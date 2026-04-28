Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC. Nečekaný krok může otřást ropným trhem
Spojené arabské emiráty k 1. květnu vystoupí z Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupiny OPEC+. Překvapivé rozhodnutí, které Abú Zabí s partnery předem nekonzultovalo, může oslabit soudržnost kartelu i vliv Saúdské Arábie v době zvýšeného napětí na energetických trzích.
Spojené arabské emiráty oznámily, že od 1. května opustí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší alianci producentů OPEC+. Podle emirátského ministerstva energetiky má krok zemi umožnit pružněji reagovat na vývoj na trhu. Rozhodnutí, které ostatní členové podle dostupných informací nečekali, agentura Reuters označila za tvrdou ránu pro OPEC.
Odchod jednoho z klíčových producentů přichází ve chvíli, kdy je globální ropný trh pod tlakem kvůli válce mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé. Konflikt způsobil otřesy na trzích s energiemi a zvýšil obavy z narušení dodávek, mimo jiné přes strategicky důležitý Hormuzský průliv.
Vhodné načasování
„Rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit OPEC představuje jeden z největších zásahů do fungování kartelu za poslední roky a přichází v mimořádně citlivém okamžiku,“ uvedl pro ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. Připomněl, že Emiráty jsou třetím největším producentem v rámci OPEC s těžbou kolem 3,3 až 3,5 milionu barelů denně.
Podle emirátského ministra energetiky Suhajla Mazrúího je načasování odchodu vhodné a nemělo by mít bezprostředně výrazný dopad na trh, mimo jiné kvůli současnému omezení přepravy ropy v Hormuzském průlivu. Ministr zároveň upozornil na klesající úroveň strategických zásob ropných produktů, kterou označil za znepokojivou.
Rozhodnutí může oslabit jednotu OPEC i pozici Saúdské Arábie, považované za faktického lídra organizace. Pro kartel jde o citelný zásah nejen symbolicky, ale i prakticky vzhledem k váze emirátů na trhu.
Spojené arabské emiráty patří k dlouholetým členům OPEC. Emirát Abú Zabí vstoupil do organizace v roce 1967, po vzniku federace v roce 1971 pak členství převzaly Spojené arabské emiráty jako celek. Po více než půlstoletí tak země organizaci opouští.