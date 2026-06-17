Návratová centra mimo EU. Europoslanci schválili zpřísnění návratů lidí bez povolení k pobytu
Evropský parlament schválil nová pravidla, která mají zjednodušit návraty občanů třetích zemí pobývajících v EU bez povolení. Návrh počítá s povinností spolupracovat s úřady, delší detencí v rizikových případech i možností zřizovat návratová centra mimo území unie.
Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v Evropské unii nelegálně. Návrh, na němž se začátkem měsíce předběžně dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a členských států, počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady či se vznikem takzvaných návratových center mimo území EU.
Pro návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt, hlasovalo 418 europoslanců z 666 přítomných. Proti se vyslovilo 218 poslanců a 30 se zdrželo hlasování.
Rychlejší odchod a větší pravomoci úřadů
Podle schváleného nařízení bude rozhodnutí o návratu automaticky spojeno s povinností opustit členský stát EU okamžitě nebo ve stanovené lhůtě. Úřady mají zároveň získat širší pravomoci při přípravě návratu.
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Politika
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Lidé, u nichž hrozí útěk, odmítají spolupracovat nebo podle úřadů představují bezpečnostní riziko, by mohli být za určitých podmínek umístěni v detenčních centrech až na 24 měsíců. Počítá se také s možností dalšího prodloužení detence.
Návratová centra mimo EU
Součástí návrhu je také možnost převážet migranty do takzvaných návratových center ve třetích zemích, pokud už úřady vydaly rozhodnutí o návratu. Tato zařízení by se nacházela v zemích, s nimiž by členské státy EU uzavřely příslušné dohody.
Výjimku by tvořili nezletilí bez doprovodu, na které by se možnost přesunu do návratových center mimo území unie nevztahovala.
Komise chce zvýšit počet uskutečněných návratů
Evropská komise předložila návrh nových pravidel letos v březnu jako součást snahy o zpřísnění migrační politiky EU. Cílem je zvýšit počet skutečně uskutečněných návratů lidí, kteří nezískali právo na pobyt v unii.
EU chce zároveň omezit pohyb těchto lidí mezi členskými státy. Schválený text musí ještě formálně potvrdit Rada EU. Platit začne po zveřejnění v úředním věstníku Evropské unie.