Saúdové přiškrtí kohoutky, těžbu ropy omezí o milion barelů denně

Saúdská Arábie sníží o jeden milion barelů denně množství ropy, které posílá do světové ekonomiky. Po hodinách napjatého dohadování se rozhodla k jednostrannému kroku, od kterého si slibuje zvýšení cen. Další omezení těžby přichází poté, co dvě předchozí snížení produkce ze strany členů skupiny OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, nedokázala zvýšit ceny. Zbytek zemí se na zasedání ve Vídni dohodl na prodloužení dřívějších škrtů v dodávkách až do konce roku 2024.

Reklama

OPEC+ se na celosvětové těžbě ropy podílí zhruba 40 procenty a na vývozu 60 procenty. Politická rozhodnutí skupiny proto mohou mít zásadní dopad na ceny.

Lukáš Kovanda: Hra o ropná pole v Libyi. Putin upevňuje vliv, Západ povážlivě ztrácí Názory Rusko upevňuje svůj vliv v Libyi. Plánuje znovuotevřít ambasádu v její metropoli, Tripolisu. Ruský prezident Vladimir Putin skrze takzvanou Wagnerovu žoldáckou skupinu svého spojence Jevgenije Prigožina tudíž rozšiřuje nadvládu nad podstatnou částí severoafrické země a jejími ropnými poli. Jeho vliv navíc přesahuje i do Súdánu a Mali, píše Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Na začátku loňského října se skupina zavázala, že ve srovnání se srpnem 2022 sníží produkci o dva miliony barelů denně. V souvislosti se zhoršením ekonomického výhledu se pak několik členů OPEC+ v dubnu zavázalo k dobrovolnému snížení těžby, které začalo v květnu a trvat má do konce roku. Celkové snížení produkce tak dosáhlo 3,66 milionu barelů denně, což představuje zhruba čtyři procenta celosvětové spotřeby.

Nyní OPEC+ dosáhl dohody o těžební politice po sedmi hodinách jednání a rozhodl se snížit celkové cíle těžby od roku 2024 o dalších celkem 1,4 milionu barelů denně, napsala agentura Reuters.

Čína se otevřela světu, ale jen trochu. Nový zákon o špionáži odrazuje zahraniční byznysmeny od návštěvy Politika Naděje vkládané do raketového ekonomického čínského oživení na přelomu roku se nenaplnila. Čínské akcie klesají. Návrat zahraničních manažerů do Číny a tedy i případného kapitálu se navíc stal rizikový kvůli novému zákonu o špionáži a snaze Pekingu kontrolovat informace plynoucí mimo Čínu. Byznysmeni zejména ze Západu tak své cesty do říše středu pečlivě zvažují. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Dubnové překvapivé oznámení o škrtech pomohlo v následujících dnech zvýšit cenu ropy Brent o zhruba devět dolarů za barel nad 87 dolarů. Od té doby však cena klesla a obchoduje se pod 73 dolary kvůli obavám o další vývoj globálního ekonomického růstu a jeho dopadu na poptávku po pohonných hmotách.

Mnohá ​​z těchto snížení však nebudou podle Reuters reálná, protože skupina snížila cíle pro Rusko, Nigérii a Angolu, aby je přizpůsobila jejich skutečné současné úrovni produkce. Naopak Spojené arabské emiráty produkci zvýší.

Pračky špinavé ruské ropy jedou naplno. Češi tak tankují litr nafty i pod třicet korun Money Nafta v Česku už stojí i 29,90 koruny za litr. A půjde ještě dolů. Obrovské zlevnění je ale podle ekonoma Lukáše Kovandy výsledkem toho, že do EU stále proudí ruská ropa, a to přes země typu Číny, Singapuru či Turecka, kterým se přezdívá „pračky špinavé ruské ropy“. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Je možné, že poslední snížení těžby by mohlo poslat ceny ropy nahoru a s nimi i ceny benzinu. Panuje však nejistota, kdy se pomalu rostoucí světové ekonomice vrátí touha po pohonných hmotách pro cestování a průmysl.