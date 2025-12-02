Nový magazín právě vychází!

Je ohrožena svoboda tisku? Trump spustil web, který kritizuje média a novináře

Americký prezident Donald Trump
Bílý dům na svém oficiálním webu spustil novou stránku kritizující média a novináře, jejichž zpravodajství o krocích administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje za nepravdivé a zavádějící. Web zmiňuje zpravodajská média a jejich výstupy pod nadpisy Mediální přestupek týdne či Síň hanby přestupků. Mezi kritizovanými médii jsou mimo jiné deníky The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times či televizní stanice CBS News a CNN.

Vládní web odkazuje na články o různých tématech od Trumpových protiimigračních opatření po cla a označuje je termíny jako „lež“, „levicové šílenství“, „profesní pochybení“ či „vynechání kontextu“. Kritizuje přibližně dvě desítky publikací a více než 50 reportérů a televizních osobností, poznamenal The Wall Street Journal.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová na pondělní tiskové konferenci řekla, že nová stránka o „mediální zaujatosti“ je reakcí na nepravdivé zprávy, nepřesné charakterizování schůzek a zpravodajství využívající anonymních zdrojů. „Souvisí to s naším původním slibem z prvního dne, že média přivedeme k odpovědnosti,“ prohlásila mluvčí.

Trump často na své sociální síti Truth Social kritizuje média či konkrétní reportéry za zpravodajství o něm a jeho administrativě. Nová vládní stránka podle The Wall Street Journal znamená koordinovanější a formalizovaný přístup ke kritice médií. Ochránce svobody tisku znepokojuje, že přístup administrativy by mohl mít negativní dopad na zpravodajství a ohrozit novináře.

„Nebezpečné schéma“

Krok Bílého domu „vytváří nebezpečné schéma“ pokud jde o útoky na novináře, uvedla programová koordinátorka Výboru na ochranu novinářů Katherine Jacobsenová. Jedná se podle ní o pokus ohrozit redakce v celé zemi.

Bílý dům například tvrdí, že nedávná zpráva listu The Wall Street Journal o tom, že italské těstoviny nejspíš zmizí z regálů amerických obchodů v důsledku cel, je „přehnaná lež“ a „snaha šířit paniku v souvislosti s úspěšnými celními opatřeními prezidenta Trumpa“. Mluvčí listu v reakci uvedla, že deník stojí za svými reportéry a svým zpravodajstvím.

Spolek profesionálních novinářů v pondělí Trumpovu administrativu požádal o stáhnutí webové stránky a o „snížení napětí mezi vládními představiteli a novináři“.

Zemědělská skupina MJM agro, která patří do skupiny Reticulum miliardáře Zdeňka Šoustala, se pouští do nového oboru. Koupila prémiového českého výrobce krmiva pro domácí zvířata, firmu Krmiva Salač.

Šoustal, který je řazen mezi sto nejbohatších Čechů s odhadovanou hodnotou majetku přes dvacet miliard korun, se věnuje zejména byznysu v oblasti nemovitostí, potravinářství a zemědělství a novým technologiím. Je známý především jako investor a spolutvůrce společnosti Accolade, kde s Milanem Kratinou buduje největší českou síť logistických center.

Nyní jde Šoustal do nového oboru. Získává zavedený maloobchodní a velkoobchodní prodej krmiv pro domácí zvířata. Převezme velkoobchodní distribuci, stejně jako e-shop Propacky.cz i dodavatelskou síť na Slovensku. „Příslibem transakce je třicetiletá historie firmy a exkluzivita na prodej prémiových značek krmiva pro psy a kočky,“ uvádí Reticulum. Celá branže žrádla pro domácí zvířata se v Česku pohybuje v řádu nižších desítek miliard korun ročně.

V oblasti pet foodu chce MJM agro nadále posilovat. „Díky akvizici pet foodu nabízíme celý sortiment krmiva pro chovatelská i domácí zvířata a chceme ho dál rozvíjet. Budeme rozšiřovat naši síť prodejen, které rozumí chovatelům i pěstitelům, a online prodej v Česku i na Slovensku,“ uvádí Radomír Šmoldas, generální ředitel MJM agro.

Společnost MJM agro akvizicí doplňuje svou stávající nabídku krmiv pro chovatele hospodářských zvířat, kteří dlouhodobě poptávají i krmivo a další doplňky pro svá domácí zvířata. Maloobchodní prodej MJM agro má nyní roční obrat 110 milionů korun. Po akvizici se obrat zdvojnásobí. MJM agro je připraveno v segmentu pet foodu růst, ať už organicky, nebo dalšími nákupy.

„Vzali jsme vážně poptávku našich zákazníků a nově jim nabídneme také krmivo pro domácí mazlíčky. Díky získanému e-shopu Propacky.cz a fungující distribuci do celého Česka a Slovenska navíc rozšíříme naše hospodářská krmiva i za hranice regionu,” vysvětluje Zdeňka Václavíková, zodpovědná za segment retailu MJM agro.

Lokální produkty

MJM agro zatím otevřela své podnikové prodejny v patnácti městech na Moravě. Včetně například nové prodejny v Jeseníku, kde podle firmy lidé „velice ocenili pomoc s obnovou svých zahrádek a malých chovů“.

V regionálních prodejnách nabízí MJM agro vše potřebné, aby si lidé mohli vypěstovat zeleninu, nakrmit slepice a králíky. Typické pro prodejny jsou i takzvané regionální koutky, kde lokální výrobci nabízejí své ovoce, zeleninu, vajíčka, sýry nebo zavařeniny.

Manželé Dellovi rozdají americkým dětem přes šest miliard dolarů

Michael a Susan Dellovi
ČTK
ČTK
ČTK

Michael a Susan Dellovi oznámili, že dají 25 milionům amerických dětí 250 dolarů (5200 korun), aby jim pomohli založit investiční účet, informuje agentura Bloomberg. Dar v celkovém objemu 6,25 miliardy dolarů (130 miliard korun) zakladatele počítačové společnosti Dell navazuje na iniciativu Invest America, známou též jako Trumpovy účty, která vznikla na základě zákona o daních a výdajích amerického prezidenta Donalda Trumpa a podle níž vláda automaticky na účet každého dítěte narozeného mezi roky 2025 a 2028 pošle 1000 dolarů.

„Susan a já věříme, že nejchytřejší investicí, kterou můžeme učinit, jsou děti,“ uvedl Dell v příspěvku na X.

Dar manželů Dellových poputuje na ministerstvo financí a bude následně zaslán na účty 25 milionů dětí do deseti let, které na dosavadní státní příspěvek nedosahují. Dell, kterému je 60 let, uvedl, že se nejprve zaměřuje na děti z oblasti, kde mediánový příjem domácnosti nedosahuje 150 tisíc dolarů za rok. Očekává, že v dané věkové skupině příspěvek dostane 80 procent dětí.

„Věříme, že pokud každé dítě dokáže vidět budoucnost, pro kterou stojí za to spořit, vybudujeme něco mnohem většího než jen účet,“ řekl Dell v rozhovoru s agenturou Bloomberg. „Vybudujeme naději, příležitosti a prosperitu pro další generace,“ dodal.

Dell, který je podle žebříčku Bloomberg Billionaires Index jedenáctým nejbohatším člověkem na světě s majetkem 148 miliard dolarů, je velkým zastáncem takzvaných Trumpových účtů. V rámci federálního programu dostanou američtí občané narození od začátku roku 2025 do roku 2028 federální grant ve výši 1000 dolarů na založení takzvaných Trumpových účtů. Rodiče budou moci tyto účty otevřít a přispívat na ně od 4. července 2026, přičemž pokyny teprve vydá daňový úřad IRS, uvedla stanice CNBC. Podle agentury Bloomberg budou děti moci prostředky čerpat po dovršení 18 let a využít je například na studium či na bydlení.

