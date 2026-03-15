Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
Biohacking: Nová éra péče o pleť. Kosmetika se zaměřuje na regeneraci buněk

Péče o pleť
iStock
Alžběta Shejbalová

Kosmetický průmysl prošel v posledních desetiletích výraznou transformací v přístupu k péči o pleť. Zatímco dříve dominovaly ingredience zaměřené na agresivní exfoliaci a povrchovou obnovu kůže, současný trend směřuje k podpoře buněčného zdraví a zachování integrity kožní bariéry. Moderní kosmetika se tedy zaměřuje na podporu přirozených regeneračních mechanismů, posílení mikrobiomové rovnováhy a optimalizaci buněčné funkce. Zásadní je také pochopení, že péče o pleť nestojí na jednotlivých produktech, ale na celkovém konzistentním přístupu, který respektuje fyziologické potřeby kůže a minimalizuje nadbytečnou zátěž.

Kyseliny jako AHA a BHA fungují na principu chemické exfoliace, retinol stimuluje produkci kolagenu a vitamin C působí jako antioxidant a inhibitor tvorby melaninu. Tyto ingredience byly po desetiletí základem anti-aging péče, protože přinášejí viditelné výsledky. Avšak jejich dlouhodobé používání často narušuje lipidovou bariéru kůže, zvyšuje ztrátu vody a způsobuje iritaci. Agresivní přístup vytváří cyklus poškození a opravy, který může paradoxně urychlit viditelné stárnutí.

Kůže je aktivní orgán s vlastním imunitním systémem, mikrobiomem a schopností regenerace. Narušení této rovnováhy chronickou exfoliací nebo iritujícími ingrediencemi vede k zánětu, který je primárním spouštěčem stárnutí. Základním cílem ale má být zachování buněčného zdraví, tedy schopnosti buněk efektivně produkovat energii, opravovat poškození DNA a udržovat funkční proteiny. Stárnutí kůže totiž není pouze o důsledcích vnějších faktorů jako UV záření či znečištění, ale také o poklesu mitochondriální funkce, akumulaci oxidačního stresu a snížení schopnosti buněk regenerovat. Moderní péče tak klade důraz na vrstvení produktů s aktivními látkami v pořadí od nejlehčích po nejhutnější, s respektem ke schopnosti penetrace kožních vrstev a vzájemné kompatibilitě ingrediencí. Zásadní je také trpělivost a konzistence, protože buněčné zdraví se nebuduje přes noc, ale vyžaduje měsíce systematické péče, které potom kumulativně vytváří finální výsledek.

Inovativní ingredience

Nové inovativní kosmetické ingredience vycházejí z tohoto přístupu ke kůži a jejímu buněčnému zdraví. NAD+, neboli nikotinamid adenin dinukleotid, je koenzym klíčový pro mitochondriální produkci energie a spojený s dlouhověkostí a opravou DNA a jeho hladina v buňkách s věkem klesá. Aplikace prekurzorů NAD+ přímo na kůži podle expertů může podporovat mitochondriální funkci kožních buněk.

PDRN, polydeoxyribonukleotid, je další inovativní ingredience získávaná z lososí DNA a nejnověji i z rostlinných zdrojů jako růže, ženšenu či mořských řas. Funguje jako signální molekula stimulující fibroblasty k produkci kolagenu a podporující angiogenezi, tedy tvorbu nových cév. PDRN má také protizánětlivý efekt a podporuje hojení tkáně. Jeho mechanismus spočívá v aktivaci adenosinových receptorů, které hrají roli v buněčné komunikaci a tkáňové regeneraci.

Trendy anti-aging látky peptidy jsou krátké řetězce aminokyselin, které fungují jako signální molekuly. Některé peptidy, jako matrixyl nebo argireline, signalizují fibroblastům, aby produkovaly více kolagenu a elastinu. Jiné, jako peptidy mědi, podporují hojení a mají antioxidační vlastnosti. Jejich efekt je kumulativní a velkou výhodou je kompatibilita s jinými ingrediencemi a schopnost fungovat bez narušení kožní bariéry.

Exozomy jsou drobné struktury, které buňky používají ke komunikaci, k čemuž používají obsažené lipidy, proteiny a nukleové kyseliny. V kosmetice se exozomy získávají z kmenových buněk a jejich aplikace na kůži může stimulovat snižovat zánět a podporovat buněčnou obnovu. Exozomy doručují bioaktivní látky přímo do buněk, kde ovlivňují genovou expresi a metabolické procesy. Tento přístup představuje budoucnost kosmetiky, kde produkty nejen dodávají aktivní ingredience, ale poskytují buňkám komplexní signály podporující jejich zdraví. Všechny analyzované látky jsou k dostání v kosmetických produktech v řadě formulací a cenových relací.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Schillerová: Slibovat na obranu více než dvě procenta HDP je nereálné

ČTK

Závazek dávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nezpochybnitelný. Slibovat vyšší výdaje není v současnosti reálné, uvedla v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Přístup vlády k obraně kritizovali v debatě zástupci opozice. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich neplní svoje spojenecké závazky.

Schillerová řekla, že vydávání 3,5 procenta nebo pěti procent HDP na obranu slibovat nebude. „V tuto chvíli je to nereálné,“ prohlásila ministryně, podle níž se předpokládá přiměřený růst rozpočtové kapitoly ministerstva obrany. „Celá řada členských zemí NATO nedodržuje ani dvě procenta,“ poznamenala.

Státy NATO včetně Česka se loni dohodly na růstu obranných výdajů do roku 2035 na 3,5 procenta HDP a vydávání dalších 1,5 procenta na související nevojenské investice. Předseda Sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura poukazoval na to, že závazek přijala předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Například Španělsko se k němu ale nepřipojilo, dodal. Závazek pěti procent podle něho představuje 400 miliard korun, tedy asi pětinu celého státního rozpočtu. „To je absolutně nereálné,“ řekl Okamura, podle kterého pro budování moderní armády postačí dávat dvě procenta HDP.

„Umění možného“

„Dvě procenta jsou v tuto chvíli uměním možného,“ uvedl ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Obranné výdaje by se podle něho mohly rozumným způsobem zvyšovat, ale tak, aby se nezdevastovalo Česko. Šťastný zdůraznil, že se nesmí zhroutit zdravotnictví a sociální systém.

„Vláda neplní svoje spojenecké závazky,“ řekl předseda opoziční ODS Martin Kupka. Rozumné zvyšování výdajů na obranu je v současné geopolitické situaci podle něho nezbytné a před závazkem dávat celkem pět procent v roce 2035 nelze podle Kupky zavírat oči. Podle pirátského poslance Ivana Bartoše kabinet zvolil špatné priority, kdy klade důraz podle něho na lidi v důchodovém věku a na miliardáře. Pokud by měl rozpočet nějaké rezervy, měly by jít podle něho na obranu.

Letos má ministerstvo obrany ve schváleném rozpočtu asi 154,8 miliardy korun, což odpovídá zhruba 1,8 procenta HDP. Celkové obranné výdaje, včetně peněz z jiných kapitol, by měly být přibližně 185 miliard korun, tedy zhruba 2,07 procenta HDP podle makroekonomické predikce z ledna. Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan soudí, že rozpočet jasně říká, že závazek dvou procent HDP Česko nesplní a mezeru nebude schopné kompenzovat ani v dalších letech.

Schillerová podotkla, že plnění je věcí metodiky, hodnocení od NATO dostane Česko až zpětně. Česká republika se podle ní drží svých úkolů v NATO i toho, že je pro Severoatlantickou alianci tranzitní zemí.

Téma financování obrany dnes politici otevřeli i v diskusním pořadu České televize s názvem Debata ČT. „Počítáme s tím, že do budoucna ten počet peněz, který půjde na obranu, se bude muset zvyšovat,“ uvedl na dotaz k navyšování výdajů v následujících letech místopředseda Sněmovny Jiří Barták (Motoristé). Utrácení ale podle něj musí být smysluplné.

„Musíme zvážit na ekonomických vahách, kolik těch peněz do té armády dáme,“ řekl místopředseda SPD Radim Fiala, podle něhož je armáda i obrana pro SPD prioritou. V ČR ale zároveň musí zůstat socioekonomická stabilita, dodal. Kritizoval předchozí vládu Petra Fialy (ODS), která podle něj dvou procent HDP dosahovala díky zálohovým platbám. Podobně se vyjádřil i místopředseda dolní komory Patrik Nacher (ANO), podle něhož vláda zálohové platby využívala, aby uměle splnila procenta. Zástupci opozice, mezi kterými byl i místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS), se proti těmto výrokům ohradili. Koaliční strany podle nich návrhem rozpočtu ukazují, že obrana pro vládu prioritou není.

Za nedostatečné výdaje na obranu zkritizovali Česko američtí velvyslanci při NATO Matthew Whitaker i v České republice Nicholas Merrick. O rozpočtu včetně obranných výdajů chce se Schillerovou a s premiérem Andrejem Babišem (ANO) jednat prezident Petr Pavel, sejde se s nimi v pondělí a v úterý.

Související

Orbán vs. Magyar: Budapešť zaplavily davy před klíčovými volbami

Příznivci premiéra Viktora Orbána
ČTK
ČTK
ČTK

Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své příznivce, aby dnes vyšli do ulic Budapešti a předvedli svou sílu před dubnovými volbami. Akce pořádané Orbánovou vládnoucí národněkonzervativní stranou Fidesz a středopravou stranou Tisza vedenou Magyarem jsou podle agentury AP vnímány jako ukazatel podpory, kterou mohou oba tábory očekávat v posledním měsíci kampaně. Očekává se účast až statisíců lidí.

Orbán je u moci od roku 2010 a usiluje o své páté po sobě jdoucí volební vítězství. Tentokrát má ale silnějšího soupeře než kdykoliv za poslední dvě dekády, protože Magyar rychle získal popularitu a ohrožuje dosud pevnou Orbánovu pozici v čele vlády.

Zatímco se dnes dopoledne na mostě přes Dunaj shromažďovaly davy lidí před provládním pochodem, který má vyvrcholit projevem předsedy vlády, jedna z Orbánových příznivkyň Anikó Menyhártová agentuře AP řekla, že jeho poselství lze shrnout do tří slov: Bůh, vlast, rodina. „Jen tato vláda je schopna zajistit tyto tři věci do budoucna,“ míní.

Ve dnech před dnešními manifestacemi, které se konají v den státního svátku připomínajícího maďarskou revoluci proti Habsburské říši z roku 1848, zdůrazňovali Orbán i Magyar svým příznivcům, jak důležité je se těchto akcí zúčastnit. Počty lidí na obou akcích by tak podle pozorovatelů mohly naznačit, jak si strany povedou ve volbách 12. dubna.

Magyarovo hnutí plánuje později dnes vlastní pochod centrem Budapešti a očekává se, že půjde o „největší politickou událost v historii Maďarska“. Magyar, bývalý člen Fideszu, cílí kampaň na zlepšování života běžných občanů a obnovu demokratických institucí, které podle něj pod Orbánem ztratily význam, na návrat země k západním partnerům a konec politiky vstřícné k Rusku.

Ve videu zveřejněném dnes brzy ráno na sociálních sítích Magyar uvedl, že jeho strana „by ráda vrátila každému Maďarovi to, co mu odcházející vláda vzala: naši víru ve svobodu a pocit, že naše vlast skutečně patří každému Maďarovi“.

Podle většiny nezávislých průzkumů Magyar nyní vede. V únorové sondáži agentury Medián jeho strana zvýšila náskok na 20 procentních bodů mezi rozhodnutými voliči. Výsledek voleb však stále není jistý, protože Fidesz má silnou podporu na venkově a kontroluje veřejnoprávní média a rozsáhlou síť loajálních médií, připomíná AP. Fidesz zároveň poukazuje na průzkumy, které přisuzují vítězství jemu.

Magyar v reakci na četné mediální zprávy, podle nichž se ruské zpravodajské služby snaží pomocí dezinformační kampaně ovlivnit volby ve prospěch Orbána, varoval své příznivce, že by se mohly dostat na veřejnost zmanipulované nahrávky s cílem zdiskreditovat jeho osobu nebo jeho hnutí.

Orbánova kampaň je podle AP čím dál více založena na agresivní kritice Ukrajiny. Snaží se navodit dojem, že Kyjev, Evropská unie a Tisza jsou součástí spiknutí, jehož cílem je svrhnout současnou vládu a dosadit kabinet, který bude přijímat rozhodnutí příznivější pro Ukrajinu. Vláda tento týden oznámila, že zveřejní zprávu, která podle Orbána prokáže, že Tisza obdržela nelegální finanční prostředky z Ukrajiny, což Magyar důrazně popírá.

