Dalibor Martínek: Ví Okamura něco víc než my? Už si vybírá ministerstva

Tomio Okamura už si vybírá, která ministerstva po volbách obsadí svými lidmi. Možná je to jen jeho standardní velkohubost. Nebo že by měl nějaké informace, které se k nám ostatním nedostaly?
Faktem je, že Fiala s Rakušanem svým slibem u piva, že nepůjdou po volbách s Babišem, lídrovi ANO dost omezili povolební manévrovací prostor. Samozřejmě, výsledky voleb budou až za měsíc, ale ani Babiš nebo třeba Petr Fiala si ještě živého medvěda neporcují.
Nebo se nabízí ještě jedna, ale to už opravdu bláznivá varianta. Že by Okamura šel do vlády s někým jiným než s Babišem.
SPD jde dál
Ale SPD jde dokonce ještě dál. Nejenže si vybírá ministry ve vládě, která ještě neexistuje. On si dokonce diktuje podmínky, za kterých by z vlády vystoupil. Bylo by to na příklad, kdyby vláda respektovala migrační pakt. Okamura také zruší Green Deal či chystané emisní povolenky pro domácnosti. To by ovšem předtím muselo Česko vystoupit z Evropské unie. Ostatně ta je podle strany „nefunkčním projektem.“
Dále jeho partaj zařídí levné a kvalitní potraviny, zlevnění energií a zvýšení dostupnosti bydlení a zdravotnictví. „Zrušíme nepotřebné úřady, zamezíme zvýhodňování zahraničních monopolistických korporací. Plánujeme umožnit masivní výstavbu levných bytů.“
Těžko se všechny tyto fantasmagorie dají považovat za předvolební program. Je to jen krmení pro antisystémovou část voličského spektra. Chce prostě všechny nespokojence a radikály vyluxovat.
Babiš si nějakého partnera pro budoucí vládu bohužel podle průzkumů asi bude vybírat a výběr to není valný, Okamura nebo komunisté. Pánbůh s námi a zlé pryč.
V případě, že by opoziční hnutí ANO po říjnových sněmovních volbách vládlo, vrátilo by ze Sněmovny nynější návrh státního rozpočtu na příští rok kabinetu k přepracování. Na počátku roku 2026 by stát hospodařil v rozpočtovém provizoriu.V televizní Partii na CNN Prima News to uvedla někdejší ministryně financí Alena Schillerová.
První místopředseda favorizovaného ANO Karel Havlíček v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize odhadl, že provizorium by trvalo šest až sedm týdnů. Současný ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v debatě se Schillerovou uvedl, že návrh rozpočtu, jak jej nedávno ministerstvo financí zveřejnilo, je pracovní materiál. Za důležitější než případné provizorium pokládá výši deficitu.
Ministerstvo financí navrhlo vládě rozpočet se schodkem 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard korun. Součástí návrhu rozpočtu je návratná půjčka na stavbu jaderných bloků v Dukovanech 18,3 miliardy korun a obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu 30,7 miliardy korun. Bez těchto mimořádných položek by byl deficit 237 miliard korun.
Schillerová zopakovala, že s rozpočtem, jak je navržený, není možné hospodařit. "Pokud hnutí ANO vyhraje volby, bude sestavovat příští vládu, bude mít v Parlamentu většinu, neumím si představit, že bychom s takovýmto rozpočtem mohli hospodařit. To znamená, ten rozpočet, jakmile bychom získali většinu ve Sněmovně, vrátíme k přepracování," řekla Schillerová. Začátkem roku 2026 by podle ní mohlo být i krátké rozpočtové provizorium, byť, jak podotkla, není jeho příznivcem.
PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost
Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.
Stanjura pokládá rozpočtové provizorium za technickou záležitost, důležitější je podle něho schodek. "Deficit bude zase 500 miliard korun nebo vyšší," reagoval na vystoupení Schillerové v debatě.
Konečný návrh rozpočtu musí koaliční vláda Petra Fialy (ODS) poslat do Sněmovny do konce září. Volby do dolní komory čekají Česko začátkem října. Návrh rozpočtu spadne s koncem nynějšího volebního období takzvaně pod stůl. Patrně ještě nynější kabinet, jenž by měl už vládnout v demisi, by měl návrh rozpočtu znovu poslat nové Sněmovně po jejím ustavení, pravděpodobně v listopadu.
Stanjura a Schillerová se v televizní debatě střetli například kvůli volebnímu programu ANO, jenž by podle ekonomů prohloubil rozpočtový deficit v prvních letech o desítky miliard a v budoucnu až o stovky miliard korun ročně. Schillerová popisovala, že ANO plánuje získat peníze opatřeními na příjmové straně. Mluvila o boji se šedou ekonomikou mimo jiné zavedením nové verze elektronické evidence tržeb, o převodních cenách, o výplatách takzvaně na ruku i o ekonomickém růstu. Poukazovala na to, že loni stát nevybral proti plánu na nosných daních podle ní 35 miliard korun. Stanjura tvrdil, že z nepřiznané ekonomiky lze získat na dani z přidané hodnoty ještě 18 miliard korun za rok. "Paní Schillerová ráda říká, že je chodící kalkulačka, ale ta čísla nesedí," řekl.
Program ANO je rozpočtový armagedon, uvedl Fiala. Strašíte občany, kontroval Babiš
Program ANO pro říjnové sněmovní volby je podle premiéra a šéfa koalice Spolu Petra Fialy (ODS) nezodpovědným populistickým koktejlem, jímž si nejsilnější opoziční hnutí chce koupit voliče za peníze, které nemá. Na síti X Fiala znovu kritizoval sliby ANO v otázce důchodové reformy, boje proti šedé ekonomice, energií či postoje vůči Ukrajině. Lídři ANO, kteří program nazvaný „Pro váš lepší život“ představili tento čtvrtek, kritiku odmítli, podle šéfa hnutí Andreje Babiše premiér jen v panice opakovaně lže a straší občany.
"Díra v DPH se začala zacelovat za našich vlád," argumentovala bývalá ministryně financí. Stanjura se pak pozastavil nad záměrem daňově osvobozeného spropitného, které by podle Schillerové mělo být součástí nového systému EET. "Není to žádný recept na 140 miliard," podotkl. Stanjura dále řekl, že koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) by v příštím volebním období neprosazovala žádné daňové reformy. "Chceme nechat daňový systém takový, jaký je," řekl Stanjura.
Pavel s Fialou jsou v klíčových otázkách zahraniční politiky v jasné shodě, uvedl Hrad
Prezident Petr Pavel s premiérem Petrem Fialou (ODS) konstatovali jasnou shodu v klíčových otázkách zahraniční politiky. Hrad bez dalších podrobností potvrdil, že tématem schůzky byla i situace na Blízkém východě. Podle Fialova vyjádření na síti X je jejich jasná shoda v klíčových otázkách zahraniční politiky, včetně společného přístupu k situaci na Blízkém východě, důležitá nejen z hlediska stability, ale především je to výhoda pro Česko. Prezidenta premiér během hodinu a půl dlouhé schůzky informoval také o nedávných videokonferencích takzvané koalice ochotných k řešení konfliktu na Ukrajině.
Mzdy v Česku vzrostly ve druhém čtvrtletí roku téměř padesát tisíc korun, meziročně je to o 7,8 procenta víc. Statistici se pochlapili a po víc než dvou měsících to konečně spočítali. A protože podle aktuálních dat vzrostla v červenci hodnota nových zakázek v průmyslu meziročně o téměř sedm procent, dá se čekat tlak na další růst mezd.
Platy, tedy příjmy lidí placených erárem, také porostou. O rychlosti růstu se bude jednat před volbami, odbory chtějí sedm procent, Jurečka nabízí pět. Pokud téměř sedm set tisíc sestřiček, úředníků nebo policajtů dostanou pět, řeknou si o víc peněz po volbách u Babiše.
Žádná hitparáda
Nedá se však říct, že by Češi nějak zázračně bohatli. Polovina pracovníků bere jen 41 tisíc korun nebo ještě méně. A dostávat nějakých 1600 euro není v evropském srovnání žádná hitparáda. V Německu je to dva a půl a třikrát více. Čechům to však patrně stačí. Zájezdy k moři jsou vyprodané a útraty v obchodech táhnou českou ekonomiku.
Růst platů a mezd má ovšem ještě další souvislosti. Větší nákupy Čechů vedou ke zdražování. Čili k růstu inflace. Národní banka vnímá rostoucí platy a mzdy jako jeden z velkých inflačních tlaků. Také proto již letos nejspíš nedojde k dalšímu snižování sazeb. A to znamená, že hypotéky již nebudou dál příliš zlevňovat.
S růstem cen bytů a malé bytové výstavbě, kdy v červenci byla zahájena výstavba 2 628 bytů a tento počet meziročně klesl o víc než devět procent, a dokončeno bylo 2 353 bytů, což znamenalo meziroční pokles o víc než třináct procent, je zřejmé, že bydlení bude v Česku čím dál méně dostupné. Navzdory všem velkým předvolebním plánům politiků.
Takže nám sice porostou dál a dál příjmy, ale bydlení si nepořídíme. Lidé půjdou nedobrovolně do nájmů, takže ty také nyní rychle rostou. Je to jako začarovaný kruh.
