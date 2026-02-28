Vyberte si z našich newsletterů

Slábnoucí podpora, tvrdší zahraniční politika: Trump vsadil na válku a riskuje vše

Americko-izraelský útok na Teherán představuje zásadní obrat v politice prezidenta Donalda Trumpa. Muž, který před nástupem do úřadu sliboval, že Spojené státy nebude zatahovat do nových válek, nyní stojí za jednou z nejvýznamnějších vojenských operací svého druhého mandátu.

Rozhodnutí přišlo navzdory informacím o pokroku v jaderných jednáních s Íránem a také v době, kdy průzkumy ukazují, že většina Američanů nové vojenské akce nepodporuje. Úder na Írán je podle analytiků dosud největší sázkou prezidenta, jehož popularita v posledních týdnech výrazně oslabila, píše agentura Bloomberg.

Klesající podpora a volební riziko

Podle průzkumů si Američané myslí, že se Trump příliš soustředí na zahraniční politiku a nedostatečně řeší domácí ekonomiku, zejména inflaci a životní náklady. Republikáni navíc mohou v listopadových volbách ztratit většinu ve Sněmovně reprezentantů.

Od návratu Trumpa do úřadu USA bombardovaly nejméně sedm zemí, žádná operace však neměla takový význam jako útok na Írán. Ten ještě více posouvá pozornost Bílého domu od domácích problémů k zahraničním konfliktům – a zároveň váže Trumpovu politickou budoucnost na vývoj událostí, které nemá plně pod kontrolou.

Válka jako politická strategie?

Odborníci upozorňují, že zahraniční konflikty mohou krátkodobě posílit podporu prezidenta čelícího problémům doma. Podle Paula Musgravea z Georgetownské univerzity může být vojenský zásah pro Trumpa lákavý právě v době, kdy doma čelí obtížím. Připomněl, že zásah ve Venezuele patřil k mála momentům, které mu v posledních měsících přinesly pozitivní ohlas.

Historie však ukazuje, že války často definují celé prezidentské mandáty – a ne vždy v jejich prospěch. Vietnam poznamenal Lyndona Johnsona, Irák George W. Bushe. Ani rychlé vojenské vítězství nemusí zachránit klesající popularitu, jak ukázala zkušenost po válce v Perském zálivu.

Trump sám v minulosti varoval, že prezidenti mohou využít útok na Írán k záchraně své slábnoucí pozice. Nyní připustil, že americká operace může přinést ztráty na životech.

Riziko eskalace i ekonomických dopadů

Útoky mohou mít i ekonomické následky. Ceny ropy letos vzrostly téměř o 20 procent, zejména kvůli napětí mezi USA a Íránem. Další eskalace může vést ke zdražení benzinu pro americké spotřebitele.

Viceprezident Vance odmítl představu dlouhého konfliktu, vojenskí analytici však upozorňují, že změny režimu v Íránu nelze dosáhnout rychle.

Někteří republikánští politici označují zásah za historickou příležitost oslabit Teherán a svrhnout tamní režim. Do debaty výrazně vstupuje i izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který dlouhodobě usiluje o neutralizaci Íránu.

Vysoká sázka

Svržení režimu v zemi s 90 miliony obyvatel a silnými bezpečnostními složkami však představuje mimořádně obtížný úkol. Analytici varují, že konflikt může přerůst v širší regionální eskalaci.

Trump tak čelí klíčové otázce: zda mu zahraniční ofenziva pomůže upevnit domácí postavení, nebo se stane břemenem, které jeho druhé funkční období zásadně poznamená.

Maďarsko vstupuje do rozhodující fáze předvolební kampaně a premiér Viktor Orbán čelí nejvážnější politické výzvě od svého nástupu k moci před 16 lety. Opoziční lídr Péter Magyar podle průzkumů rychle posiluje a šest týdnů před volbami se jeho strana Tisza dostává do výrazného náskoku před vládním Fideszem.

Jedna z posledních sondáží přisoudila Tisze náskok 20 procentních bodů, uvádí agentura Bloomberg. Orbán sice výsledky zlehčuje a tvrdí, že je předčasné ho odepisovat, další data však naznačují, že jeho dominance může být poprvé vážně ohrožena.

Bitva o venkov

Magyar vyráží i do odlehlých oblastí, které byly dosud baštami Fideszu. Příkladem budiž vesnice Vámosmikola na hranicích se Slovenskem. Ta představuje symbolický terén, kde se může rozhodovat. Právě zde se ukazuje, že část tradičních voličů vládní strany začíná přehodnocovat svou podporu.

Někteří obyvatelé, které cituje agentura Bloomberg, přiznávají, že byli dlouholetými podporovateli Fideszu, ale pod vlivem zklamání a debat s okolím změnili názor. Kritika se týká především korupce, stagnující ekonomiky či slabých veřejných služeb.

Ekonomika jako slabé místo

Podle politoložky Andrey Szabóové spočívá klíčový problém vlády v tom, že po pandemii covidu-19 nedokázala obnovit hospodářský růst. Nedostatek finančních zdrojů omezuje schopnost kabinetu reagovat na nespokojenost spojenou s nízkými mzdami a korupcí.

Maďarsko se za Orbánovy „neliberální demokracie“ podle žebříčku Transparency International stalo nejzkorumpovanější zemí Evropské unie. Lékaři hovoří o krizi ve zdravotnictví, problémy přetrvávají i ve školství.

Orbán se snaží mobilizovat voliče svým odmítavým postojem k podpoře Ukrajiny. Vládní kampaň staví na tvrzení, že hlas pro Magyara je hlasem pro válku. Tento narativ podporují billboardy i provládní média.

Konzervativní alternativa

Magyarova strana Tisza vyrůstá ze stejných konzervativních kořenů jako Fidesz. Podle Szabóové tak voliči nemusejí měnit své hodnoty, aby přešli na její stranu. „Tisza a Peter Magyar nejsou levicoví,“ konstatuje.

Magyar vede intenzivní kampaň, během níž denně vystupuje na několika mítincích. Omezené zdroje a slabý přístup ke státním médiím jej nutí spoléhat na přímý kontakt s voliči. Sám svou strategii označuje za „puritánskou, levnou kampaň“.

Rozhodnou regiony

Strategie opozice se zaměřuje na klíčové oblasti, kde se mísí nespokojenost s demografickými změnami – například turistická města kolem Balatonu nebo venkov severně a východně od Budapešti.

Ve Veszprému, který byl považován za pevnost jednoho z Orbánových blízkých spolupracovníků, přišly na Magyarův mítink tisíce lidí. Oproti tomu premiér organizuje převážně uzavřená setkání pro registrované příznivce.

Orbán sám připustil, že podpora mezi vzdělanějšími voliči oslabuje a že jádrem jeho elektorátu zůstávají dělníci.

Volby s evropským přesahem

Nadcházející hlasování může mít dopad nejen na vnitropolitickou scénu, ale i na vztahy Maďarska s Evropskou unií. Magyar otevřeně hovoří o snaze obnovit narušené vazby s Bruselem.

Atmosféra na venkovských náměstích napovídá, že volby mohou rozhodnout ekonomické otázky a celková únava z dlouholeté vlády. Jak shrnul jeden z místních obyvatel, který si ke skromnému důchodu přivydělává prací na traktoru: bez změny se situace nezlepší.

Po 16 letech u moci tak Orbán poprvé čelí reálné možnosti, že jeho éra může skončit.

Vegetariáni vs. masožravci: Studie sledovala 1,8 milionu lidí 16 let. Kdo má nižší riziko rakoviny?

Vegetariáni vs. masožravci: Kdo má nižší riziko rakoviny?
ČTK
nst
nst

Může mít to, co máme na talíři, vliv na riziko rakoviny? Podle rozsáhlé studie, do níž bylo zapojeno 1,8 milionu lidí z celého světa, ano. Výsledky publikované v odborném časopise British Journal of Cancer ukazují, že vegetariáni mají nižší riziko pěti běžných druhů rakoviny než lidé, kteří konzumují maso.

Konkrétně šlo o rakovinu slinivky (o 21 procent nižší riziko), prostaty (o 12 procent), prsu (o devět procent), ledvin (o 28 procent) a mnohočetný myelom (o 31 procent). „Tato studie je opravdu dobrou zprávou pro ty, kteří se stravují vegetariánsky,“ uvedla hlavní výzkumnice Aurora Pérezová-Cornagová, která během výzkumu působila na Oxfordské univerzitě.

Ne všechno je ale černobílé

Zjištění však nejsou jednostranná. Vegetariáni měli téměř dvojnásobné riziko nejčastějšího typu rakoviny jícnu – spinocelulárního karcinomu – ve srovnání s lidmi, kteří jedí maso. Podle vědců by to mohlo souviset s nedostatkem některých klíčových živin, například vitaminů skupiny B.

Vegani pak měli o 40 procent vyšší riziko rakoviny tlustého střeva. Možným vysvětlením je nižší příjem vápníku a dalších důležitých živin.

Autoři studie zdůrazňují, že je zapotřebí další výzkum, aby bylo jasné, zda je rizikovým faktorem samotná konzumace masa, nebo zda ochranný efekt souvisí s konkrétními složkami vegetariánské stravy. „Domnívám se, že rozdíl bude spíše způsoben samotným masem, ale je to názor, který jsme přímo nezkoumali,“ uvedl spoluautor studie Tim Key z Oxfordské univerzity.

16 let sledování a miliony dat

Aby vědci získali dostatečně silná data i pro méně časté druhy rakoviny, spojili výsledky několika studií z různých zemí. Díky tomu analyzovali údaje o zhruba 1,64 milionu lidí konzumujících maso, více než 57 tisících lidí, kteří jedli drůbež, ale ne červené maso, téměř 43 tisících lidech, kteří jedli ryby, ale žádné jiné maso, o více než 63 tisících vegetariánech a téměř devíti tisících veganech. Účastníky sledovali průměrně 16 let.

Výzkum přitom zohlednil i další faktory, které mohou riziko rakoviny ovlivnit, například tělesnou hmotnost nebo kouření. Celkem bylo zkoumáno 17 různých typů rakoviny.

Zajímavé je, že studie nenašla důkazy o nižším riziku rakoviny tlustého střeva u vegetariánů ve srovnání s lidmi konzumujícími maso. Podle vědců to může souviset s tím, že účastníci studie přijímali relativně malé množství červeného a zpracovaného masa.

A co ryby nebo drůbež?

Lidé, kteří jedli ryby, ale ne jiná masa, měli nižší riziko rakoviny prsu, ledvin a tlustého střeva. U mužů, kteří konzumovali drůbež, ale vynechali červené maso, se zase ukázalo nižší riziko rakoviny prostaty.

Odborníci zároveň upozorňují, že stravovací návyky se během 16 let výrazně proměnily. Přibylo průmyslově zpracovaných potravin, ale také širší nabídka veganských alternativ, které jsou často obohaceny o vitaminy a minerály, například vápník. Podle některých oponentů by proto bylo přínosné pokračovat ve výzkumu a sledovat složení stravy ještě podrobněji.

Jedno je však jisté: vztah mezi tím, co jíme, a naším zdravím je složitější, než se může zdát.

