Dobrá zpráva pro řidiče. Benzin i nafta zlevní, i když se Saúdové „vykašlali“ na Bidena

Pohonné hmoty v Česku momentálně rychle zlevňují. Litr benzínu se v úterý prodával průměrně za 44,53 koruny. To je o 1,52 koruny méně než o týden dřív. Nafta za tu dobu zlevnila o 1,15 koruny na 45,24 koruny na litr. Benzín je nyní nejlevnější od poloviny května, nafta dokonce od začátku května. Od 1. června se však z obou pohonných hmot platí snížená spotřební daň, o 1,50 koruny na litr.

Reklama

V příštích sedmi dnech pohonné hmoty v Česku dále zlevní, a to v rozsahu 50 až 60 haléřů na litr. Dále totiž klesá jak cena ropy na světových trzích, tak také cena velkoobchodně prodávaných paliv na surovinové burze v Rotterdamu. Cena ropy nyní bezprostředně klesá v důsledku růstu ropných zásob v USA, jenž signalizuje pokles poptávky.

Dalším důvodem poklesu cen ropy je středeční rozhodnutí kartelu OPEC a jeho spojenců v čele s Ruskem navýšit těžbu. Jde však o navýšení opravdu symbolické, o 100 tisíc barelů denně. Zástupci kartelu a dalších těžařských zemí zdůvodňují titěrný nárůst těžby obavami z dopadu recese v USA a covidových uzavírek v Číně.

Maďarsko doplácí na zastropování cen paliv. Musí sáhnout do ropných rezerv Politika Maďarsko se potýká s hrozbou nedostatku paliv. Do značné míry za něj může jeho vlastní opatření v podobě zastropování cen pohonných hmot. Zužuje proto okruh vozidel, jejichž řidiči mohou pořizovat pohonné hmoty za zastropovanou cenu. A také uvolní 24 procent svých ropných rezerv. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Oboje může přivodit ekonomický útlum a pokles poptávky po ropě, vedoucí k výraznějšímu poklesu cenu, než jaký by si přáli. Navíc, Rusko si nyní nepřeje výraznější zlevnění ropy, neboť potřebuje držet Západ, zejména pak EU v určitém „šachu“. Nejen prostřednictvím plynu, ale i prostřednictvím svého vlivu na cenu ropy.

Bidenův debakl

Pouze nepatrné navýšení těžby je debaklem Bidenovy administrativy. Americký prezident se v červenci vydal do Saúdské Arábie, aby tam loboval za navýšení těžby. Jistě za mnohem výraznější, než k jakému OPEC a jeho spojenci nyní přistoupili. Biden by rád srazil světové ceny ropy, aby tak Američanům zlevnil pohonné hmoty a zmírnil inflaci v zemi. Zvýšil by tím šance Demokratické strany na volební úspěch. Snížení cen ropy by navíc nehrálo do karet Rusku, které by mělo méně peněz na financování války na Ukrajině.

Reklama

Lukáš Kovanda: Biden u Saúdů nepochodil, hrozí další zdražování ropy Money Americký prezident Joe Biden nedokázal při své návštěvě Saúdy přesvědčit, aby se zavázali k výraznějšímu navýšení těžby ropy. Klíčový cíl jeho výpravy do blízkovýchodního regionu zůstal nenaplněn. Což pro Česko znamená hlavně jedno: pohonné hmoty moc zlevňovat nebudou, ba dokonce i citelně zdraží. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Navýšení těžby, k němuž se kartel OPEC a jeho spojenci ve tředu uchýlili, je v absolutním vyjádření nejmenší od roku 1986. Jeho nepatrná výše je dána také objektivními důvody. Kromě Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů už další země kartelu OPEC totiž těží na úrovni své plné kapacity.