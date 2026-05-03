Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Válka v zálivu má nečekaného vítěze. Saúdové na ropě vydělávají víc než před ní

Válka v zálivu má nečekaného vítěze. Saúdové na ropě vydělávají víc než před ní

Hlídková loď Spojených arabských emirátů (druhá zprava) poblíž tankeru zakotveného v Ománském zálivu poblíž Hormuzského průlivu, pátek 1. května 2026
profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Zcela nečekaně je svého druhu vítězem války v Perském zálivu Saúdská Arábie. Alespoň tedy mezi zeměmi Zálivu.

Od začátku války zvýšila své průměrné týdenní tržby z vývozu ropy o zhruba deset procent, spočítala americká banka Goldman Sachs. Saúdská Arábie se jako jiné země Zálivu potýká s uzavřeným Hormuzským průlivem, je však schopna přibližně čtyři miliony barelů denně ropovodem odklánět k vývozu od Rudého moře. Ostatní země Zálivu tuto možnost nemají, neboť přístup k Rudému moři postrádají.

Celkově sice Rijád vyváží i přes přesměrování mnohem méně ropy, leč co ztrácí na exportovaných barelech, to mu více než kompenzuje dramatický nárůst cen ropy na světovém trhu, který válka s Íránem způsobuje.

A kdo je poraženým?

Poraženým celé situace jsou Spojené arabské emiráty, jimž tržby za ropu podle Goldman Sachs kvůli válce naopak klesly o 25 procent.

Wall Street

Týden tradera: Hrozba stagflace visí ve vzduchu

Trhy

Minulý týden byl pro finanční trhy klíčový. Výsledky zveřejňovaly největší technologické firmy, zasedal americký Fed a výrazně se řešil i vývoj konfliktu na Blízkém východě. Navzdory tomu se úroveň amerických akcií zásadně nezměnila – hlavní index S&P 500 zůstává nad hranicí 7100 bodů.

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Spojené arabské emiráty sice nyní dennodenně pěchují po okraj svůj ropovod z Abú Dhabí do Fudžajry, tedy do přístavu už mimo Záliv, ale nejsou ani při mnohem vyšších cenách ropy schopny příjmově kompenzovat výpadek z uzavřeného Hormuzu, jak se to daří Saúdské Arábii. I proto, že využívaná kapacita jejich zmíněného ropovodu je zhruba poloviční s potrubím, jímž Saúdská Arábie vede ropu k Rudému moři.

Jde o jeden z klíčových důvodů, proč ke včerejšku Spojené arabské emiráty po takřka 60 letech šokově opustily kartel OPEC. Jakmile se Hormuz otevře, chtějí si nynější ztrátu kompenzovat prudkým navýšením produkce a exportu ropy, aniž by je spoutávaly kvóty, které v rámci kartelu tak ráda prosazuje právě jeho dominantní síla, Saúdská Arábie.

Průlom na obzoru? Írán nabízí otevření Hormuzu a konec války

Donald Trump trvá na blokádě Íránu, Írán posílá nový návrh. Boj o Hormuzský průliv pokračuje

Politika

Írán a Spojené státy zintenzivňují zákulisní diplomacii ve snaze proměnit křehké příměří v trvalý mír. Klíčovým bodem zůstává kontrola nad Hormuzský průliv, zatímco Washington trvá na námořní blokádě.

nst

Přečíst článek

To, že Rijád není nynějším stavem poškozen tolik jako Emiráty, v nich zjevně posiluje přesvědčení, že po otevření průlivu může produkci ropy v rámci kartelu opět brzdit, aby nenechal příliš vysokou těžbou prudce spadnout její cenu. Saúdská Arábie totiž kvůli svým rozmáchlým rozpočtovým výdajům potřebuje vyšší ceny ropy, než s jakými jsou schopny se plně sžít Emiráty.

Ostatně, nerovnoměrný dopad války s Íránem na ekonomiky a exportní možností zemí Zálivu odráží také letošní vývoj na jejich akciových burzách (viz graf Bloombergu níže).

zdroj: Bloomberg

Zdaleka nejlepší výkon podává ománský parket. Jenže Omán má své přístavy mimo Perský záliv, takže uzavírka Hormuzu se jej ekonomicky příliš netýká, zatímco ovšem těží z vysokých cen ropy. Írán navíc hlásá, že do budoucna chce kontrolu nad Hormuzem i tím, kdo a případně za kolik jím proplouvá, sdílet právě společně s Ománem.

Saúdskoarabské akcie jsou ovšem letos také v plusu, byť ne v tak výrazném jako ty ománské. Z popsaných důvodů. Naopak akciové burzy Dubaje, Bahrajnu, Kataru a Kuvajtu jsou v záporu. Ropný (či plynný) vývoz Bahrajnu, Kataru či Kuvajtu se mohutně propadl, neboť nemají už vůbec žádnou možnost, jak dané energetické suroviny alternativně přepravovat mimo Perský záliv.

Chevron

Zisky ExxonMobil a Chevron prudce klesly. Válka s Íránem narušila dodávky ropy

Zprávy z firem

Dvě největší americké ropné společnosti, ExxonMobil a Chevron, v prvním čtvrtletí výrazně snížily zisky kvůli výpadkům dodávek způsobeným konfliktem s Íránem. Přesto jejich výsledky překonaly očekávání analytiků, a to navzdory prudkým výkyvům cen ropy a napětí na globálním energetickém trhu.

nst

Přečíst článek

Související

Průlom na obzoru? Írán nabízí otevření Hormuzu a konec války

Donald Trump trvá na blokádě Íránu, Írán posílá nový návrh. Boj o Hormuzský průliv pokračuje

Politika

nst

Přečíst článek
Co by znamenalo íránské mýto v Hormuzském průlivu pro globální ekonomiku?

Co by znamenalo íránské mýto v Hormuzském průlivu pro globální ekonomiku?

Money

Karel Pučelík

Přečíst článek

Máme brát Trumpa vážně? Většinu svých hrozeb nedotáhl do konce, ukazují data

Donald Trump
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Hrozby, které hýbou Evropou, ale často končí jen u slov. Americký prezident Donald Trump znovu tlačí na Německo – vyššími cly i stažením vojáků. Statistiky ale ukazují, že většinu svých obchodních výhrůžek po návratu do úřadu nenaplnil.

Německý kancléř Friedrich Merz začátkem týdne pronesl, že Írán u jednacího stolu ponižuje Ameriku, načež ještě před koncem toho samého týdne poznává hněv oné údajně ponížené Ameriky, resp. jejího prezidenta. Donald Trump včera pohrozil, že v příštím týdnu zvedne clo na osobní i nákladní auta z EU z 15 na 25 procent, přičemž dnes jeho administrativa oznámila, že z Německa stáhne přibližně 5000 amerických vojáků.

Zmíněné zvýšení cla na auta by poškodilo hlavně německé značky jako Mercedes nebo Audi, takže se vskutku nelze ubránit domněnce, že Trump se jak hrozbou zvýšení cel, tak stažením vojáků mstí za Merzova slova.

Nenaplněné hrozby

Co se týče hrozby cel, není ovšem zdaleka vyloučeno, že Trump jí ještě odvolá. Valnou většinu svých dosavadních hrozeb v oblasti cel a mezinárodního obchodu totiž nenaplnil. Agentura Bloomberg spočetla, že Trump od svého znovuzvolení v listopadu 2024 vyřkl celkem 59 takových hrozeb (viz graf níže). Z nich však pouze 8, tedy necelých 14 procent, se dočkalo plného naplnění v praxi. Další dvě pak byly naplněny částečně.

Trump drtivou většinu svých dosavadních hrozeb v oblasti cel a mezinárodního obchodu nenaplnil Bloomberg

Dále, možné naplnění 11 z Trumpových pohrůžek nyní podléhá přezkumu jeho administrativou, takže není jisté, zda budou naplněny. K tomu 23 hrozeb nebylo dosud uvedeno do praxe, přičemž tři byly zneplatněny a tucet jich byl stažen. Trump tak nedokázal – a to ani zčásti – naplnit zhruba 83 procent svých hrozeb.    

Většina Američanů pokládá válka s Íránem za chybu, trápí je ekonomická situace

Válka proti Íránu? Pro většinu Američanů chyba, ukázal průzkum

Politika

Válka amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu je mezi Američany stejně nepopulární jako byla válka v Iráku v době největších násilností v roce 2006 či válka ve Vietnamu na počátku 70. let. Rostoucí počet Američanů také dává najevo obavy z ekonomických dopadů konfliktu a terorismu. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro deník The Washington Post a web ABC News.

ČTK

Přečíst článek

Průlom na obzoru? Írán nabízí otevření Hormuzu a konec války

Donald Trump trvá na blokádě Íránu, Írán posílá nový návrh. Boj o Hormuzský průliv pokračuje

Politika

Írán a Spojené státy zintenzivňují zákulisní diplomacii ve snaze proměnit křehké příměří v trvalý mír. Klíčovým bodem zůstává kontrola nad Hormuzský průliv, zatímco Washington trvá na námořní blokádě.

nst

Přečíst článek

Související

Americký prezident Donald Trump

„Čistý celní chaos“. Evropa varuje Trumpa, že obchodní dohody s USA jsou v ohrožení

Money

nst

Přečíst článek

Válka proti Íránu? Pro většinu Američanů chyba, ukázal průzkum

Většina Američanů pokládá válka s Íránem za chybu, trápí je ekonomická situace
ČTK
ČTK
ČTK

Válka amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu je mezi Američany stejně nepopulární jako byla válka v Iráku v době největších násilností v roce 2006 či válka ve Vietnamu na počátku 70. let. Rostoucí počet Američanů také dává najevo obavy z ekonomických dopadů konfliktu a terorismu. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro deník The Washington Post a web ABC News.

Vojenskou operaci proti Íránu považuje za chybu 61 procent respondentů. Podobně také v květnu 2006 považovalo za chybu americkou invazi do Iráku 59 procent Američanů, poznamenal The Washington Post. Průzkum společnosti Gallup z roku 1971 ukázal, že s americkou válkou ve Vietnamu nesouhlasilo zhruba šest z deseti Američanů.

Pohledy na konflikt s Íránem se však mezi americkými voliči liší podle jejich stranických preferencí. Zatímco za chybu vojenské útoky na Írán pokládá devět z deseti voličů demokratů a 71 procent stoupenců nezávislých, v případě republikánských voličů je to jen 19 procent.

Jak válku ukončit?

Názory na to, jak by USA měly konflikt s Íránem ukončit, se rovněž různí. Osmačtyřicet procent americké veřejnosti se domnívá, že USA by měly s Íránem uzavřít mírovou dohodu i za předpokladu, že by byla horší pro USA, zatímco 46 procent respondentů se domnívá, že by Spojené státy měly Írán donutit k lepší dohodě, a to i za cenu obnovení vojenských úderů.

Přibližně čtvrtina Američanů podle průzkumu pociťuje zhoršení vlastní finanční situace, oproti 17 procentům v únoru. Dalších 52 procent respondentů uvedlo, že mají jen tolik, aby si udrželi svou životní úroveň, zatímco 24 procent cítí, že se jejich finanční situace zlepšuje.

Američané zároveň reagují na nárůst cen paliva. Podle průzkumu 44 procent respondentů omezilo jízdy autem, 42 procent snížilo výdaje na domácnost a 34 procent změnilo své cestovní či dovolenkové plány. Polovina Američanů očekává, že se ceny benzinu v příštím roce ještě zvýší, zatímco pouze 21 procent věří, že klesnou.

Sam Altman a Elon Musk

Milenky, drogy, tajný deník. Soud Muska s Altmanem vypadá jak rozvod z telenovely

Zprávy z firem

Kdyby se nejednalo – s velmi mírnou nadsázkou – o osud téhle planety, byl by to čas otevřít si popcorn. Tento týden začal soud projednávat žalobu, kterou podal Elon Musk na Sama Altmana a jeho OpenAI, že se zpronevěřila svému neziskovému poslání. Je to epická exkurze do reality největších mozků Silicon Valley.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Obavy o bezpečnost

Američané se rovněž obávají, že rozhodnutí republikánského prezidenta Trumpa zaútočit na Írán mohlo snížit jejich bezpečnost. Jedenašedesát procent se domnívá, že vojenská akce USA v Íránu zvýšila riziko teroristických útoků proti Američanům. Většina respondentů zároveň nepředpokládá, že válka Íránu zabrání ve vývoji jaderné zbraně, ačkoliv právě to je jedním z důvodů, kterým Trump údery ospravedlňuje. Pětašedesát procent respondentů nevěří, že případná dohoda o ukončení války zabrání Íránu ve vývoji jaderných zbraní. Podobný podíl, 64 procent, měl stejný názor i na dohodu z roku 2015 uzavřenou za vlády Baracka Obamy, která omezovala íránský jaderný program a od níž Trump za svého prvního mandátu odstoupil.

Do průzkumu, který byl proveden mezi 24. a 28. dubnem, se zapojilo 2560 dospělých Američanů, možná statistická odchylka činí jeden až dva procentní body.

Související

Doporučujeme