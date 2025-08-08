Hana Morávková z Nadace Via: Cílem filantropie je silnější společnost
Nadace Via a developerská skupina JRD Group se již několik let snaží podporovat projekty zlepšující místní komunity, a to v rámci Fondu pro udržitelný život. „Ve fondu se přirozeně potkává to, co oba partneři považují za podstatné – ohleduplnost k přírodě i zájem o sousedské vztahy a veřejné dění,“ říká manažerka komunikace a PR Nadace Via Hana Morávková. Fond pro udržitelný život je další projekt nominovaný na Good Company Circle Award, které se budou předávat v polovině října.
Co je podle vás klíčem k úspěšné spolupráci nadací a byznysu?
Úspěšná spolupráce mezi firmou a neziskovou organizací stojí na vzájemné důvěře a sdílených hodnotách. Důležité je, aby se obě strany vnímaly jako partneři, a hlavně aby od začátku věděly, čeho a proč chtějí společně dosáhnout.
Jak funguje Fond pro udržitelný život, s nímž jste nominováni na Good Company Circle Award?
Spolupráce mezi skupinou JRD a Nadací Via započala v roce 2022 založením Fondu pro udržitelný život, který podporuje komunitní projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí. Společnost JRD dlouhodobě prosazuje udržitelný přístup a cítila potřebu aktivně podpořit kvalitu života a šetrné chování k přírodě v místech, kde působí. Nadace Via se zase léta věnuje lidem, kteří proměňují svá sousedství k lepšímu. Ve fondu se tak přirozeně potkává to, co oba partneři považují za podstatné – ohleduplnost k přírodě i zájem o sousedské vztahy a veřejné dění.
Jaké novinky nyní chystáte v rámci projektu?
Právě teď běží další výzva pro ty, kteří chtějí zlepšit své okolí. Přihlašují se nové projekty a my už víme, že mezi nimi budou další silné příběhy. V minulosti fond podpořil například spolek Čmelák, který obnovuje zničené přírodní lokality a pomáhá vracet vodu do krajiny, nebo komunitu bosých karmelitek v Drastech, které ve spolupráci s dobrovolníky proměňují nevyužitý dvůr v zelené místo pro setkávání. To nejsou jen projekty – to jsou reálné příklady, jak může vypadat skutečná změna.
Proč se podle vás vyplatí investovat do rozvoje společensti?
Z praktického hlediska se firmám, které mají filantropii jako součást svých hodnot, investice jednoznačně vyplácí – mají loajálnější zaměstnance, lepší reputaci a silnější pozici na trhu práce. Ale to nejdůležitější se nedá úplně změřit čísly. Spolupráce firem, neziskových organizací a místních komunit pomáhá vytvářet silnější, propojenější a odolnější společnost. Společnost, ve které lidé nečekají, až někdo jiný něco vyřeší – ale sami se aktivně zapojují. Právě díky nim se nám všem v Česku lépe žije.
