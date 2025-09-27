Těžko hledáme hrdiny, přitom každý z nás nějakého má, říká Tomáš Sedláček
Ekonom, filozof a ředitel Knihovny Václava Havla – a samozřejmě mnohem víc. Tak v podcastu Dobré společnosti představila Sara Polak Tomáše Sedláčka. Ten se zúčastní i říjnové konference Good Company Circle, kde se bude debatovat o filantropii a morálních hodnotách.
Český ekonom a filozof Tomáš Sedláček patří k nejvýraznějším intelektuálům své generace. Proslul mimo jiné tím, že propojuje ekonomii s filozofií, etikou i starověkými příběhy a že se nebojí klást nepohodlné otázky o smyslu růstu, hodnotách společnosti či kultuře spotřeby.
Je vnímán nejen jako ekonom, ale především jako intelektuál, který se snaží překračovat hranice oboru. Do širšího povědomí se dostal v neobvykle mladém věku, ve 24 letech se stal ekonomickým poradcem prezidenta Václava Havla. Později působil jako poradce ministra financí, člen Národní ekonomické rady vlády a hlavní makroekonomický stratég banky ČSOB. Jeho profesní dráha je důkazem toho, že ekonom nemusí být uzavřen v číslech a grafech, ale může aktivně zasahovat do veřejné diskuse.
Autor světoznámé knihy
Sedláček se však do dějin zapsal především jako autor knihy Ekonomie dobra a zla, která byla přeložena do více než dvaceti jazyků a v roce 2012 mu vynesla prestižní německou cenu za ekonomickou literaturu. V knize sleduje vývoj lidského tázání od eposu o Gilgamešovi až po finanční krizi a ukazuje, že ekonomie není pouze technickou disciplínou, ale kulturním fenoménem úzce propojeným s našimi mýty, náboženstvím a morálkou. „Už dlouho přemýšlím nad morálním systémem, který by byl schopen i extrapolovat lidskou rasu. Jaká morálka by existovala mimo planetu. Vesmír, který povoluje vyšší stupně komplexity, tudíž i vyšší stupně prožitku jakékoli entity, je vesmírem lepším,“ říká Sedláček.
Ve svých přednáškách i rozhovorech Sedláček často používá metafory – hospodářský cyklus přirovnává k maniodepresi, hospodářský růst zase k nároku, který má své limity. Podle něj by ekonomie měla lidem především pomáhat hledat smysl a rovnováhu, nikoli jen neustále podporovat kvantitativní růst. V době digitální transformace pak upozorňuje na trend „od hmotných statků k duševnímu růstu“, který může zásadně proměnit naše chápání prosperity.
„Těžko hledáme hrdiny, přitom každý z nás nějakého má. Já tomu říkám „Bajaja v nás“, ať je to Luke Skywalker, nebo Paul Atreides, nebo kdokoliv jiný. Každý nějakého takového hrdinu v sobě máme, který nám tak trochu říká, co máme, nebo nemáme dělat. Ta dynamika niterního hlasu mě strašně baví, to můžeme udělat takový praktický experiment. Zkuste si říct nějakou větu, třeba dneska je pondělí, řekněte si jí v duchu. A tedy řekněte na hlas. Dneska je pondělí. A moje otázka je, jestli je to stejný hlas. A zatím mi všichni potvrdili moji zkušenost, že ten hlas je trošku jiný. A tedy je teda otázka, není-li to můj biologický hlas. Co to je za hlas? Je to hlas mé matky? Je to hlas stejného pohlaví jako já? Je to hlas, nevím, Foglara nebo Luka Skywalkera?” ptá se.
Moderátorka Sara Polak v novém díle podcastu Dobré společnost přivítala bývalého novináře a publicistu Tomáše Etzlera a jejich hlavním tématem bylo povídání o Číně, kde Tomáš jako televizní reportér strávil řadu let.
Havla si v Číně vážili víc než Zemana, říká Tomáš Etzler
Newstream TV
Moderátorka Sara Polak v novém díle podcastu Dobré společnost přivítala bývalého novináře a publicistu Tomáše Etzlera a jejich hlavním tématem bylo povídání o Číně, kde Tomáš jako televizní reportér strávil řadu let.
Hrdina Havel
Od března 2025 vede Knihovnu Václava Havla, což je role, která symbolicky uzavírá kruh jeho životního příběhu. Od spolupráce s Havlem na Pražském hradě až k pokračování v odkazu, který zdůrazňuje hodnoty, svobodu a odpovědnost. „Když člověk hledá hrdinu, tak se může buď to utéct do jakéhosi fiktivního světa, ale pak zjistí, že srovnatelný hrdina, který tady mezi námi žil, je právě Václav Havel. Jak na vlastním životě, narozený do bohaté rodiny, jak už se těm hrdinům často stává, nicméně vězněný, trápený, musel se živit tak, jako mnoho z nás, válením sudů a rukama. Snílek, který ovšem nakonec s tím svým perem byl schopen zničit tu totalitní a mocenskou tankovou, ocelovou a ideologickou a ekonomickou nadvládu sovětsko-čínského bloku,” říká s tím, že se málo kterému národu stává, aby se filozof, básník a umělec stal králem nebo prezidentem.
Dle Sedláčka se tím ukazuje, že ekonomie nemá takový vliv, jako jsme si mysleli, na víru, nebo na naději, nebo na smysl národa. „Člověk se sám sebe musí zeptat, na co všechny ty rohlíky, ty tanky budou, když se poddáte ruské totalitě zevnitř. A to je odkaz Václava Havla. Ani silou, ani mocí, ani ekonomí, ale duchem a slovem,“ připomíná zásadní odkaz prezidenta.
Společnost Edenred zná každý český zaměstnanec. Velmi pravděpodobně totiž používá právě jejich stravenky. Edenred ale vedle toho také spolupracuje s Potravinovou bankou a společně se snaží zajistit jídlo lidem, kteří je potřebují. Jejich společný projekt usiluje o cenu Good Company Circle Awards 2025, které se budou vyhlašovat v polovině října. O projektu hovoří Aneta Martišková, ředitelka vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti Edenred.
Aneta Martišková: Společenská odpovědnost pro nás není oddělení. Je to způsob myšlení
Filantropie
Společnost Edenred zná každý český zaměstnanec. Velmi pravděpodobně totiž používá právě jejich stravenky. Edenred ale vedle toho také spolupracuje s Potravinovou bankou a společně se snaží zajistit jídlo lidem, kteří je potřebují. Jejich společný projekt usiluje o cenu Good Company Circle Awards 2025, které se budou vyhlašovat v polovině října. O projektu hovoří Aneta Martišková, ředitelka vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti Edenred.
Pomáháme lidem, aby na své trápení nebyli sami. To je hlavní cíl neziskové organizace Cesta z krize, která spolupracuje se společností Quantcom. Jejich společné projekty jsou dalším kandidátem na cenu Good Company Circle Awards 2025, které budou předány 14. října. Jak projekt funguje? Za Quantcom odpovídala marketingová manažerka Eva Sivková, za Cestu z krize Jarmila Kubáňková.
Cesta z krize pomáhá lidem, kteří nevědí kudy kam
Filantropie
Pomáháme lidem, aby na své trápení nebyli sami. To je hlavní cíl neziskové organizace Cesta z krize, která spolupracuje se společností Quantcom. Jejich společné projekty jsou dalším kandidátem na cenu Good Company Circle Awards 2025, které budou předány 14. října. Jak projekt funguje? Za Quantcom odpovídala marketingová manažerka Eva Sivková, za Cestu z krize Jarmila Kubáňková.