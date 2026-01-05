Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika ANO dává ruce pryč od SPD v další záležitosti. Tentokrát jde o Vrbětice

ANO dává ruce pryč od SPD v další záležitosti. Tentokrát jde o Vrbětice

Muniční sklad Vrbětice
ČTK
ČTK
ČTK

Ministři za hnutí ANO nesouhlasí s výroky šéfa poslanců SPD Radima Fialy, že není prokázané, že za útokem ve Vrběticích v roce 2014 stálo Rusko. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že informace z doby předchozí vlády Andreje Babiše (ANO) jednoznačně ukazovaly, že Fialova verze není pravdivá a za útokem byli agenti ruské vojenské tajné služby GRU.

Plaga očekává, že výroky by mohla dnes projednávat koaliční rada. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) míní, že vyjádření jsou určená pro voliče SPD. „Nicméně já se s tím neztotožňuji,“ řekl Juchelka. Rád by záležitost probral dnes na vládě například v bodu různé, kterým obvykle zasedání kabinetu končí.

Místopředseda SPD Fiala v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že není prokázáno, že za útokem na Vrbětice v roce 2014 stálo Rusko. Dnes uvedl, že za svými výroky stojí. Při výbuchu skladů v muničním areálu Vrbětice v roce 2014 zemřeli dva Češi. O sedm let později tehdejší Babišova vláda uvedla, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření na zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU.

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Plaga připomněl, že zasedal v Babišově vládě v okamžiku, kdy se informace o zapojení GRU zveřejnily. „Z mého pohledu ty informace jednoznačně ukazovaly, že ta verze, kterou říká Radim Fiala, není pravdivá, že za tím útokem byli agenti GRU,“ uvedl. Předpokládá, že to bude Babiš řešit na koaliční radě. „Měli jsme jasné indicie a důkazy, že to byli agenti GRU, kdo za tím útokem stáli,“ doplnil Plaga.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu případ výbuchů skladů odložili, protože Rusko odmítlo s českou policií spolupracovat. Zároveň policie potvrdila, že výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, kteří chtěli zabránit dodání munice do oblastí, kde tehdy provádělo Rusko vojenské operace.

Filip Turek

Babiš se postavil za Turka. Měl by dostat šanci, aby si napravil svou minulost, uvedl

Politika

Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí, řekl novinářům před jednáním koaliční rady.

ČTK

Přečíst článek

Tomio Okamura a Andrej Babiš

Babiš se vyjádřil k novoročnímu projevu Okamury

Politika

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svůj novoroční projev pojal jako projev předsedy hnutí SPD, mluvil hlavně ke svým voličům. Na instagramu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Opozice chce hlasovat o jeho odvolání z postu šéfa dolní parlamentní komory kvůli ostrým výrokům vůči Ukrajině či Evropské unii.

ČTK

Přečíst článek

Související

Piráti

Dalibor Martínek: Z Pirátů se stali ztroskotanci. Nedostali ve Sněmovně jedinou funkci

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Trump pohrozil „tvrdým zásahem“ dalšímu státu

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy tvrdě zasáhnou, pokud Írán bude zabíjet demonstranty v ulicích, uvedl americký prezident Donald Trump na palubě letounu Air Force One. Vyjádřil se tak poté, co americké síly v sobotu unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura i s manželkou kvůli nespokojenosti Trumpa s autoritářským vedením země, připomněla agentura AFP. Íránských nepokojů podle AFP využívá také Izrael, který má na místě své tajné služby, jež sledují situaci a vybízejí demonstranty k větším protestům.

Demonstrace, které začaly 28. prosince v Teheránu, si již vyžádaly nejméně 12 obětí, včetně příslušníků bezpečnostních složek. Obchodníci a studenti vysokých škol vyšli do ulic kvůli nespokojenosti s poklesem hodnoty íránské měny. Protesty se již rozšířily do 23 ze 31 íránských provincií a zasáhly nejméně 40 měst.

Americký prezident Donald Trump

Karel Pučelík: Trump jedná na vlastí pěst. Kde se zastaví? V Nuuku?

Názory

Čekají nás napínavé dny. Až budoucnost ukáže, zda byl plán Donalda Trumpa na svržení venezuelského diktátora úspěšný. Pro tamější lid to nemusí znamenat svobodu a demokracii, stejně tak může na straně obětí skončit i mezinárodní právo.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Pouliční demonstrace již podle AFP nejsou pouze ekonomického rázu, ale začínají nabírat politického charakter. „Situaci velmi pozorně sledujeme. Pokud Írán začne zabíjet lidi, jako tomu bylo v minulosti, Spojené státy podle mě zasáhnou velmi tvrdě,“ uvedl Trump.

Šéf íránské nejvyšší soudní moci Gholámhoseín Mohséní Edžejí dnes uvedl, že soudy neučiní vůči vzbouřencům žádné ústupky. „Nařizuji generálnímu prokurátorovi a státním zástupcům po celé zemi, aby v rámci zákona postupovali důsledně proti výtržníkům a jejich podporovatelům a neprojevovali vůči nim žádnou shovívavost ani slitování,“ řekl Mohséní Edžejí. Dodal, že Írán rozlišuje mezi výtržníky a poklidnými protestujícími.

Napětí v Íránu využívá Izrael

Nepokojů v zemi využívá podle AFP také Izrael. Tamní premiér Benjamin Netanjahu v neděli vyjádřil solidaritu s bojem íránského lidu. Demonstranty podporuje izraelská tajná služba Mossad, která je minulý týden vyzvala k zesílení protestů a ujistila o své přítomnosti v ulicích Teheránu.

Trump pohrozil Íránu tvrdým zásahem, pokud tamní režim bude zabíjet demonstranty zdroj: ČTK

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí Izrael obvinil z podkopávání národní jednoty. „Prohlášení premiéra sionistického režimu a některých radikálních amerických představitelů nejsou ničím jiným než podněcováním k násilí,“ řekl mluvčí íránské diplomacie.

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim

Zajetí Madura rozhýbalo trhy: cena zlata i dalších cenných kovů letí vzhůru

Trhy

Ceny zlata a dalších drahých kovů se výrazně zvyšují. Zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura Spojenými státy totiž zvýšilo geopolitické napětí a podpořilo poptávku investorů po bezpečných aktivech. Dnes ráno vykazovala cena zlata nárůst více než dvě procenta a pohybovala se v blízkosti 4425 dolarů (zhruba 91 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg.

ČTK

Přečíst článek

Íránská ekonomika se s ochromujícími mezinárodními sankcemi potýká již několik let. Obchodníci si mimo jiné stěžují na to, že oslabující měna jim komplikuje či znemožňuje dovoz zboží ze zahraničí.

Současné protesty v Íránu se jeví jako jedny z nejvýznamnějších za poslední tři roky. Podle AFP však mají zatím daleko do velkých demonstrací, které se v zemi konaly na přelomu let 2022 a 2023 po smrti mladé Íránky Mahsy Amíníové. Ta byla zatčena za porušení pravidel nošení hidžábu a následně patrně zabita v policejní cele.

Související

Tchaj-wan vítá Trumpův zátah ve Venezuele, pomůže prý odstrašit Čínu

Čínský prezident Si Ťin-pching
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Tchaj-wan vítá víkendový zásah amerických sil ve Venezuele. Podle představitelů tchaj-wanských bezpečnostních kruhů, které cituje agentura Bloomberg, zásah dokládá, že Spojené státy jsou akceschopné, ochotné použít vojenskou sílu k prosazení svých zájmů. Navíc se prý ukazuje, že americké zbraně si efektivně umí poradit se zbraňovými systémy ruské a čínské provenience, na něž se spoléhal venezuelský režim Nicoláse Madura.

Zmíněné tchaj-wanské bezpečnostní kruhy se neobávají, že by porušení mezinárodního práva ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, jež venezuelský zásah doprovázelo, mělo Peking povzbudit k přepadení ostrova. Naopak, předpokládají odstrašující efekt. Podobně se už o víkendu vyjádřil také například bývalý americký diplomat Ryan Hass, který nyní působí v předním think-tanku Brookings Institution. Ten uvedl, že venezuelská akce Spojených států nijak zásadně nezmění čínské úvahy o možném napadení Tchaj-wanu. „Peking od kinetické nebo jiné akce na Tchaj-wanu neodrazuje mezinárodní právo a normy.“

To, co Čínu odrazuje, je mnohem spíše tchaj-wanská výzbroj, dodávaná Spojenými státy, a Washington stojící v pozadí, akceschopný a ochotný prosazovat své zájmy.

Delcy Rodríguezová

Rodríguezová přebírá moc ve Venezuele a nabízí dialog Washingtonu

Politika

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala Spojené státy ke spolupráci a vztahům založeným na vzájemném respektu, informovala agentura Reuters. Podle ní jde o první vstřícné gesto Rodríguezové vůči Washingtonu od soboty, kdy americké jednotky unesly z Venezuely jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, který má stanout před soudem v New Yorku kvůli několika obviněním, včetně pašování drog do Spojených států.

ČTK

Přečíst článek

Rekordní dodávka zbraní

Minulý měsíc Trump schválil prodej amerických zbraní Tchaj-wanu za 11,1 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 230 miliard korun. Jedná se o jeden z největších zbrojních nákupů Tchaj-wanu v historii. Trump mu čile zbraně prodával už v prvním funkčním období, v letech 2017 až 2021, kdy celková cenovka dosáhla 18,7 miliardy dolarů, v přepočtu dle dnešního kursu necelých 390 miliard korun. Administrativa Trumpova nástupce i předchůdce v jednom, Joea Bidena, pak ostrovu schválila zbraně za 8,7 miliardy dolarů neboli přibližně 180 miliard korun. Dohromady tak Tchaj-wan v posledních devíti letech nakoupil americké zbraně za nějakých 800 miliard korun.

14 fotografií v galerii

Pro srovnání, Venezuela nakoupila od Číny v desetiletí končícím rokem 2020 zbraně za 495 milionů dolarů, tedy zhruba 10 miliard korun. Stala se tak největším odběratelem čínských zbraní v Jižní Americe. Větším dodavatelem zbraní Caracasu už v daném období bylo pouze Rusko, zodpovídající za 60 procent importu zbraní do Venezuely.

Tchaj-wan si pochvaluje pokročilou úroveň amerických zbraní v porovnání s ruskými a čínskými, kterou prý doložil víkendový zásah amerických složek proti Madurovi. „Zásah plně odhalil pokročilou úroveň amerických systémů v porovnání se zbraněmi, které Venezuela získala od Ruska a Číny,“ řekl dnes před tchaj-wanskými zákonodárci náměstek ministra obrany ostrova Sü S’-ťien.

Americký prezident Donald Trump

Karel Pučelík: Trump jedná na vlastí pěst. Kde se zastaví? V Nuuku?

Názory

Čekají nás napínavé dny. Až budoucnost ukáže, zda byl plán Donalda Trumpa na svržení venezuelského diktátora úspěšný. Pro tamější lid to nemusí znamenat svobodu a demokracii, stejně tak může na straně obětí skončit i mezinárodní právo.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Právě pokročilost amerických zbraňových systému je Tchj-wancům dalším důvodem k optimismu. Venezuelský zásah totiž dle nich dokládá jak akceschopnost Američanů, tak právě technologickou nadřazenost jejich zbrojního vybavení.

Výsledek víkendové operace pozitivně přijímají jak tchaj-wanské bezpečnostní kruhy, tak také sám Trump. Ten se netají tím, že po Venezuele by další na řadě mohla být Kolumbie. Včera Trump varoval kolumbijského prezidenta Gustava Petra, jejž označil za „vyšinutého“, že pokud rychle neustanou dodávky kokainu do USA, zasáhne

Související

Doporučujeme