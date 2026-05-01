Co by znamenalo íránské mýto v Hormuzském průlivu pro globální ekonomiku?

Co by znamenalo íránské mýto v Hormuzském průlivu pro globální ekonomiku?

Co by znamenalo íránské mýto v Hormuzském průlivu pro globální ekonomiku?
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Pokud by Hormuzský průliv zůstal po skončení války v rukou Íránců, teheránský režim by dostal do rukou velkou strategickou výhodu i možný zdroj financí. Pro Spojené státy by to by to naopak znamenalo prohru. Byly by však poplatky za průjezd pro globální ekonomiku takový problém?

Jedním z jablek sváru mezi Spojenými státy a Íránem je možné vybírání mýtného v Hormuzském průlivu, které chce Teherán vymáhat po projíždějících ropných tankerech. Lodě přitom dosud překonávaly tuto klíčovou vodní cestu zadarmo. Novinku tedy pochopitelně odmítá americký prezident Donald Trump i další západní lídři.

Z pohledu Teheránu má požadavek svou logiku. Konflikt se nyní nachází v patové situaci, takže tamější režim nejspíš větří šanci k ústupkům ze strany USA. Vzhledem k tomu, že americko-izraelský konflikt výrazně poničil infrastrukturu země i íránskou armádu, bude muset vedení hledat zdroje pro poválečnou rekonstrukci. Bez peněz by zůstal režim značně oslabený. Když už teď drahocenný průliv prakticky ovládá, nabízí se i jako zdroj peněz do budoucna.

Ze strategického hlediska by bylo ovládnutí a zpeněžení průlivu velkým vítězstvím Íránu. Západ režimu nic takového dopřát nechce, zvláště pro USA by to nevypadalo vůbec dobře. Írán by navíc mohl v budoucnu hrozit dalším uzavřením průlivu, což by režim dělalo do značné míry nedotknutelným. V ekonomické rovině to však tak jednoznačně nevypadá.

Jak moc stopne cena ropy?

Jak by si Írán takové mýtné představoval? Prý už něco podobného vyzkoušel na několika málo lodích, které spřáteleným zemím povolil úžinou protáhnout. Pokud by praktiky byly podobné dostupným informacím o nedávných platbách, Teherán by vyžadoval po jednom tankeru cca dva miliony dolarů. Ačkoli číslo vyhlíží hrozivě, vliv na cenu ropy by byl minimální. Deník The Guardian cituje odhady belgického think tanku Bruegel, podle kterých by cena vzrostla je v rozmezí 0,05 až 0,4 dolaru na barel. Co je to oproti růstům, které sledujeme teď? Američtí vyjednavači by navíc měli porovnávat náklady na mýtné s náklady na zastavenou dopravu, které jsou už nyní astronomické a při dalších prostojích se mohou stát kritickými.

Deník zmiňuje ještě jeden problém, a to že jednání Íránu může stanovit precedent. Mnohé státy po celém světe si najednou mohou uvědomit, že mají nedaleko svých břehů úžinu, která leží ladem a může se jim zachtít z této nezasloužené geografické výhody také něco „vytřískat“.

Slabý mandát mezinárodního práva

V kontextu průjezdnosti průlivu se často hovoří o mezinárodním právu. Existuje Úmluva OSN o mořském právu (UNCLOS), která považuje Hormuzský i další desítky průlivů za volné vodní cesty, tudíž by zde vybírání poplatků mělo zůstat zapovězeno. Otázkou je, jak moc můžeme tuto smlouvu brát vážně.

Je tu jeden větší háček – Írán se k této smlouvě nepřipojil, stejně jako Spojené státy, byť ty ji i přes nesouhlas Kongresu v zásadě i tak dodržují. Ale jelikož na 170 států UNCLOS podepsalo na bázi dobrovolnosti, Írán není k ničemu vázaný. A Spojeným státům se bude špatně moralizovat, když si sami nechávají pro jistotu volné ruce.

Nejlepší by pochopitelně bylo, kdyby Hormuzský průliv skončil pod mezinárodní kontrolou. Situace je ale nepřehledná a může skončit všelijak.

ČTK
ČTK
ČTK

Nové zázemí pro dálkové turisty přibývá v Krušných horách. Na Cínovci a v Hoře Svatého Šebestiána se otevřely čtyři útulny, které nabídnou přespání i odpočinek lidem na Stezce Českem a Hřebenovce. Projekt reaguje na rostoucí popularitu dálkových tras a má pomoci omezit i problémy s nepořádkem v horách.

Čtyři nové útulny určené k odpočinku či k přespání pro turisty se dnes otevřely na Cínovci na Teplicku a v obci Hora Svatého Šebestiána na Chomutovsku. Prochází kolem nich Stezka Českem a Hřebenovka. Dálkové trasy získaly v posledních letech na popularitě, proto další útulny ještě přibudou, uvedl ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek. Pořízení čtyř ubikací na kolech s posezením a místem pro přespání a mobilní toaletou vyšlo na 2,6 milionu korun.

25 kilometrů od sebe

„Je to koncept, který jsme vymysleli před dvěma lety, protože s tou dálkovou pěší turistikou je spojen i nárůst turismu i určité jevy, které nejsou úplně ideální, například nepořádek a to, že ti lidé potřebují někam na toaletu,“ zdůvodnil vznik útulen Javůrek. Snahou je pokrýt celý hřeben Krušných hor. Deset útulen od sebe bude vzdálených vždy zhruba 25 kilometrů.

Útulny na Cínovci a v Hoře Sv. Šebestiána mají podobu dřevěných domků na kolečkách. Jejich podoba byla zvolena kvůli stavebnímu zákonu, který v takovém případě nepožaduje stavební povolení. Vyspí se v nich osm lidí. Vedle nich je plocha pro stany.

Útulna má správce, který příchozím sdělí kód pro vstup do přístřešků. Tím je na Cínovci Vendula Laštovková, která bydlí v domě za útulnami. „Prapůvodně jsem od začátku Stezky Českem působila jako trail angel, takže u mě na zahradě každoročně stály stany a setkávali se u mě stezkaři,“ uvedla Laštovková, která z časových důvodů zázemí stezkařům dnes už neposkytuje. Radnice ji však oslovila s nabídkou správcovství, což přijala. „Čeká mě samozřejmě vydávání hesla. Je tam moje telefonní číslo. Když tam bude někdo do té útulny chtít jít, tak si musí říct nejdřív o kód,“ uvedla správkyně. Jejím úkolem bude také kontrolovat stav útulen.

Pozemek na Cínovci zapůjčili k vybudování přístřešků manželé Šavlovi. Ti chtějí na parcelu umístit Památník cest za svobodou. Stát bude na dohled od sochy pohraničníka se psem a má být jeho protiváhou. „Protože už dlouho máme veřejnou sbírku, kde na to sbíráme finance, tak jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby to místo bylo skutečně živé a přicházeli sem lidi,“ řekla Anna Šavel. Dodala, že koncepce útulen do jejich záměru dobře zapadla.

Nápad opatřit Krušné hory útulnami se líbí zakladateli Stezky Českem Martinu Úblovi. „Až to bude hotové, tak to dá možnost lidem přejít celé Krušné hory v rámci udržitelného turismu,“ řekl novinářům. Útulny podle něj umožní výletníkům putovat, a přitom za sebou nezanechávat nepořádek.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Tučný účet za válku. Pentagon v Perském zálivu utrácí až dvojnásobek toho, co přiznal

Americký prezident Donald Trump
ČTK
nst
nst

Náklady na válku proti Íránu mohou být výrazně vyšší, než jaké oficiálně uvádí Pentagon. Zatímco zástupce ministerstva obrany Jules Hurst ve středu v Kongresu hovořil o částce 25 miliard dolarů (zhruba 521 miliard korun), podle informací stanice CNN mohou skutečné výdaje dosahovat až dvojnásobku.

Oficiální čísla totiž podle zdrojů nezahrnují náklady na opravy a obnovu amerických základen, které byly poškozeny při íránských odvetných úderech. Írán měl na začátku konfliktu zasáhnout nejméně devět základen v Bahrajnu, Kuvajtu, Iráku, Spojených arabských emirátech a Kataru. Údery přitom zničily i nákladné vojenské vybavení.

Účet za bilion?

Podle jednoho ze zdrojů se celkové náklady, včetně rekonstrukce základen a náhrady zničené techniky, mohou pohybovat mezi 40 a 50 miliardami dolarů, tedy až kolem jednoho bilionu korun.

Hurst před zákonodárci uvedl, že největší část dosavadních výdajů tvoří munice, provoz operací a obnova vybavení. Někteří demokraté však už během jednání vyjadřovali pochybnosti o přesnosti prezentovaných čísel.

Stanice CNN zároveň upozornila, že prezident Donald Trump by mohl kvůli rostoucím nákladům požádat Kongres o dodatečné financování až ve výši 200 miliard dolarů.

Konflikt odstartovaly Spojené státy a Izrael 28. února sérií vzdušných úderů na Írán, při nichž zahynuly tisíce lidí včetně nejvyššího duchovního vůdce Alí Chameneí. Ačkoli boje na začátku dubna utichly, americké síly nadále udržují námořní blokádu Íránu, která vyžaduje rozsáhlé nasazení vojenských lodí a techniky — a dál navyšuje účet za válku.

