Politico: Evropa se obává Babišova postoje vůči Ukrajině

Andrej Babiš
Bruselská média si všímají prohlášení vítěze českých voleb Andreje Babiše, že chce být pro Evropskou unii velmi spolehlivým partnerem. I přesto ale existují obavy, že se s novou vládou změní postoj ČR k Ukrajině, a proto by země EU mohly ještě nyní, tedy přes nástupem Babiše, urychlit rozhodování o některých důležitých otázkách, napsal server Politico. Zmínil v této souvislosti například plánovanou reparační půjčku pro Ukrajinu či vyřešení patové situace ohledně potenciálního členství Ukrajiny a Moldavska v EU.

„Evropská unie se o víkendu otřásla poté, co pravicový populista Andrej Babiš a jeho hnutí ANO s velkým náskokem vyhráli české parlamentní volby, což by mohlo znamenat, že se mezi evropskými lídry objeví další protiukrajinský hlas,“ napsalo Politico. „Členové krajně pravicové skupiny Patrioti pro Evropu – kam patří Babišovo ANO i Orbánův Fidesz – jeho vítězství hlasitě oslavovali. Babiš se mezitím snažil uklidnit ty, kteří se obávají, že by se mohl stát dalším stálým odpůrcem EU a NATO. Po volbách prohlásil, že hodlá být pro EU velmi spolehlivým partnerem,“ dodal web ve svém newsletteru Brussels Playbook.

Respektovaný server v této souvislosti zdůraznil, že strany, které vystupují tvrdě protievropsky a proti NATO, si v Česku ve volbách nevedly nijak zvlášť dobře, takže Babiš nebude muset zastávat jejich postoje. Nicméně postoje Česka vůči Ukrajině se změní, i vzhledem k tomu, že pravděpodobný příští premiér vedl kampaň za snížení pomoci Kyjevu a také se vyslovoval proti členství Ukrajiny v Evropské unii.

Andrej Babiš

„Sečteno a podtrženo: Babiš sice nemusí být druhý Orbán, ale jeho postoj k vyhlídkám Ukrajiny na vstup do EU není pro Kyjev uklidňující. Na rozdíl od Orbánova druhého kamaráda, slovenského premiéra Roberta Fica, je Babiš součástí stejné politické skupiny jako Orbán a mohl by v Evropské radě následovat jeho příklad,“ napsalo Politico. Země EU by to mohlo podle bruselského serveru donutit k rychlému rozhodnutí o důležitých otázkách, jako jsou pravidla pro členství v EU a půjčka na obnovu Ukrajiny, již na příštím zasedání Evropské rady, které začíná 23. října a na kterém bude Česko pravděpodobně ještě zastupovat dosavadní premiér Petr Fiala.

„Bohatý podnikatel Andrej Babiš, který se hlásí k proevropským postojům, ale zároveň je blízký Viktoru Orbánovi, vyhrál české parlamentní volby. Znamená to další narušení evropské soudržnosti?“, ptá se belgický deník Le Soir. List přináší rozhovor s belgickým politologem Jeanem-Lousem de Brouwerem z Královského institutu pro mezinárodní vztahy Egmont, podle kterého se dá nyní očekávat, že se zkomplikuje postoj sedmadvacítky vůči Kyjevu.

Sídlo holdingu Agrofert spojeného s expremiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem v pražském Chodově.

„Proruský není, ale Ukrajince příliš nepodporuje“

„Evropská unie udělila Ukrajině status kandidátské země a zahájila přístupová jednání, ale prozatím se zdá, že se to příliš neposunulo. Evropa se snaží definovat plán pro Ukrajinu a s výsledkem těchto voleb v Praze se společný evropský postoj ještě více vzdaluje,“ uvedl de Brouwer. Andrej Babiš podle něj není přímo proruský, ale Ukrajince příliš nepodporuje. Politolog v této souvislosti připomněl, že i významná část české populace má k Ukrajincům, kteří mají v zemi dočasnou ochranu, negativní postoj. Česká republika je státem, který přijal největší množství ukrajinských uprchlíků v přepočtu na počet obyvatel, dodává de Brouwer.

Evropa podle belgického politologa není v současné době v nejlepší kondici, sevřená mezi dvěma mocnostmi, Spojenými státy a Ruskem. „Je zřejmé, že čím dál častější národní volby s podobnými výsledky ještě zvýší riziko ztráty soudržnosti EU, která je však potřeba více než kdy jindy,“ uzavřel de Brouwer.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Okamura chce do vlády s ANO, Babiš chce vládnout sám

Okamura chce do vlády s ANO, Babiš chce vládnout sám
Profimedia
ČTK
ČTK

Šéf SPD vidí svou stranu jako součást nové vlády. Nabízí odborníky, mluví o dopravě, obraně i bezpečnosti a žádá podíl na řízení Sněmovny. Hnutí ANO zatím trvá na jednobarevné vládě.

Předseda SPD Tomio Okamura chce, aby se jeho strana podílela na vládě s vítězným hnutím ANO. Zároveň preferuje, aby ve vládě za SPD zasedli odborníci a nikoliv poslanci. Chce také, aby SPD mělo zastoupení ve vedení Sněmovny. Nově zvolený poslanec za Motoristy sobě Oto Klempíř by doporučoval, aby se Motoristé také účastnili ve vládě. Okamura a Klempíř to uvedli v nedělní Partii na televizi CNN Prima News.

Hnutí ANO, které ve volbách získalo přes 34 procent hlasů, preferuje podle místopředsedkyně Aleny Schillerové jednobarevnou vládu s podporou dalších stran. Další variantou je podle ní jednání o přímé účasti dalších stran ve vládě. „Ale je důležitý program. Nehodláme dělat ústupky z našich programových priorit,“ uvedla Schillerová.

Okamura zmínil, že by SPD ve vládě zajímaly například resorty vnitra, obrana nebo ministerstvo dopravy. Uvedl také, že jeho představou odborníka je manažer, který se oboru úspěšně věnuje.

„Vždycky jsme se profilovali na tématu bezpečnosti, takže nás třeba zajímá ministerstvo vnitra. Dotýká se nás samozřejmě bezuzdné vyzbrojování směrem do zahraničí, které předvádí Fialova vláda, takže bychom rádi věděli, co se děje na obraně. Našim voličům strašně vadí, že se dostatečně nestaví dálnice a že jsou přeplněné vlaky, takže i takové ministerstvo dopravy je určitě hodně praktické a důležité ministerstvo,“ uvedl Okamura.

SPD bude mít ve Sněmovně deset poslanců místo stávajících 20, dalších pět křesel získali nečlenové SPD z její kandidátky. Hnutí bude podle Okamury usilovat o to, aby se neúspěšní současní poslanci za SPD i po volbách zapojili. Zmínil například poslankyni Karlu Maříkovou.

V končící Poslanecké sněmovně i přes větší počet křesel SPD svého místopředsedu neměla. Zastoupení ve vedení Sněmovny budou chtít mít podle poslance Marka Bendy (ODS) a Věry Kovářové (STAN) i ODS a STAN. Schillerová uvedla, že o obsazení míst ve vedení Sněmovny bude ANO jednat s budoucí opozicí a zároveň řekla, že se chce vrátit k původnímu počtu místopředsednických míst. V současnosti jich je šest, v předchozím volebním období bylo o jednoho méně.

Hnutí ANO vyhrálo letošní volby do Poslanecké sněmovny se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů. Druhá byla koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, s 23,36 procenta hlasů před Starosty s 11,23 procenta hlasů. Piráti se Zelenými obdrželi 8,97 procenta hlasů, SPD s Trikolorou, Svobodnými a PRO 7,78 procenta a strana Motoristé sobě 6,77 procenta hlasů.

Petr Fiala

Trump chce Nobelovku za mír. Šance má ale malé
Profimedia
V pondělí začne udělování letošních Nobelových cen. Jako první bude vyhlášena Nobelova cena za fyziologii a lékařství, následovat budou v úterý a ve středu ceny za fyziku a chemii. Ve čtvrtek Švédská akademie vyhlásí Nobelovu cenu za literaturu a v pátek norský Nobelův výbor oznámí jméno či název laureáta ceny za mír, o kterou projevil silný zájem americký prezident Donald Trump. Jeho šance jsou však podle tisku spíše nízké. Vyhlašování skončí v pondělí 13. října oznámením udělení Nobelovy ceny za ekonomii.

Největší pozornost letos zřejmě zaujme Nobelova cena za mír, o kterou má velký zájem americký prezident Trump. Tento týden na setkání armádních velitelů řekl, že o cenu neusiluje pro sebe, ale pro Spojené státy. Pokud by ocenění nedostal, tak by to podle něj bylo velkou urážkou jeho země. Trump na sociálních sítích opakovaně zmínil, kolik konfliktů se mu podle něj podařilo po lednovém nástupu do úřadu zastavit. Ve výčtu ale chybí válka na Ukrajině, kterou Trump sliboval zastavit krátce poté, co se ujme prezidentské funkce. Později ale přiznal, že je to těžší úkol, než si myslel.

Norský Nobelův výbor podle médií není Trumpovi příliš nakloněn, většina jeho členů v minulosti amerického prezidenta kritizovala, například kvůli přístupu k lidským právům a fungování demokracie. Další kritice Trump čelil nedávno kvůli škrtům ve vědě či přístupu ke školství. Republikánský prezident například usiluje o zrušení ministerstva školství.

Podání kandidatury na cenu slíbili Trumpovi izraelský premiér Benjamin Netanjahu či Pákistán. V obou případech to ale bylo oznámeno po 31. lednu, kdy skončila lhůta pro letošní nominace. Nobelův výbor uvedl, že jich dostal 338. Jména a názvy nominovaných však po dobu 50 let tají. Pětičlenný výbor obvykle uděluje cenu konsenzuálně, v některých případech se může rozhodnout na základě většiny hlasů.

O něco větší šance přisuzují Trumpovi sázkaři. Podle serveru Oddse Checker jsou na Trumpa vypsány druhé nejnižší kurzy, čímž se americký prezident řadí mezi favority spolu s vdovou po ruském opozičním politikovi Alexeji Navalném Julijí či s organizací Sudans Emergency Response Rooms. Ta poskytuje lékařskou a záchrannou pomoc v Súdánu, kde mezi sebou bojují provládní armáda a vzbouřenecké Jednotky rychlé podpory (RSF).

Sázkové kanceláře vypisují kurzy i na čtvrteční Nobelovu cenu za literaturu. Mezi favority jsou avantgardní čínská spisovatelka Cchan Süe, maďarský spisovatel a scénárista László Krasznahorkai či japonský prozaik a autor řady bestsellerů Haruki Murakami.

Nobelovy ceny budou letošním laureátům oficiálně předány na ceremonii ve Stockholmu, která se uskuteční 10. prosince.

Nobelovy ceny s výjimkou té za ekonomii se udělují od roku 1901. Cena vznikla díky vůli švédského podnikatele a vynálezce Alfreda Nobela, který nakumuloval velkou část svého bohatství výrobou nových druhů výbušnin.

Americký prezident Donald Trump

Vladimir Putin a Donald Trump

