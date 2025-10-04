Nový magazín právě vychází!

Pokrok v Gaze. Hamás souhlasil s předáním všech izraelských rukojmí

Pásmo Gazy
ČTK
ČTK
ČTK

Příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích je na dosah, uvedl podle agentury AFP francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci na odpověď Hamásu na plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v pásmu. Obdobně se vyjádřili i britský premiér Keir Starmer a německý kancléř Friedrich Merz. Teroristické hnutí Hamás oznámilo, že je ochotno předat všechny izraelské rukojmí, živé i mrtvé, jak navrhuje Trumpův plán.

Trump v reakci na prohlášení Hamásu na své sociální síti Truth Social uvedl, že je přesvědčen, že Hamás je připraven na trvalý mír, a vyzval Izrael k okamžitému zastavení bombardování Pásma Gazy. Trump později zveřejnil krátké video, v němž jmenovitě poděkoval Kataru, Turecku, Saúdské Arábii, Egyptu a Jordánsku za pomoc při prosazování jeho mírových snah. „Se všemi bude jednáno spravedlivě,“ dodal Trump v závěru videa.

Na odpověď Hamásu již také reagovaly Katar a Egypt, tedy země, které jsou spolu se Spojenými státy prostředníky nepřímých vyjednávání mezi Izraelem a Hamásem.

Závazek Hamásu musí být bez odkladů naplněn, napsal Macron na síti X. Francie se podle něj bude na snaze o dosažení míru podílet. Podle britského premiéra Starmera je nyní příležitost zastavit boje, navrátit rukojmí domů a dostat humanitární pomoc k těm, kteří ji zoufale potřebují. Británie bude spolu se svými partnery podporovat další jednání směřující k udržitelnému míru jak pro Izraelce, tak pro Palestince, uvedl Starmer na X. Macron i Starmer ocenili Trumpovo úsilí o dosažení míru. „Rukojmí musí být propuštěni. Hamás se musí odzbrojit. Boje musí okamžitě přestat. K tomu všemu musí dojít velice rychle,“ napsal na X německý kancléř Merz. Nyní je podle něj po dvou letech války nejlepší příležitost k míru.

Katar odpověď hnutí Hamás uvítal a oznámil, že již zahájil koordinaci s Egyptem a USA s cílem pokračovat v jednání o Trumpově plánu, píše agentura Reuters s odvoláním na katarské ministerstvo zahraničí. Egypt věří v pozitivní vývoj a bude s dalšími arabskými státy, USA a evropskými státy usilovat o dosažení trvalého příměří v Pásmu Gazy. Podle Reuters to uvedlo egyptské ministerstvo zahraničí v reakci na odpověď Hamásu.

Generální tajemník OSN António Guterres podle AFP v reakci na odpověď Hamásu všechny strany vyzval, aby využily příležitosti k ukončení „tragického konfliktu“ v Pásmu Gazy.

Hamás dále v prohlášení uvedl, že je ochotný předat vládu v Pásmu Gazy technokratické vládě, jak navrhuje Trump, „na základě palestinského národního konsenzu a podpory arabských a islámských zemí“. O ostatních bodech o budoucnosti Pásma Gazy chce Hamás jednat s dalšími palestinskými skupinami s tím, že k těmto rozhovorům bude přistupovat odpovědně. Prohlášení nicméně nezmiňuje odzbrojení hnutí.

Trumpův plán nepočítá s tím, že by Hamás měl v budoucnosti Pásma Gazy nějakou roli. Dokument navrhuje plné odzbrojení palestinského území a ustanovení technokratické palestinské vlády bez účasti stran. Na ní by dohlížela mezinárodní rada vedená samotným Trumpem. V Pásmu Gazy by měla působit Mezinárodní stabilizační síla, na jejímž ustanovení by USA spolupracovaly s arabskými zeměmi. Postupně by nahradila izraelskou armádu. Členové Hamásu, kteří by s novým pořádkem souhlasili a složili zbraně, by mohli zůstat v Pásmu Gazy; ostatní by měli odejít do vyhnanství do zemí, které je budou ochotné přijmout.

Ukrajince znepokojuje ruská aktivita kolem Záporožské jaderné elektrárny

Záporožská jaderná elektrárna
ČTK
ČTK
ČTK

Rusko úmyslně odpojilo okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnu od dodávek proudu v rámci příprav na její zapojení do vlastní sítě, uvedl šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha na sociální síti X. Největší jaderná elektrárna v Evropě je odpojená od vnějšího napájení déle než týden, elektřinu pro chlazení odstavených reaktorů vyrábí dieselové generátory. Šéf ukrajinského jaderného dozoru Oleh Korikov podle médií varoval před hrozbou jaderné havárie.

„Další krok Ruska bude ještě nebezpečnější: restartování okupovaného reaktoru bez řádného chlazení, bez jakékoli licence a bez dohledu,“ varoval Sybiha, podle kterého tento bezohledný krok poslouží pouze jako ukázka moci ruského prezidenta Vladimira Putina.

Zvýšené riziko jaderného incidentu

„Nezodpovědné jednání Ruska zvyšuje riziko jaderných incidentů,“ zdůraznil Sybiha. „Každá akce Ruska představuje nejen smrtelné riziko, ale také dláždí cestu ke katastrofě,“ napsal. I nedávný výpadek dodávek proudu v Černobylské jaderné elektrárně, způsobený ruským útokem na rozvodnu ve městě Slavutyč, podle ministra ukazuje, že Moskva zneužívá jadernou bezpečnost jako zbraň.

Naléhavě vyzval Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE), její členské státy a všechny relevantní partnery k přijetí všech opatření, která by umožnila okamžitě obnovit záložní elektrické vedení do Záporožské jaderné elektrárny.

Ruská okupační správa ukrajinského atomového zařízení podle agentury Reuters ve středu uvedla, že nouzové generátory zatím k výrobě potřebné energie dostačují, úroveň radiace je normální, ale je důležité, aby bylo co nejdříve obnoveno vnější napájení.

Ruskem dosazený ředitel Záporožské jaderné elektrárny Jurij Černičuk dnes podle agentury TASS uvedl, že přerušené vnější napájení zařízení představuje „určitou hrozbu pro jadernou bezpečnost“, ale situace je podle něj v současné době pod kontrolou. Pro záložní napájení je k dispozici 20 dieselových generátorů, z nichž dva se porouchaly. Poškozené elektrické vedení se nachází prakticky na frontové linii, a proto je neustále vystaveno ostřelování.

Odpojení elektrárny od ukrajinské sítě pokládáme za havarijní situaci, která ještě nepřerostla v havárii, ale může se tak stát, varoval šéf ukrajinského jaderného dozoru Korikov podle agentury Unian. Není podle něj jasné, v jakém stavu jsou dieselové generátory, ani na jak dlouho stačí nafta. Ukrajina získá informace od MAAE, která dostává zprávy od ruského personálu, ale nelze vyloučit, že Rusové zprávy zkreslují, varoval.

Záporožská jaderná elektrárna se nachází u města Enerhodar, který leží poblíž frontové linie. Rusko se zařízení zmocnilo nedlouho poté, co v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu. Obě strany se od té doby navzájem obviňují z jejího ostřelování. V elektrárně je šest reaktorů, které jsou odstavené a nevyrábí elektřinu. Je v nich ale množství jaderného paliva, které je nutné udržovat v bezpečném stavu a chladit. Proto zařízení potřebuje dodávky elektřiny.

Mír? Nic takového. Rusko chce rozdělit Evropu, uvedl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a britský premiér Keir Starmer
ČTK
ČTK
ČTK

Rusko chce eskalovat válku a rozdělit Evropu, uvedl na úvod summitu Evropského politického společenství v Kodani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval mimo jiné na nedávná narušení evropského vzdušného prostoru, která jsou připisována Rusku.

Evropa podle Zelenského musí dělat pravý opak, než Moskva očekává, tedy jednat společně a rozhodně. Rusko není hrozbou jen pro Ukrajinu, ale pro nás všechny, zdůraznila dánská premiérka Mette Frederiksenová, která schůzku pořádá.

„Rusko pokračuje ve svých brutálních útocích na Ukrajinu a všem musí být jasné, že nepřestane, dokud k tomu nebude donuceno,“ řekla v úvodním prohlášení před evropskými vůdci Frederiksenová. Evropa podle ní musí být silná, aby ukázala, že „válka proti nám je nemyslitelná“.

Nikdo nesmí být naivní

Dánská premiérka zdůraznila, že Ukrajina bojuje i za evropskou bezpečnost a brání všechny Evropany, proto si zaslouží vytrvalou podporu. „Pro některé je ruská hrozba velmi jasná, velmi přítomná, pro některé je stále daleko, ale nikdo nesmí být naivní. Tato válka není o Ukrajině, je o Evropě, o našich hodnotách a svobodách,“ prohlásila Frederiksenová, která u jednacího stolu v Kodani sedí vedle Zelenského. „To, co děláme na Ukrajině, není charita, je to přímá obrana našeho kontinentu,“ dodala s tím, že je třeba posílit Ukrajinu a zároveň vyvinout větší tlak na Rusko.

Stále intenzivnější jsou podle Frederiksenové i ruské hybridní hrozby. „Jednou jsou to vojenské drony, jindy migranti na hranicích, útoky na kritickou infrastrukturu, rozsévání dezinformací či snahy ovlivnit demokratické volby,“ vyjmenovala šéfka dánské vlády.

Politici by podle ní ale měli svým občanům pomoci zajistit i ekonomickou bezpečnost, například pracovní místa či dostupné bydlení, a ulehčit jim v každodenních těžkostech. „Musíme budovat i ekonomicky silnější Evropu,“ dodala. Za další důležité téma označila boj s nelegální migrací.

Rusko je připraveno na eskalaci konfliktu

Nedávná narušení evropského vzdušného prostoru Ruskem a nasazení ruských dronů v Polsku podle ukrajinského prezidenta ukazují, že se něco podobného může stát kdekoli v Evropě. „Incidenty s drony v celé Evropě jasně ukazují, že Rusko je připraveno válku eskalovat a že se nikdy nejednalo jen o Ukrajinu,“ řekl Zelenskyj evropským lídrům na summitu EPS v Kodani. Poznamenal, že Ukrajina má kvůli válce bohaté zkušenosti s bojem proti dronům. „Jsme připravení Dánsku i dalším zemím pomoci,“ řekl.

Rusko má podle Zelenského stále zdroje potřebné k tomu, aby ve válce pokračovalo, i proto je třeba vyvinout na Moskvu další tlak. Konkrétně hovořil o potřebě zasáhnout proti tankerům s ropou z takzvané ruské stínové flotily, jak jsou označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází exportní omezení. „Je potřeba rovněž podpořit výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa a přestat kupovat ruskou ropu a plyn,“ dodal s tím, že této výzvě by mělo bedlivě naslouchat „zejména Maďarsko“.

Právě Budapešť a Bratislava mají dlouhodobě námitky proti postupu EU ohledně ukončení energetického dovozu z Ruska. Evropská komise navrhla přestat do roku 2027 dovážet veškeré ruské energie.

Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina, ale i Moldavsko či země západního Balkánu nadále usilují o členství v EU a že je zapotřebí, aby v tomto ohledu „bylo v přístupovém procesu dosaženo určitého pokroku“. „Jsme připraveni otevřít první klastr,“ dodal ukrajinský prezident s odkazem na soubory, které při vyjednávání vždy zahrnují několik tematických přístupových kapitol.

Předseda Evropské rady António Costa se snaží o prolomení současné patové situace ohledně potenciálního členství Ukrajiny a Moldavska v EU. Stávající pravidla vyžadují, aby každou fázi přístupového procesu podpořilo všech 27 zemí EU jednomyslně, Costa by chtěl ale prosadit prosadit možnost schválení jen kvalifikovanou většinou států, a tak obejít nynější veto maďarského premiéra Viktora Orbána.

Předseda unijních summitů svůj návrh představil ve středu na neformálním summitu EU v Kodani a „počáteční zpětná vazba byla konstruktivní s výjimkou Maďarska, které vyjádřilo nesouhlas“, nechal se slyšet unijní zdroj.

Oficiální začátek přístupových rozhovorů s Ukrajinou i s Moldavskem byl dojednán již v první polovině roku 2024 za belgického předsednictví. Varšava doufala, že se během polského předsednictví v letošním prvním pololetí podaří otevřít úvodní kapitoly těchto jednání, nicméně se tak nestalo a patová situace trvá.

