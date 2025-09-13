Havla si v Číně vážili víc než Zemana, říká Tomáš Etzler
Moderátorka Sara Polak v novém díle podcastu Dobré společnost přivítala bývalého novináře a publicistu Tomáše Etzlera a jejich hlavním tématem bylo povídání o Číně, kde Tomáš jako televizní reportér strávil řadu let.
Tomáš Etzler bude jedním z řečníků v sekci Média a kultura na říjnové konferenci Good Company Circle, jejíž je newstream.cz hlavním mediálním partnerem. Bude hovořit o postavení médií v měnící se době. Hlavním tématem konference je stav dnešní společnosti a její hodnoty.
Havla si v Číně vážili víc než Zemana
Od roku 2007 do 2014 byl prvním stálým zpravodajem České televize v Číně a k tématům spojeným s touto zemí má stále blízko. „Naše společnost stojí na jistých hodnotách a Evropská unie stojí na jistých hodnotách a já si myslím, že k Čině se musí přistupovat z pozice našich hodnot. Čína představuje obrovskou ekonomickou sílu, která nezmizí,“ hodnotí s tím, že je třeba jednat s Čínou jako rovný s rovným.
„Není možné s Čínou hovořit takovým způsobem, jak to dělal Miloš Zeman. Jeden čínský politolog mi řekl, že v Číně nenáviděli Václava Havla, ale kvůli jeho demokratickým prostojům a přátelství s Dalajlámou si ho vážili víc než Zemana. Protože Zeman se ohýbal jak mohl a okamžitě ze sebe a celé České republiky udělal v očích Číňanů vazaly,“ říká v podcastu Etzler.
V Číně jsou u moci komunisté, ale společností otroků a otrokářů země byla po tisíciletí. Demokracii nepoznala nikdy. „Jen komunisté, to jsou ti nejefektivnější otrokáři v čínské historii. Ale není to nový koncept, nevymysleli to oni. Když chcete s Čínou jednat, nesmíte tam přicházet jako ten otrok. Naopak z pozice, že máme věci, o které oni mají zájem. Česká republika se musí opravdu naučit s Čínou lépe jednat, jednat jako rovný s rovným, pak nás budou brát vážně,“ hodnotí mezinárodní vztahy.
K obchodu s Čínou se loni vymezil například tehdejší americký prezident Joe Biden, který prakticky zastavil dovoz čínských elektromobilů do USA, když je zatížil obřími cly. „Čínské automobilky lákají na cenu a už se to řeší i na českém trhu. Čínské auto vypadá jako Audi a prodává se za cenu Fabie. Takže Číňané jsou na evropském trhu konkurenceschopní a je třeba se tomu bránit,“ popisuje situaci s tím, že uvidíme, jak budou postupovat jednotlivé státy i celá Evropská unie, protože Čína má v Evropě i jiné než jen ekonomické zájmy.
Tomáš Etzler bude na kongresu GCC současnou situaci demonstrovat na médiích, ve kterých působí s přestávkami od roku 1988. „Já jsem už takový dinosaurus. Žijeme ve světě obrovitých změn. Mění se všechno kolem nás. Já to samozřejmě chci demonstrovat na médiích, protože ta také prochází obrovskými změnami, už třeba jen v tvorbě zpravodajského obsahu. Chci hovořit o obrovských světových změnách. Demonstrovat to, jak změny vnímám, a registruji na ně jako bývalý novinář,“ říká Etzler.
Největší česká konference o společenském dopadu, Good Company Circle 2025, se uskuteční 14. října se v Nové Spirále na Výstavišti Praha, kde se sejdou přední osobnosti z oblasti byznysu, vědy, vzdělávání, technologií i kultury – včetně bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.