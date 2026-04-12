Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika „Skoro tomu nemůžu uvěřit.“ Turek ostře reaguje na Pavlova slova o Trumpovi

„Skoro tomu nemůžu uvěřit.“ Turek ostře reaguje na Pavlova slova o Trumpovi

Filip Turek
ČTK
nst
nst

Poslanec Filip Turek (Motoristé) v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News připustil, že postoj ministra zahraničí Petra Macinky k účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO může souviset s tím, že Turek nebyl jmenován ministrem. Pomstu ale odmítl. Podle něj o složení delegace rozhoduje vláda a tu by měl podle současného nastavení vést premiér Andrej Babiš (ANO).

Prezident Pavel mezitím ve středu napsal Babišovi, že chce být v čele české delegace v souladu se svým ústavním postavením. Premiér na dopis zatím nereagoval. Ve čtvrtek na síti X pouze uvedl, že se k tématu vyjádří v pondělí, a naznačil, že důležitější než summit je debata o nízké porodnosti v Česku.

„Pomstou bych to nenazval, určitě to je nějaký faktor, který tam hraje roli. Pan prezident se rozhodl sestoupit z Hradu do otevřeného politického boje a stát se určitou tváří opozice,“ uvedl Turek.

Motoristé po volbách vstoupili do vlády a původně navrhovali Turka na post ministra zahraničí, což vyvolalo odpor. Následně ho navrhli na ministra životního prostředí, prezident Pavel ho ale jmenovat odmítl s odkazem na jeho nedostatečný respekt k právnímu řádu. Turek se tak stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, zatímco resort životního prostředí od února vede Igor Červený.

Turek se ostře vymezil i vůči prezidentovým výrokům o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Pavel v podcastu Ptám se já uvedl, že „Donald Trump udělal pro snížení důvěryhodnosti NATO v posledních týdnech více, než se Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let.“ Turek na to reagoval slovy, že tomu „skoro nemůže uvěřit“. „Z pozice prezidenta republiky říct toto o americkém prezidentovi je za mě úplně šílené,“ dodal.

Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) považuje spor za selhání premiéra. Podle ní měl Babiš situaci jasně řešit. „Měl říct panu prezidentovi: je to můj první summit, já tam chci jet,“ uvedla. Zdůraznila, že není možné, aby se prezident a premiér na summitu střídali – vždy se musí domluvit.

Podle prezidentova poradce a bývalého diplomata Michaela Žantovského je nutná dohoda obou stran a ideální by bylo, aby se summitu zúčastnili oba a rozdělili si role. S tím nesouhlasí bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL). „Nejlepší řešení je, že tam je jen jeden. To ať se dohodnou politici tady,“ řekl. Dodal, že prezident neměl zveřejňovat dopis premiérovi.

Andrej Babiš

ANO dál drtí konkurenci, ukázal průzkum. SPD padá, Motoristé balancují nad pěti procenty

Politika

Volby do Sněmovny by na přelomu března a dubna jasně ovládlo vládní hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S velkým odstupem následují Starostové a nezávislí (STAN) s podporou 15,5 procenta a těsně za nimi ODS, které by dalo hlas 15 procent voličů. Aktuální volební model agentury Kantar pro Českou televizi ukázal, že do Sněmovny by se nyní dostali ještě Piráti, SPD a těsně i Motoristé.

ČTK

Přečíst článek

Nedostatečná spolupráce

Turek zároveň obvinil prezidenta z nedostatečné spolupráce s vládou. „Pan prezident s námi nespolupracuje, tak my nespolupracujeme s ním, navíc k tomu máme pádné důvody,“ řekl. Připomněl, že prezident se summitů účastnil vždy jen s mandátem vlády a prezentoval na nich její postoje.

Premiér už v březnu uvedl, že považuje svou účast i účast ministra Macinky za logickou. Podle něj dokážou zástupci vlády lépe než hlava státu vysvětlit spojencům, včetně Donalda Trumpa, výši českých výdajů na obranu.

V minulosti se summitů NATO za Česko účastnili jak premiéři, tak prezidenti. Petr Pavel se zatím zúčastnil všech summitů od svého nástupu do funkce – v roce 2023 ve Vilniusu, o rok později ve Washingtonu a loni v Haagu.

Související

Petr Macinka (Motoristé) a Jindřich Rajchl (SPD)

Michal Nosek: Macinka ukázal, že nemá žádný „plán B". Chce prostě jen počkat

Názory

Michal Nosek

Přečíst článek

Biohacking: Jedna chyba po ránu vás může stát energii na celý den

Jedna chyba po ránu vás může stát energii na celý den
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Pravidelná ranní rutina většinou slouží jako soubor návyků vedoucích k vyšší produktivitě, disciplíně nebo jednoduše lepšímu životu. Co nám ale také může umožnit, je celkově lepší regulace našeho organismu. První hodiny dne představují období, kdy se nastavuje základní fyziologický i mentální tón a jakým způsobem do nich vstupujeme, má dopad na to, jak bude tělo i mysl fungovat po zbytek dne. Jde tedy o vědomé vytvoření podmínek, ve kterých může organismus fungovat předvídatelněji, stabilněji a tak nějak s větší lehkostí.

Po probuzení dochází k přirozenému nárůstu kortizolu, což je stresový hormon, který hraje zásadní roli v cirkadiánním rytmu a ráno slouží k aktivaci organismu. Kortizol zůstává zvýšený dalších cca 30-40 minut a tento proces je fyziologický a žádoucí. Pokud je však první interakcí s okolím stres, informační zahlcení nebo okamžité přepnutí do výkonového režimu, může to vést k vyšší reaktivitě, napětí a kolísání energie, protože kortizol pak zůstává zvýšený déle. Prakticky to znamená, že první minuty dne by měly být co nejméně chaotické. Ponecháme si chvíli bez vnějších podnětů, otevřeme okno, vystavíme se přirozenému světlu a to dá tělu signál, že den začíná postupně, nikoli skokově. Už tato drobná změna má při dlouhodobém opakování výrazný efekt.

Rutina nabízí pocit kontroly

Jedním z důvodů, proč se koncept rutin stal tak populární, jsou benefity námi určené struktury v prostředí, které je jinak fragmentované a nepředvídatelné. Rutina nabízí pocit kontroly nad procesy, které jsou ve skutečnosti komplexní a dlouhodobé, jako je fyzické zdraví, stav psychiky nebo výkonnost. Ranní plán, který funguje pro jednoho člověka, ale nemusí fungovat pro jiného, protože každý organismus má jinou kapacitu, jiný stresový profil i jiné celkové nastavení. Proto si vytváříme rutinu individualizovanou, v kontextu našeho života a možností.

Také to většinou znamená nezačínat s deseti návyky najednou, ale vytvořit si krátkou, realistickou sekvenci, kterou je možné dlouhodobě udržet. I dvě až tři vědomé činnosti mají větší efekt než rozsáhlý plán, který se po týdnu rozpadne, protože neodpovídá realitě. Konzistentní ranní sekvence vytváří stabilní podmínky, ve kterých se organismus může opakovaně naladit podobným způsobem. A tento efekt je kumulativní. Postupně se promítá do stabilnější energie, menších výkyvů během dne, lepší tolerance stresu, efektivnějšího trávení i vyšší mentální jasnosti.

Biohacking: Proč záleží na jediné bakterii víc než na dietě

Enjoy

Střevní mikrobiom je klíčový regulační systém, který propojuje výživu, imunitu i metabolismus. Jeho rovnováha ovlivňuje energii, zánět i psychiku. Správným složením stravy a životním stylem lze podpořit prospěšné bakterie a tím cíleně zlepšit zdraví i celkovou kondici organismu.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Světlo, pohyb a práce s pozorností

Z fyziologického hlediska hrají klíčovou roli světlo, pohyb a práce s pozorností. Přirozené denní světlo, ideálně venku během prvních třiceti až šedesáti minut po probuzení, pomáhá synchronizovat cirkadiánní rytmus a zlepšuje kvalitu spánku následující noc. Pokud není možné jít ven, má smysl alespoň pobyt u okna nebo vystavení se silnějšímu slunečnímu světlu. Jako pohyb postačí chůze, lehké protažení nebo krátká aktivace, která nastartuje cirkulaci a sníží pocit ztuhlosti po spánku.

Dlouhé, náročné tréninky nejsou pro většinu lidí ideální hned po probuzení, protože organismus ještě není plně připravený na vysokou zátěž. To platí i pro mozek. Praktickým krokem je posunout první kontakt s obrazovkami alespoň o několik, ideálně desítek minut. Tento čas lze využít pro jednoduché činnosti, které nevyžadují zásadní rozhodování, jako praktickou přípravu na den, snídani, ticho nebo jen klidné postupné probouzení.

Významnou roli hraje i hydratace a načasování příjmu potravy. Po noci dochází k přirozené dehydrataci, která může ovlivnit energii i koncentraci. Sklenice vody krátce po probuzení je jednoduchý, ale efektivní krok, který většina lidí podceňuje. U snídaně je vhodné sledovat vlastní reakce místo slepého následování doporučení. Někomu vyhovuje jíst brzy, jinému později. Složení snídaně by mělo vycházet z kvalitních, minimálně zpracovaných potravin a odpovídat našim individuálním potřebám, ať už jde o lehčí variantu založenou na ovoci, nebo sytější kombinaci s vyšším podílem bílkovin a tuků. Každopádně pokud se rutina stane dalším zdrojem tlaku na výkon, ztrácí svou funkci. Cílem je ponechat si flexibilitu a vnímat rutinu jako rámec, kdy nám taková strategie život pouze ulehčuje a činí lepším.

ampule testosteronu

Biohacking: Nízký testosteron trápí i mladší muže. Rozhoduje životní styl

Enjoy

Testosteron u mužů sice neklesá skokově, ale jeho úbytek začíná dřív, než se běžně předpokládá. Už po třicítce se mohou objevovat únava, pokles libida či ztráta svalové hmoty. Nejde jen o věk, ale především o životní styl – zásadní roli hraje spánek, stres, strava i pohyb. Právě tyto faktory dnes často stojí za hormonální nerovnováhou, která ovlivňuje fyzické i psychické zdraví.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Péče o pleť

Biohacking: Nová éra péče o pleť. Kosmetika se zaměřuje na regeneraci buněk

Enjoy

Kosmetický průmysl prošel v posledních desetiletích výraznou transformací v přístupu k péči o pleť. Zatímco dříve dominovaly ingredience zaměřené na agresivní exfoliaci a povrchovou obnovu kůže, současný trend směřuje k podpoře buněčného zdraví a zachování integrity kožní bariéry. Moderní kosmetika se tedy zaměřuje na podporu přirozených regeneračních mechanismů, posílení mikrobiomové rovnováhy a optimalizaci buněčné funkce. Zásadní je také pochopení, že péče o pleť nestojí na jednotlivých produktech, ale na celkovém konzistentním přístupu, který respektuje fyziologické potřeby kůže a minimalizuje nadbytečnou zátěž.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Schillerová řídí cenu nafty, Macinka Pavla

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Pohonné hmoty si šest týdnů svižně rostly v rytmu svištění raket a stíhaček na Blízkém východě. Andrej Babiš jel po dálnici, drahé nafty si všiml, a rozkázal Aleně Schillerové konat. Ta vzala do ruky taktovku, a? Celý orchestr s ní zliskala. Byly přece Velikonoce. Rozvrátila celý trh s pohonnými hmotami.

Babiš se Schillerovou konali pod heslem, je jedno, co uděláme, ale s cenou paliv prostě něco udělat musíme, lid si to žádá. Schillerová přišla pod záminkou, že je potřeba zkrotit hamižné pumpaře u dálnic, s cenovým stropem. Jaksi nechala stranou, že největší podíl na drahých palivech mají daně. A také, že když už někdo na dálnici tankuje, je s cenou v pořádku.

První dva dny maximální ceny vládním nařízením snižovala. Pumpaři u dálnic také. Jenže ti mimo dálnice, kteří drželi ceny níž, je naopak zvedli, aby se stropu přiblížili. Lidem tak vlastně paliva zdražila. Třetí den vláda ceny brutálně zasekla, naftu o víc než čtyři koruny. Někteří pumpaři raději ani neotevřeli, prodělali by. Ostatní již strop neberou jako strop, ale jako jedinou možnou cenu. A modlí se.

V pátek Schillerová, vidouc chaos, který působí, mírně povolila otěže. Trh se po pár dnech vládních zásahů o víkendu vydýchával. Opatření prý má být dočasné, do konce dubna. V Česku máme s dočasností své zkušenosti.

ČTK

Přečíst článek

Macinka si může mnout ruce

Petr Macinka si vychutnává plody svého boje proti prezidentu Pavlovi, kterému se mstí za nejmenování Turka. Sveřepě blokuje Pavlovu účast na chystaném summitu NATO v Turecku. A koutkem svých úst kolem toho plive jedovaté poznámky. Mezi politology a právníky vypukl chaos. Může nebo nemůže vláda blokovat zahraniční cesty prezidenta? Argumenty padají z obou stran, situace je v patu.

Ústava jaksi nepočítala se situací, že se premiér s prezidentem budou pošťuchovat jako kluci na pískovišti. Z neznámých důvodů očekávala kultivované hledání shody. Pavel teď brečí na ramenou zahraničních státníků, jaká se mu stala křivda. Mává výkladem ústavy, žadoní u Babiše. Ten se svou „obratností“ dostal do situace, že ať Pavel poletí nebo ne, bude za hlupáka on. Macinka si může mnout ruce. Trvalo mu jako šéfovi diplomacie pouhého čtvrt roku, aby zcela rozvrátil obraz Česka v zahraničí.

Související

Karel Havlíček (ANO), předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová a poslanec a předseda hnutí ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš zase jede volební kampaň přes důchodce. Dobře ví, kudy leze koza

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme