezi Prahou a Libercem.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Přírodní koupaliště

V Liberci mají novou a krásnou plovárnu. Přispěli na ni i místní, vyšla na 10 milionů

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Zrekonstruovaná nádraží budova v Řevnicích slouží jako kulturní prostor.

Ruinu na nádraží chtěli zbourat. Nakonec ji zachránili a slouží místní „zušce“

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Rozšíření hřbitova ve Vratislavicích

Fotogalerie: Jak navrhnout hřbitov ve 21. století? Třeba jako ve Vratislavicích

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Martin Pýcha: Mrakodrap pro prasata, evropské iluze a konkrétní ekonomická realita

Zemědělec
ČTK
Martin Pýcha
Martin Pýcha

Debata o moderním zemědělství v Evropě se často opírá o silné obrazy a emoce, méně už o ekonomickou realitu. Extrémní příklady ze světa, jako jsou vysoce koncentrované velkochovy, přitom nejsou jen kuriozitou. Ukazují limity systému, ve kterém se dnes pohybujeme i my v Evropě.

Zemědělská produkce je ve své podstatě svázána třemi základními faktory: objemem produkce, dopadem na životní prostředí a úrovní welfare zvířat. Tyto faktory nejsou vzájemně posilující, ale naopak v napětí. Zvýšení standardů welfare znamená vyšší náklady na jednotku produkce, typicky o desítky procent. Extenzivnější chovy vyžadují násobně více půdy, což zvyšuje tlak na krajinu. Naopak intenzifikace snižuje nároky na půdu, ale vyvolává otázky ohledně etiky a vnímání veřejností.

Evropský model se dlouhodobě snaží hledat rovnováhu. Problém nastává ve chvíli, kdy se z této rovnováhy stává politický nebo společenský ideál bez vazby na ekonomiku. Produkce potravin je totiž odvětví s nízkými maržemi a vysokou citlivostí na náklady. Jakmile se systém dostane mimo ekonomickou udržitelnost, produkce se přesouvá jinam.

Typickým příkladem je diskuse o extenzivních chovech. Ty přinášejí nesporné benefity v oblasti welfare, ale současně zvyšují náklady, snižují produktivitu a v některých případech i zhoršují environmentální parametry na jednotku produkce. Například u drůbeže může rozdíl v nákladech mezi intenzivním a extenzivním systémem dosahovat 20,50 procenta, zatímco potřeba půdy může být i několikanásobná. To jsou hodnoty, které se přímo promítají do cen potravin.

Do této rovnice vstupuje globální trh. Ten nepracuje s hodnotovými preferencemi, ale s cenou. Produkce v Jižní Americe nebo Asii probíhá při výrazně nižších nákladech, nejen kvůli levnější práci, ale především kvůli odlišným regulatorním rámcům. Rozdíl v produkčních nákladech u hovězího masa může činit i desítky procent. Tyto rozdíly pak určují světové ceny, ke kterým se evropský producent musí vztahovat.

Přísná pravidla pro domácí producenty

Evropská obchodní politika tento tlak dále zesiluje. Otevírání trhu dovozům ze zemí s nižšími standardy vytváří asymetrii: domácí producenti musí splňovat přísná pravidla, zatímco konkurenční zboží vzniká za podmínek, které by v EU nebyly přípustné. I relativně omezené objemy dovozu přitom mohou významně ovlivnit tržní cenu, v některých komoditách jsme v minulosti viděli cenové výkyvy v řádu desítek procent.

Výsledkem je strukturální tlak na evropské zemědělství. Pokud se produkce v Evropě omezí bez odpovídajícího poklesu spotřeby, vzniklý prostor zaplní dovoz. Ten však často přichází z prostředí s nižšími environmentálními i welfare standardy. Z globálního pohledu tak nedochází ke zlepšení, ale k přesunu problému.

Agrofert může opět čerpat dotace. A vyplacené miliardy se vymáhat nebudou, rozhodl fond

Zprávy z firem

Agrofert může znovu čerpat dotace a účastnit se veřejných zakázek. Státní fond dospěl k závěru, že jeho struktura je v souladu se zákonem a premiér Andrej Babiš tak není ve střetu zájmů.

ČTK

Přečíst článek

Hledání rovnováhy

Evropa se tak dostává do paradoxní situace: nastavuje nejvyšší standardy na světě, ale zároveň otevírá svůj trh produkci, která tyto standardy nesplňuje. Tento nesoulad není pouze politickou otázkou, ale především ekonomickým faktem s konkrétními dopady na ceny, soběstačnost i strukturu venkova.

Pokud má být evropský model dlouhodobě udržitelný, je nezbytné vést debatu na základě reálných dat a ekonomických souvislostí. Každé rozhodnutí v oblasti zemědělské politiky má totiž měřitelné důsledky, pro producenty, spotřebitele i krajinu. Ignorování těchto vazeb nevede k ideálnímu stavu, ale k přesunu produkce mimo náš vliv.

Evropské zemědělství nestojí před volbou mezi „dobrým“ a „špatným“ modelem. Stojí před nutností hledat rovnováhu v prostředí, kde globální konkurence žádnou rovnováhu neřeší. A právě v tom spočívá podstata současné výzvy.

Autor je předseda Zemědělského svazu České republiky

Související

EU odblokuje 137 miliard eur z fondů pro Polsko

Poláci se od EU dočkají obřího balíku peněz. Miliardy dostanou i tamní zemědělci

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme