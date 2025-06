Český Trump. Babiš má vlastní plán na záchranu Evropy, píše The Times

Miliardář a podnikatel Andrej Babiš je podle britského listu The Times českou verzí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Předseda hnutí ANO, který vedl Českou republiku v letech 2017 až 2021, má na záchranu Evropy podobný recept - být proti imigraci a zelené politice, píše list. Podobně jako řada jiných populistických politiků v Evropě je i on proti Evropské unii (EU).

„S našimi současnými vůdci jako bychom prožívali pád římské říše,“ řekl Babiš minulý týden o EU. „Prohráváme všude, s Asií a dalšími. Mladí lidé nemají děti,“ dodal.

Proti Green Dealu

Na svém účtu na síti X také pravidelně vystupuje proti Green Dealu (Zelená dohoda pro Evropu), který má za cíl učinit EU uhlíkově neutrální do roku 2050. Babiš novináři z The Times řekl, že právě tento plán je pro něho největším problémem. „Nepotřebujeme příkazy a nařízení od Evropské komise. Jsme suverénním státem a my rozhodneme, co uděláme,“ dodal bývalý český premiér.

Podobně jako Trump i Babiš podle listu čelil a čelí mnoha právním bitvám, ve kterých je zpochybňována jeho legální cesta k získání majetku ve výši tří miliard dolarů (64 miliard korun). Do politiky přitom vstoupil se slibem skoncovat s korupcí.

V Evropě má blízko k politikům z krajní pravice, včetně francouzské političky Marine Le Penové nebo maďarského premiéra Viktora Orbána. Společně utvořili tito politici frakci Patrioti v Evropském parlamentu. Ta se často odkaze na politiku amerického prezidenta. Na společném sjezdu v Madridu na začátku února si její členové vybrali jako společné heslo „Make Europe Great Again“ (Udělejme Evropu opět skvělou), který nápadně připomínal slogan z amerických prezidentských voleb.

Na rozdíl od řady jeho kolegů z Patriotů ho však s Trumpem pojí i to, že ani jeden není ideolog, ale k politice přistupují pragmaticky na základě nálad ve společnosti, řekla listu politoložka Petra Guasti, která mimo jiné působí na Karlově univerzitě.

V České republice se uskuteční parlamentní volby 3. a 4. října. Babišovo hnutí je podle průzkumů favoritem na vítězství a jeho náskok na konkurenci se pohybuje nad deseti procentními body.

