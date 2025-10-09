Babiš: Jednání o koalici jdou relativně dobře, vyhráno ale není

Vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře, ještě ale není hotovo. Po zhruba 75minutovém jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě to řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který o vládě jedná s hnutím SPD a s Motoristy. Zopakoval, že v pátek by mělo být jasno o rozdělení resortů.
„Jednání budou pokračovat. Snažíme se relativně spěchat, abychom měli základní věci odsouhlasené. Budeme potom pracovat na dalších věcech, na programové shodě a spolupráci i ve Sněmovně,“ řekl Babiš. Prezidenta dnes informoval o průběhu vyjednávání, další schůzku domluvenou nemají. Personální obsazení vlády či rozdělení ministerstev nechtěl komentovat.
Nechtěl hovořit za prezidenta, zda má nějaké výhrady k Babišovým návrhům. „Pokud má nějaké výhrady, tak určitě vám je sdělí,“ podotkl předseda ANO. Pokud by Pavel Babiše pověřil jednáním o sestavení vlády a kabinet by poté skutečně vznikl, chtěl by se šéf ANO zúčastnit prosincového zasedání Evropské rady.
Babiš také zopakoval, že ve středu jednala místopředsedkyně ANO Alena Schillerová s předsedy poslaneckých klubů SPD a Motoristů. „Předběžně taky víceméně je tam nějaká dohoda ohledně obsazení výborů,“ poznamenal.
Čína se připravuje na provedení překvapivého útoku na Tchaj-wan, tvrdí tamní ministerstvo
Čína zesiluje vojenské aktivity v blízkosti Tchaj-wanu a zdokonaluje prostředky a schopnosti pro provedení překvapivého útoku. Současně se snaží podkopat důvěru obyvatel vůči tchajwanské vládě s pomocí online útoků a manipulací, uvedlo tchajwanské ministerstvo obrany ve zprávě vydávané každé dva roky, z níž citovala agentura Reuters. Čínské ministerstvo obrany na žádost Reuters o komentář zatím nereagovalo. Čína se nikdy nezřekla možnosti použít síly k podrobení Tchaj-wanu.
Poslední čtyři desetiletí přinesla období, kterému ekonomové říkají Great Moderation. Od poloviny 80. let zažívají vyspělé země nebývalou cenovou stabilitu a jen mírné výkyvy hospodářského růstu, přičemž globální finanční krize v letech 2008–2009 tuto stabilitu dočasně narušila, ale neukončila.
Nová studie Evropské centrální banky ukazuje, že za tím nestojí ani samotná nezávislost centrálních bank, ani jejich inflační cílování, ale především kvalita institucí a síla právního státu.
Analýza zahrnuje 37 vyspělých ekonomik včetně České republiky v období 1986 až 2021. Sleduje úroveň inflace, její proměnlivost i kolísání hospodářského růstu. Tyto ukazatele dohromady tvoří měřítko dlouhodobého výkonu centrálních bank. Klíčovým faktorem se ukázala důvěra v předvídatelné a spravedlivé fungování institucí, jistota, že pravidla se nemění ze dne na den, a schopnost státu vymáhat právo. Naopak formální rysy centrálních bank, jako je zákonem zakotvená nezávislost, kurzový režim nebo inflační cílování, se v dlouhém horizontu ukázaly jako druhořadé.
Dobře to ilustruje srovnání na první pohled rozdílných zemí. Švédsko a USA představují malou a velkou ekonomiku, Rakousko a Švýcarsko fixní a plovoucí kurz, Německo a Japonsko centrální banky s vyšší a nižší mírou formální nezávislosti. Přesto se jejich inflační zkušenosti příliš nelišily. Rozhodující nebyly detaily měnového režimu, ale síla institucionálního rámce.
Dělat dlouhodobé plány je těžké, naštěstí Češi umějí improvizovat, říká šéf Deloitte Svoboda
Mnohé české firmy vyrostly a expandují za hranice. Češi byli v některých sektorech, jako je energetika či zbraně, předvídavější než spousta západních hráčů. Je to rychlostí rozhodovacích procesů i improvizace, které tu jsou historicky dané, řekl country leader Deloitte Česká republika Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.
Platí to i pro Českou republiku. Česká národní banka dokázala v posledních dvou dekádách inflaci stabilizovat a přiblížila se průměru vyspělých zemí. Pomohlo inflační cílování, ale zásadní bylo, že se mohla opřít o relativně pevné institucionální prostředí. Podle průzkumu agentury STEM jí důvěřuje 76 procent občanů, což z ní činí jednu z nejdůvěryhodnějších institucí v zemi. V mezinárodním žebříčku Rule of Law Index se Česko nachází na dvacátém místě ze zhruba 140 států. A také Evropská komise ve své poslední zprávě hodnotí stav právního státu v Česku pozitivně, i když připomíná přetrvávající problémy, například vlastnictví médií politiky.
Studie zároveň zdůrazňuje, že inflační vlna roku 2022 neznamenala konec této éry. Nešlo o selhání institucí, ale o jednorázový nabídkový šok v podobě postcovidového oživení a závislosti na ruských energiích.
Závěr analýzy je zřejmý: rozhodující je důvěra v instituce, respekt k právu a předvídatelná pravidla. Tam, kde fungují, mají centrální banky šanci udržet stabilní ceny i vývoj hospodářství.
Související
Česká ekonomika v ohrožení? Spojení Babiše, Konečné a Okamury vyvolává obavy
Svět se rychle mění a s těmito změnami souvisí i akcelerace výskytu nových rizik. Ať už se tato rizika pojí s následky živelních katastrof, geopolitickým vývojem či digitalizací, je to téma jak pro pojišťovny, tak pro zajišťovny. „S novými hrozbami se musí vypořádat pojistitel i zajistitel. V podstatě děláme to, že se zabýváme velkými společenskými otázkami a snažíme se absorbovat a tlumit negativní dopady,“ říká generální ředitel zajišťovny VIG Re Tobias Sonndorfer v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku.
Host podcastu Global Minds se na začátku letošního roku ujal role generálního ředitele a předsedy představenstva zajišťovny VIG Re. Přechod do této pozice nebyl pro Sonndorfera krokem do neznáma, neboť do prvního ledna byl místopředsedou představenstva VIG Re. Přesto si tato změna role jistý čas na adaptaci vyžádala. „Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel, že ty role se liší, a chvíli mi trvalo, než jsem se v té nové usadil,“ říká na úvod.
Zajišťovací odvětví se dá nejsnáze charakterizovat jako poskytování pojištění pojišťovnám. Ačkoli z podstaty věci je v něm spousta peněz, podle Sonndorfera jde spíše o okrajový segment a pro něj osobně nebyl při zvažování kariéry první volbou. „Spíš si ten obor vybral mě než já jeho. Studoval jsem bankovnictví a finance a chtěl jsem se věnovat kariéře v bankovnictví. Začal jsem v bankovním poradenství a teprve po finanční krizi v roce 2008 jsem přišel do kontaktu se zajišťovnictvím. Nastoupil jsem do jedné zajišťovny a začal to odvětví poznávat. Postupem času se mi zalíbilo,“ rekapituluje.
Přichází Global Minds. Projekt oslavující zahraniční lídry působící v Česku
Deset z patnácti nejvýznamnějších firem v Česku má ve svém vedení zahraniční manažery a manažerky. Ať už jde o automobilky Škoda nebo Hyundai, energetický E.ON, petrochemický a rafinérský Orlen Unipetrol nebo maloobchodní Lidl, Penny či Kaufland, vliv zahraničních expertů na byznysové prostředí v tuzemsku je zásadní. Jejich neocenitelnou globální zkušenost mapuje nový projekt Global Minds, jehož mediálním partnerem je také Newstream.
Totozalíbení v zajišťovací branži host podcastu našel především ze dvou důvodů. Tím prvním jsou lidé. „Náš obor je postaven na práci s lidmi. Při obchodních jednáních sedíme u stolu s konkrétními jedinci. Tento lidský kontakt se velmi často rozvine v dlouhodobý vztah. Takže pak jednáte s lidmi, s nimiž se znáte třeba deset let nebo i déle,“ vysvětluje Sonndorfer.
Druhým podstatným aspektem z pohledu CEO VIG Re je komplexní poslání celého odvětví. „Zajistitel řeší téměř všechny velké otázky spojené s riziky, kterým čelí obchodní společnosti. S rizikovými situacemi se musí primárně vyrovnat pojistitel, ale nakonec i zajistitel. Uvedu příklad.: změna klimatu způsobuje přírodní katastrofy. Každý je jim více či méně vystaven. A my přebíráme velkou část tohoto rizika přírodních katastrof do svých účetních knih. Dalším je digitální transformace. S digitální transformací přichází do života lidí spousta nových nejistot. I s nimi se musí vypořádat pojistitel i zajistitel. Takže v podstatě děláme to, že se zabýváme velkými společenskými otázkami a snažíme se absorbovat a tlumit negativní dopady. Palivem pro naše odvětví je tedy riziko a rizik ve světě stále přibývá,“ dodává Sonndorfer.
V Česku přibývá podnikatelů a investorů, kteří pokukují po zahraniční expanzi, říkají v podcastu Global Minds Logan Wright a Jiří Tomola z Dentons
K úspěšné mezinárodní expanzi potřebují české firmy a investoři po svém boku stále častěji odborníka na anglické právo, a to zejména když rozšiřují podnikání do nových a náročných jurisdikcí, říkají v pilotním díle podcastové série Global Minds, která představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku, partneři pražské kanceláře Dentons Logan Wright a Jiří Tomola.
Před nástupem do VIG Re pracoval Sonndorfer 12 let pro jednu z největších zajišťoven světa Munich Re. VIG Re řídící svůj byznys z Prahy, Mnichova a Paříže je proti ní spíše menší firmou, která však prochází poměrně dynamickým rozvojem. Z pohledu Sonndorfera je rozdíl právě v agilitě a akceschopnosti. „Velký důraz klademe na to, že jsme rychlí. Máme plochou hierarchii a rychlé rozhodování, což je naše velká výhoda. Na druhou stranu jsme součástí Vienna Insurance Group, což je velká pojišťovací skupina, takže si nemůžeme hrát na ´free style startup´. Ale jako zajišťovna tvoříme dynamické prostředí a snažíme se tuto dynamickou povahu šířit v rámci celé organizace,“ líčí Sonndorfer.
Jako příklad flexibilnějšího nastavení firmy Sonndorfer uvádí program z počátku letošního roku, který měl částečně modifikovat firemní kulturu kolem hodnot soustředěných do hesel Passion, Partnership, Performance. „Tyto hodnoty bychom chtěli zaobalit do firemní kultury nazvané #oneVIGRe. To znamená #oneVIGRe globálně a ve všech našich pobočkách - v Praze, Mnichově a Paříži. Přináší to jistý druh flexibility, které si velmi cením a kterou bychom rádi projevovali den co den,“ říká CEO VIG Re.
Old Boys Club ve světě investic? Ani to nás neodradí, říkají Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová z One Family Office
Existuje ve světě investic okurková sezóna? Čím je specifická práce v rodinné kanceláři? A je možné naučit se nudit? Nejen o tom byla řeč v novém dílu podcastu #FinŽeny, který vzniká ve spolupráci portálu Newstream.cz s projektem #FinŽeny. Pozvání do mobilního studia v pražském Florentinu přijaly Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová, tři profesionálky v oblasti investic působící v One Family Office.
S agilitou a flexibilitou jsou nutně spojeny změny a odvaha pouštět se do nich. Z pohledu Sonndorfera je podstatné nebát se, i když s každou změnou může být spojeno riziko chyb. Dělat chyby je podle něj přirozené. „Není to tak, že bychom chtěli dělat změny pro změny. Ale musíme se přizpůsobit situaci, kterou vidíme kolem sebe. Svět se mění rychlým tempem. My na to reagujeme tak, že chceme lidi, kteří se nebojí změn, a chceme lidi, kteří jsou připraveni připustit chyby, když se stanou, protože to může být logický důsledek změn. Musíme se smířit s tím, že děláme chyby. Chceme vytvořit prostředí, v němž je možné dělat chyby a poučit se z nich. To je velmi zásadní myšlenka, kterou se snažíme prosadit. Jinak vás vždycky paralyzuje strach ze změn a pak žádnou změnu neuděláte,“ přibližuje Sonndorfer.
S tím souvisí také dlouhodobá firemní strategie vytvářet prostředí, které bude stimulovat lidi k tomu, aby zpochybňovali status quo. „Nechceme mít lidi, kteří slepě dodržují pravidla, protože pravidlo může být v určité situaci správné, ale v jiné špatné. Chtěli bychom mít tým, který je otevřený, dívá se na každou situaci čerstvýma očima a kriticky uvažuje o pravidlech. To je také to, co myslíme tou agilitou a inovační kulturou. Tím nemyslím, že od každého očekávám, že každý den vymyslí nový produkt. Uvedu příklad. Před dvěma lety, brzy po mém nástupu, jsme zahájili transformační program, abychom se jako zajišťovna více orientovali na data a technologie. Chtěli bychom se stát digitálně dostupnou zajišťovnou. A digitálně dostupnou znamená, že budeme moderním způsobem pracovat s dnešními technologiemi a daty. To bylo riziko, protože je to spojeno nejen s technologickou změnou, ale také se změnou myšlení. Program stále běží, ale mám velkou radost z toho, jak se to vyvíjí, a je to skvělá vlna, která prochází celou organizací,“ říká Tobias Sonndorfer.
Pracuje Tobias Sonndorfer raději v diverzifikovaných, nebo homogenních týmech?
Jak je spokojen se svou češtinou?
A co se rozumí tím, že zajišťovnictví je neviditelnou rukou pojišťovnictví?
I to se dozvíte v podcastu Global Minds. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty. Hezký poslech.
Tobias Sonndorfer
V čele zajišťovny VIG Re stojí od ledna 2025, kdy se stal generálním ředitelem a předsedou představenstva. Jako zajišťovna Vienna Insurance Group má VIG Re sídlo v Praze a pobočky v Mnichově a v Paříži. Do firmy Sonndorfer nastoupil 1. ledna 2023 jako člen představenstva, později působil jako místopředseda. Předtím pracoval 12 let pro zajišťovnu Munich Re. Dříve působil jako senior konzultant ve společnosti PwC a také v bankovnictví.
Šéf pojišťovny EGAP: Svět se změnil. O rizicích uvažují i firmy, které je dříve vůbec nevnímaly
Svět už nežije v klidu a prosperitě jako na začátku tohoto století. Poptávka po službách státní exportní pojišťovny EGAP vzhledem k bezpečnostním rizikům na zahraničních trzích narůstá. „Důležité je, že se zvyšuje i vnímání rizik. Proto k nám přicházejí noví klienti, kteří dříve o pojištění ani neuvažovali,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz předseda představenstva EGAP David Havlíček.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
Přichází Global Minds. Projekt oslavující zahraniční lídry působící v Česku