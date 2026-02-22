Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Enjoy Biohacking: Je vám venku pořád zima? Nebojte, i pocit tepla se dá natrénovat

Klíčem je pochopení, jak tělo na chlad reaguje a jak vytvořit podmínky pro příjemný a bezpečný pobyt venku i v zimních měsících.
Alžběta Shejbalová
Pokles teplot, kratší dny a absence zeleně v zimních měsících vytvářejí přirozený odpor k pobytu venku. Také nás může odrazovat představa, že chlad znamená vyšší riziko nemoci nebo že zimní pohyb venku je pocitově nepříjemný. Tělo ale disponuje sofistikovanými mechanismy termoregulace, které lze postupně trénovat, a vystavení chladnému vzduchu přináší pozitiva pro metabolismus, imunitní odpověď a náladu.

Klíčem je pochopení, jak tělo na chlad reaguje a jak vytvořit podmínky pro příjemný a bezpečný pobyt venku i v zimních měsících. Když je tělo vystaveno chladu, aktivuje řadu adaptačních mechanismů. Základní odpovědí je vazokonstrikce, tedy zúžení cévek v periferních oblastech pro minimalizaci tepelných ztrát.

Zároveň začíná produkce tepla v kosterním svalstvu, což může vést k třesu, který je vlastně nedobrovolným zapojením svalů pro generování tepla. U lidí, kteří jsou pravidelně vystavováni chladu, dochází k adaptaci a tělo se učí efektivněji udržovat teplotu bez třesu.

Jedním z klíčových mechanismů je aktivace hnědé tukové tkáně, což je specializovaný typ tuku, který slouží k přímé přeměně energie na teplo prostřednictvím mitochondrií. Hnědý tuk je hojný u novorozenců, ale u dospělých jeho množství obvykle klesá. Studie však ukazují, že pravidelné vystavení chladu může zvýšit množství hnědé tukové tkáně i u dospělých, což má benefity i pro metabolické zdraví, včetně lepší regulace glykemie a zvýšeného metabolismu.

Imunitní systém vs. studený vzduch

Imunitní systém je dalším aspektem ovlivněným zimním pobytem venku. Venkovní vzduch, i když studený, je obvykle čistší a obsahuje méně patogenů než ten uvnitř přetopených prostor sdílený s mnohými. Existují však určité fyziologické změny spojené s chladem, které mohou mít negativní vliv na imunitu. Chladný vzduch například může snižovat aktivitu řasinek na povrchu buněk dýchacích cest a zhoršuje lokální imunitní odpověď v nose, což může zhoršovat schopnost těla odstraňovat patogeny.

ilustrační foto

Biohacking: Jak přeprogramovat kůži, aby přežila mráz

Enjoy

Zima je pro kůži obdobím výrazné zátěže, a to především z hlediska dlouhodobé integrity kožní bariéry. Kůže je metabolicky aktivní orgán, který reaguje na změny prostředí a zimní podmínky kombinují hned několik stresorů současně. Nízké teploty, suchý vzduch, vítr, omezené sluneční záření, časté přechody mezi venkovním chladem a přetopenými interiéry a zároveň změny vnitřního prostředí organismu vytvářejí soubor vlivů, na které lidská kůže evolučně není ideálně adaptována. Prvním praktickým krokem je proto uvědomění si, že zimní přístup a potenciálně péče by měla být jiná než letní, a zaměřená na ochranu a stabilizaci.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Historicky byly populace trvale vystavené chladu bez možnosti úplného zahřátí náchylnější k respiračním onemocněním, protože nepřerušený chladový stres aktivuje kortizol a potlačuje imunitní funkci. Klíčový rozdíl spočívá v možnosti regenerace. Pravidelná krátkodobá expozice mírnému chladu s následným návratem do tepla funguje jako hormeze, což je prospěšný krátkodobý stres, který posiluje celkovou odolnost organismu.

Při správném oblečení a postupné adaptaci tělo tyto mechanismy kompenzuje a benefit převažuje nad rizikem. Studený vzduch stimuluje sympatický nervový systém a může zlepšovat cirkulaci, což dlouhodobě podporuje kardiovaskulární zdraví, pokud je expozice střídána s obdobím tepla a regenerace.

Nechce se vám v zimě ven? Chyba!

Z hlediska mentálního zdraví je pobyt venku v zimě zásadní pro udržení cirkadiánních rytmů a regulaci nálady. I když je zimní světlo slabší než v létě, stále poskytuje dostatečnou intenzitu pro synchronizaci vnitřních hodin. Expozice dennímu světlu, zejména v ranních hodinách, podporuje produkci serotoninu a reguluje večerní uvolňování melatoninu, což zlepšuje kvalitu spánku.

ilustrační foto

Biohacking: Když stres vyhraje, aneb proč vás ani zdravý životní styl nezachrání

Enjoy

Stres patří k nejčastěji používaným pojmům v souvislosti se zdravím, zároveň však k těm, jejichž skutečný dopad a mechanismy bývají zjednodušovány. Často je vnímán jako něco, co je třeba eliminovat nebo snížit, či alespoň kontrolovat. Z biologického hlediska je stres základním adaptačním mechanismem, bez kterého by organismus nebyl schopen přežít. Problémem je jeho chronická, špatně regulovaná forma a prostředí, ve kterém se z krátkodobé adaptační reakce stává trvalý stav.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Lidé trpící zimní depresí často vykazují nedostatek této expozice, protože tráví většinu dne uvnitř. Pohyb venku v zimě zároveň kombinuje benefit fyzické aktivity s expozicí světlu, což může být efektivnější než pobyt uvnitř i při jasném počasí za oknem. Studený vzduch má také stimulující efekt na bdělost a může zlepšovat kognitivní funkce.

Prakticky vzato, klíčem k příjemnému pobytu venku v zimě je správné oblékání a postupná adaptace. Oblékání ve vrstvách umožňuje flexibilitu podle intenzity aktivity a teploty. Ruce, nohy a hlava jsou místa s vysokou ztrátou tepla a tak kvalitní rukavice, teplé ponožky a čepice nebo čelenka mohou výrazně zlepšit komfort. U nohou je důležité, aby obuv nebyla příliš těsná, protože tlak na prsty snižuje cirkulaci a zvyšuje pocit chladu.

Tělo potřebuje čas na adaptaci, většinou v řádu dnů až týdnů, přičemž je důležité zapojení fyzické aktivity, protože pohyb generuje teplo a zlepšuje cirkulaci. I mírnější aktivity jako pomalá procházka venku mohou být příjemné, pokud je člověk aklimatizovaný a správně oblečený.

RECENZE: Skrei jako hlavní hvězda. Kampa Park s aktuálním menu znovu ukazuje svou sílu

Kampa Park
Zdeněk Pečený / Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Je krátce po setmění. Vltava pod Kampou je klidná, světla se lámou o hladinu a z terasy je vidět nasvícený Karlův most. Uvnitř bílé ubrusy, tlumené světlo a ten specifický pocit, že jste na místě, které má historii. Restaurace Kampa Park, která byla nedávno oceněná průvodcem Gault & Millau, si drží reputaci jednoho z nejikoničtějších podniků v Praze.

Do konce února se v podniku podává menu z polární tresky skrei. Večer odstartuje drobný, ale výrazný detail – smažený jazýček s koprovým aioli a nakládanou šalotkou. Křupnutí, lehká kyselost, první kontrast.

Následuje výlet do Asie – polévka s kokosovým mlékem a koriandrem. Krémová textura, jemná aromatika, struktura, která zahřeje. Už tady je znát, že kuchyně pracuje s kontrasty, ne s okázalostí.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si celé menu

Vstup do Kampa Parku krátce po setmění – legenda z Kampy funguje už od roku 1994. Speciální menu z polární tresky skrei – sezónní nabídka s cenou 1 450 korun. Čerstvé pečivo s bylinkovým máslem a welcome snack jako start večera. 14 fotografií v galerii

Kombinace dává smysl

Teprve poté přichází hlavní chod skrei. A právě kombinace s kedlubnovým konfitem, plněnými smrži a pórovou pěnou je klíčem.

Samotná treska má pevné, šťavnaté maso, ale chuťově je spíš subtilní než výrazná. Bez doprovodu by působila až příliš čistě. Zemitost smržů, lehká sladkost kedlubnu a krémovost pórku jí dávají hloubku a charakter. V této kompozici funguje skvěle.

Dezert – zapečené maliny s vanilkovým crème fraîche a malinovým sorbetem – uzavírá menu svěže a lehce.

interiér restaurace Reason v budově Masaryčka

RECENZE: Restaurace Reason má jednu z nejambicióznějších kuchyní v Praze

Enjoy

Degustační menu v restauraci Reason na střeše Masaryčky patří k tomu nejambicióznějšímu, co dnes Praha nabízí. Šéfkuchař Jan Horák tu staví na technice, fermentaci a odvaze, díky nimž vzniká mimořádně hluboký a promyšlený gastronomický zážitek.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Telecí noblesa a halibut

Telecí tatarák je jemný, elegantní, s hoblinkami černého lanýže. Nenápadný, ale suverénní chod.

Halibut jako signature pokrm působí robustněji. Masitější struktura, sametová omáčka, lanýž. Vedle skrei je to výraznější, plnější zážitek.

A protože jsme večer nechtěli končit jen sladce, přidali jsme ještě sýrový talíř. Správná teplota, vyvážený výběr, křupavý chléb. Francouzská tečka navíc.

Cena za menu pro jednu osobu je 1 450 korun a celé jej připravil šéfkuchař Marek Raditsch společně se svým týmem.

Wood & Steak

RECENZE: Steak, který voní už ode dveří. Wood & Steak sází na maso a oheň

Enjoy

Večeře, která nezačíná u stolu, ale už ve dveřích. Wood & Steak na Vinohradech sází na klid, poctivou surovinu a řemeslo bez pozlátka. Výsledkem je steakový zážitek, který nestaví na efektech, ale na detailech.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Servis: drobná kaňka

Kampa Park je podnik s historií a ambicí patřit mezi pražskou špičku. O to víc překvapí, že část obsluhy nepůsobí tak uhlazeně a přirozeně profesionálně, jak je dnes v nejlepších restauracích běžné.

Nešlo o zásadní chyby, spíš o drobné momenty – méně jistá komunikace, lehká nepozornost, pocit, že standard by mohl být o stupeň výš. V segmentu fine dining dnes hosté očekávají absolutní neomylnost a lehkost detailu.

Nás naštěstí obsluhoval Kevin, který je mi z celého místního ansámblu dlouhodobě nejsympatičtější. Působí přirozeně, sebevědomě, bez strojenosti. Přesně tak, jak by servis v podobném podniku měl fungovat. Díky němu měl večer tempo i klid.

Knedlíkárna ve Vinohradském parlamentu

RECENZE: Vinohradský Parlament, aneb nedělní večeře ozdobená knedlíky

Enjoy

Nedělní večeře je ideální test restaurace. Neřešíte rychlost oběda ani slavnostní atmosféru víkendu – chcete se najíst dobře, v klidu a bez kompromisů. Vinohradský Parlament tenhle test zvládá po svém: poctivě, bez efektů a s kuchyní, která ví, proč dělá věci tak, jak je dělá.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Verdikt

Po večeři stačí pár kroků a otevře se výhled na nasvícený Karlův most. Vltava je klidná, světla se odrážejí na hladině a drobné výhrady najednou ztratí váhu.

Kuchyně je tu dnes silná a sebevědomá. Pokud se servis vyrovná talířům z kuchyně napříč celým týmem, bude Kampa Park bez debat znovu patřit mezi absolutní pražskou špičku.

Česko-slovenský dokument natočený na telefon vyhrál hlavní cenu na Berlinale

Berlinale
ČTK
ČTK
ČTK

Česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki vyhrál na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale cenu za nejlepší dokumentární snímek. Na slavnostním večeru to oznámila tříčlenná porota. Autorka v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se se závislostí. Snímek získal už předtím také Caligariho cenu.

Porota ocenila „vynalézavý režisérský hlas“ Pepy Lubojacki a udělila jí cenu za nejlepší dokumentární film, která je spojená s odměnou 40 tisíc eur (970 tisíc korun). Podle pravidel si ji rozdělí režisér a producent vítězného filmu. Vítězství v této kategorii navíc opravňuje k účasti v soutěži o cenu Oscar za nejlepší dokumentární film. Letos porota vybírala ze 16 dokumentárních filmů, které se představily v různých festivalových sekcích.

„Když nemáte kde bydlet nebo žijete se závislostí, stanete se pro společnost neviditelnými,“ uvedla při přebírání ceny Lubojacki. Řekla, že při natáčení filmu o bezdomovectví a závislosti narážela na řadu odsudků. „Tahle cena znamená, že jsou ve středu pozornosti, že na nich záleží,“ dodala režisérka.

Předchozí ocenění

Film už před slavnostním večerem získal Caligariho cenu, která je jednou z vedlejších cen filmové přehlídky. Udílí ji nezávislá tříčlenná porota od roku 1986. Vybírá přitom z filmů v sekci Forum, v níž samo Berlinale žádné ceny neudílí. Pojmenované je ocenění na počest jedné z německých filmových klasik z roku 1920, Kabinetu doktora Caligariho od režiséra Roberta Wieneho.

Od roku 2024 mají nad cenou záštitu streamovací platforma filmfriend a německý Spolkový svaz komunální filmové práce (BkF), který sdružuje komunální, studentská a nekomerční kina. Cena je dotovaná částkou 4000 eur (97 tisíc korun), polovinu z nich dostane autor vítězného snímku, polovina zamíří na podporu distribuce. Český nebo slovenský film Caligariho cenu ještě nezískal, kinematografie středovýchodní Evropy uspěla naposledy v roce 1994, kdy ocenění získal snímek nedávno zesnulého maďarského režiséra Bély Tarra Satanské tango.

Film Kdyby se holubi proměnili ve zlato se na Berlinale promítal čtyřikrát, premiéru měl v pátek 13. února. Byl jedním ze čtyř snímků s českou stopou, které letos měli návštěvníci Berlinale možnost zhlédnout. V sekci Generation Kplus se představil krátký animovaný film En, ten, týky! slovenské režisérky a animátorky Andrey Szelesové, který vznikl rovněž v česko-slovenské koprodukci. V koprodukci Česka, Německa, Íránu a Lucemburska vzniklo drama Roya íránské režisérky Mahnáz Mohammadíové, které se promítalo v kategorii Panorama. Ve světové premiéře Berlinale uvedlo v sekci Classics ještě digitálně restaurovanou podobu snímku Panelstory aneb Jak se rodí sídliště režisérky Věry Chytilové z roku 1979.

Metoda Markovič: Straka

RECENZE: Je to snadné. Metoda Markovič je nejlepší český seriál

Enjoy

Videotéka Oneplay uvedla závěrečnou epizodu druhé řady úspěšné série Metoda Markovič. Kauza Jiřího Straky povýšila tuzemskou televizní tvorbu ještě o něco výš než původní Hojer. A blíží se úrovni standardu Netflixu, jehož Mindhunter od Davida Finchera zjevně platí za hlavní inspirační zdroj české novinky.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Melania Trumpová

Film Melania schytává ostrou kritiku. Přesto je nejvýdělečnějším dokumentem za 14 let

Enjoy

Dokumentární film Melania o první dámě Spojených států Melanii Trumpové během prvního víkendu v kinech podle odhadů analytiků v USA a v Kanadě utržil sedm milionů dolarů, tedy zhruba 143,4 milionu korun. Jedná se o nejlepší výsledek pro dokumentární film, vyjma koncertních filmů, za posledních 14 let. Snímek o dvaceti dnech předcházejících loňské lednové inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa předčil očekávání navzdory ostrým recenzím filmových kritiků, informují americká média.

ČTK

Přečíst článek

