Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika OBRAZEM: Američané vyšli do ulic na protest proti Trumpovi

OBRAZEM: Američané vyšli do ulic na protest proti Trumpovi

Protesty proti Trumpovi
ČTK
ČTK
ČTK

Masová shromáždění proti prezidentu Donaldu Trumpovi zaplnila v sobotu ulice či parky New Yorku, Los Angeles, Chicaga, Bostonu, Atlanty a dalších velkých amerických měst. Demonstranti se již potřetí od Trumpova lednového návratu do Bílého domu sešli pod heslem No Kings (Žádní králové) a dávali hlasitě najevo, že jeho způsob vlády považují za posun od demokracie k autoritářství, napsala agentura AP.

V zástupech Trumpových odpůrců byly vidět transparenty jako „Nic není patriotičtější než protestovat“ nebo „Vzdorujte fašismu“. Trumpovi republikáni označují protestní akce za shromáždění lidí nenávidících Ameriku, atmosféra řady akcí však podle AP připomínala spíše pouliční party - v davu hrály kapely, mnoho lidí přišlo v kostýmech, zvláště se ujaly ty žabí, které se staly symbolem protitrumpovských protestů v Portlandu. Vedle velkých shromáždění ve zmíněných velkoměstech se lidé sešli i v desítkách dalších měst, protestovali například před sídly zákonodárných sborů v republikány ovládaných státech. Celkem bylo naplánováno na 2600 shromáždění ve větších i menších městech.

12 fotografií v galerii

„Bojoval jsem za svobodu a proti takovémuto extremismu v zahraničí,“ řekl AP na shromáždění ve Washington veterán války v Iráku a bývalý pracovník CIA Shawn Howard. Trump podle něho způsobuje erozi demokracie a postupuje neamericky, například zatýkáním imigrantů bez zákonného procesu či rozmisťováním Národní gardy.

Demonstrace se odehrávají na pozadí platební neschopnosti americké vlády, takzvaného shutdownu. Ten nejenže zastavil federální programy a služby, ale také vystavuje zkoušce samotnou rovnováhu moci v USA - agresivní exekutiva se střetává s Kongresem a soudy způsoby, které podle organizátorů představují přechod autoritářství v USA, uvedla AP.

I oba dřívější letošní protesty - proti škrtům Elona Muska na jaře a proti Trumpově vojenské přehlídce v červnu - přilákaly davy, nyní však organizátoři tvrdí, že vzniká jednotnější hnutí v opozici proti Trumpovi. Na sobotních akcích očekávali až 2,5 milionu lidí po celé zemi, konkrétní odhady účasti zatím nejsou k dispozici. Do akcí se zapojují i přední demokraté jako jejich lídr v Senátu Chuck Schumer či nezávislý senátor Bernie Sanders, kteří protesty vnímají jako protiváhu Trumpových kroků, které podle nich omezují svobody projevu.

Sám Trump na adresu protestů v pátek televizi Fox News řekl, že není král. Republikánští politici se snaží vykreslit účastníky protestů jako extremisty či komunisty a zároveň jako hlavní viníky vládního shutdownu, který nyní trvá 18 dní. Tvrdí, že demokraté v čele se Schumerem odpírají vládě přístup k financím, aby uspokojili požadavky levicového křídla strany.

Americký prezident Donald Trump a severokorejský diktátor Kim Čong-un

Trump si během cesty do Asie možná odskočí za Kim Čong-unem

Leaders

Spolupracovníci Donalda Trumpa zvažují možnost setkání amerického prezidenta se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem během nadcházející Trumpovy cesty do Asie. Uvedla to stanice CNN s odvoláním na osoby informované o této záležitosti.

ČTK

Přečíst článek

Související

Organizátoři protestů proti vládě prezidenta Trumpa čekají až 2,5 milionu lidí

Američané chystají protesty proti vládě Trumpa. Organizátoři očekávají účast milionů lidí

Politika

ČTK

Přečíst článek

Zásadní obrat. Rakušané podpoří sankční balíček vůči Rusku

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Rakousko příští týden podpoří nejnovější balíček sankcí, které se chystá uvalit Evropská unie na Rusko za jeho agresi vůči Ukrajině. S odvoláním na vyjádření rakouského ministerstva zahraničí o tom informovala agentura Reuters. Podle ní jde ze strany Vídně o zásadní obrat, čímž odpadá další překážka před hlasováním o devatenáctém balíku opatření na zasedání ministrů zahraničí zemí EU začátkem příštího týdne v Lucemburku.

Rakousko původně se všemi navrhovanými sankcemi souhlasilo, chtělo nicméně do balíčku navíc zahrnout další opatření vedoucí ke zrušení sankcí na aktiva spojená s ruským oligarchou Olegem Děripaskou, aby tak mohla být odškodněna rakouská banka Raiffeisen Bank International za pokutu, kterou má zaplatit v Rusku. S tím ale nesouhlasilo 14 zemí. Pro schválení sankcí je třeba jednomyslného souhlasu všech 27 členských zemí EU.

„Rakousko podporuje trvalý tlak na Rusko a devatenáctý balíček sankcí v pondělí schválí,“ uvedlo rakouské ministerstvo zahraničí v prohlášení.

Nejasný postoj zůstává ještě v případě Slovenska, jež podmiňovalo souhlas se sankcemi kroky Evropské komise v oblasti energetiky a průmyslu, které ovšem nijak nesouvisí s obsahem balíčku. U předchozího, osmnáctého balíku slovenský premiér Robert Fico požadoval záruky Evropské komise ohledně dodávek plynu a dostal v této věci dopis od šéfky komise. Čtyři zdroje Reuters z diplomacie EU uvedly, že komise by měla v pondělí opět zaslat dopis, který se bude obavami Slovenska zabývat.

Balíček sankcí zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně zákazu dovozu ruského zkapalněného zemního plynu od 1. ledna 2027, oproti původně plánovanému lednu 2028, napsal Reuters.

Slabina NATO? Jednoznačně protivzdušná obrana

Slabina NATO? Jednoznačně protivzdušná obrana, uvádí analytici

Politika

Evropská protivzdušná obrana je podle bezpečnostních analytiků stále jedním z nejslabších článků obranyschopnosti Severoatlantické aliance. Důvodem je nedostatečný obranný systém proti balistickým raketám a dronům. Odborníci se shodují, že Evropa je v této oblasti závislá na Spojených státech a že bez americké pomoci by účinnost obrany byla zásadně omezená.

ČTK

Přečíst článek

Související

Slovenský premiér Robert Fico
Aktualizováno

Fico nebude proti novému balíčku protiruských sankcí, pokud se splní jeho podmínky

Politika

ČTK

Přečíst článek

Týden tradera: Investory znervózňuje napětí mezi Čínou a Spojenými státy

Americký prezident Donald Trump
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Uplynulý týden pokračoval ve zvýšené volatilitě, která se přenesla z konce předchozího týdne. Index VIX vyskočil až na 22 bodů, což představuje nárůst o 35 procent během jediného dne. Na vině je opět geopolitika – Spojené státy se znovu dostaly do kleští s Čínou, přičemž ve hře jsou cla, vzácné suroviny i námořní doprava.

Index S&P 500 se během týdne pohyboval ve širokém rozpětí 6 200 až 6 700 bodů, což odráží nejistotu investorů ohledně dalšího vývoje.

Pozornost se upírá na nové čínské exportní restrikce, které omezují vývoz vzácných zemin a technologií pro pokročilé čipy a AI aplikace. Peking se snaží kontrolovat vývoz klíčových materiálů pro výrobu 14nm a pokročilejších logických čipů, 256vrstvých pamětí a souvisejících zařízení.

Donald Trump reagoval po svém – hrozbou uvalení 100% cel od 1. listopadu. Na diplomatická vyjednávání tak ještě zbývá čas. Nově se ale objevila i další hrozba pro globální obchod, tentokrát po moři: USA a Čína začaly uvalovat dodatečné přístavní poplatky na námořní přepravní společnosti. Čína je účtuje plavidlům, která jsou vlastněna, provozována, postavena nebo plují pod vlajkou USA.

Naději investorům přináší fakt, že obě země se stále snaží o dosažení dohody a plánovaná schůzka vrcholných představitelů na summitu v Jižní Koreji zůstává ve hře. Z investičního pohledu jsem v této věci spíše optimista – aktuální propady mohou být příležitostí k nákupu kvalitních titulů „ve slevě“. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by svět stál na prahu další masivní obchodní války, která by mohla výrazně ohrozit křehký ekonomický růst.

MacKenzie Scott

Bezosova exmanželka se zbavila části akcií Amazonu

Leaders

Bývalá manželka Jeffa Bezose, Mackenzie Scottová, se zbavila velkého balíku akcií Amazonu. Ty získala po rozvodu s jedním z nejbohatších lidí světa.

tzv

Přečíst článek

Evropskému gigantovi se daří

Hospodářské výsledky tento týden reportovala nizozemská společnost ASML, přední evropský výrobce zařízení pro produkci čipů. Firma zatím úspěšně „doručuje“ růst objednávek a těží z celosvětového boomu okolo umělé inteligence.

Společnost očekává, že její tržby za rok 2025 vzrostou oproti roku 2024 o zhruba 15 procent. Objednávky dosáhly 5,4 miliardy eur, přičemž trh očekával přibližně 4,9 miliardy. Akcie ASML od začátku roku vzrostly o 25 procent, což je vzhledem k dynamice celého odvětví spíše umírněné tempo. Titul v posledních měsících brzdily komplikace na čínském trhu, kde právě probíhají nejvýraznější geopolitické střety o budoucnost polovodičového průmyslu.

Akcie ASML tak v současnosti nabízejí určitý diskont oproti americkým konkurentům, jako jsou AMD či NVIDIA – a mohou být zajímavou sázkou pro investory, kteří věří v další růst poptávky po čipech a technologiích umělé inteligence.

Související

Útočná puška CZ BREN 3

Týden tradera: Domácí zbrojaři i nadále sílí. Colt CZ si buduje dominantní pozici na trhu

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
Wall Street

Týden tradera: Čip Willow od Googlu a čínské snahy o oživení ekonomiky zahýbaly trhem

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
Doporučujeme