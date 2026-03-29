Biohacking: Nízký testosteron trápí i mladší muže. Rozhoduje životní styl
Testosteron u mužů sice neklesá skokově, ale jeho úbytek začíná dřív, než se běžně předpokládá. Už po třicítce se mohou objevovat únava, pokles libida či ztráta svalové hmoty. Nejde jen o věk, ale především o životní styl – zásadní roli hraje spánek, stres, strava i pohyb. Právě tyto faktory dnes často stojí za hormonální nerovnováhou, která ovlivňuje fyzické i psychické zdraví.
Hormonální rovnováha u mužů je primárně závislá na testosteronu, androgenu zodpovědném za vývoj mužských pohlavních znaků, udržení svalové hmoty, kostní hustoty, produkci spermií a regulaci libida. Na rozdíl od cyklických výkyvů u žen je produkce testosteronu u mužů relativně stabilní, ale postupně klesá s věkem a je výrazně ovlivněna životním stylem.
Mnoho mužů zažívá příznaky nízkého testosteronu již ve třiceti nebo čtyřiceti letech, což se projevuje únavou, poklesem libida, ztrátou svalové hmoty, přírůstkem tuku, zejména v oblasti břicha, poruchami nálady nebo sníženou mentální jasností. Tyto příznaky mohou být znakem biologického stárnutí, ale často odráží i dysbalanci způsobenou chronickým stresem, nedostatečným spánkem, nevhodnou stravou nebo vystavením toxinům.
Strava hraje zásadní roli v podpoře produkce testosteronu. Testosteron je syntetizován z cholesterolu, takže extrémně nízkotučná strava může ovlivnit jeho produkci. Omega-3 mastné kyseliny z ryb mají protizánětlivý efekt a podporují tvorbu testosteronu. Zinek je klíčovým minerálem pro jeho produkci a inhibici aromatázy, enzymu přeměňujícího testosteron na estrogen. Dobrými zdroji zinku jsou ústřice, maso, semena dýně nebo luštěniny.
Vitamin D má přímý vliv na produkci testosteronu a studie naznačují, že suplementace vitaminem D u mužů s jeho deficitem může vést ke zvýšení jeho hladiny. Nadměrná konzumace cukru a rafinovaných sacharidů vede k inzulinové rezistenci, která negativně ovlivňuje produkci testosteronu a podporuje konverzi testosteronu na estrogen. Ovoce a zelenina obsahují fytochemikálie a antioxidanty, které mohou nepřímo podporovat hladinu testosteronu tím, že snižují zánět a oxidační stres a tím zlepšují hormonální rovnováhu.
Spánek léčí
Spánek je kritický pro produkci testosteronu. Většina produkce testosteronu probíhá během spánku, zejména v REM fázi. Studie ukazují, že chronický nedostatek spánku, například méně než pět hodin denně, může snížit hladinu testosteronu již během týdne o deset až patnáct procent. Kortizol, stresový hormon, má přirozený denní rytmus s nejvyšší hladinou ráno a nejnižší večer. Narušení tohoto rytmu vlivem špatného spánku vede k chronicky zvýšenému kortizolu, který snižuje produkci testosteronu.
Pravidelný spánkový režim, vystavení přirozenému světlu ráno a omezení modrého světla večer tedy podporují optimální produkci testosteronu. Kortizol a testosteron sdílejí společný prekurzor, pregnenolon. V situaci chronického stresu tělo dává prioritu produkci kortizolu na úkor testosteronu. Kortizol také zvyšuje aktivitu aromatázy, což opět vede k vyšší konverzi testosteronu na estrogen. Chronický stres dále zvyšuje produkci prolaktinu, který také snižuje produkci testosteronu. Regulace stresu prostřednictvím meditace, dechových cvičení nebo pobytu v přírodě je proto zásadní pro udržení zdravé hladiny testosteronu.
Pohyb má komplexní efekt na testosteron. Silový trénink s vysokou intenzitou a nižším počtem opakování stimuluje produkci testosteronu a růstového hormonu. Velké svalové skupiny jako nohy, záda nebo hrudník vyžadují větší hormonální odpověď než izolované cviky. Naopak nadměrné nebo příliš intenzivní kardio, zejména dlouhé vytrvalostní tréninky, zvyšují kortizol a mohou vést k poklesu testosteronu. Celkový nedostatek pohybu vede k inzulinové rezistenci a zvýšení tělesného tuku, zejména viscerálního tuku, který zvyšuje konverzi testosteronu na estrogen.
Doplňky mohou pomoci, ale nejsou náhradou za lifestylové strategie. Zinek a vitamin D3 mohou zvýšit testosteron u mužů s jeho nedostatkem. Magnesium podporuje spánek a snižuje stres, což nepřímo podporuje produkci testosteronu. Ashwagandha, adaptogenní bylina, má prokázaný efekt na snížení kortizolu a zvýšení testosteronu v několika studiích.
Tongkat ali (Eurycoma longifolia) může mírně podpořit hladinu testosteronu, zejména u mužů se zvýšeným stresem. Shilajit, přírodní minerální látka z oblastí Himalájí, může při dlouhodobém užívání podpořit produkci testosteronu a celkovou energii. Důležité je suplementy individualizovat podle konkrétních příznaků a ideálně i laboratorních hodnot.
