Servis pro turisty. V oblíbených destinacích budou mít k dispozici české policisty i nonstop linku

Ministerstvo zahraničí i letos pro české turisty mířící do ciziny zřídí letní konzulární jednatelství, uvedl ministr Jan Lipavský. Ten zároveň představil i novou speciální nonstop telefonní linku pro případnou pomoc cestovatelům.

Letní konzulární jednatelství, které v krizových situacích vždy podávají pomocnou ruku českým občanům v nouzi, se budou i letos otevírat v oblíbených cílech našich turistů. Pro nadcházející letní sezónu bude k dispozici od začátku července do konce srpna, a to v bulharském Burgasu či v chorvatské Rijece a Splitu. Současně budou také podle Lipavského posílena i velvyslanectví v řeckých Aténách nebo ve španělské Barceloně, které také patří k oblíbeným letním destinacím Čechů.

V zahraničí budou i čeští policisté

„Zároveň tam budeme mít i česky hovořícího pracovníka na honorárním konzulátu, což je zajímavá kombinace,“ poznamenal Lipavský a dodal, že do zahraničí budou také letos vyslaní i čeští policisté, kteří budou mít společné hlídky přímo v Chorvatsku (Šibeniku, Omiši a Vodici) a v Bulharsku (Nesebar, Primorsko). Jejich role tam bude ale podle ministra primárně asistenční tak, aby když se něco českým občanům v těchto přímořských letoviscích stane, tak aby pomoc obětem probíhala na místě v českém jazyce i s místní znalostí a aby se podařilo danou situaci, co nejrychleji a nejlépe vyřešit. Ministerstvo dále spolupracuje i s cestovními kancelářemi a to, jak ohledně nastavování krizových postupů, tak například i při školení delegátů cestovních kanceláří se speciálním zaměřením na turisticky nejexponovanější země.

Registruje se více cestujících Čechů

Před vycestováním do ciziny je podle Lipavského vždy ideální prostudovat si stránky Rozcestníku MZV ohledně jednotlivých navštěvovaných zemí. Ministr současně také připomněl i systém DROZD, který slouží k dobrovolné registraci cestovatelů před cestou do zahraničí. Je přitom podle něj vidět, že Češi se už o tento systém více zajímají, protože zatímco v roce 2023 bylo registrováno přes 207 tisíc občanů, vloni to už bylo více jak 335 tisíc Čechů. Nejčastěji se podle Lipavského registrovali do systému DROZD Češi cestující do Řecka, Egypta a Turecka. „V krizových situacích pak registrovaným posíláme SMS. Případně nám přehled našich občanů v zahraničí v systému DROZD může pomoci i při plánování repatriace z rizikové oblasti, protože máme informace o tom, kdo se v dané oblasti právě nachází,“ poznamenal Lipavský a dodal, že registrace do systému DROZD je možná jak přes stránky ministerstva, tak i přes Portál občana.

Ministr současně upozornil i na destinace s omezenou možností konzulární pomoci. Aktuálně máme podle něj nyní celkem 8 zemí v pátém (nejvyšším) stupni, který znamená „MZV ČR varuje před cestami a vyzývá k urychlenému opuštění země.“ V této skupině zemí je nyní Bělorusko, Haiti, Írán, Jemen, Jižní Súdán, Konžská demokratická republika, Mali, Ruská federace.

Češi cestující do zahraničí budou mít letos v létě pro případ pomoci celkem k dispozici 105 zastupitelských úřadů a 234 honorárních konzulátů. Počet zastupitelských úřadů se podle Lipavského meziročně nezměnil, honorárních konzulátů je o čtyři více. Rozšířily se do Ria de Janeira, Labinu v Chorvatsku, Ivano-Frankivsku na Ukrajině a Dáresalámu v Tanzanii.

Nonstop linka

Ministerstvo zahraničí letos pro cestující Čechy v nouzi zřídilo i nonstop telefonní linku. „Je to globální jednotná nouzová linka, kterou jsme spustili 3.února a nyní bude fungovat nepřetržitě. Na telefonním čísle +420 222 420 222, což je globální jednotná nouzová linka, tak bude pro Čechy nonstop k dispozici operátor, který našim občanům bude pomáhat řešit jejich složitou situaci,“ shrnul na závěr Lipavský.

Nový trend. V Česku roste zájem o zájezdy pro jednotlivce Enjoy Rozdílná představa o dovolené mezi partnery, ale i potřeba nějaké životní změny. To jsou podle cestovních kanceláří jedny z mnoha důvodů, proč Češi stále častěji vyrážejí na dovolenou sami. A tito jednotlivci volí hlavně exotiku. ČTK Přečíst článek

Ať se cestování neprodraží. Co si ohlídat u platební karty při cestě do zahraničí? Money Otázka, zda platit na dovolené kartou nebo hotovostí, napadne před cestou snad každého. Jak si ale vybrat platební kartu, která vám přinese pro cestování více výhod a pomůže vám třeba snížit i nežádoucí poplatky? Přinášíme vám základní tipy, co si u karty na dovolenou ohlídat a na co si dát pozor, aby se vám cestování zbytečně neprodražilo. Věra Tůmová Přečíst článek

Sbohem Chorvatsko. Češi se na letošní dovolenou chystají jinam Enjoy Češi škudlí. Jejich průměrný rodinný rozpočet na letní dovolenou vychází na 35 tisíc korun. Méně dají už jen Japonci a Malajci, vyplývá z dat průzkumu Holiday Barometer, který zkoumal dovolenkové plány obyvatel 23 zemí světa. Ten navíc ukázal, že z nejoblíbenějších destinací pro českou dovolenou letos vypadlo tolik oblíbené Chorvatsko. Michal Nosek Přečíst článek