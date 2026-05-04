Mélenchon počtvrté kandiduje na prezidenta Francie. Kandidát radikální levice chce vyvést zemi z NATO

Jean-Luc Mélenchon
nst

Jean-Luc Mélenchon se znovu pokusí dobýt Elysejský palác. Čtyřiasedmdesátiletý levicový politik oznámil, že bude kandidovat v příštích francouzských prezidentských volbách. Půjde už o jeho čtvrtý pokus stát se prezidentem. Informoval o tom server Politico.

„Ano, jsem kandidát,“ řekl Mélenchon v rozhovoru pro francouzskou televizi TF1, kterou Politico cituje. Sám sebe označil za člověka, který je nejlépe připravený čelit „neklidnému období světových dějin“. Poukazoval přitom na geopolitická, ekonomická i environmentální rizika.

Kandidát z levicového tábora

Mélenchon patří k nejvýraznějším a zároveň nejvíce rozdělujícím postavám francouzské politiky. Před téměř dvaceti lety opustil středolevicovou Socialistickou stranu a vydal se cestou radikálnější levice. V posledních dvou prezidentských volbách byl nejsilnějším kandidátem levicového tábora, ale do druhého kola se těsně nedostal. V roce 2022 skončil třetí za krajně pravicovou Marine Le Penovou.

Podle nejnovějších průzkumů by nyní Mélenchon získal zhruba 10,5 až 13 procent hlasů. V závislosti na tom, kdo další se do voleb zapojí, by se podle Politica teoreticky mohl dostat i do druhého kola proti krajní pravici. Zároveň je však kvůli nízké oblibě zatím považován za nejslabší možnost, jak krajní pravici zastavit.

Mélenchon se opírá o pevné jádro věrných příznivců, jeho odpůrci jej ale vykreslují jako extremistu. Mezi jeho hlavní návrhy patří zastropování dědictví, vystoupení Francie z NATO nebo snížení minimálního důchodového věku zpět na 60 let.

Volby rozhodnou o nástupci Emmanuela Macrona, který už příští rok kvůli ústavnímu omezení počtu mandátů znovu kandidovat nemůže.

Setkání po sedmi letech. Babiš se den před evropským summitem sešel se Zelenským

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij (vpravo) a český premiér Andrej Babiš během svého setkání v Kyjevě na Ukrajině, úterý 19. listopadu 2019.
Český premiér Andrej Babiš se v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to poprvé, co se lídři sešli od Babišova prosincového opětovného nástupu do čela české vlády.

Babiš před odletem do Arménie odmítl komentovat témata rozhovoru s tím, že se ke schůzce vyjádří až po ní. S hlavou ukrajinského státu se naposledy sešel v roce 2019 v Kyjevě (viz hlavní snímek).

Český premiér před odletem do Jerevanu uvedl, že by se znovu mohl s prezidentem země, která čelí ruské invazi, setkat koncem června v polském Gdaňsku na konferenci k rekonstrukci Ukrajiny. Ta se uskuteční 25. a 26. června.

Bilaterální jednání státníků se koná den před summitem Evropského politického společenství (EPC), kterého se oba zúčastní. Babiš během summitu plánuje jednat rovněž s dalšími evropskými lídry včetně britského premiéra Keira Starmera, srbského předsedy vlády Djura Macuta nebo moldavské prezidentky Maiy Sanduové.

Summit EPC se má zabývat energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.

Desítky miliard eur míří na Ukrajinu. EU schválila historickou půjčku

Evropská unie odblokovala klíčovou pomoc Ukrajině i další sankce proti Rusku. Členské státy jednomyslně schválily bezúročnou půjčku pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) na roky 2026 a 2027 a zároveň přijaly už dvacátý balík sankcí vůči Moskvě. Rozhodnutí přišlo poté, co Maďarsko a Slovensko stáhly své výhrady – podmínkou bylo obnovení dodávek ruské ropy ropovodem Družba.

Sedm zemí se dohodlo, že v červnu zvýší těžbu ropy. Spojené arabské emiráty mezi nimi nejsou

Sedm zemí ze skupiny OPEC+ se podle očekávání dohodlo, že v červnu zvýší své kvóty na těžbu ropy o 188 tisíc barelů denně. Informovala o tom Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).

Skupina OPEC+ zahrnuje členské země kartelu OPEC a jejich spojence v čele s Ruskem. Zvýšení kvót je spíše symbolické, protož dodávky ropy z Perského zálivu zůstávají omezené v důsledku války Spojených států a Izraele s Íránem, upozorňují agentury Reuters a Bloomberg.

Dohoda se týká Saúdské Arábie, Ruska, Iráku, Kuvajtu, Kazachstánu, Alžírska a Ománu. Tyto členské země ke zvýšení kvót přikročily i v předchozích dvou měsících. Tehdy byly součástí dohody rovněž Spojené arabské emiráty (SAE), ty však od 1. května kartel OPEC i skupinu OPEC+ opustily.

Skupina OPEC+ má po odchodu Spojených arabských emirátů 21 členů. V posledních letech se však měsíční rozhodnutí o těžebních limitech týkala pouze sedmi výše zmíněných zemí a SAE, píše agentura Reuters.

Hlídková loď Spojených arabských emirátů (druhá zprava) poblíž tankeru zakotveného v Ománském zálivu poblíž Hormuzského průlivu, pátek 1. května 2026

Kvóta Saúdské Arábie, která je největším producentem ropy ve skupině OPEC+, se v červnu zvýší o 62 tisíc barelů denně na 10,291 milionu barelů denně. V březnu přitom země těžila pouze 7,76 milionu barelů denně. Válka Spojených států a Izraele s Íránem totiž vedla k ochromení dopravy v Hormuzském průlivu, který je klíčovou cestou pro dodávky ropy z Perského zálivu.

Podle analytiků má dnešní dohoda signalizovat připravenost skupiny OPEC+ zvýšit dodávky, jakmile válka skončí, a zároveň ukázat, že skupina i po odchodu SAE funguje obvyklým způsobem. „Ačkoli na papíře se těžba zvyšuje, skutečný dopad na fyzické dodávky zůstává velmi omezený kvůli situaci v Hormuzském průlivu,“ uvedl analytik Jorge Leon ze společnosti Rystad.

Pokud by Hormuzský průliv zůstal po skončení války v rukou Íránců, teheránský režim by dostal do rukou velkou strategickou výhodu i možný zdroj financí. Pro Spojené státy by to by to naopak znamenalo prohru. Byly by však poplatky za průjezd pro globální ekonomiku takový problém?

Doporučujeme