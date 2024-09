Prokešová: Pomáhat druhým jsem se naučila už jako dítě. Teď díky tomu vymýšlím projekty pro celou společnost

S dobročinností se Eva Prokešová z JTI potkala už jako malé dítě a silně ji to formovalo. Ovlivnilo ji to natolik, že dnes vymýšlí jeden dobročinný projekt za druhým a v posledních dvou letech stojí i za zrodem největší tuzemské konference Good Company Circle, která propojuje firmy i neziskovky. V současnosti už totiž firmám podle ní nestačí jen zasadit pár stromů nebo přispět na charitu, musí se snažit pomáhat společnosti mnohem více a to podle všech tří principů společenské odpovědnosti ESG.

Jaká dobročinná či filantropická aktivita ve světě či v Česku vás v uplynulém roce nejvíce nadchla a proč?

Mám takových hned deset. Nejvíce mě zajímají projekty, které propojují spolupráci mezi byznysem a neziskovým sektorem v sociální oblasti. To považuji za naprosto důležité pro budoucí rozvoj naší společnosti. Těch nejlepších deset projektů v České republice, které tuto synergii splňují, jsme pečlivě vybrali a letos v březnu představili v podobě fotografické výstavy Good Company Circle na půdě Evropského parlamentu (EP) ve Štrasburku s europoslankyní Radkou Maxovou a Markem Angelem.

A můžete nějaké z těchto projektů přiblížit?

Projekt, u kterého jsem stála od jeho samotného zrodu, je například první Oděvní banka v Čechách. Začalo to u firemních sbírek oblečení, průzkumu o udržitelné módě a přístupu Čechů k ní. Díky spolupráci JTI a Klubu svobodných matek jsme pak vytvořili výjimečný projekt Oděvní banky. Za dva roky už tento projekt rozeslal 20 tisíc krizových balíků a rozdal 80 tun oblečení lidem v nouzi a finanční tísni. Díky krizovým balíkům obléká desítky tisíc chudých, podporuje cirkulární ekonomiku a spolupracuje s více jak 210 neziskovými organizacemi. Oděvní banka letos vznikla jako samostatný subjekt a oddělila se i od Klubu svobodných matek. Předvedla se i v novém „kabátě“ a její web je dostupný i v anglické mutaci, protože je o ní velký zájem i ze zahraničí. Dostala také ochrannou známku a záštitu od První dámy, Evy Pavlové, nebo české vlády.

Dalšími obdivuhodnými projekty propojujícími firemní a neziskový sektor jsou ale i Armáda spásy a Mondelēz International, ŽIVOT 90 a JTI (Japan Tobacco International), Nadační fond Kapka naděje a Shell, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a ČSOB Finančná skupina, Equal Pay Day Česko a Business & Professional Women CR, Nadace Terezy Maxové dětem / Tereza Maxová Foundation a ING, Zvon #9801 a J&T REAL ESTATE CZ, Centrum Paraple a Plzeňský Prazdroj, Be Charity a Mary Kay Czech Republic and Slovakia. Všechny tyto projekty představují úspěšnou práci, kvalitní a smysluplné projekty, které by bez spolupráce mezi neziskovým, komerčním a dnes i politickým sektorem neexistovaly. Jsou dnes navíc i inspirací pro další firmy, spolky, jednotlivce, a dokonce i politické orgány. Nyní o nich můžete i sami hlasovat na www.goodcompanycircle.com. Na naší konferenci Good Company Circle, která se bude konat 10. října v Galerii Mánes, pak dvěma nejlepším programům, pro které hlasovali jak europoslanci, tak veřejnost, předáme ocenění GCC Awards.

Moje cesta k dobročinnosti

Dlouhodobě se věnujete dobročinným aktivitám i vy sama. Kdy jste se vlastně poprvé ve svém životě s dobročinností setkala a kolik let vám tehdy bylo?

Ano, věnuji se jak dobrovolnictví, tak dobročinným aktivitám v osobním i pracovním životě. Byla jsem k tomu vedena od malička. Nedávno jsem se nad touto otázkou zamýšlela a jedním z těch nejdůležitějších momentů pomáhat lidem okolo mě, bylo, když mě moje maminka poslala na letní tábor s dětským domovem...

Najednou se ocitnete s dalšími 40 dětmi na jednom místě mezi chatkami a lesem. Všichni jste si rovni, až na to, že vy jste jediné dítě, které vyrůstá „v rodině”. Pamatuji si, jak se mě jeden sedmiletý kluk zeptal, jestli mám doma vlastní pokoj a hračky, protože oni si hrají v herně s autíčky, o které se vzájemně dělí. Ptal se také, kam pojedu, až tenhle tábor skončí a oni se vrátí k tetám zpátky do domova, kde zůstanou po celé léto i po celý rok a mnoho dalších let poté, než budou plnoletí. „Ano, jsem jedináček a mám pro sebe velký pokoj snů – s palandou, psacím stolkem, klavírem a televizí. A hraček? Těch mám tolik, že si s nimi nestačím hrát. Po táboře jedu ještě k moři do Španělska – s mámou a mými prarodiči, kde si budeme společně hrát, stavět hrady z písku a smát se,“ vyprávěla jsem mu tehdy. To bylo poprvé, kdy jsem se styděla, jak velké štěstí mám. Při odjezdu z tábora a loučení se s mými novými kamarády, jsme pak nakonec všichni brečeli dojetím. A právě tento střet s realitou měl na mé dospívání obrovský vliv. I v té sladké dětské naivitě jsem si uvědomila, že ne každý si je rovný a může si za svůj osud. Tehdy mi bylo deset let.

Kdo nebo co vás nejvíce ovlivnilo, že se dobročinnosti a společenské odpovědnosti tak intenzivně dnes věnujete?

Jednoznačně to byla a je moje maminka. Pocházím z rozvedené rodiny a máma na mou výchovu byla sama s mými prarodiči. Snila o tom být zdravotní sestrou a starat se o druhé. Dnes je ředitelkou domova pro seniory. Učila mě, jak přistupovat k pomoci, kterou můžeme poskytnout druhým. Před naším domem na ulici pravidelně sedávala žena s malou holčičkou a žádaly o peníze. Peněz jsme v té době měly opravdu málo, a navíc nevím, za jakým účelem by tehdy byly peníze využity. Jednou mi ale máma řekla, ať vezmu tu malou holčičku za ruku a přivedu ji. Šla jsem za ní a společně jsme jim koupily párky v rohlíku. Větší úsměv jsem předtím neviděla. Od té doby jsme jim pak pravidelně přinášely vždy aspoň nějaké jídlo namísto finančního obnosu.

Moje máma byla revoluční nejen ve svém přístupu a v mé výchově, ale i v tom, co se týká pomoci a svého přístupu k ostatním. Proto jsem k dobročinnosti a společenské odpovědnosti přirozeně inklinovala. Začalo to tábory s dětskými domovy, pokračovalo dobrovolnickou prací během studií, poté jsem v práci začala vytvářet jednotlivé projekty s našimi neziskovými partnery a dnes organizuji největší konferenci o společenské udržitelnosti v ČR – Good Company Circle.

Good Company Circle

Jak vás vůbec napadl koncept konference Good Company Circle? Co bylo prvotním impulsem, abyste jej rozjela?

První myšlenka k tomuto projektu přišla začátkem roku 2022. Pramení z aktivit, které děláme v JTI pro naše komunity. Dlouhodobě podporujeme Tísňovou péči – První tísňová od ŽIVOTa 90. Ta je určena starším osobám, zdravotně postiženým či nemocným. Kombinace ústředny s reproduktorem, náramku s tísňovým tlačítkem a čidlu pohybové aktivity může zachránit životy v domácím prostředí. První tísňovou jsme před čtyřmi lety zahrnuli do firemních benefitů. Naši zaměstnanci tedy mohou využít tuto službu pro jejich blízké. Je to vůbec první sociální benefit, který jsme v korporátním světě zařadili do našeho portfolia. JTI se pak také věnovalo podpoře samoživitelek prostřednictvím „Akademie práce s Klubem svobodných matek“. Tento projekt pomáhal v období Covidu samoživitelkám, kterým se dlouhodobě nedaří najít uplatnění na trhu práce. Pomocí cvičení, kurzu a individuálního poradenství jsme sedmi z osmi kandidátek v prvním kvartálu minulého roku pomohli najít zaměstnání. Akademie také pomohla ženám zvýšit sebevědomí a motivaci, což je pro dosažení úspěchu v profesním i osobním životě klíčové.

A máme i mnoho dalších zajímavých programů, jako je již zmiňovaná Oděvní banka nebo Den dobrovolnictví, který byl nominován na Event roku. Jenže, tohle vše mi nestačilo. Chtěla jsem vytvořit projekt, který bude mít mnohem větší vliv na společnost a bude měnit i životy lidí. Navíc tu už několik let rezonuje nadcházející ESG reporting, který ovlivňuje firmy a podnikatele. A tehdy mě napadla myšlenka uspořádat akci právě na téma ESG a sociální udržitelnosti. Místo, kde se mohou setkat zástupci byznysu, neziskových organizací a politiky a spolu diskutovat o udržitelnosti a budoucnosti naší společnosti. Konferenci, která bude inspirovat projekty firem a neziskových partnerů a skutečně ovlivňovat životy lidí k lepšímu.

A proč se vaše konference jmenuje právě takto?

Good Company Circle neboli Kruh dobré společnosti spojuje zástupce různých sektorů (komerčního, neziskového a politického) - proto tedy kruh. Dobrou společnost si pak můžeme přeložit jako společnost, ve které žijeme a působíme, nebo jednotlivé společnosti, kterých jsme součástí. Kruh, který máme v logu konference, pochází z japonské kaligrafie a reprezentuje jednu z nejstarších společností světa.

Letos na podzim se bude konat Good Company Circle již podruhé. Jaké bude letošní zaměření konference a jaké hosty máme na letošní konferenci čekat?

Představte si jeden den, dva paralelní nabité programy a více jak čtyřicítku odborných řečníků, kteří jsou zkušení ve svém oboru a mohou vás inspirovat k reálné změně. V hlavním programu na začátku vystoupí ministr financí Zbyněk Stanjura a poté proběhnou panelové diskuse s odborníky z řad firem, Evropského Parlamentu (EP) a filantropie. Nad tématy transformace CSR na ESG nebo vliv filantropie ve společnosti tak za firmy vystoupí například Kateřina Havrlant, a za EP Radka Maxová.

Nabídneme tu také netradiční formu tandemových vystoupení mezi významnými firmami a neziskovými organizacemi. Na jednom pódiu uvidíte například Vendulu Pizingerovou z Kapky naděje spolu s Danielem Vagaským z SHELLu, Barboru Nesvadbovou z Be Charity a Editu Szabóovou ze společnosti Mary Kay, nebo mě a Danu Pavlouskovou, zakladatelku Oděvní banky. Budete tam ale i mnoho dalších významných osobností.

Také v paralelním programu chystáme panelové diskuse. Dozvíte se o investicích do nevládních organizací nebo o spolupráci mezi podniky a neziskovým sektorem prostřednictvím ESG. Budete se moci zúčastnit workshopů, mentoringových stolů, nebo networkingové části. A závěrečnou třešničkou na dortu bude na konferenci pak vyhlášení GCC AWARDS, kdy oceníme nejlepší projekty spolupráce mezi neziskovým sektorem a byznysem v Česku.

Navazujeme tím na mezinárodní cenu EU, kterou předá bývalá česká europoslankyně Radka Maxová. Podrobné informace o programu a řečnících se dozvíte na našem webu www.goodcompanycircle.com.

Plánujete dělat tuto konferenci každoročně?

V loňském roce jsme začali s celodenní konferencí. Letos máme dvě paralelní konference v jeden den, chystáme sérii podcastů a také GCC magazín, přidali jsme ocenění GCC Awards, workshopy nebo networkingovou část, na kterou se můžete přihlásit přímo na akci. Celý den završíme Gala večerem s předáváním cen Impakt (oceňování jednotlivců za přínos pro společnost). A na to všem mám skvělý tým lidí, kteří spoluvytváří celou konferenci a jsou z této akce vysloveně nadšeni. Už teď probíráme mnoho nápadů, kam konferenci ještě do budoucna posunout a kam ji směřovat v příštím roce. Upřímně doufám, že se nám to povede.

Jak by podle vás měla vypadat společenská odpovědnost firem v ideální verzi?

V dnešní době už nestačí, aby firmy sem tam přispěly na charitu nebo vysázely pár stromů. Tedy to klasické CSR (společenská odpovědnost firem - pozn.red.) už nestačí. Investoři, zaměstnanci i zákazníci vyžadují promyšlenější přístup, který podrobně ukazuje, jak společnost například šetří vodou, jaké nabízí pracovní podmínky nebo zda dodržuje zákony a předpisy. ESG to jsou právě ty enviromentální, sociální a správní faktory.

Projekty společenské odpovědnosti by měly být cíleny tak, aby měly sociální rozměr, pomáhaly společnosti a vytvářely přidanou hodnotu v jakémkoliv odvětví. Pokud chcete podporovat životní prostředí, rozvíjet komunity, nebo se starat o zaměstnance, nemůžete tuto část jen „zařadit“ do vaší agendy. Je potřeba to mít i ve své DNA. Prostřednictvím konference Good Company Circle proto otevíráme témata ve společnosti a snažíme se pomáhat všude, kde je to potřeba. Právě tam se můžete inspirovat těmi nejlepšími příklady společenské odpovědnosti. Navíc, každá zakoupená vstupenka podporuje neziskové organizace a jejich důležitou práci. Takže účast každého člověka na konferenci má smysl.

Myslíte, že se to někdy této vizi alespoň přiblíží?

Pokud jde o otázku, zda se firmy někdy této vizi přiblíží, je to kombinace optimismu a realismu. Mnoho podniků už dnes dává důraz na CSR a existuje stále rostoucí tlak od spotřebitelů, investorů a regulátorů, aby se zodpovědnost stala nedílnou součástí jejich strategie v podobě ESG. Nicméně přeměna firemních kultur a praktik může být dlouhá a přinese to i některé výzvy. Na druhou stranu můžeme u nastupující generace Z vidět, že se stále více zajímají o to, pro koho pracují a jaký společenský dopad jejich zaměstnavatel má. Je to jedna z velice častých otázek u pohovorů. Celkově je důležité, aby se toto téma stále více rozšiřovalo a posilovalo. A to se snažíme dělat nejen jednotlivými projekty, ale také právě konferencí Good Company Circle.

