Německo vítá příměří v Pásmu Gazy. Chce se podílet na jeho obnově
Německý kancléř Friedrich Merz dnes přivítal příměří v Pásmu Gazy. V prohlášení vyzval k propuštění všech zbývajících rukojmích a rychlému doručení humanitární pomoci lidem v Pásmu Gazy.
Německo je podle kancléře Merze připraveno podílet se na realizaci mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa i na obnově válkou zničené oblasti. Spolu s Egyptem svolá dárcovskou konferenci.
"Po více než dvou letech války v Gaze se podařilo dosáhnout příměří. To je dobrá zpráva pro lidi na Blízkém východě i mimo něj," uvedl německý kancléř. V prohlášení poděkoval Trumpovi, Kataru, Egyptu a Turecku, ale i izraelské vládě, která podle něj mír umožnila.
Válka v Pásmu Gazy začala útokem teroristického hnutí Hamás na Izrael 7. října 2023. Palestinští ozbrojenci zabili 1200 lidí a 251 jich unesli do Pásma Gazy. Většinu rukojmích už propustili, nyní jich zůstává v pásmu 48, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Sedm zadržovaných mužů má i německé občanství, Merz se s jejich příbuznými před časem sešel v Berlíně. Izrael po útoku zahájil ofenzivu do Pásma Gazy, při které zahynulo podle místních úřadů už více než 67.000 Palestinců, většinou civilistů. Velké části pásma byly zcela zničeny a na území je katastrofální humanitární situace.
Německý kancléř vyzval, aby byli rychle propuštěni všichni zbývající rukojmí a aby byla rychle do Pásma Gazy doručena humanitární pomoc. "Podaří-li se první kroky k míru, bude to velký úspěch," uvedl.
Merz také zdůraznil, že se Německo hodlá podílet na dalším mírovém procesu. Vláda podle něj okamžitě uvolní 29 milionů eur (707 milionů korun) na humanitární pomoc a ve spolupráci s Egyptem připraví dárcovskou konferenci pro obnovu Pásma Gazy. "Jsme také připraveni převzít zodpovědnost v mírové radě navržené prezidentem Trumpem," uvedl Merz. Zároveň zdůraznil, že "vojenskou účast" v případné mezinárodní stabilizační Německo neplánuje.
Merz znovu zdůraznil, že Německo plně podporuje existenci a bezpečnosti Izraele, což země dlouhodobě označuje za svůj "státní zájem", především kvůli historické zodpovědnosti za holokaust. "Německá spolková vláda je navíc pevně přesvědčena, že dvoustátní řešení je nejlepší vyhlídkou na budoucnost, ve které Izraelci a Palestinci mohou žít v trvalém míru a bezpečí," dodal Merz. Německo na rozdíl od řady spojeneckých zemí neuznává Palestinu jako stát. Dlouhodobě tvrdí, že by tento krok měl být "spíše na konci" mírového procesu než na jeho začátku.
