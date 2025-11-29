Nový magazín právě vychází!

USA pozastavují azyl: Trump po vraždě gardistky zavírá dveře migrantům

Americký prezident Donald Trump
Americká imigrační služba USCIS pozastavila udělování azylu všem cizincům. Den poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že zastaví přijímaní migrantů ze zemí třetího světa do Spojených států, to podle agentury Reuters oznámil šéf služby Joseph Edlow. Ministerstvo zahraničí zároveň přestalo vydávat víza Afgháncům v reakci na středeční střelbu, při níž podle úřadů afghánský imigrant nedaleko Bílého domu zastřelil příslušnici Národní gardy a těžce zranil jejího kolegu.

„USCIS pozastavila všechna azylová rozhodnutí až do chvíle, kdy budeme moci zaručit, že budou všichni cizinci prověřeni a zkontrolováni v maximální možné míře,“ uvedl bez dalších podrobností Edlow.

Trump ve čtvrtek svůj plán zveřejnil krátce poté, co oznámil úmrtí dvacetileté gardistky Sarah Beckstromové, z jejíž vraždy bude obžalován devětadvacetiletý Afghánec, který přišel do země v roce 2021 jako jeden z tisíců lidí, kteří s USA spolupracovali v boji proti Tálibánu.

Ministr zahraničí Marco Rubio v pátek pode Reuters oznámil, že jeho úřad nebude až do odvolání vydávat víza lidem s afghánskými pasy.

Trump se již před tragickou střelbou rozhodl v rámci svého protimigračního plánu výrazně omezit počet lidí, kteří mohou v USA dostat azyl. Bílý dům v říjnu oznámil, že dramaticky sníží počet přijímaných uprchlíků, tedy lidí čelících perzekuci či prchajících před válkou. V následujících 12 měsících jich má být nejvíce 7500, zatímco za Trumpova předchůdce Joea Bidena to bylo až 125 tisíc.

Dalibor Martínek: Rozštěpí Kuba ODS? Na to se bude muset ještě moc snažit

Dalibor Martínek
ODS si svou volební prohru opravdu užívá. Fiala se Stanjurou opustí v lednu vedení strany. Martin Kuba se svými jihočeskými kumpány opouštějí rovnou celou stranu. A severomoravská buňka se bouří proti pražskému vedení a nasazuje vlastního kandidáta na předsedu. Je to začátek zániku ODS, nebo refreš?

Na takovou otázku zatím nelze odpovědět. Na jednu stranu by se měl tým po prohře semknout. A to platí v práci nebo ve sportu. Proč by to nemělo platit v politice? Vystřídat kapitána, možná pár hráčů, vlít týmu novou energii do žil a směřovat v příštím zápase k výhře, to by měl být přirozený postup.

To se u občanských demokratů zatím neděje, spíš to vypadá na celkový rozkol, rozvrat. Na druhé straně, kdy jindy než čtyři roky před dalšími volbami vyčistit vzduch a nastolit novou strategii.

Odchod Martina Kuby krátce před volebním kongresem stranou pěkně zamával. Vypadá to jako spiknutí celého kraje. Za Kubou jde do jeho nového projektu i spousta tamních spolustraníků. Zda jde o plácnutí do politické vody, nebo životaschopný krok, se uvidí podle toho, kolik voličů ODS svými novými vizemi, které zatím neznáme, Kuba osloví. Zatím jsme se od něj dozvěděli, že chce být méně konfrontační.

Jestli to znamená, že je schopný se domluvit s každým, nevypadá to na nějakou ideovou ukotvenost. Bude to strana jednoho muže? Byť ve svém kraji úspěšného, není to cesta Babiš. Na co však byla ódéesce ideová ukotvenost, když jí po čtyři roky utíkaly výsledky, které by byly vidět v běžném životě.

Ostravský nový vítr v podobě Radima Ivana si zase stěžuje na zkostnatělost struktur ODS. Je faktem, že strana byla možná už od svého vzniku prolezlá různými zájmovými skupinami, občas působila jako sekta pro zasvěcené. Ostatně ani Martin Kuba se tomuto puncu nevyhnul. Fiala stavěl novou ODS, čistou a odpoutanou od vlivu kmotrů. Jestli se mu to povedlo, vědí jen uvnitř strany. V každém případě, i s novým nátěrem strana prohrála volby.

Volič ODS musí mít zamotanou hlavu. Má čekat, že po lednovém kongresu najde 34 let stará partaj nový směr, novou komunikaci s voliči, nové téma a společenský prospěch? Nebo má volič upínat svou pozornost na Kubu, který byl nejvýraznějším regionálním členem? Na to je asi příliš brzo, Kuba se bude muset předvést i jinde než v Budějovicích a dokázat, že to s novou stranou myslí vážně. Že to není jenom náhlé hnutí mysli.

Hlavní opoziční strana si nadrobila dost bolehlavu. Teď tu máme tři ODSky. Která bude ta pravá?

Podezření z korupce. Šéf prezidentské kanceláře požádal o odvolání, oznámil Zelenskyj a slíbil změny

Andrij Jermak a Marco Rubio
ČTK
ČTK
ČTK

Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak požádal o odvolání z funkce, oznámil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Demise důležitého úředníka následovala poté, co Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) spolu se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) podnikl u prezidentova nejbližšího spolupracovníka domovní prohlídky.

Jermaka média označují za jednoho z nejvlivnějších lidí v ukrajinské politice. Tou otřásl korupční skandál v ukrajinské energetice, kvůli kterému už skončili dva ministři a opozice požaduje demisi celé vlády. Jermak dosud vedl tým, který jedná se Spojenými státy o plánu Washingtonu na ukončení rusko-ukrajinské války.

"Chci, aby nikdo neměl žádné pochyby o Ukrajině. Proto dnes přijímáme následující interní rozhodnutí. Za prvé, kancelář prezidenta Ukrajiny bude přebudována. Vedoucí kanceláře Andrij Jermak napsal žádost o odvolání," řekl Zelenskyj ve večerním projevu zveřejněném na sociálních sítích.

Prezident vysvětlil, že v době, kdy je veškerá pozornost soustředěna na diplomatické úsilí o dosažení míru a na válku, je nezbytná vnitřní síla a jednota Ukrajiny, a proto nesmí být důvod k odpoutávání pozornosti k něčemu jinému, než je obrana země, a ani partneři v cizině nesmějí mít pochyby o Ukrajině. Zelenskyj poděkoval Jermakovi a dodal, že si nepřeje žádné fámy a spekulace. O novém vedoucím hodlá v sobotu jednat s potenciálními kandidáty na tuto funkci.

