Ruský ropný byznys slábne. Příjmy jsou nejnižší od začátku války

Ruský ropný byznys slábne. Příjmy jsou nejnižší od začátku války

Ruský ropný byznys slábne. Příjmy jsou nejnižší od začátku války
Příjmy Ruska z exportu ropy a ropných produktů v únoru výrazně klesly a dostaly se na nejnižší úroveň od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Vyplývá to z pravidelné měsíční zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA), kterou cituje agentura Bloomberg.

Rusko v únoru získalo z vývozu ropy 9,5 miliardy dolarů, což je o 1,5 miliardy dolarů méně než v lednu. Podle IEA se zároveň snížil i objem exportu – o 850 tisíc barelů denně na 6,6 milionu barelů denně, což je nejnižší hodnota od začátku války v roce 2022.

Pokles příjmů souvisí především se západními sankcemi a rostoucím tlakem Spojených států na Moskvu. Ten ruské producenty nutí nabízet ropu s výraznějšími cenovými slevami, aby ji dokázali prodat na světových trzích.

Ruský prezident Vladimir Putin

Nový zákon? Putin by mohl posílat armádu do ciziny kvůli zatčeným Rusům

Komise ruské vlády pro zákonodárnou činnost schválila návrh zákona, který by umožnil použít ozbrojené síly k ochraně ruských občanů stíhaných nebo vězněných na základě rozhodnutí zahraničních soudů bez účasti Ruska. Informoval o tom ruský deník Kommersant.

Útoky na infrastrukturu

Dalším faktorem byly ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu a zařízení na výrobu paliv. Ty podle IEA snížily provoz ruských rafinerií přibližně o 300 tisíc barelů denně na 5,1 milionu barelů denně. Kvůli tomu klesla i samotná těžba ropy. V únoru se snížila o 710 tisíc barelů denně na 8,55 milionu barelů denně.

To je přibližně o jeden milion barelů denně méně, než kolik Rusko mohlo podle dohody s Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejími spojenci v únoru těžit. Tato organizace přitom na začátku týdne odhadla ruskou těžbu za únor na 9,184 milionu barelů denně, tedy výrazně výše než IEA.

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Zelenskyj vyzývá Trumpa: Zvyšte tlak na Putina, ne na mě

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zesílil tlak na Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina. Podle něj by se Spojené státy měly soustředit na Moskvu, nikoli na Kyjev, aby souhlasil s příměřím po více než čtyřech letech války.

Konflikt na Blízkém východě může změnit situaci

IEA zároveň upozornila, že konflikt na Blízkém východě by mohl zvýšit poptávku po ruské ropě, protože někteří producenti v regionu omezují těžbu.

Agentura nicméně svůj výhled pro ruskou produkci nezměnila a očekává, že v roce 2026 bude Rusko v průměru těžit kolem 9,3 milionu barelů denně.

Rusko od března sníží těžbu ropy.

Ruská odveta za cenové stropy, v březnu sníží těžbu ropy o půl milionu barelů denně

Tragický omyl Američanů? Za smrt 168 dětí v íránské škole mohla střela Tomahawk

Tragický omyl Američanů? Za smrt 168 dětí v íránské škole mohla střela Tomahawk
Desítky amerických demokratických senátorů vyzvaly vládu prezidenta Donalda Trumpa, aby vysvětlila okolnosti únorového útoku na dívčí školu v Íránu. Podle stále přibývajících indicií za ním mohly stát Spojené státy. Informovala o tom agentura AP.

Server CNN s odvoláním na dva zdroje obeznámené s předběžnými závěry vojenského vyšetřování uvedl, že americká armáda mohla školu zasáhnout omylem kvůli zastaralým informacím o nedaleké námořní základně. Při útoku zahynulo podle íránských médií nejméně 168 dětí a 14 učitelů.

Budova byla dříve součástí vojenského komplexu

Úder zasáhl 28. února školu u základny íránských revolučních gard ve městě Mináb na jihu země. Budova školy byla do roku 2017 součástí vojenského areálu. Tehdy však byl postaven nový plot, který školu od základny oddělil.

Trump nejprve z útoku obvinil Írán. Později uvedl, že si není jistý, kdo za něj může, a nakonec prohlásil, že přijme závěry vyšetřování Pentagonu.

Množí se důkazy o tom, že dívčí školu v Íránu pravděpodobně zasáhly USA

Naléhavost případu ve středu zvýšily informace deníku The New York Times, podle nichž předběžné vyšetřování naznačuje, že za útok mohou být zodpovědné právě Spojené státy.

Senátoři žádají odpovědi

Více než 45 amerických senátorů v dopise vyzvalo ministra obrany Petea Hegsetha, aby vysvětlil, zda za útok skutečně nesou odpovědnost USA a jak armáda před útokem vyhodnotila charakter budovy.

K výzvě se připojili i někteří republikáni. Senátor Kevin Cramer uvedl, že vyšetřování musí být důkladné.

„Vyšetřování musí jít až na dřeň a poté je nutné si přiznat, jestli víte, čí je to vina. Pokud za tím stojí USA, armáda musí udělat vše, co je v jejích silách, aby tyto chyby v budoucnu napravila. Ale už to nejde vzít zpátky,“ řekl Cramer.

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Zelenskyj vyzývá Trumpa: Zvyšte tlak na Putina, ne na mě

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zesílil tlak na Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina. Podle něj by se Spojené státy měly soustředit na Moskvu, nikoli na Kyjev, aby souhlasil s příměřím po více než čtyřech letech války.

Satelitní snímky a podezření na střelu Tomahawk

Podle analýzy satelitních snímků měla škola i další objekty zasažené ve stejný den viditelné znaky civilních staveb ještě před útokem.

Další pochybnosti vyvolala také identifikace použité zbraně. Podle informací zveřejněných v pondělí šlo pravděpodobně o střelu s plochou dráhou letu Tomahawk, kterou v tomto konfliktu podle dostupných informací používají pouze Spojené státy.

Střela zasáhla vojenský komplex poté, co ze školy už stoupal kouř.

Batoh jedné z obětí zásahu

Možné porušení mezinárodního práva

Mezinárodní právo zakazuje útoky na objekty a osoby, které nejsou vojenskými cíli. Blízkost civilní stavby k vojenské základně její status nemění.

„Blízkost školy k platnému vojenskému cíli nemění její status coby civilního objektu,“ uvedla Elise Bakerová z washingtonského think-tanku Atlantic Council.

Pokud se potvrdí, že za útokem stojí americká armáda, půjde podle agentury AP o jednu z nejtragičtějších událostí s civilními oběťmi, které americké vojenské operace za posledních dvacet let způsobily.

Tykačova Sev.en skončila ve ztrátě 1,3 miliardy. Tržby ale rekordně rostly

Tykačova Sev.en skončila ve ztrátě 1,3 miliardy. Tržby ale rekordně rostly
Energetická a průmyslová skupina Sev.en Global Investments (SGI) miliardáře Pavla Tykače vykázala v roce 2024 čistou ztrátu 52 milionů eur (zhruba 1,3 miliardy korun). O rok dříve byla firma v zisku.

Výsledek výrazně ovlivnilo zejména účetní přecenění některých aktiv směrem dolů a pokles cen metalurgického uhlí. Vyplývá to z konsolidované výroční zprávy skupiny, na kterou upozornil server Seznam Zprávy.

Hrubý provozní zisk EBITDA meziročně klesl na 238 milionů eur z 434 milionů eur v roce 2023.

Jaderná elektrárna Dukovany

ČEZ vydělal méně než před rokem. Zisk snížily vyšší odpisy

Energetická skupina ČEZ loni vykázala čistý zisk 27,4 miliardy korun, což je meziročně o 1,7 miliardy korun méně. Pokles tak činil 5,8 procenta. Hlavním důvodem byly vyšší odpisy, vyplývá z výsledků, které dnes společnost zveřejnila.

Ztrátu způsobilo přecenění majetku

Podle finančního ředitele skupiny Zdeňka Čiháka se na výsledku významně podepsalo zejména přecenění australského projektu SO4, které přineslo účetní ztrátu přibližně 28 milionů eur. Dalších zhruba 20 milionů eur představovala nepeněžní přecenění derivátových operací.

Projekt SO4 v australském jezeře Lake Way má vyrábět uhličitan draselný využívaný především jako hnojivo. Loni se sice podařilo spustit komerční produkci, projekt je ale stále ve fázi rozvoje a zatím generuje spíše odpisy než tržby.

Výsledky srazily ceny uhlí

Na hospodaření skupiny měl zároveň zásadní vliv pokles cen metalurgického uhlí. Americká těžební společnost Blackhawk Mining, kterou Sev.en vlastní, vykázala výrazně slabší výsledky než v předchozím roce.

Zatímco v roce 2023 dosáhla EBITDA 313 milionů eur, loni to bylo pouze 81 milionů eur.

Podle vedení skupiny se ceny metalurgického uhlí vrátily z mimořádně vysokých úrovní z předchozích let k dlouhodobějším hodnotám. Negativní dopad tohoto vývoje však podle firmy částečně kompenzovaly výsledky jiných aktiv a komodit.

Leyenová: Návrat k ruskému plynu by byla chyba. Závislá Evropa je zranitelná

Energetická krize vyvolaná konfliktem na Blízkém východě už podle Evropské komise zdražuje dovoz paliv do Evropy. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová uvedla, že během deseti dnů války zaplatili evropští daňoví poplatníci o tři miliardy eur více. Varovala také před návratem k ruským fosilním palivům. Podle ní by to zvýšilo závislost Evropy.

Cash flow zůstalo stabilní

Navzdory účetní ztrátě skupina loni vygenerovala provozní cash flow ve výši 205 milionů eur, což je téměř stejná úroveň jako v roce 2023.

Sev.en zároveň pokračuje v expanzi. V roce 2024 například koupila portfolio čtyř plynových elektráren InterGen a také ocelárny Celsa Steel UK a Celsa Nordic.

Holding Sev.en Global Investments, sídlící v Praze, sdružuje zahraniční aktivity průmyslové skupiny Sev.en Pavla Tykače.

Daniel Křetínský

David Ondráčka: Vekslácká doba Pelty je pryč. Kouzlo českého fotbalu objevili oligarchové

