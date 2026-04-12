„Skoro tomu nemůžu uvěřit.“ Turek ostře reaguje na Pavlova slova o Trumpovi
Poslanec Filip Turek (Motoristé) v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News připustil, že postoj ministra zahraničí Petra Macinky k účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO může souviset s tím, že Turek nebyl jmenován ministrem. Pomstu ale odmítl. Podle něj o složení delegace rozhoduje vláda a tu by měl podle současného nastavení vést premiér Andrej Babiš (ANO).
Prezident Pavel mezitím ve středu napsal Babišovi, že chce být v čele české delegace v souladu se svým ústavním postavením. Premiér na dopis zatím nereagoval. Ve čtvrtek na síti X pouze uvedl, že se k tématu vyjádří v pondělí, a naznačil, že důležitější než summit je debata o nízké porodnosti v Česku.
„Pomstou bych to nenazval, určitě to je nějaký faktor, který tam hraje roli. Pan prezident se rozhodl sestoupit z Hradu do otevřeného politického boje a stát se určitou tváří opozice,“ uvedl Turek.
Motoristé po volbách vstoupili do vlády a původně navrhovali Turka na post ministra zahraničí, což vyvolalo odpor. Následně ho navrhli na ministra životního prostředí, prezident Pavel ho ale jmenovat odmítl s odkazem na jeho nedostatečný respekt k právnímu řádu. Turek se tak stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, zatímco resort životního prostředí od února vede Igor Červený.
Turek se ostře vymezil i vůči prezidentovým výrokům o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Pavel v podcastu Ptám se já uvedl, že „Donald Trump udělal pro snížení důvěryhodnosti NATO v posledních týdnech více, než se Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let.“ Turek na to reagoval slovy, že tomu „skoro nemůže uvěřit“. „Z pozice prezidenta republiky říct toto o americkém prezidentovi je za mě úplně šílené,“ dodal.
Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) považuje spor za selhání premiéra. Podle ní měl Babiš situaci jasně řešit. „Měl říct panu prezidentovi: je to můj první summit, já tam chci jet,“ uvedla. Zdůraznila, že není možné, aby se prezident a premiér na summitu střídali – vždy se musí domluvit.
Podle prezidentova poradce a bývalého diplomata Michaela Žantovského je nutná dohoda obou stran a ideální by bylo, aby se summitu zúčastnili oba a rozdělili si role. S tím nesouhlasí bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL). „Nejlepší řešení je, že tam je jen jeden. To ať se dohodnou politici tady,“ řekl. Dodal, že prezident neměl zveřejňovat dopis premiérovi.
Volby do Sněmovny by na přelomu března a dubna jasně ovládlo vládní hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S velkým odstupem následují Starostové a nezávislí (STAN) s podporou 15,5 procenta a těsně za nimi ODS, které by dalo hlas 15 procent voličů. Aktuální volební model agentury Kantar pro Českou televizi ukázal, že do Sněmovny by se nyní dostali ještě Piráti, SPD a těsně i Motoristé.
ANO dál drtí konkurenci, ukázal průzkum. SPD padá, Motoristé balancují nad pěti procenty
Nedostatečná spolupráce
Turek zároveň obvinil prezidenta z nedostatečné spolupráce s vládou. „Pan prezident s námi nespolupracuje, tak my nespolupracujeme s ním, navíc k tomu máme pádné důvody,“ řekl. Připomněl, že prezident se summitů účastnil vždy jen s mandátem vlády a prezentoval na nich její postoje.
Premiér už v březnu uvedl, že považuje svou účast i účast ministra Macinky za logickou. Podle něj dokážou zástupci vlády lépe než hlava státu vysvětlit spojencům, včetně Donalda Trumpa, výši českých výdajů na obranu.
V minulosti se summitů NATO za Česko účastnili jak premiéři, tak prezidenti. Petr Pavel se zatím zúčastnil všech summitů od svého nástupu do funkce – v roce 2023 ve Vilniusu, o rok později ve Washingtonu a loni v Haagu.