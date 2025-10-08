Nový magazín právě vychází!

Lipavský: Flotila pro Gazu byla mediální show, nikoli pomoc trpícím

Lipavský: Flotila pro Gazu byla mediální show, nikoli pomoc trpícím

Lipavský: Flotila pro Gazu byla mediální show, nikoli pomoc trpícím
Profimedia
ČTK
ČTK

Flotila pro Gazu byla spíše mediálním divadlem, vezla jen symbolické množství humanitární pomoci. Řekl to v krátkém rozhovoru pro ČTK ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., zvolen za Spolu). Ve středu se do Prahy vrátila česká aktivistka Šárka Přikrylová, která byla součástí flotily.

Cílem aktivistů z projektu Global Sumud Flotilla bylo porušit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc tamním obyvatelům. Izraelská armáda však minulý týden flotile v doplutí do Pásma Gazy zabránila – více než 40 lodí zastavila a zadržela přes 400 aktivistů.

„Celé to bylo mediální divadlo. Myslím si, že by nemělo uniknout pozornosti, že to bylo koncipováno i k (židovskému) svátku Jom Kipur a k 7. říjnu, to určitě nebyla náhoda,“ podotkl Lipavský. Před dvěma lety 7. října teroristické hnutí Hamás v Izraeli zabilo asi 1200 lidí a dalších 251 uneslo. Útok vyvolal rozsáhlou izraelskou vojenskou odvetu v Pásmu Gazy, při které zemřelo podle místních úřadů víc než 67 000 Palestinců.

Flotila podle ministra vezla spíše symbolické množství humanitární pomoci. „Sami deklarovali, že se chtějí nějakým způsobem do Gazy hlavně dostat. Nabídky, aby humanitární pomoc předali skrze různé renomované organizace, které mají přístup do Gazy, to všechno odmítli,“ poznamenal.

O tom, že mezi zadrženými je i česká občanka, ministerstvo vědělo, protože svoji účast na flotile předem prezentovala. „Postupovali jsme jako v každém jiném konzulárním případě zadrženého Čecha, který má problém v zahraničí,“ řekl Lipavský.

Postup byl takový, že česká diplomacie upozornila izraelskou stranu, že chce poskytnout konzulární pomoc. Minulý pátek Přikrylovou navštívil v detenčním zařízení diplomat a mimo jiné ověřil její zdravotní stav. Zároveň se řešilo, zda bude aktivistka souhlasit s deportací, což by znamenalo možnost téměř okamžitě opustit detenční zařízení.

Přikrylová tak neučinila, čekala proto několik dní na rozhodnutí soudu, po kterém byla vyhoštěna do Jordánska. Tam si ji také převzali čeští diplomaté. „Zajistili jsme jí například možnost kontaktu s rodinou a dalšími lidmi, se kterými potřebovala,“ dodal ministr.

Ministerstvo zahraničí v tiskové zprávě zdůraznilo, že je nezbytné respektovat vydaná doporučení před cestami do Pásma Gazy. Cestující, kteří je vědomě porušují, musí podle resortu počítat s tím, že konzulární pomoc bude omezená, ne-li nemožná. „Humanitární pomoc má být poskytována bezpečně, koordinovaně a prostřednictvím dohodnutých humanitárních kanálů,“ uvedl odbor komunikace ministerstva.

Přikrylovou dnes (ve středu) na letišti v Praze přivítala desítka lidí s palestinskými vlajkami a transparenty. Ptali se jí mimo jiné na pobyt v izraelském detenčním zařízení. Uvedla, že na každé lodi byla humanitární pomoc, v jakém objemu však nevěděla. Cílem flotily podle ní bylo také upoutat pozornost lidí a médií na prohlubující se humanitární krizi v Gaze.

„Celé je to palestinská propaganda. I tato aktivita, i to, že visí palestinské vlajky 7. října na různých českých školách, to je podle mě jen známka naprosté neúcty k tomu, co se tam odehrálo,“ míní ministr. Česká diplomacie dlouhodobě důrazně nedoporučuje občanům cestovat do Pásma Gazy, kde je bezpečnostní situace velmi riziková.

Lipavský takovou záměrnou cestu považuje za akt sobectví. Českým diplomatům podle něj podobné případy berou čas, který by jinak mohli věnovat lidem, kteří se v zahraničí dostali do problémů nikoli vlastním zaviněním.

Doporučujeme