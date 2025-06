Greta do Gazy nedopluje. Izraelci přiměli loď změnit směr

Loď s Gretou Thunbergovou a dalšími aktivisty mířící k Pásmu Gazy s humanitární pomocí byla přesměrována do Izraele, uvedlo izraelské ministerstvo zahraničí, podle něhož je posádka lodi Madleen v pořádku a z Izraele se dostane zpět domů. Nevládní hnutí Koalice flotily svobody (Freedom Flotilla Coalition, FFC) krátce před tím uvedla, že loď obsadili vojáci, informovala agentura Reuters.

Na palubě lodi byla 12členná posádka, již kromě švédské klimatické aktivistky tvořily například i francouzská europoslankyně palestinského původu Rima Hasanová, která má zákaz vstupu do Izraele, či brazilský aktivista Thiago Ávila. Plachetnice vyplula v neděli z italské Katánie. Svou akcí chtěli aktivisté kromě dodání symbolického množství potravin Palestincům zejména upozornit na katastrofální situaci civilistů na válkou zmítaném území.

„Selfie jachta s celebritami“

„´Selfie jachta´ s ´celebritami´ bezpečně směřuje k břehům Izraele. Předpokládá se, že se pasažéři vrátí do svých zemí,“ uvedla izraelská diplomacie na síti X. Text doprovodila záběry pasažérů v oranžových záchranných vestách, kterým vojáci nabízejí občerstvení. Jediným cílem výpravy bylo podle ministerstva získat mediální publicitu. Množství převážené pomoci nedosáhlo ani objemu jednoho kamionu, zatímco Izrael za poslední dva týdny umožnil do Pásma Gazy projet více než 1200 kamionům, dodal úřad, podle něhož se pomoc z lodi dostane do Gazy obvyklými kanály.

FFC uvedla, že loď se stala obětí útoku izraelské armády a že posádku unesli izraelští vojáci.

Izrael vede proti Hamásu v Pásmu Gazy už 20 měsíců válku v odvetě za jeho teroristický útok na jihu Izraele ze 7. října 2023. Po úplné blokádě humanitární pomoci, která trvala dva a půl měsíce a podle vlády Benjamina Netanjahua měla vyvinout tlak na Hamás, Izrael v druhé polovině května přísun humanitární pomoci částečně obnovil. Podle humanitárních organizací to ale zdaleka nestačí a Pásmu Gazy hrozí hladomor, pokud válka a izraelská blokáda zcela neskončí.

FFC vypravila do Pásma Gazy plavidlo s pomocí už před měsícem, během plavby ho ale ve vodách u Malty zasáhl dronový útok. Loď Conscience, která tehdy vyplula z Tuniska, poničil na přídi, a přestože na palubě vypukl požár, nikdo nezemřel ani nebyl vážně zraněn. FFC obvinila z akce izraelskou armádu. Ta se k tomu podle serveru The Times of Israel tehdy nevyjádřila.

