Týden tradera: Čína se nevyhne bolestivým reformám

V uplynulém týdnu zasedaly centrální banky, přičemž rozhodnutí té americké bylo pod drobnohledem investorů. Fed nakonec doručil snížení sazeb o 25 bazických bodů (bps), zatímco zklamáním byla data z Číny. Hlavní americký index S&P 500 následně prošel prudkým „výprodejem“ a atakoval úroveň kolem 5900 bodů.

Na úvod týdne byla zveřejněna data o maloobchodu v Číně, která ukazují na zpomalení ekonomického tempa. Růst maloobchodních tržeb v listopadu zpomalil na 3 procenta meziročně a došlo také k poklesu investic do fixních aktiv. Přestože průmyslová výroba vzrostla o 5,4 procenta, investice do nemovitostí od ledna do listopadu meziročně poklesly o 10,4 procenta. Tyto trendy naznačují, že stávající vládní opatření k zabránění pokračování deflace tamní ekonomiky budou muset být daleko razantnější. Obava z naplnění „japonského scénáře“ je stále aktuální, a to ještě před případným začátkem výraznějších obchodních válek. Je zjevné, že Čína se nevyhne ani bolestivým reformám.

Nejsledovanější událostí týdne bylo zasedání amerického Federálního rezervního systému (Fed) ve středu večer. Trhy očekávaly snížení úrokových sazeb o 25 bps a poměrně „jestřábí“ následnou tiskovou konferenci šéfa Fedu Jeromeho Powella. K očekávanému snížení sazeb skutečně došlo, avšak trhům se nelíbila menší ochota Fedu dále v příštím roce výrazněji uvolňovat měnovou politiku.

Fed je tak i nadále nucen bojovat proti inflačním tlakům, zejména na trhu služeb. Ostatně jádrová inflace neklesá již několik měsíců. Výhled pro inflaci v roce 2025 byl revidován vzhůru o 40 bps na 2,5 procenta. Tento krok byl finančními trhy označen jako „jestřábí snížení sazeb“ (hawkish rate cut). Je třeba dodat, že měnové podmínky byly už před zasedáním výrazně uvolněné, což dokládá například rekordní růst řady aktiv. Bitcoin před zasedáním Fedu překonal hranici 100 tisíc dolarů a technologický Nasdaq dosáhl nových maxim. Fed si tak pravděpodobně záměrně vybral určité ochlazení trhů, což je podle mého názoru signálem k většímu boji v příštím roce. Trhy na rozhodnutí reagovaly prudkým poklesem – Nasdaq oslabil o 3,1 procenta a cena zlata klesla až pod 2600 dolarů za troyskou unci. V závěru roku by však trhy mohly mírně posilovat, jak budou tyto ztráty postupně dohánět.

Dalším významným momentem týdne je boj o klíčovou německou banku. Italská UniCredit zvýšila svůj podíl v německé Commerzbank na 28 procent. Toho dosáhla prostřednictvím derivátových smluv. UniCredit drží v Commerzbank 9,5 procenta přímo a dalších 18,5 procenta pomocí derivátů. Německá vláda opakovaně dala najevo svou nelibost, což podle mého názoru může být pro akcie Commerzbank další vzpruhou. Ukazuje se však, že jednotný evropský trh často končí tam, kde začíná státní zájem.

