Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC. Nečekaný krok může otřást ropným trhem

Spojené arabské emiráty k 1. květnu vystoupí z Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupiny OPEC+. Překvapivé rozhodnutí, které Abú Zabí s partnery předem nekonzultovalo, může oslabit soudržnost kartelu i vliv Saúdské Arábie v době zvýšeného napětí na energetických trzích.

Spojené arabské emiráty oznámily, že od 1. května opustí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší alianci producentů OPEC+. Podle emirátského ministerstva energetiky má krok zemi umožnit pružněji reagovat na vývoj na trhu. Rozhodnutí, které ostatní členové podle dostupných informací nečekali, agentura Reuters označila za tvrdou ránu pro OPEC.

Odchod jednoho z klíčových producentů přichází ve chvíli, kdy je globální ropný trh pod tlakem kvůli válce mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé. Konflikt způsobil otřesy na trzích s energiemi a zvýšil obavy z narušení dodávek, mimo jiné přes strategicky důležitý Hormuzský průliv.

Vhodné načasování

„Rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit OPEC představuje jeden z největších zásahů do fungování kartelu za poslední roky a přichází v mimořádně citlivém okamžiku,“ uvedl pro ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. Připomněl, že Emiráty jsou třetím největším producentem v rámci OPEC s těžbou kolem 3,3 až 3,5 milionu barelů denně.

Podle emirátského ministra energetiky Suhajla Mazrúího je načasování odchodu vhodné a nemělo by mít bezprostředně výrazný dopad na trh, mimo jiné kvůli současnému omezení přepravy ropy v Hormuzském průlivu. Ministr zároveň upozornil na klesající úroveň strategických zásob ropných produktů, kterou označil za znepokojivou.

Rozhodnutí může oslabit jednotu OPEC i pozici Saúdské Arábie, považované za faktického lídra organizace. Pro kartel jde o citelný zásah nejen symbolicky, ale i prakticky vzhledem k váze emirátů na trhu.

Spojené arabské emiráty patří k dlouholetým členům OPEC. Emirát Abú Zabí vstoupil do organizace v roce 1967, po vzniku federace v roce 1971 pak členství převzaly Spojené arabské emiráty jako celek. Po více než půlstoletí tak země organizaci opouští.

Ministryně Mrázová bydlela v době svého starostování v Bílině v obecním bytě s nájmem v řádu několika tisíc korun, jak nyní „odhalilo“ jisté médium. Má to být vážně nová vládní kauza?

Popravdě, zda bydlí ministr v takovém či onakém bytě, není nic proti ničemu. Mrázová navíc byt získala ještě, než vstoupila do politiky, všechny požadavky na získání nájemního bytu splnila. Tečka. Měla snad z bytu odejít, protože ji lidé zvolili starostkou? Jako za trest? Mrázová nic neporušila, přesto je vláčena médii. Její ministerský plat nijak nesouvisí s tím, kde by měla či neměla bydlet.

Přece i kdyby byl člověk milionářem, nic by mu nemělo bránit bydlet v nájemním bytě. Bílina může být ráda, že se mnoha nájemních bytů nevzdala, jako to například kvůli penězům udělalo mnoho pražských městských částí.

Smysluplná kontrola

Ano, ministři vlády mají být pod veřejnou kontrolou. Ale smysluplnou. Například když ministr zahraničí dělá zemi ve světě svým vystupováním ostudu, je to hodné mediální pozornosti. „Případ“ Mrázová neexistuje. Ministryně nic neporušila, nikoho nepoškodila. Média, která se věnují laciné senzacechtivosti, potom ztrácejí relevanci i v případech, kdyby byla kritika na místě.

Mrázová má na starost stavební novelu. Ta by měla zrychlit bytovou výstavbu v zemi. Zda se tak stane či nikoliv, stojí za pozornost. Jaký bude mít novela dopad se uvidí, developeři nebo stavební firmy zatím vyčkávají, proti centralizaci stavebních úřadů nemají námitky. O skutečnosti, že novela přinese do Česka dostupné bydlení, se dá s úspěchem pochybovat. Pokud však aspoň trochu zrychlí povolování a paragrafy dostanou jednotný výklad, bude to pozitivní posun.

Pokud novela selže, bude důvod ke kritice ministryně. Ten čas zatím nenastal. Její vlastní bydlení není téma, a už vůbec ne nějaká kauza.

Leonardo Maria Del Vecchio konsoliduje rodinný vliv v impériu EssilorLuxottica a naznačuje, že budoucnost ikonických brýlí Ray-Ban nebude jen módní, ale technologická. Dohoda za 10 miliard eur může změnit nejen dynastii Del Vecchiů, ale i celý byznys s brýlemi.

Ve světě luxusu a technologií se odehrává tah, který může definovat další dekádu fenoménu Ray-Ban. Leonardo Maria Del Vecchio, syn zakladatele optického impéria EssilorLuxottica Leonarda Del Vecchia, dle informací agentury Bloomberg dosáhl dohody o odkupu podílů dvou svých sourozenců v rodinném holdingu Delfin. Transakce v hodnotě přibližně 10 miliard eur by z něj učinila nejsilnějšího akcionáře s podílem 37,5 procenta.

Podle italských médií a agentury Bloomberg návrh schválila většina osmi akcionářů společnosti Delfin na mimořádné valné hromadě. Leonardo Maria tak upevňuje pozici v rodinné struktuře, která byla po smrti patriarchi Leonarda Del Vecchia v roce 2022 paralyzována neshodami a nutností konsenzu při klíčových rozhodnutích.

Ray-Ban: od ikonických aviatorů k umělé inteligenci

Nejde ale jen o rodinné mocenské přesuny. V sázce je budoucnost značky, která se z módní legendy mění v technologickou platformu.

EssilorLuxottica v posledních letech masivně investuje do zdravotnických technologií, chytrých brýlí a zařízení pro zlepšení zraku i sluchu. Klíčovým symbolem této transformace je partnerství s Meta Platforms na vývoji chytrých brýlí Ray-Ban Meta. Produktu, který má spojit design, konektivitu a umělou inteligenci.

Leonardo Maria, který ve skupině aktivně působí, je vnímán jako jeden z architektů této nové vize. Jeho posílený vliv může znamenat ještě agresivnější sázku na propojení luxusu a tech světa.

Fenomén Ray-Ban už dávno není jen o módě

Značka Ray-Ban je jedním z největších kulturních symbolů posledních dekád – od pilotek Aviator přes Wayfarer až po současné smart glasses. Ale Del Vecchiovo impérium stojí na mnohem širších základech.

Skupina vlastní i Oakley a Persol, licencuje značky jako Prada či Chanel a kontroluje retailové giganty jako Sunglass Hut nebo LensCrafters. To, co kdysi bylo byznysem s brýlovými obroučky, se dnes proměňuje v platformu pro nositelnou elektroniku, zdravotní data a AI asistenty.

Rodinná dohoda může otevřít další obchody

Konsolidace v holdingu Delfin může být jen začátek. Holding drží významné podíly i ve finančních institucích jako Banca Monte dei Paschi di Siena a Assicurazioni Generali. Někteří členové rodiny navíc zvažují prodej části finančních investic, což by mohlo odstartovat další transakce.

Leonardo Maria podle Bloombergu jedná o financování s bankami včetně UniCredit, BNP Paribas a Crédit Agricole. Uvažuje se o překlenovacím úvěru krytém navýšeným podílem v Delfinu. 

Boj o dědictví, nebo sázka na budoucnost?

Dohoda se může číst jako rodinné usmíření, ale i jako strategická příprava na novou fázi globálního byznysu s optikou.

V době, kdy se brýle mění z módního doplňku v osobní technologii, je kontrola nad EssilorLuxottica mnohem víc než vlastnictví ikonické značky. Je to sázka na to, kdo bude definovat budoucnost toho, co budeme nosit na očích. A Leonardo Maria Del Vecchio zjevně nechce být jen dědicem impéria. Chce být jeho dalším tvůrcem.

