Lekce z Norska. Socialisté dokážou vyhrávat i v „magafikované" politice. Ubránili i daň z majetku

Lekce z Norska. Socialisté dokážou vyhrávat i v „magafikované“ politice. Ubránili i daň z majetku



Karel Pučelík


Populistická vlna došla až do obvykle klidného a stabilního Osla. Vládní Strana práce i přesto patrně zůstane u moci i další čtyři roky. Nemusela přitom ustupovat doprava, levicový blok vyhrál, i když bránil sociální stát i daň z bohatství.

Norské parlamentní volby vyhrála vládní Strana práce Jonase Gahra Støreho, který od roku 2021 vede menšinový kabinet. Červeno-zelený levicový blok získal těsnou většinu 89 hlasů, přičemž k k většině je potřeba 85.

Ani této bohaté skandinávské zemi se ovšem nevyhnula „magafikace“ politiky, tedy raketový nástup populistické pravice. Té se daří zvláště mezi mladými muži. Pokroková strana skončila druhá, přičemž odsunula z pozice nejsilnější opoziční strany konzervativce z Høyre, které vede někdejší dlouholetá premiérka Erna Solbergová. Modrý pravicový blok získal v novém složení Stortingu 80 křesel.

Volby se konaly uprostřed geopolitických krizí, takže se mluvilo o Ukrajině, Rusku a mezinárodní politice. Diskuse se vedly i o životních nákladech. Jedním z často skloňovaných témat v kampani byla daň z bohatství, kterou na nejmovitější občany Norsko uvaluje jako jedna ze tří zemí Evropy - vedle Španělska a Švýcarska.



„Ani Bezos je nemohl hromadit“. Poslední britskou regionální měnu však zlikvidovaly karty

Money

V britském městečku si po vypuknutí finanční krize vytvořili vlastní platidlo, aby podpořili domácí podniky a zabránili odlivu peněz z jejich regionu. Experiment trval sedmnáct let, podařilo se vytvořit malý finanční ekosystém bez jakékoliv státní instituce. Nyní však s poklesem plateb v hotovosti projekt končí.





Zrušit či ponechat?

V Norsku to přitom není žádný progresivní výmysl poslední doby, do tamějšího daňového mixu patří už od roku 1892. Pro bohaté to však není nijak zvlášť drakonická položka. Vypočítává se jako 1,1 procenta z aktiv a podílů nad 1,76 milionů norských korun (kolem tří a půl milionu korun), přičemž se dají aplikovat různé výjimky zahrnující dluhy a nemovitosti. Do státního rozpočtu daň přinese 34 miliard norských korun, což není zas tak velké terno, ale zároveň to není zanedbatelný příjem.

Více než staletá daň z bohatství nikdy nebyla relevantním volebním tématem, do hledáčku politických stran se dostala až nyní. Populisté z Pokrokové strany by ji rádi zrušili. „Peníze zaplacené na dani z bohatství mohly být použity na vytváření podniků, nových pracovních míst a více inovací,“ uvedla šéfka strany Sylvie Listhaugová.

Umírnění konzervativci z Høyre by ji „jen“ osekali. Po jejich změnách by ale daňový výnos výrazně klesl. Paradoxní je, že někteří miliardáři by dle jejich návrhů nemuseli platit žádné daně. Například dědic velkého podniku SalMar Gustav Magnar Witzøe do státního rozpočtu odvádí stovky milionů korun. Nevykazuje však žádné osobní příjmy, a tak je daň z majetku jedinou platbou do společného banku.

Vládnoucí Strana práce pochopitelně těmto snahám v kampani oponovala – a to i proto, že její konkurenti nevysvětlovali, čím by výpadek ve veřejných financích nahradili. Ministr financí Jens Stoltenberg (jehož návrat do domácí politik značně zlepšil preference socialistů) nicméně přislíbil, že po případných vyhraných volbách nechá jeho strana přezkoumat daňový systém skupinou složenou ze zástupců vládních i opozičních stran.

Poučení z brexitového vývoje. Zastáncům dochází argumenty i podpora. Je to i varování pro nás

Poučení z brexitového vývoje. Zastáncům dochází argumenty i podpora. Je to i varování pro nás

Politika

Brexit svého času vzbuzoval vlny emocí jako málokteré politické téma. Dnes však už nikoho moc nezajímá. Vláda se pokouší o dílčí nápravu, populisté téma pomalu opouštějí a veřejnost by podle průzkumů raději obětovala část suverenity za lepší ekonomiku. Podnikatelé, pěstitelé a potravináři na brexit však jen tak nezapomenou, protože jim dodnes značně ukrajuje z jejich zisků.





Útěk milionářů? Ne tak docela

O dani se psalo i v zahraničních médiích před nedávnem. Po zrušení některých výjimek se totiž rozhodla část movitých Norů zemi „finančně“ opustit – a to včetně jednoho z nejbohatších lidí v zemi Kjella Inge Røkkeho. Nutno však dodat, že zprávy o úprku bohatých jsou poněkud nadsazené. Naopak, společnost je s přerozdělováním bohatství poměrně dobře sžitá. A dosud to fungovalo poměrně dobře. Proto schytal spíše kritiku, že do systému, ze kterého těží není ochoten vkládat svou část.

Bez přerozdělování by si Norové jen těžko mohli dovolit svůj pověstný sociální stát. Nejde přitom jen o spravedlnost, ale také o vhodné podmínky pro byznys. Norsko nabízí klidné a stabilní politické prostředí s poměrně malou nerovností, což je výhodné i pro podnikatele. Ačkoli výběr daně v průběhu vlády socialistů vzrostl, norští bohatí nadále bohatli.

Dobře to shrnul pro The Guardian neurovědec a díky rodinnému majetku a vlastním investicím milionář André Nilsen (a tedy sám plátce daně). „V porovnání s jinými zeměmi je v Norsku snazší zbohatnout. Můžete se svobodně pustit do divokého objevování nápadů, protože máte záchrannou síť, která vás zachytí, když to nevyjde,“ vysvětluje.

Po pondělním výsledku se zdá, žádné velké přehodnocení sociálního i daňového sytému se nekoná. Dosavadní premiér a pravděpodobně i hlava dalšího kabinetu se nechystá využívat konzervativní mimikry. „To je signálem pro Norsko, že sociální demokracie může zvítězit i navzdory pravicové vlně,“ řekl Jonas Gahr Støre při sčítání hlasů.



David Ondráčka: Populisté si připravují půdu a vypouští spekulace, že volby budou ukradené

Názory






David Ondráčka: Voliči Babiše a Okamury by měli slyšet, jak o nich mluví, když se vypnou kamery

Názory





Dalibor Martínek: Jezdit po Praze autem ne. Bydlet, také ne. Tak proč žít v Praze



Dalibor Martínek


Když jedete autem Prahou, ani v září se téměř nikam nedostanete. Obvykle se opravy silnic či mostů soustředily do prázdninových měsíců. S jakýmsi předpokladem, že v létě jsou lidé u moře, takže když se rozkope město, nikomu to moc nebude vadit a každý to pochopí.

Nyní je září, nicméně přes Prahu autem neprojedete. Seznam pokračujících oprav či renovací je nekonečný. Václavské náměstí je jako po bombardování. Ale jakákoliv ulice či náměstí, kam se podíváte, také. Namátkou, Plzeňská, hlavní výpadovka z města na západ. Neprůjezdná. Florenc, kam míří autobusy na centrální nádraží z celé země i z ciziny. Ulice kolem, neprůjezdné. Legerova ulice, tepna automobilové dopravy v Praze kolem Národního muzea, těžko průjezdná. Kvůli budování pofiderní tramvajové trati na Václavské náměstí.

Ať jedete v Praze autem kamkoliv, problém. V městské části Praha 7 se k tomu rovnou přiznali. Nemáme rádi auta. To vzniklo od doby vlády Jana Čižinského, anarchisty pod hlavičkou Praha sobě. Kde byly dva pruhy pro auta, je najednou jenom jeden. A kolony aut. Když vjedete na Prahu 7 dejme tomu z Dejvic, Praha 6, uvítají vás na prahu Korunovační ulice kovové sloupky, které stahují auta do jednoho pruhu. Tisíc let se tam jezdilo ve dvou pruzích.

Aktivisté z tamní radnice zcela zdemolovali dopravu v této části města. Nechali udělat pruh pro cyklisty. Na cyklistu byste tam čekali půl dne. Podobně postupují i v ostatních městských částech i v dalších městech země.

Dalibor Martínek: Ví Okamura něco víc než my? Už si vybírá ministerstva

Názory

Tomio Okamura už si vybírá, která ministerstva po volbách obsadí svými lidmi. Možná je to jen jeho standardní velkohubost. Nebo že by měl nějaké informace, které se k nám ostatním nedostaly?





Ne všichni chtějí jezdit na kole

V Česku je devět milionů registrovaných aut. Ale na některých radnicích si myslí, že všichni chtějí jezdit na kolech. Je celkem pochopitelný název nové strany Petra Macinky, blízkého spolupracovníka konzervativního Václava Klause, Motoristé sobě. Macinka aspiruje do Poslanecké sněmovny a všichni jsou napjatí, zda se mu vstup do sněmovny povede. Čižinský a podobní cyklisté mu v tom značně pomáhají.

Ne každý souzní s pohrobkem Václava Klause. Možná její myšlenky většina lidí ani nesleduje. Ale, všichni jsme motoristy. Tedy, ne politicky, prakticky. Pražský náměstek pro dopravu, odpůrce dopravy Zdeněk Hřib, nyní Pirát, například nechal slavnostně snížit na pražské Ohradě dva pruhy pro auta na jeden, aby na úkor řidičů rozšířil zastávku pro tramvaje. Holedbal se tímto kouskem jako velkým úspěchem. Ráno ani odpoledne tam autem nejezděte, nejde to projet.

Automobilová doprava ve městě čím dál víc vázne. Za vydatného hýkaní progresivních politických uskupení. A ke vzteku normálních občanů, kteří jezdí do práce nebo vozí děti do školky. Přeci jen, silnice ve městech vznikly nejdříve pro koňské povozy, následně pro auta, jestli to někdo zapomněl.

Do toho městská firma TSK, která spravuje ulice či parky a má rozpočet asi sedm miliard korun, rozkopala, co šlo. Čili, doprava po městě ještě horší. Tady by mohlo stěžování na boj politiků s řidiči, občany a voliči, skončit.

Dalibor Martínek: Mzdy dál rychle rostou. Ale ceny také

Názory

Mzdy v Česku vzrostly ve druhém čtvrtletí roku téměř padesát tisíc korun, meziročně je to o 7,8 procenta víc. Statistici se pochlapili a po víc než dvou měsících to konečně spočítali. A protože podle aktuálních dat vzrostla v červenci hodnota nových zakázek v průmyslu meziročně o téměř sedm procent, dá se čekat tlak na další růst mezd.





Bytová výstavba vázne

Má to ovšem ještě jednu rovinu. Zatímco erární firma, která zničila silnice po celém městě, za přispění aktivistických politiků, má miliardy na likvidaci řidičů, obyvatel města, tak něco mnohem podstatnějšího vázne. Výstavba bytů. Tu si řada politických stran vetkla do vínku jako jednu z priorit. Dokonce, hanebně, i Piráti, jejichž Ivan Bartoš zmatlal digitalizaci povolovacího řízení.

Výsledkem je, že Pražané nejen že nemohou po městě jezdit autem, ale ani nemohou pořizovat bydlení. Předvolební sliby jsou liché, nikdo nepostaví tisíce levných nájemních bytů do roka a do dne. Povolovací řízení bude i po volbách trvat deset let. Mladí, kteří na něj čekají, už nebudou tak mladí. OECD k tomu aktuálně vydala novou zprávu. Takže čtěme: Dostupné bydlení v Česku patří podle odborníků z OECD mezi největší společenské výzvy. Podle indexu organizace vzrostly ceny bytů mezi roky 2008 až 2024 o více než třicet procent. Ceny nájmů se za stejné téměř zdvojnásobily.

K řešení dostupnosti bydlení podle OECD nestačí dílčí opatření, je zapotřebí dlouhodobá a koordinovaná strategie, která propojí bytovou politiku s územním plánováním, daňovým systémem i sociálními službami.

Takže si to shrňme. Bydlení nebude, teror občanů města na silnicích bude čím dál tvrdší. Vlastně, kdo by se to té Prahy chtěl stěhovat. Jenže, Praha každým rokem roste o deset tisíc lidí. Roste a zvětšuje se. A stává se vůči svým obyvatelům čím dál nepřátelštější.



Dalibor Martínek: Praha topí peníze na Václavském náměstí. Místo aby zajistila výstavbu bytů

Názory





TikTok posílí dohled nad Českem před volbami. Chce zabránit šíření dezinformací



ČTK


Sociální síť TikTok, kterou v Česku používá každý měsíc 2,4 milionu lidí, zpřísní před říjnovými sněmovními volbami opatření k ochraně integrity voleb. Společnost má globální i lokální týmy, které monitorují obsah související s volbami, a spolupracuje s českými i evropskými partnery na odhalování dezinformací a zvyšování mediální gramotnosti.

Podle manažera komunikace TikTok pro region střední a východní Evropy Piotra Žaczka patří Česko v tomto regionu mezi jeden z nejrychleji rostoucích trhů. Volby a politika se podle firmy staly pro uživatele čím dál více sledovaným tématem, přičemž lidé začínají související informace vyhledávat intenzivněji pár měsíců před volbami.

Závadný obsah je odstraňován 

TikTok tvrdí, že prosazuje zásady komunity a odstraňuje obsah, který porušuje pravidla týkající se integrity voleb a občanských procesů. V první polovině letošního roku bylo podle manažera TikTok pro oblast veřejné politiky a vládních vztahů pro region střední a východní Evropy Lukasze Gablera v Česku 98,8 procenta závadného obsahu odstraněno ještě předtím, než jej uživatelé nahlásili, a 95,7 procenta do 24 hodin. Téměř 78 procent problematických videí nezískalo žádné zhlédnutí.



PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost

Názory

Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.





Pravidla TikToku zahrnují odstraňování dezinformací o volebních procesech, zákaz manipulovaného obsahu včetně výstupů umělé inteligence a povinné označování realistického obsahu vytvořeného umělou inteligencí. Platforma spolupracuje s 12 evropskými fact-checkingovými organizacemi, například s agenturou dpa, portálem Demagog či Thomson Reuters.

Moderaci obsahu zajistí AI

Součástí opatření je také takzvané in-app volební centrum, které uživatelům poskytne ověřené informace. Vyhledávací průvodce se zobrazí při hledání volebních klíčových slov, informační štítky doprovodí videa s volebními hashtagy.

Firma uvádí, že moderaci obsahu zajišťují především systémy umělé inteligence. Pokud umělá inteligence nedokáže rozhodnout, nastupují lidské týmy vyškolené v pravidlech.

Politické účty na platformě nemohou zadávat reklamy, uzavírat placená partnerství ani získávat peníze. TikTok ověřuje jejich autentičnost, aby zabránil vydávání se za politiky.



PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.





Podle zástupců platformy je vzdělávání uživatelů zásadní. „Cílem je upozorňovat na rizika a učit lidi rozlišovat fakta od nepravdivých informací. Posilování mediální gramotnosti je proto označováno za jeden z nejdůležitějších kroků, které chce TikTok v souvislosti s volbami podniknout,“ dodal Gabler.

TikTok je čínská sociální síť, která se zaměřuje na krátká videa a patří mezi nejrychleji rostoucí platformy na světě. Aplikaci vyvinula společnost ByteDance a dnes má přes miliardu aktivních uživatelů měsíčně. Platforma dlouhodobě čelí obavám kvůli ochraně osobních údajů a bezpečnosti dat, které vyplývají z jejího čínského vlastnictví.

