Trhy věří v Orbánovu porážku. Maďarský forint v týdnu zpevnil nejvíce ze všech měn světa
Trhy věří, dny Victora Orbána v čele Maďarska jsou dneškem po šestnácti letech fakticky sečteny. Maďarský forint v posledních pěti obchodních dnech zpevnil vůči americkému dolaru o 4,2 procenta. Žádná jiná měna světa v uplynulém týdnu vůči dolaru tolik nezískala.
Vůči euru se forint v pátek ocitl na nejsilnější úrovni od července 2023, vůči české koruně zase od července 2024, když poprvé od té doby uzavřel na hodnotě pod 15,4 forintu za korunu, plyne z dat agentury Bloomberg.
Daří se také maďarským akciím a dluhopisům. Hlavní ukazatel budapešťské burzy, index BUX, zhodnotil v uplynulém týdnu nejvýrazněji ze všech hlavních burzovních indexů světa s výjimkou jihokorejského (viz tabulka Bloombergu níže). V dolarech maďarské akcie zhodnotily v posledních pěti obchodních dnech o 14,2 procenta.
Rozdíl výnosu maďarských vládních dluhopisů s desetiletou splatností oproti výnosu dluhopisů stejné splatnosti vlády německé zase v pátek klesl na nejnižší úroveň od začátku roku 2024. Takzvaný spread mezi maďarskými a německými dluhopisy dané splatnosti nyní činí 3,45 procentního bodu (viz graf Bloombergu níže), zatímco ještě koncem března byl takřka a procentní bod vyšší.
Investoři sázejí na to, že Orbánův konec v čele Maďarska zlepší vztahy Budapešti s Evropskou unií, která uvolní prostředky ze svých rozpočtů, které stávající maďarské vládě zmrazila. Pokud se přísun evropských peněz do Maďarska obnoví, země bude moci omezit své vydávání dluhopisů, tedy další zadlužování, takže díky tomuto výhledu maďarské dluhopisy již nyní rostou na ceně – a jejich výnos tedy klesá, tudíž i výnos v porovnání s dluhopisy německými, obecně vnímanými jako etalon bezpečnosti.
Vyhlížený příliv kapitálu do Maďarska zpevňuje forint. Investoři míní, že pokud v dnešních volbách zvítězí Orbánův vyzyvatel Péter Magyar a stane se premiérem, naděje se Maďarsko silnějšího přísunu kapitálu nejen v podobě evropských dotací, ale také ve formě soukromého mezinárodního kapitálu, protože země bude těžit z obecně zvýšené důvěryhodnosti na internacionální scéně.
V maďarských parlamentních volbách do 15:00 odhlasovaly dvě třetiny oprávněných voličů, informoval Národní volební úřad. Před čtyřmi lety to bylo 52,75 procenta. Volby končí v 19:00 a konají se v napjaté atmosféře.
Maďaři míří k rekordní volební účasti. Odhlasovaly dvě třetiny voličů
Například analytici britské banky Barclays ale nevylučují ani možné Orbánovo vítezství, které by však bylo v rozporu s tím, nač ukazuje většina aktuálních šetření veřejného mínění. Jestliže by Orbánova partaj Fidesz zvítězila, forint by podle Barclays oslabil z nynější úrovně necelých 375 za euro až na 410 za euro. Opční trhy však přikládají oslabení forintu vůči euru nad úroveň kursu 405 v měsíčním horizontu pravděpodobnost pouze necelých deseti procent.
Konečně maďarské akcie rostou nejen díky vyhlíženému vyššímu kreditu Maďarska v očích mezinárodních investorů, ale také díky předpokládanému ústupu od sektorových daní a obecněji od orbánovských zvratů v regulatorní oblasti. Oboje v uplynulých letech investory od Maďarska odrazovalo, kvůli zvýšené nejistotě investičního prostředí. Největší maďarské burzovně obchodované firmy – petrochemický podnik MOL, banka OTP či farmaceutická společnost Richter Gedeon – proto v rostoucí míře investovaly mimo Maďarsko.
Méně investic těchto firem přispělo k relativně slabému výkonu maďarské ekonomiky i v porovnání s dalšími zeměmi Visegrádské čtyřky. Například forint za Orbánovy éry, trvající od roku 2010, podává výrazně slabší výkon než polský zlotý a zejména než česká koruna (viz graf Bloombergu níže).
O svém nadcházejícím vítězství v maďarských parlamentních volbách ve volebních místnostech shodně hovořili premiér Viktor Orbán i opoziční lídr Péter Magyar. Zájem o volby je rekordní, do konce dne by účast mohla překonat historické maximum, napsal server Index.hu. Magyar se podle agentury Reuters vyslovil pro posílení spolupráce s Polskem a Českem a uvedl, že chce velmi silnou spolupráci v rámci visegrádské čtyřky (V4), zahrnující také Slovensko.
Nový směr pro Maďarsko? Magyar chce vsadit na Česko a Polsko
V Maďarsku se dnes v 6:00 středoevropského letního času otevřely volební místnosti a začaly parlamentní volby, které mohou zásadně změnit politickou budoucnost země. O hlasy může usilovat zhruba osm milionů voličů, hlasování potrvá do 19:00. První průběžné výsledky chce Národní volební úřad zveřejnit kolem 20:00.
Den D pro Orbána. Volby v Maďarsku odstartovaly, mohou změnit směr země
