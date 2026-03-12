Ruský ropný byznys slábne. Příjmy jsou nejnižší od začátku války
Příjmy Ruska z exportu ropy a ropných produktů v únoru výrazně klesly a dostaly se na nejnižší úroveň od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Vyplývá to z pravidelné měsíční zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA), kterou cituje agentura Bloomberg.
Rusko v únoru získalo z vývozu ropy 9,5 miliardy dolarů, což je o 1,5 miliardy dolarů méně než v lednu. Podle IEA se zároveň snížil i objem exportu – o 850 tisíc barelů denně na 6,6 milionu barelů denně, což je nejnižší hodnota od začátku války v roce 2022.
Pokles příjmů souvisí především se západními sankcemi a rostoucím tlakem Spojených států na Moskvu. Ten ruské producenty nutí nabízet ropu s výraznějšími cenovými slevami, aby ji dokázali prodat na světových trzích.
Útoky na infrastrukturu
Dalším faktorem byly ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu a zařízení na výrobu paliv. Ty podle IEA snížily provoz ruských rafinerií přibližně o 300 tisíc barelů denně na 5,1 milionu barelů denně. Kvůli tomu klesla i samotná těžba ropy. V únoru se snížila o 710 tisíc barelů denně na 8,55 milionu barelů denně.
To je přibližně o jeden milion barelů denně méně, než kolik Rusko mohlo podle dohody s Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejími spojenci v únoru těžit. Tato organizace přitom na začátku týdne odhadla ruskou těžbu za únor na 9,184 milionu barelů denně, tedy výrazně výše než IEA.
Konflikt na Blízkém východě může změnit situaci
IEA zároveň upozornila, že konflikt na Blízkém východě by mohl zvýšit poptávku po ruské ropě, protože někteří producenti v regionu omezují těžbu.
Agentura nicméně svůj výhled pro ruskou produkci nezměnila a očekává, že v roce 2026 bude Rusko v průměru těžit kolem 9,3 milionu barelů denně.
