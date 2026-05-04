Mélenchon počtvrté kandiduje na prezidenta Francie. Kandidát radikální levice chce vyvést zemi z NATO
Jean-Luc Mélenchon se znovu pokusí dobýt Elysejský palác. Čtyřiasedmdesátiletý levicový politik oznámil, že bude kandidovat v příštích francouzských prezidentských volbách. Půjde už o jeho čtvrtý pokus stát se prezidentem. Informoval o tom server Politico.
„Ano, jsem kandidát,“ řekl Mélenchon v rozhovoru pro francouzskou televizi TF1, kterou Politico cituje. Sám sebe označil za člověka, který je nejlépe připravený čelit „neklidnému období světových dějin“. Poukazoval přitom na geopolitická, ekonomická i environmentální rizika.
Kandidát z levicového tábora
Mélenchon patří k nejvýraznějším a zároveň nejvíce rozdělujícím postavám francouzské politiky. Před téměř dvaceti lety opustil středolevicovou Socialistickou stranu a vydal se cestou radikálnější levice. V posledních dvou prezidentských volbách byl nejsilnějším kandidátem levicového tábora, ale do druhého kola se těsně nedostal. V roce 2022 skončil třetí za krajně pravicovou Marine Le Penovou.
Podle nejnovějších průzkumů by nyní Mélenchon získal zhruba 10,5 až 13 procent hlasů. V závislosti na tom, kdo další se do voleb zapojí, by se podle Politica teoreticky mohl dostat i do druhého kola proti krajní pravici. Zároveň je však kvůli nízké oblibě zatím považován za nejslabší možnost, jak krajní pravici zastavit.
Mélenchon se opírá o pevné jádro věrných příznivců, jeho odpůrci jej ale vykreslují jako extremistu. Mezi jeho hlavní návrhy patří zastropování dědictví, vystoupení Francie z NATO nebo snížení minimálního důchodového věku zpět na 60 let.
Volby rozhodnou o nástupci Emmanuela Macrona, který už příští rok kvůli ústavnímu omezení počtu mandátů znovu kandidovat nemůže.