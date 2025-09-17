Eva Prokešová: Projekt Obleč Prahu buduje ekosystém kolem textilu
Projekt Obleč Prahu, vytvořený Oděvní bankou s podporou JT International, v dobrém slova smyslu zaplnil českou metropoli. Tvůrcům se podařilo během velmi krátké doby dosáhnout řady úspěchů a netají se rostoucími ambicemi. Obleč Prahu je dalším projektem usilujícím o cenu Good Company Circle 2025. „Spojuje módu, ekologii a lidskost a dává oblečení i městu novou šanci,“ říká Eva Prokešová z JTI.
S jakým cílem jste projekt Obleč Prahu spouštěli?
Projekt oblecprahu.cz jsme spustili v květnu 2025 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Ministerstvem životního prostředí. Je to vůbec první veřejný portál, který mapuje dostupná sběrná místa textilu v katastru hlavního města, vzdělává veřejnost a podporuje odpovědné chování. Vznikl jako reakce na alarmující čísla: podle výzkumu STEM vyhazuje 14 procent Pražanů oblečení do směsného odpadu a 68 procent neví, co se s textilem dál děje. Cílem bylo vytvořit přehledný a srozumitelný nástroj, který lidem usnadní orientaci a motivuje je ke změně chování.
Takže šlo o to zpřehlednit situaci…
Ano, hlavním impulsem bylo poznání, že systém třídění textilu v Praze je pro běžného člověka příliš nepřehledný, protože neexistuje žádný centralizovaný zdroj informací.
Jaké byly největší překážky?
Výzvou bylo nejen vytvořit technologicky funkční portál, ale také najít ten správný jazyk – takový, který neodradí, ale je jednoduchý a srozumitelný. Spolupracovali jsme s programátory, analytiky, odborníky i městskou samosprávou, a právě v téhle mezioborové synergii vzniklo něco opravdu funkčního a přenositelného i pro další města.
Na co se chcete dál zaměřit?
Zaměřujeme se na budování ekosystému kolem textilu – od sběru a třídění přes redistribuci po cirkulární využití. Vedle toho chceme posílit zapojení firem, například formou dobrovolnictví nebo adopce sběrných míst. Klíčová je pro nás dlouhodobá udržitelnost a rozvoj partnerství, která nejsou jen o sponzoringu, ale o společné odpovědnosti.
Co podle vás rozhoduje o úspěšné spolupráci mezi firmami a neziskovými organizacemi?
Jednoznačně otevřená komunikace, vzájemný respekt a společný cíl. Úspěch nevzniká přes noc – je výsledkem dlouhodobé synergie, kdy se propojují světy byznysu a nezisku. Není to o tom něco ‚odškrtnout‘ – musí to mít smysl, dopad a důvěru. Když si sednou hodnoty a lidé, výsledky se dostaví.
A co se musí povést, aby podobné projekty mohly mít skutečný společenský dopad?
Musí tam být energie na obou stranách – i vůle hledat cesty, jak se navzájem obohatit. Spolupráce není jednosměrná – my jako neziskovka nabízíme znalost situace tzv. z terénu a hlavně stranu poptávky, co lidi potřebují. Firmy zase přinášejí kapacity, know-how a sílu šířit osvětu. Když tohle všechno spojíme a nastavíme měřitelné cíle, vzniká skutečně smysluplný dopad.
Jaké jsou nejbližší kroky ve vašem partnerství?
V nejbližší době nás čeká nejen práce na zvýšení povědomí o existenci a přidané hodnotě portálu pro lidi, postupně plánujeme i rozšíření spolupráce v oblasti edukace navázáním kooperace se středními a vysokými školami.
Má cenu investovat do podobných projektů?
Rozhodně, protože když investujete do společnosti, investujete i do svého okolí, lidí a budoucnosti. Nejde jen o CSR v kolonce výroční zprávy – jde o to, stát se součástí řešení. A právě to přináší firmám hlubší smysl, loajalitu zaměstnanců a reputaci, která má skutečnou váhu. Dnes už to není o tom, jestli se angažovat – ale jak to udělat smysluplně.
Co konkrétně taková investice přináší – ať už firmám, neziskovým organizacím, tak i komunitě?
Firmě přináší hodnotový přesah, autentický příběh a možnost ukázat, že jí na světě kolem záleží. Nezisková organizace díky tomu může rozšiřovat dopad, pracovat profesionálně a dlouhodobě. A komunita? Ta dostává nejen přímou pomoc – kvalitní oblečení pro lidi v nouzi – ale i inspiraci ke změně. V roce 2024 jsme díky spolupráci s partnery zpracovali přes 90 tun oblečení a pomohli více než 12 tisícům potřebným. A to je výsledek, který by bez vzájemné synergie nevznikl.
