ANO dává ruce pryč od SPD v další záležitosti. Tentokrát jde o Vrbětice
Ministři za hnutí ANO nesouhlasí s výroky šéfa poslanců SPD Radima Fialy, že není prokázané, že za útokem ve Vrběticích v roce 2014 stálo Rusko. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že informace z doby předchozí vlády Andreje Babiše (ANO) jednoznačně ukazovaly, že Fialova verze není pravdivá a za útokem byli agenti ruské vojenské tajné služby GRU.
Plaga očekává, že výroky by mohla dnes projednávat koaliční rada. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) míní, že vyjádření jsou určená pro voliče SPD. „Nicméně já se s tím neztotožňuji,“ řekl Juchelka. Rád by záležitost probral dnes na vládě například v bodu různé, kterým obvykle zasedání kabinetu končí.
Místopředseda SPD Fiala v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že není prokázáno, že za útokem na Vrbětice v roce 2014 stálo Rusko. Dnes uvedl, že za svými výroky stojí. Při výbuchu skladů v muničním areálu Vrbětice v roce 2014 zemřeli dva Češi. O sedm let později tehdejší Babišova vláda uvedla, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření na zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU.
Plaga připomněl, že zasedal v Babišově vládě v okamžiku, kdy se informace o zapojení GRU zveřejnily. „Z mého pohledu ty informace jednoznačně ukazovaly, že ta verze, kterou říká Radim Fiala, není pravdivá, že za tím útokem byli agenti GRU,“ uvedl. Předpokládá, že to bude Babiš řešit na koaliční radě. „Měli jsme jasné indicie a důkazy, že to byli agenti GRU, kdo za tím útokem stáli,“ doplnil Plaga.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu případ výbuchů skladů odložili, protože Rusko odmítlo s českou policií spolupracovat. Zároveň policie potvrdila, že výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, kteří chtěli zabránit dodání munice do oblastí, kde tehdy provádělo Rusko vojenské operace.
