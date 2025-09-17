Vyberte si z našich newsletterů

Eva Prokešová: Projekt Obleč Prahu buduje ekosystém kolem textilu

Eva Prokešová: Projekt Obleč Prahu buduje ekosystém kolem textilu

GCC - projekt Obleč Prahu
Oděvní banka - použito se svolením
Katarína Krajčovičová
Katarína Krajčovičová

Projekt Obleč Prahu, vytvořený Oděvní bankou s podporou JT International, v dobrém slova smyslu zaplnil českou metropoli. Tvůrcům se podařilo během velmi krátké doby dosáhnout řady úspěchů a netají se rostoucími ambicemi. Obleč Prahu je dalším projektem usilujícím o cenu Good Company Circle 2025. „Spojuje módu, ekologii a lidskost a dává oblečení i městu novou šanci,“ říká Eva Prokešová z JTI.

S jakým cílem jste projekt Obleč Prahu spouštěli?

Projekt oblecprahu.cz jsme spustili v květnu 2025 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Ministerstvem životního prostředí. Je to vůbec první veřejný portál, který mapuje dostupná sběrná místa textilu v katastru hlavního města, vzdělává veřejnost a podporuje odpovědné chování. Vznikl jako reakce na alarmující čísla: podle výzkumu STEM vyhazuje 14 procent Pražanů oblečení do směsného odpadu a 68 procent neví, co se s textilem dál děje. Cílem bylo vytvořit přehledný a srozumitelný nástroj, který lidem usnadní orientaci a motivuje je ke změně chování.

Takže šlo o to zpřehlednit situaci…

Ano, hlavním impulsem bylo poznání, že systém třídění textilu v Praze je pro běžného člověka příliš nepřehledný, protože neexistuje žádný centralizovaný zdroj informací.

Jaké byly největší překážky?

Výzvou bylo nejen vytvořit technologicky funkční portál, ale také najít ten správný jazyk – takový, který neodradí, ale je jednoduchý a srozumitelný. Spolupracovali jsme s programátory, analytiky, odborníky i městskou samosprávou, a právě v téhle mezioborové synergii vzniklo něco opravdu funkčního a přenositelného i pro další města.

Na co se chcete dál zaměřit?

Zaměřujeme se na budování ekosystému kolem textilu – od sběru a třídění přes redistribuci po cirkulární využití. Vedle toho chceme posílit zapojení firem, například formou dobrovolnictví nebo adopce sběrných míst. Klíčová je pro nás dlouhodobá udržitelnost a rozvoj partnerství, která nejsou jen o sponzoringu, ale o společné odpovědnosti.

Co podle vás rozhoduje o úspěšné spolupráci mezi firmami a neziskovými organizacemi?

Jednoznačně otevřená komunikace, vzájemný respekt a společný cíl. Úspěch nevzniká přes noc – je výsledkem dlouhodobé synergie, kdy se propojují světy byznysu a nezisku. Není to o tom něco ‚odškrtnout‘ – musí to mít smysl, dopad a důvěru. Když si sednou hodnoty a lidé, výsledky se dostaví.

A co se musí povést, aby podobné projekty mohly mít skutečný společenský dopad?

Musí tam být energie na obou stranách – i vůle hledat cesty, jak se navzájem obohatit. Spolupráce není jednosměrná – my jako neziskovka nabízíme znalost situace tzv. z terénu a hlavně stranu poptávky, co lidi potřebují. Firmy zase přinášejí kapacity, know-how a sílu šířit osvětu. Když tohle všechno spojíme a nastavíme měřitelné cíle, vzniká skutečně smysluplný dopad.

Jaké jsou nejbližší kroky ve vašem partnerství?

V nejbližší době nás čeká nejen práce na zvýšení povědomí o existenci a přidané hodnotě portálu pro lidi, postupně plánujeme i rozšíření spolupráce v oblasti edukace navázáním kooperace se středními a vysokými školami.

Má cenu investovat do podobných projektů?

Rozhodně, protože když investujete do společnosti, investujete i do svého okolí, lidí a budoucnosti. Nejde jen o CSR v kolonce výroční zprávy – jde o to, stát se součástí řešení. A právě to přináší firmám hlubší smysl, loajalitu zaměstnanců a reputaci, která má skutečnou váhu. Dnes už to není o tom, jestli se angažovat – ale jak to udělat smysluplně.

Co konkrétně taková investice přináší – ať už firmám, neziskovým organizacím, tak i komunitě?

Firmě přináší hodnotový přesah, autentický příběh a možnost ukázat, že jí na světě kolem záleží. Nezisková organizace díky tomu může rozšiřovat dopad, pracovat profesionálně a dlouhodobě. A komunita? Ta dostává nejen přímou pomoc – kvalitní oblečení pro lidi v nouzi – ale i inspiraci ke změně. V roce 2024 jsme díky spolupráci s partnery zpracovali přes 90 tun oblečení a pomohli více než 12 tisícům potřebným. A to je výsledek, který by bez vzájemné synergie nevznikl.

Na severu chtějí elektroauta, na jihu spalovací motory, říká Martin Jahn ze Škodovky

Na severu chtějí elektroauta, na jihu spalovací motory, říká Martin Jahn ze Škodovky
Škoda Auto / užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Škoda Auto se stala třetí nejprodávanější značkou na evropském trhu. České automobilce se rekordně daří, je tahounem českého průmyslu, a dobývá nové trhy. Letos patrně opět prodá přes milion svých aut. Vrhla se na elektromobilitu, ale spalovací auta nezatratila. V čem se skrývá úspěch největší české průmyslové firmy, na jejímž úspěchu jsou závislé spousty dalších českých průmyslových firem? „Snažíme se mít portfolio takové, abychom zákazníkům nabídli, co chtějí,“ říká Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za prodej a marketing.

V čem spočívá úspěch Škody Auto. Je to cena, design?

Myslím, že úspěch Škoda Auto spočívá ve třech faktorech. Jednak je to nové produktové portfolio, které je silné jak v modelech se spalovacím motorem, tak i v elektrických, které jsou velmi úspěšné. Všechny vozy jsou kvalitní, nabízejí hodně prostoru. Mají v sobě chytrá řešení a také zdařilý design. Ten hraje u škodovky čím dál tím větší roli. Rovněž výrazně posílila síla značky. Škoda již dávno není nejlevnější značka na trhu, dnes je silnou a respektovanou značkou. Lidé rádi jezdí škodovkou, rádi se k ní vracejí. Máme velkou loajalitu zákazníků. Právě síla značky nám pomáhá budovat si pozici v Evropě.

A v neposlední řadě stojí za úspěchem efektivní řízení, snižování nákladů, maximální využití výroby. Máme dobrou spolupráci s odbory Kovo a jejich předsedou Jaroslavem Povšíkem, aby se kapacita závodu dala maximálně využít. To přispívá k tomu, že máme dostatek produkce a dostali jsme se na třetí místo mezi automobilkami v Evropě, což je velký úspěch. Skutečně se nám daří a také profitabilita je na úrovni, která nám umožňuje investovat do budoucnosti.

Jak řešíte vztahy či kompatibilitu se značkami Volkswagenu?

Zaměřujeme se hlavně na externí konkurenci. Když se podíváme na data, odkud k nám přicházejí zákazníci, tak to není mnoho od koncernových značek, ale spíše od externí konkurence. Přirozeně existuje určitá rivalita, nicméně naše pozornost směřuje především k zákazníkovi a ke konkurentům mimo koncern Volkswagen. Zvolená strategie se nám velmi dobře osvědčuje.

Máme modely, které jsou si velmi podobné, například Passat a Superb, které jsou na stejné platformě a vyrábějí se ve stejném závodě. Ale potom máme produkty, které se kompletně odlišují. I když jsou na stejné platformě – jako jsou třeba Golf a Octavia. Vozy sdílející stejnou platformu, ale koncepčně výrazně jiné.

Pokud se podíváme na elektrické vozy, například na model Elroq, tak v této kategorii nemá žádná jiná koncernová značka podobný vůz. Brzy budeme na trhy uvádět Epiq, což je vůz, kde stejnou platformu mají rovněž vozy značek Cupra a Volkswagen. Na druhé straně, další vůz, který budeme uvádět, a kterému říkáme Space BEV (prostor s elektrickým pohonem – pozn. red.), velké, sedmimístné SUV, to je vůz, který nebude mít žádná jiná značka v koncernu. Je to model v segmentu, ve kterém je ostatních vozů poměrně málo. Takže je to kombinace – někdy jsou to podobné vozy, a někdy vozy, které ostatní značky nemají.

Snažíme se mít portfolio takové, abychom zákazníkům nabídli to, co chtějí. Kouzlo faktu mít víc značek v koncernu spočívá v tom, že každá se zaměřuje na trochu jiné zákazníky. Někteří na zákazníky, kteří mají rádi funkční řešení, někdo na jedince, kteří se více orientují na prestiž anebo na design. Našli jsme si svoje místo na trhu, na kterém se nám daří. Máme jasnou pozici a orientaci značky, což znamená, že si s ostatními značkami
v koncernu někdy i konkurujeme.

V Česku je registrovaných devět milionů aut, ale z toho jen 36 tisíc elektroaut. Přesto Škoda Auta sází na elektroauta. Je to nutnost daná legislativou. Ale, není to mylná sázka?

Neprodáváme jenom v České republice. Prodáváme po celé Evropě. Jsou země, které na elektromobilitu přecházejí mnohem rychleji. Zejména Skandinávie nebo Holandsko. V Dánsku nám model Elroq pomohl dostat se do první trojky. V těchto zemích jsme tedy velmi úspěšní. Snažíme se zákazníkům dodávat to, co chtějí. Ve střední, východní a jižní Evropě dominují více vozy se spalovacími motory. Naše filozofie vždy byla zaměřovat se na zákazníka. Nikdy jsme neříkali, že chceme dělat jenom elektrické vozy. Máme kombinaci, a to se nám v současné době vyplácí.

Škoda Epiq

Škoda představila městský elektromobil Epiq. Vyrábět se začne příští rok

Zprávy z firem

Automobilka Škoda Auto představila nový koncept připravovaného plně elektrického modelu s názvem Epiq. Malý městský SUV crossover by se měl začít vyrábět v příštím roce. Vůz o délce 4,1 metru má mít dojezd až 425 kilometrů kilometrů. Prodávat by se měl za cenu kolem 25.000 eur, tedy v přepočtu zhruba 612 tisíc korun

ČTK

Přečíst článek

Jak vidíte budoucnost aut se spalovacím motorem?

Není možné technologicky, ekonomicky a sociálně přejít kompletně na elektrické vozy v roce 2035. V současné době probíhá diskuse, jak by se měla upravit legislativa. Myslím, že by bylo vhodné mít na evropském trhu kombinaci elektrických a spalovacích vozů, podle toho, co budou zákazníci chtít. Evropa není stejná, země mají různou afinitu k obnovitelným zdrojům energie. Je potřeba najít řešení, které bude vyhovovat všem zemím.

Jenom odbočka. Proč máte v názvu svých aut často písmeno Q, které je v češtině poměrně nepoužívané?

Má to tu logiku, že se v určité době rozhodlo, že názvy elektrických vozů začínají na E a končí na Q. U spalovacích motorů začínají názvy vozů z kategorie SUV na K a končí na Q. Velice dobře to funguje. Do určité míry se tím odlišujeme od ostatních značek. Nikdy jsme nechtěli jít cestou, že bychom naše vozy označovali čísly, to je neosobní. Škoda je značka, která má jednu z hlavních hodnot být lidská. Pro lidi je důležité, aby vůz, který je vlastně jakýmsi členem rodiny, měl nějaké jméno, se kterým se zákazník může asociovat. Jména někdy vycházejí z názvů z minulosti, jako Octavia nebo Superb. U novějších modelů jsou to pak jména, která začínají určitým písmenem.

Martin Jahn: Není možné technologicky, ekonomicky a sociálně přejít kompletně na elektrické vozy v roce 2035. Škoda Auto / užito se svolením

Jak podstatnou součástí v obchodní strategii je design aut?

Jeho role je čím dál důležitější. Pominu podobu vozů z éry socialismu. Škoda Auto při přechodu do kapitalismu začínala se strategií dobrá kvalita za nižší peníze. To znamená technologie koncernu Volkswagen, hodně prostoru ve voze, ale design nehrál příliš velkou roli. Postupně se zlepšoval, třeba jak přicházely nové generace vozu Superb nebo Octavia. Design začal hrát velkou roli. V dnešní době je to jeden z hlavních prodejních argumentů. Nové vozy jsou designově velmi povedené. Když jsme uváděli první generaci modelu Enyaq na trh, tak se ještě zvolil design s přední maskou, která připomíná vozy se spalovacími motory s klasickým chladičem, i když není potřeba.

Vycházeli jsme z toho, že lidé ještě nechtějí výrazněji měnit design, nejsou připraveni na velkou změnu. S naším novým designovým jazykem Modern Solid, který jsme uvedli od nového vozu Enyaq a stejně tak u vozu Elroq, už jdeme modernější cestou. Říkáme tomu Tech - Deck Face. Přední část vozu je bez chladiče, s čistými linkami. S novými, progresivními světlomety. Dnes už jsou na to lidé připraveni. Je to líbivé, a na druhou stranu se to odlišuje od jiných značek. Elektrické vozy mají tendenci vypadat všechny stejně, nám se podařilo je odlišit. Dali jsme i slovní logo na kapotu, které vypadá trochu více prémiově a je více mezinárodní.

Když se podíváme, proč si lidé kupují značku Škoda, tak design bývá u těchto nových vozů v první pětce argumentů. Určitě budeme touto cestou pokračovat. Nyní jsme na autosalonu v Mnichově ukázali studii vozu Vision O. Naznačili jsme, jak by design měl vypadat v budoucnosti. Tento vůz by měl přijít na trh až v příští dekádě. Jdeme spíš evolucí než revolucí.

Dřív měli lidé rádi škodovky, protože byly levné, Teď, protože jsou krásné, říká Martin Jahn

Škoda už je v Evropě třetí nejprodávanější značkou

Zprávy z firem

Škoda Auto zvýšila v prvním pololetí meziročně prodej o 13,6 procenta na 509 400 vozů. V Evropě prodala 409 100 aut, meziročně o 10,5 procenta více, a poprvé se tak posunula ze čtvrté na třetí příčku mezi nejprodávanějšími značkami. Podíl prodaných elektromobilů a hybridů v Evropě se více než zdvojnásobil na 22,8 procenta. Automobilka to oznámila v tiskové zprávě.

ČTK

Přečíst článek

Nejúspěšnějším modelem Škody Auto je Octavia. Nyní je na trhu čtvrtá řada tohoto auta a chystá se facelift. Co bude dál s tímto modelem? Bude elektrická? Nebo bude pátá řada?

Chceme současný model Octavia dál rozvíjet. To znamená, že dostane ještě jedno osvěžení designu, aby víc odpovídala moderní době. Co bude potom záleží, jak se změní pravidla v Evropské unii ohledně elektrických vozů a nulových CO2 emisí. Osobně jsem přesvědčen, že je potřeba držet technologickou nezávislost. Pokud se ukáže, že budeme moci udržovat výrobu vozů se spalovacími motory, budeme přehodnocovat plány, jak nakládat i s modelem Octavia. Zatím je na to ale příliš brzy.

Jak se Škodě Auto daří na ostatních trzích mimo Evropu?

Je to tak, že většina trhů mimo Evropu je z mnoha důvodů tak nákladově náročná, že dovoz ve větší míře nepřichází v úvahu. Je potřeba tam vyrábět lokální modely s designem a cenami určenými přímo pro lokální zákazníky. Jako například v Indii. Do Indie jsme vůz Octavia vyváželi, ale se současnými celními podmínkami a s výrobními náklady není možné na indickém trhu dosahovat větších objemů při zachování základní profitability. V zemích jako je Indie nebo Vietnam sázíme na lokální produkci, lokální modely. Octavia je pro tyto trhy příliš drahá, model je koncipován pro Evropu. Byl koncipovaný také pro ruský trh, kde se i ve větších objemech vyráběl, ale po zahájení války na Ukrajině byla výroba ukončena a závod v Rusku prodán. Modely jako Octavia, Kodiaq nebo Karoq jsou závislé od evropského trhu.

Jak se rozvíjí indický trh, kde máte výrobní závod a jde o nejlidnatější zemi světa?

V Indii jsme v letošním roce uvedli na trh nový model Kylaq. Je to vůz ve specifickém segmentu pod čtyři metry, což je v Indii velmi oblíbený segment. Je také daňově zvýhodněný. Díky tomu tam rosteme meziročně o sto procent. Na indickém trhu jsme první evropská značka a celkově sedmí. Nicméně na všech těchto trzích je to velká výzva, čelíme velkému tlaku konkurence z Asie.

Tradičně dlouhodobě v Indii figurují japonské a korejské značky. Dnes se tam ve velkém stylu snaží přicházet čínské značky. Na trhu probíhá výrazný cenový boj. Je to náročná situace. Chceme na tomto trhu růst, ale musíme růst s profitabilními požadavky.

Blume končí v čele Porsche. Investoři ztratili trpělivost

Zprávy z firem

Šéf Volkswagenu Oliver Blume skončí v čele Porsche. Z funkce stahuje pod tlakem akcionářů i kvůli slabým výsledkům. Automobilka se chystá do roku 2029 zrušit téměř dva tisíce pracovních míst.

ČTK

Přečíst článek

Bude i letos prodej Škody milion aut?

Děláme všechno pro to, aby se nám podařilo milion překročit.

Jaké jsou rozvojové plány Škodovky?

Daří se nám v severní Africe, kde chceme dál růst v zemích jako je Maroko nebo Egypt. To jsou pro nás velmi úspěšné trhy. Doufáme, že se nám podaří vrátit se do Alžírska. Snažíme se růst na Středním východě, kde chceme ještě v letošním roce otevřít prodej v Saúdské Arábii. Nedávno jsme vstoupili do Kataru a Ománu. Ve Vietnamu byla před několika měsíci zahájena výroba. Díváme se na další trhy v ASEANu, kam by bylo možné vstoupit. Vzhledem k sílící konkurenci čínských značek a faktu, že země z tohoto regionu zvažují politiku ohledně CO2, tak čekáme, jaké budou podmínky. Je nutné vědět, s jakým portfoliem můžeme do těchto zemí vstoupit.

V Česku jsou největším problém ceny energií. A také, že nejsou lidi, říká Martin Jahn

Škoda Auto je největší firma českého průmyslu. Jaké jsou z vašeho pohledu podnikatelské podmínky? Panuje zde například minimální nezaměstnanost, což znamená, že je složité sehnat nové zaměstnance…

Dostupnost kvalifikované pracovní síly je v Česku dlouhodobě problém. Škoda Auto tento problém řeší i interně. Máme vlastní učňovské školství, střední školu, vysokou školu. Do vzdělávání hodně investujeme, stejně tak do rekvalifikace. Tradičně spolupracujeme také s vysokými školami.

Nicméně si myslím, že z hlediska celé ekonomiky je potřeba podpořit dovoz kvalifikovaných pracovních sil a celý proces zjednodušit. Voláme také po lepší podpoře aplikovaného výzkumu a vývoje. V poslední době se nám podařilo dosáhnout zlepšení jak v zákonné podpoře, tak i v dalších projektech. Čekáme, jak dopadne vyjednávání o rozpočtu, abychom věděli, že peníze na aplikovaný výzkum jsou dostatečné.

Hodně nás pálí ceny energií. Máme jedny z nejvyšších cen energií v Evropě. Pro velkou část průmyslu je to velká zátěž, se kterou je třeba něco dělat. Dále je potřeba reformovat naše školství, aby lépe odpovídalo požadavkům, které průmysl a služby mají. Nicméně prostředí v České republice je celkově dobré. Ale nejsme schopni dosahovat potenciálu, který máme.

Škoda vylepšila svůj bestseller. Podívejte se na novou Octavii

Škoda vylepšila svůj bestseller. Podívejte se na novou Octavii

Enjoy

Decentní úpravy v designu, vylepšená techniku i udržitelnější interiér. To jsou v kostce hlavní vylepšení nové Octavie, která zůstává nejprodávanějším modelem automobilky Škoda.

ČTK

Přečíst článek

V čem se liší vaše školy od jiných škol?

Například v tom, že mají úzkou spolupráci s naší firmou. Učňové, žáci střední školy nebo i studenti na vysoké škole mají možnost pracovat ve firmě, dělat stáže. Školy jsou spojené s managementem společnosti Škody Auto, dbáme na o to, aby se na školách vyučovalo, co odpovídá našim potřebám. To je problém ve zbytku školství, kde se často zaměřují na obory, které nejsou v praxi potřeba. Nebo vyučují, co bylo potřeba včera, ne co je potřeba dnes nebo zítra.

Jaké jsou tři nejbližší priority Škody Auto?

Je to snaha o vyšší efektivitu. Tlak na náklady je veliký. Vozy jsou dražší ať už kvůli zdražování vstupů, materiálů a energie, ale také kvůli požadavkům na emisní normy nebo na bezpečnost produktu. Zákazník není ochoten tato navýšení akceptovat. Dále je to rozhodnutí o budoucím portfoliu firmy, kde pořád panuje nejistota v oblasti legislativy týkající se CO2. A dále zahraniční expanze, rozhodnutí, do kterých trhů si můžeme dovolit vstoupit, a zda je to smysluplné. V rámci České republiky jsou největším problémem ceny energií.

Šéf českého Lexusu Jakub Květoň

Šéf českého Lexusu Jakub Květoň: Češi věří hybridům, s elektromobily zatím váhají

Leaders

„Chceme být japonskou alternativou německé velké trojky,“ říká šéf českého Lexusu Jakub Květoň. Za sedm let narostl prodej Lexusů v Česku více než osminásobě. V rozhovoru pro Newstream.cz mluví o novém modelu ES, přístupu k elektromobilitě i o tom, proč showroom není místo, kde by měl zákazník čekat.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Češi objevují obytná auta. Poprvé v historii jich je víc než karavanů

Letošní léto vrátilo Čechy ke kempingu. Hitem byly obytňáky
Morelo CZ
Michal Nosek
Michal Nosek

Obytné vozy zažívají v Česku nebývalý boom. Podle aktuálních statistik je na českých silnicích přes 63 tisíc obytných vozidel a poprvé v historii převládají obytná auta nad přívěsnými karavany. Zájem podporují zkušenosti z covidových let, touha po nezávislém cestování i širší nabídka modelů.

Podle údajů Asociace kempování a karavaningu ČR (AKK ČR) bylo v létě 2025 registrováno téměř 64 tisíc obytných vozidel. Z toho 33,5 tisíce tvoří obytná auta a zbytek karavany. „Zlomový okamžik nastal letos. Po desítkách let, kdy měly karavany početní převahu, se na čele ocitla obytná auta. Je to jasný signál změny preferencí českých cestovatelů,“ říká předseda AKK ČR Jiří Krejča. Jen za první pololetí letošního roku přibylo 985 nových obytných aut a 364 nových karavanů. Pokud se trend udrží, bude rok 2025 patřit k nejsilnějším v historii českého karavaningu. Ukazuje to, že Češi stále častěji dávají přednost samostatným, plně vybaveným vozům, které jim umožňují cestovat pohodlně a nezávisle na ubytování i plánované trase.

Růst popularity potvrzují i čísla z cestovního ruchu. Podle Českého statistického úřadu Češi ve druhém čtvrtletí 2025 uskutečnili v hromadných ubytovacích zařízeních celkem osm milionů nocí, tedy o 5,3 procenta více než loni. Ještě výraznější růst je vidět u kempů, hlavního zázemí pro karavanisty. V roce 2024 se zde uskutečnilo 3,7 milionu přenocování, z toho přes 80 procent tvořili čeští hosté. V letošním druhém čtvrtletí do kempů přijelo meziročně o 6,8 procenta více hostů, kteří zůstali delší dobu.

„Za růstem popularity obytných vozů stojí hned několik faktorů – drahé rekreační nemovitosti, obliba domácí turistiky i větší důraz na flexibilitu,“ říká Marek Knieža, ředitel TipCars. „Češi ale hledají i větší zážitkovost: možnost kdykoli změnit plány, zastavit na zajímavém místě a užít si dovolenou vlastním tempem. Právě v tom je kouzlo obytných vozů,“ doplňuje.

Mikrobyty jsou trend

Mikrobyty jsou trend. Přečtěte si, kdy máte šanci na ně získat hypotéku a kdy nikoli

Money

S tím, jak rostou ceny nemovitostí, začínají být v kurzu i netypické nemovitostní prostory, které donedávna moc zájemců o koupi ještě nelákaly. Už i hypoteční statistiky ale registrují rostoucí trend nákupu o byty s atypickými a miniaturními dispozicemi. Za jakých podmínek máte tedy šanci na takovéto nemovitosti získat hypotéku?

Věra Tůmová

Přečíst článek

Z karavanů k obytňákům

Zatímco přívěsné karavany měly v Česku dlouhou tradici a v 80. letech byly pro mnohé symbolem svobody, dnes postupně ztrácejí na popularitě. Důvodem je především pohodlí a flexibilita obytných aut, která jsou soběstačná a cestovatelé nejsou odkázáni na tažné vozidlo. Obytný automobil umožňuje spontánní cestování. Lidé oceňují, že mohou vyrazit kdykoliv a kamkoliv, aniž by museli řešit složité připojování přívěsu. „Segmentace trhu jasně ukazuje, že Češi vnímají obytné vozy jako dlouhodobou alternativu k rekreačním nemovitostem. Zatímco rodiny hledají prostor, mladší páry kompaktnost a nároční zákazníci komfort, společným jmenovatelem je důraz na mobilitu a svobodu,“ uvádí Knieža.

Data TipCars ukazují, že trh s obytnými vozy se čím dál víc segmentuje a každý typ zákazníka hledá něco jiného. Alkovny, typické výrazným převisem nad kabinou řidiče, nabízejí více lůžek a díky praktickému uspořádání jsou ideální pro rodiny. V posledním roce jejich mediánová cena vzrostla o 150 tisíc korun a průměrné stáří kleslo o tři roky, což potvrzuje silnou poptávku.

Částečně integrované vozy kombinují kompaktnější rozměry s vyšším komfortem a udržují si nejvyšší cenovou hladinu – medián vozu dosahuje téměř 2,9 milionu korun – a zároveň omládly z šesti na pět let. Na opačném konci stojí mobilní domy, obytné jednotky, které se obvykle přepravují nákladním vozidlem a na místě usazují za pomoci jeřábu. Jejich mediánová cena klesla o 160 tisíc korun a věk se zvýšil o sedm let

Pandemie jako katalyzátor změn

Výrazným stimulem byl covid-19, kdy se cestování do zahraničí zastavilo a lidé hledali alternativy k hotelům. Pandemie ukázala, že cestovat se dá i jinak. Bezpečně, pohodlně a nezávisle. Obytná auta tento trend naplnila. Podle odborníků ale nejde o krátkodobý výkyv. Data ukazují, že od roku 2012 se počet obytných aut v Česku téměř ztrojnásobil, zatímco u karavanů docházelo k poklesu nebo stagnaci. Zájem o obytná auta však naráží i na své limity. Pořízení nového vozu se často pohybuje v řádu milionů korun a levnější nejsou ani dovážené ojetiny. K tomu se přidávají náklady na provoz a omezené možnosti parkování. Cestování obytným autem tak není vždy levnější než hotel. 

Experti ale očekávají, že počet obytných aut bude dál růst. Přibývá menších, úspornějších modelů, které se hodí i pro krátké výlety. S rostoucí poptávkou se rozšiřuje i infrastruktura – nové odpočívny, servisní místa a modernizované kempy. Česko se tak pomalu přibližuje západní Evropě, kde je karavaning dlouhodobě populární. Pokud bude tempo růstu pokračovat, během pár let se dostaneme na úroveň, kterou mají dnes třeba Rakousko nebo Nizozemsko.

Kempy už nejsou za babku. A lákají i náročné dovolenkáře

Názory

Češi jsou národem táborníků. Kempování má u nás dlouhou tradici, která se však za poslední roky významně proměnila. Doba, kdy stačil stan u rybníka a suchý záchod za keřem, je dávno pryč. Dnešní kempař očekává čisté sociální zázemí, elektrické přípojky, kvalitní restauraci nebo alespoň Wi-Fi. A je připraven si za to připlatit.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Letošní léto vrátilo Čechy ke kempingu. Hitem jsou obytňáky

Obyčejný byznys: Provoz kempu je sázkou do loterie, říká správce rekreačního zařízení

Zprávy z firem

Jako kluk jezdil Petr Čada každé prázdniny s rodiči do kempu u Lužnice a láska k této řece mu vydržela po celý život. Po dokončení hotelové školy nabíral pár let zkušenosti v cizině a po návratu do Česka měl o své budoucnosti jasno. Pronajal si kemp v jižních Čechách. 

Michal Nosek

Přečíst článek

