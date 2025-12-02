Je ohrožena svoboda tisku? Trump spustil web, který kritizuje média a novináře
Bílý dům na svém oficiálním webu spustil novou stránku kritizující média a novináře, jejichž zpravodajství o krocích administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje za nepravdivé a zavádějící. Web zmiňuje zpravodajská média a jejich výstupy pod nadpisy Mediální přestupek týdne či Síň hanby přestupků. Mezi kritizovanými médii jsou mimo jiné deníky The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times či televizní stanice CBS News a CNN.
Vládní web odkazuje na články o různých tématech od Trumpových protiimigračních opatření po cla a označuje je termíny jako „lež“, „levicové šílenství“, „profesní pochybení“ či „vynechání kontextu“. Kritizuje přibližně dvě desítky publikací a více než 50 reportérů a televizních osobností, poznamenal The Wall Street Journal.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová na pondělní tiskové konferenci řekla, že nová stránka o „mediální zaujatosti“ je reakcí na nepravdivé zprávy, nepřesné charakterizování schůzek a zpravodajství využívající anonymních zdrojů. „Souvisí to s naším původním slibem z prvního dne, že média přivedeme k odpovědnosti,“ prohlásila mluvčí.
Trump často na své sociální síti Truth Social kritizuje média či konkrétní reportéry za zpravodajství o něm a jeho administrativě. Nová vládní stránka podle The Wall Street Journal znamená koordinovanější a formalizovaný přístup ke kritice médií. Ochránce svobody tisku znepokojuje, že přístup administrativy by mohl mít negativní dopad na zpravodajství a ohrozit novináře.
„Nebezpečné schéma“
Krok Bílého domu „vytváří nebezpečné schéma“ pokud jde o útoky na novináře, uvedla programová koordinátorka Výboru na ochranu novinářů Katherine Jacobsenová. Jedná se podle ní o pokus ohrozit redakce v celé zemi.
Bílý dům například tvrdí, že nedávná zpráva listu The Wall Street Journal o tom, že italské těstoviny nejspíš zmizí z regálů amerických obchodů v důsledku cel, je „přehnaná lež“ a „snaha šířit paniku v souvislosti s úspěšnými celními opatřeními prezidenta Trumpa“. Mluvčí listu v reakci uvedla, že deník stojí za svými reportéry a svým zpravodajstvím.
Spolek profesionálních novinářů v pondělí Trumpovu administrativu požádal o stáhnutí webové stránky a o „snížení napětí mezi vládními představiteli a novináři“.