newstream.cz Politika Nový směr pro Maďarsko? Magyar chce vsadit na Česko a Polsko

Nový směr pro Maďarsko? Magyar chce vsadit na Česko a Polsko

Péter Magyar
O svém nadcházejícím vítězství v maďarských parlamentních volbách ve volebních místnostech shodně hovořili premiér Viktor Orbán i opoziční lídr Péter Magyar. Zájem o volby je rekordní, do konce dne by účast mohla překonat historické maximum, napsal server Index.hu. Magyar se podle agentury Reuters vyslovil pro posílení spolupráce s Polskem a Českem a uvedl, že chce velmi silnou spolupráci v rámci visegrádské čtyřky (V4), zahrnující také Slovensko.

Rozhodnutí lidí ve volbách je třeba respektovat, prohlásil Orbán. „Jsem tu, abych vyhrál,“ řekl po hlasování v hlavním městě. Jeho Fidesz po letech zápolí o udržení se u moci, opozičnímu uskupení Tisza totiž řada předvolebních průzkumů připisovala vyšší voličskou přízeň.

Den D pro Orbána. Volby v Maďarsku odstartovaly, mohou změnit směr země

V Maďarsku se dnes v 6:00 středoevropského letního času otevřely volební místnosti a začaly parlamentní volby, které mohou zásadně změnit politickou budoucnost země. O hlasy může usilovat zhruba osm milionů voličů, hlasování potrvá do 19:00. První průběžné výsledky chce Národní volební úřad zveřejnit kolem 20:00.

„Mezi Východem a Západem“

Maďaři dnes píší dějiny, ve volbách si vyberou „mezi Východem a Západem“, řekl novinářům Magyar po svém hlasování v Budapešti. Tisza podle Magyara volby vyhraje, otázkou je podle něj jen to, zda jeho strana získá prostou, anebo dvoutřetinovou většinu v novém parlamentu. Zdůraznil, že ve volbách se počítá každý hlas, vyzval lidi, aby hlásili jakékoli nesrovnalosti, a varoval, že „volební podvod je velmi závažný zločin“.

Maďaři hlasují ve volbách, které jsou všeobecně považovány za nejvýznamnější v Evropě v letošním roce. Po 16 letech by o moc mohl přijít populistický pemiér Orbán, spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Je to klíčový okamžik pro dvaašedesátiletého Orbána, nejdéle sloužícího lídra členské země Evropské unie, napsala agentura AP.

Volební místnosti se otevřely v šest ráno a do sedmi už odhlasovalo 3,46 procenta z 8 115 484 milionu oprávněných voličů, celkem 260 556 lidí, napsal portál. V parlamentních volbách v roce 2022 činila účast během první hodiny odhlasovalo 1,82 procenta z oprávněných voličů, 139 667 lidí, a ve volbách v roce 2018, které zaznamenaly rekordní účast, odevzdalo svůj hlas do sedmi hodin ráno 2,24 procenta voličů. Účast ve volbách tehdy dosáhla 70,22 procenta, dodal Index.hu.

Volební místnosti se uzavřou v 19:00.

Byty dál zdražují. Za rok až o milion víc a ceny dál letí nahoru

Ceny starších bytů v Česku dál výrazně rostou. V prvním čtvrtletí meziročně zdražily v průměru o 15 procent, oproti konci loňského roku pak o tři procenta. Průměrná cena za metr čtvereční tak dosáhla 83 333 korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy FérMakléři.cz.

Nejdražší zůstává Praha, kde metr čtvereční staršího bytu vyšel v průměru na 155 365 korun. Meziročně zde ceny vzrostly o devět procent, proti předchozímu čtvrtletí o tři procenta. V Brně ceny stouply o deset procent na 122 813 korun za metr čtvereční, mezikvartálně o čtyři procenta.

Růst cen je patrný i v dalších městech. V Plzni dosáhla cena 87 127 korun za metr čtvereční, což představuje meziroční nárůst o 13 procent. V Hradci Králové byty zdražily o 11 procent na 96 395 korun a v Českých Budějovicích rovněž o 11 procent na 88 091 korun. Nejmírnější růst zaznamenala Olomouc, kde ceny vzrostly o šest procent meziročně a o jedno procento mezičtvrtletně.

Na místě bývalých pekáren Odkolek v pražských Vysočanech vznikne nový rezidenční projekt Bakers Court.

Nové byty ve Vysočanech: Metrostav Development spouští projekt Bakers Court za miliardy

Reality

Na místě bývalých pekáren Odkolek v pražských Vysočanech vznikne nový rezidenční projekt Bakers Court. Metrostav Development zde plánuje 246 bytů ve vyšší kategorii i širší nabídku služeb.

nst

Přečíst článek

Zdražení v dostupnějších regionech

Nejrychlejší zdražování ale zasáhlo levnější regiony. V Ústí nad Labem ceny starších bytů meziročně vyskočily o 24 procent na 52 170 korun za metr čtvereční. V Ostravě se zvýšily o 16 procent na 67 377 korun.

„Zatímco Praha a Brno stále zůstávají nejdražšími městy, relativně největší zdražení sledujeme v dostupnějších regionech. Ukazuje se, že poptávka po starších bytech je zde velmi silná. Lidé hledají cenově dosažitelné bydlení a zaměřují se na města, kde jsou ceny stále pod republikovým průměrem,“ uvedl jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz.

Pohled na město Turnov s věží radnice a kostelem Narození P. Marie

Kde se žije v Česku nejlépe a nejhůř? Tady je žebříček podle kvality života

Enjoy

Žebříček měst, regionů a krajů je výsledkem Indexu prosperity regionů, který letos už podruhé sestavily společnost Evropa v datech a Česká spořitelna (ČS). Hodnoceno bylo 206 českých mikroregionů, tedy obcí s rozšířenou působností, spolu s Prahou.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Růst cen se výrazně promítl i do celkových částek. Byt o velikosti 80 metrů čtverečních v Praze zdražil za rok o více než milion korun na 12,43 milionu korun. V Brně jeho cena vzrostla zhruba o 860 tisíc korun na 9,83 milionu korun. V Ostravě se cena zvýšila asi o 730 tisíc korun, v Ústí nad Labem přibližně o 820 tisíc korun a v Olomouci zhruba o 420 tisíc korun.

Analýza tak ukazuje, že i v tradičně levnějších regionech znamená růst cen pro domácnosti výrazný zásah do rozpočtu.

Související

Ceny nových i starších pražských bytů i nájmy opět rostou
Aktualizováno

Pražské byty dál zdražují: metr už stojí 176 tisíc, rekordní prodeje pokračují

Reality

ČTK

Přečíst článek

Nenápadné bistro Krámek u Botiče mění Hostivař

Bistro Krámek v Hostivaři
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Nově otevřené bistro ve Staré Hostivaři ukazuje, že kvalitní gastronomie nemusí stát na přehnaných ambicích. Krámek u Botiče přirozeně zapadá do místního života a dokazuje, že i nenápadný podnik může dlouhodobě zvýšit atraktivitu čtvrti i hodnotu jejího veřejného prostoru.

Pražská Hostivaři má řadu podob. Stačí sejít z rušnějších ulic směrem k údolí Botiče a městská struktura se začne výrazně měnit. Zbytky historické vesnice, panelové horizonty v dálce a mezi nimi pás zeleně. Právě v tomto meziprostoru vzniklo bistro Krámek. Ne jako cílová gastronomická destinace, ale jako přirozený doplněk lokální infrastruktury, který pracuje s existujícím pohybem chodců, cyklistů i místních obyvatel.

Z ekonomického hlediska jde o racionální model. Podnik nestaví na ambici přitahovat zákazníky z celé Prahy, ale na stabilním, přirozeném provozu. Tím snižuje náklady na marketing, minimalizuje provozní rizika a zároveň posiluje lokální ekonomický ekosystém. 

Koprovka v podání bistra Kro

Zelenina dobývá restaurace. A hosté si ji objednávají dobrovolně, protože chutná

Enjoy

Vegetariánská a veganská jídla přestávají být pomalu a jistě pouhým doplňkem menu a stávají se plnohodnotným gastronomickým i byznysovým pilířem. Moderní restaurace ukazují, že práce se zeleninou, fermentací a lokálními surovinami je cestou k vyšší kvalitě, stabilnějším nákladům i širšímu publiku. Pražské bistro KRO patří mezi podniky, které tento posun ilustrují v praxi.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Proměna původního objektu patří k příkladům nenápadných, ale zdařilých investic. Rekonstrukce zachovává jednoduchost venkovského kontextu Staré Hostivaře a doplňuje ji o současný mobiliář, otevřenou zahrádku a minimalistické interiérové řešení. Největší přidaná hodnota zde nevzniká rozsáhlým stavebním zásahem, ale prací s kontextem, tedy s tím, co už na místě existovalo. Takový přístup nejen snižuje vstupní náklady, ale zároveň zvyšuje autenticitu, která je pro zákazníky klíčová.

Projekt zároveň navazuje na práci týmu nedaleké restaurace  Na Kačabce, jejíž historie sahá až do 19. století. Krámek tak nemusí budovat značku od nuly, ale opírá se o důvěru místních i znalost prostředí. 

Nabídka odpovídá roli podniku i jeho ekonomickému nastavení. Je kompaktní a funkční: výběrová káva, domácí limonády, naturální vína a jednoduché letní drinky doplňuje drobné občerstvení v podobě otevřených sendvičů, sýrů, oliv či dezertů. Nejde o plnohodnotné menu, ale o doprovod k pobytu na místě. Tento model snižuje provozní složitost, omezuje plýtvání a umožňuje flexibilní fungování bez velkých personálních nároků.

Gal Ben Moshe

Michelinský šéfkuchař mění Prahu. Restaurace Parzival je moje DNA, říká Gal Ben Moshe

Enjoy

Do Prahy přišel z Berlína, kde jeho restaurace držela Michelinskou hvězdu. Na podzim otevřel restauraci Parzival, kterou popisuje jako svůj nejosobnější projekt. „Když se lidé ptají, jaká je to kuchyně, nejjednodušší odpověď zní: jsem to já na talíři,“ říká šéfkuchař Gal Ben Moshe. A dodává: „Degustační menu není soubor jídel. Je to příběh.“

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Klíčovou roli však hraje samotné údolí Botiče. Kombinace přírodní krajiny, pěších tras a rekreační infrastruktury vytváří stabilní proud návštěvníků bez nutnosti umělého generování poptávky. Krámek funguje jako krátkodobá zastávka, sociální uzel i místo zpomalení. Právě tento typ provozu má dlouhodobý dopad na hodnotu lokality. Zvyšuje její atraktivitu pro rezidenty, podporuje drobné podnikání v okolí a přispívá ke kvalitě veřejného prostoru.

Bistro Krámek ukazuje, že budoucnost městské gastronomie nemusí být založená na velkých konceptech a vysokém obrátu, ale na menším měřítku, nižší intenzitě a hlubším vztahu k místu. V době, kdy gastronomický sektor čelí rostoucím nákladům i proměně spotřebitelského chování, představuje tento model realistickou a udržitelnou alternativu, investici, která se neprojevuje okamžitým ziskem, ale dlouhodobou hodnotou.

Související

Šneci po burgundsku v Tuctu

V Míšeňské na Malé Straně to stále žije. Nově tam připravují šneky

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Chlebíček v karlínském bistru Jana Paukerta

Chlebíček je český vynález. Znají ho turisté a pochutnávají si na něm i vegani

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Pekárna Tisse

Spojují řemeslo s vědou, na jejich chleba z francouzské mouky se stojí fronty

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme