Bezosova exmanželka se zbavila části akcií Amazonu
Bývalá manželka Jeffa Bezose, Mackenzie Scottová, se zbavila velkého balíku akcií Amazonu. Ty získala po rozvodu s jedním z nejbohatších lidí světa.
Rozvod není veselá záležitost, ale asi se dá lépe přežít, když dojde ke štědrému majetkovému vyrovnání. Takto tedy štěstí přálo první ženě zakladatele Amazonu Jeffa Bezose, Mackenzie Scottové. Bezos jí nechal čtvrtinový podíl na akciích, které manželé měli, což představovalo čtyřprocentní podíl v Amazonu, ačkoli hlasovací práva má jen on. Scottovou to vyneslo mezi nejbohatší ženy světa, po rozvodu jí zůstal majetek za zhruba čtyřicet miliard dolarů.
Jedna z největších světových filantropek
Agentura Bloomberg uvedla, že Scottová se části akcií během uplynulého roku zbavila. Z regulatorního hlášení plyne, že její podíl klesl o 42 procent. Nyní drží 81 milionů akcií, předtím to bylo o 58 milionů více. Není jasné, a Scottová to nekomentovala, co se s podílem stalo. Scottová je totiž jednou z největších světových filantropek. Zavázala se, že většinu majetku rozdá na dobročinné účely a drží se toho. Přitom kolem toho nedělá ani mediální humbuk, ani peníze neposílá s dalšími podmínkami či tam, kde má nějaké zájmy. Loni takto rozdala dvě miliardy dolarů dvěma stovkám organizací a během pěti let rozdala 19,25 miliardy dolarů.
Scottová neodpověděla Bloombergu na to, zda akcie Amazonu rozdala nebo prodala. Je signatářkou The Giving Pledge, kde vedle Billa Gatese či Warrena Buffeta slíbila věnovat většinu svého majetku na charitativní účely. Své dárcovství řídí především skrze iniciativu Yield Giving.
Zatímco exmanželka rozdává miliardy, Jeff Bezos se letos podruhé oženil, s moderátorkou Lauren Sánchezovou. Jeho několikadenní svatba v Benátkách, která se uskutečnila na konci června, vzbudila velký rozruch a protesty, kvůli tomu, jak nákladná soukromá akce zatíží celé město a okolí, a jak desítky hvězdných hostů se soukromými letadly a jachtami škodí životnímu prostředí.
Nyní pětapadesátiletá Scottová se s Bezosem seznámila po studiích v hedgeovém fondu, kde oba pracovali předtím, než založili Amazon. Na budování firmy se přímo podílela. Kromě filatropie se věnuje i psaní beletrie. Znovu se vdala za učitele chemie, vztah dle médií ale nevydržel.
