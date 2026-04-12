Nový směr pro Maďarsko? Magyar chce vsadit na Česko a Polsko
O svém nadcházejícím vítězství v maďarských parlamentních volbách ve volebních místnostech shodně hovořili premiér Viktor Orbán i opoziční lídr Péter Magyar. Zájem o volby je rekordní, do konce dne by účast mohla překonat historické maximum, napsal server Index.hu. Magyar se podle agentury Reuters vyslovil pro posílení spolupráce s Polskem a Českem a uvedl, že chce velmi silnou spolupráci v rámci visegrádské čtyřky (V4), zahrnující také Slovensko.
Rozhodnutí lidí ve volbách je třeba respektovat, prohlásil Orbán. „Jsem tu, abych vyhrál,“ řekl po hlasování v hlavním městě. Jeho Fidesz po letech zápolí o udržení se u moci, opozičnímu uskupení Tisza totiž řada předvolebních průzkumů připisovala vyšší voličskou přízeň.
V Maďarsku se dnes v 6:00 středoevropského letního času otevřely volební místnosti a začaly parlamentní volby, které mohou zásadně změnit politickou budoucnost země. O hlasy může usilovat zhruba osm milionů voličů, hlasování potrvá do 19:00. První průběžné výsledky chce Národní volební úřad zveřejnit kolem 20:00.
Den D pro Orbána. Volby v Maďarsku odstartovaly, mohou změnit směr země
„Mezi Východem a Západem“
Maďaři dnes píší dějiny, ve volbách si vyberou „mezi Východem a Západem“, řekl novinářům Magyar po svém hlasování v Budapešti. Tisza podle Magyara volby vyhraje, otázkou je podle něj jen to, zda jeho strana získá prostou, anebo dvoutřetinovou většinu v novém parlamentu. Zdůraznil, že ve volbách se počítá každý hlas, vyzval lidi, aby hlásili jakékoli nesrovnalosti, a varoval, že „volební podvod je velmi závažný zločin“.
Maďaři hlasují ve volbách, které jsou všeobecně považovány za nejvýznamnější v Evropě v letošním roce. Po 16 letech by o moc mohl přijít populistický pemiér Orbán, spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Je to klíčový okamžik pro dvaašedesátiletého Orbána, nejdéle sloužícího lídra členské země Evropské unie, napsala agentura AP.
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Volební místnosti se otevřely v šest ráno a do sedmi už odhlasovalo 3,46 procenta z 8 115 484 milionu oprávněných voličů, celkem 260 556 lidí, napsal portál. V parlamentních volbách v roce 2022 činila účast během první hodiny odhlasovalo 1,82 procenta z oprávněných voličů, 139 667 lidí, a ve volbách v roce 2018, které zaznamenaly rekordní účast, odevzdalo svůj hlas do sedmi hodin ráno 2,24 procenta voličů. Účast ve volbách tehdy dosáhla 70,22 procenta, dodal Index.hu.
Volební místnosti se uzavřou v 19:00.