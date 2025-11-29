Trump uzavře vzdušný prostor nad Venezuelou

Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen. Americký prezident Donald Trump takto varoval aerolinky, drogové dealery či pašeráky lidí na své sociální síti Truth Social. Nic bližšího k tomu nedodal. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) tento týden informoval o možné hrozbě kvůli zvýšené vojenské aktivitě ve Venezuele a okolí a venezuelská vláda zakázala šesti velkým mezinárodním leteckým společnostem přistávat ve Venezuele.
Spojené státy od září vyslaly do Karibiku bojové lodě a letadla a tento měsíc do oblasti připlulo i největší válečné plavidlo světa - americká letadlová loď USS Gerald R. Ford. Americká vláda tvrdí, že chce v oblasti bojovat s pašeráky drog. Uvádí také, že několik pašeráckých lodí už v mezinárodních vodách americké námořnictvo zničilo.
Vláda venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura uvedla, že Spojené státy chystají agresi, a v uplynulých měsících oznámila i několik vojenských cvičení. Trump údery na Venezuelu jasně nevyloučil.
Ukrajinská tajná služba SBU společně s námořnictvem zasáhla námořními drony v Černém moři dva tankery takzvané ruské stínové flotily. Agentuře Reuters to řekl zdroj z SBU. Agentura AFP s odvoláním na zdroj ze stejné tajné služby uvedla, že Ukrajina stojí za útokem na dva ropné tankery Kairos a Virat, kterými v pátek v Černém moři otřásly výbuchy. Turecké ministerstvo dopravy uvedlo, že jednu z těchto dvou lodí v sobotu ráno zasáhlo bezposádkové námořní plavidlo.
Elektrická Toyota bZ4X prošla výraznou modernizací. Je výkonnější, úspornější a tišší než její předchůdce a díky třem variantám pohonu a ceně pod 1,1 milionu korun patří mezi nejzajímavější elektrická SUV roku 2026.
V jihošpanělském Sotogrande se ukázalo, že Toyota svůj druhý pokus myslí vážně. Modernizovaná bZ4X působí technicky vyspěleji, kultivovaněji a konečně přináší parametry, které evropský trh u rodinného elektrického SUV očekává. Nabídka je navíc přehlednější než dříve: zákazník si může vybrat mezi předokolkou (FWD) s menší baterií, předokolkou s větší baterií a čtyřkolkou (AWD), která je vždy spojena s větší baterií. Těmto verzím odpovídají také tři úrovně výkonu — 167 koní u základního FWD, 224 koní u silnějšího FWD a 343 koní u AWD.
Výkon, dynamika a maximální rychlost
Testovali jsme jak silnější předokolku, tak čtyřkolku. FWD s výkonem 224 koní působí lehce a svižně, reaguje rychle a na běžné každodenní ježdění je více než dostatečná. AWD s výkonem 343 koní je znatelně razantnější, zvládá prudké akcelerace s větší jistotou a při výjezdu ze zatáček zrychluje okamžitě.
Rozdíl je patrný i v maximální rychlosti. Základní FWD s výkonem 167 koní končí na 140 km/h, zatímco silnější FWD i AWD zvládnou až 160 km/h. Především na dálnici je tento rozdíl dobře znát.
Nový systém kontroly zatáčení podle natočení volantu a jízdní situace upravuje rozdělení točivého momentu, což autu pomáhá přesněji sledovat stopu.
Přes všechna vylepšení pohonu všech kol a systému řízení trakce se nám jevila jako jediná slabina skutečnost, že i verze s pohonem všech kol občas prokluzuje tam, kde by se očekávala maximální trakce. Systém by měl detekovat prokluz kol a správně rozdělovat hnací moment, ale na limitu trakce jsme prokluz zaznamenali.
Spotřeba byla příjemným překvapením. FWD se v městském provozu, na okreskách, v kopcích nad Sotogrande i na dálnici držela lehce nad 15 kWh/100 km. AWD v náročném nezpevněném terénu vystoupala nad 20 kWh/100 km.
Komfort a kultivovanost
Největší skok vpřed představuje odhlučnění interiéru. Toyota použila akustické sklo, nové pěnové výplně v karoserii a zlepšila izolaci podběhů. Výsledkem je podstatně tišší kabina než u první generace – hluk od podvozku i aerodynamický šum jsou výrazně nižší. Na dálnici tak bZ4X působí mnohem prémiověji a stabilněji.
Interiér působí moderněji a vzdušněji díky tenké horizontální palubní desce a nové čtrnáctipalcové obrazovce z Lexusu. Nižší středová konzole nabízí více místa a dvě bezdrátové nabíječky. Klimatizace je o 30 procent úspornější a v režimu ECO dokáže vytápět pouze prostor řidiče.
Velkým plusem je prostor na zadních sedadlech. Díky dlouhému rozvoru nabízí bZ4X překvapivě hodně místa pro nohy a zadní řada působí dokonce prostorněji než u některých větších SUV. Naopak zavazadlový prostor zůstává slabší stránkou — 452 litrů je znatelně méně než 585 litrů u Škody Enyaq.
Nejdelší dojezd nabízí kombinace FWD s větší baterií a 18" koly — až 569 km podle WLTP. Toyota zásadně vylepšila i nabíjení v zimě díky novému systému předehřevu baterie. Rychlonabíjení z 10 na 80 procent trvá přibližně 28 minut. Vrcholná výbava Executive navíc nabízí 22kW palubní nabíječku, díky které domácí nabíjení zabere zhruba 2,2 hodiny.
Jízda mimo asfalt
AWD vyvinuté společně se Subaru si zachovává velmi dobré terénní schopnosti. Režimy X-MODE, funkce Grip Control, brodivost 0,5 metru i kamerový systém s pohledem pod vůz umožňují bZ4X překvapivě jistý pohyb mimo asfalt. V této disciplíně vůz stále patří k nejzdatnějším elektromobilům svého segmentu.
Verdikt
Modernizovaná Toyota bZ4X je dospělejším, tišším a úspornějším elektromobilem než její předchůdce. Má moderní interiér, skvělý prostor na zadních sedadlech a velmi dobré schopnosti mimo asfalt. Slabší zavazadlový prostor a méně jisté chování AWD na limitu trakce zůstávají jejími hlavními nedostatky. Díky přehledné nabídce tří výkonových verzí — 167, 224 a 343 koní — a ceně pod 1,1 milionu korun však má bZ4X jedny z nejlepších vyhlídek na úspěch mezi elektrickými SUV roku 2026.
Motoristé budou trvat na nominaci svého čestného prezidenta Filipa Turka do vlády, je nejviditelnější osobností strany. V pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova to řekl předseda Motoristů Petr Macinka. Podobně se vyjádřil i v rozhovoru pro Novinky.cz. Prezident Petr Pavel má k Turkovi jakožto členu vlády výhrady, což zopakoval i ve středu na schůzce pravděpodobnému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO).
„Pevně věřím, že Filip Turek ve vládě bude. My ho nominovat oficiálně budeme,“ řekl Macinka. Babiš ve středu uvedl, že hlava státu má problém s Turkovou nominací z právních důvodů. „Neznáme žádné právní důvody, které by měly bránit jeho jmenování členem vlády,“ podotkl Macinka.
„Pavel možná nemá přesné informace“
Domnívá se, že možná Pavel nemá přesné informace. „Spíš se to zdá být seznam novinových titulků. Ty opravdu nemohou být právní důvody, které by měly někoho blokovat,“ dodal.
Motoristé navrhli Turka na ministra životního prostředí, původně ho chtěli do čela diplomacie. V Černínském paláci by měl podle návrhu nakonec usednout Macinka, který byl původně kandidátem na ministra životního prostředí. „Chtěli jsme udělat nějaké vstřícné gesto k tomu, abychom neblokovali vznik nové vlády,“ řekl Macinka.
Turek čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Podle Deníku N také zveřejňoval četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (za ODS) v dnešní diskusi uvedl, že problematická byla celá série Turkových výroků či komentářů.
Právě Lipavského zprvu odmítal jmenovat ministrem zahraničí vlády Petra Fialy (ODS) prezident Miloš Zeman. Procesně se podle Lipavského může najít paralela se současnou situací, obsahově je to ale úplně jiné. „V mém případě si Miloš Zeman potřeboval vybrat jedno jméno, aby se vymezil vůči nastupující vládě a dokázal svoji sílu. A nepovedlo se mu to,“ řekl Lipavský.
Desítky tisíc lidí protestovaly ve středoněmeckém městě Giessen proti ustavujícímu sjezdu mládežnické organizace strany Alternativa pro Německo (AfD). Proti demonstrantům, kteří blokovali přístupy k místu konání sjezdu, použila policie i vodní děla, informovala agentura DPA. Na místě jsou i zranění. Policie očekává, že se protestů zúčastní až 50 tisíc lidí, aktuální čísla zatím nezveřejnila. Německá tajná služba označila AfD v květnu za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.