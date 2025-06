Týden tradera: Domácí zbrojaři i nadále sílí. Colt CZ si buduje dominantní pozici na trhu

V minulém týdnu si trh prošel určitou korekcí předchozích růstů, přičemž hlavním tématem byly jednoznačně události související se stupňujícím se konfliktem mezi Íránem a Izraelem. Do situace se zapojuje i Donald Trump, který zatím spíše nepůsobí jako tlumicí prvek. Na zvýšené geopolitické riziko reagovalo růstem například zlato a ropa, zatímco akcie, měřeno indexem S&P 500, klesaly hlouběji pod hranici 6000 bodů.

Napětí na Blízkém východě se v uplynulém týdnu dále vyostřilo. Izrael si vytipoval zhruba 100 vojenských cílů a útok na Teherán byl největší od dob irácko-íránské války. Írán reagoval odpálením raket na Izrael. Upřímně řečeno, situaci se zatím příliš nedaří zklidnit. Cena ropy tak během několika dní vzrostla o více než 20 procent, přičemž ropa Brent se vrátila nad úroveň 75 dolarů za barel.

V případě, že by například kvůli válce došlo k ohrožení Hormuzského průlivu, přineslo by to zcela jednoznačně nabídkový šok na ropném trhu. Podle odhadů analytiků agentury Bloomberg a většiny krizových scénářů by cena severomořského Brentu mohla v takovém případě rychle vyskočit k úrovni 130 dolarů za barel, a při plné blokádě dokonce krátkodobě atakovat magickou hranici 200 dolarů.

Cena zlata, které v dobách geopolitických krizí tradičně funguje jako „bezpečný přístav“, vystoupala na spotovém trhu k hranici 3400 dolarů. Takový vývoj by měl výrazné dopady v podobě vyšší inflace a prudkého propadu HDP ve většině ekonomik. Doufejme, že tento scénář zůstane i nadále jen hypotetický.

Zbrojaři posilují

Domácí zbrojařské skupiny mezitím dále posilují svou pozici ve světle pokračující války na Ukrajině a využívají rostoucí poptávku po zbraních jako příležitost k dalším akvizicím v sektoru. Skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) koupila amerického výrobce součástek do střelných zbraní společnost Valley Steel Stamp. Za akvizici zaplatila 59,5 milionu dolarů (zhruba 1,3 miliardy korun). Transakce byla dokončena v pondělí a schválil ji Výbor pro zahraniční investice v USA.

Z mého pohledu jde o další krok směrem k výraznému tržnímu podílu ve výrobě střelných zbraní, kde už nyní Colt CZ zaujímá mimořádně silnou pozici. Vzhledem k tomu, že v rámci NATO byly schváleny výdaje na obranu ve výši až 5 procent HDP, lze očekávat, že poptávka po produktech těchto společností bude dále růst. Akcie Colt CZ na to pravděpodobně v čase zareagují dalším růstem hodnoty a cílové ceny by se podle mého názoru měly posunout výše.

