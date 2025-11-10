OBRAZEM: Dvorecký most překope pražskou MHD
Na Vltavě v jižní části Prahy vzniká jeden z nejvýznamnějších dopravních projektů posledních let – nový Dvorecký most, který propojí Prahu 4 a Prahu 5 mezi Dvorci a Lihovarem. Stavba, zahájená v roce 2022, má být dokončena na začátku března 2026. Most o délce 361 metrů má pět pilířů, z nichž dva stojí přímo v řece. Stavba bude sloužit tramvajím, autobusům, cyklistům i chodcům, nikoli však automobilům. Nový most kromě jiného také promění jednotlivé tramvajové i autobusové linky.
Hlavním cílem projektu je zlepšit plynulost městské hromadné dopravy a odlehčit přetíženému Barrandovskému mostu, po němž dnes denně projíždějí stovky autobusů. Díky nové spojnici se podle dopravních modelů zkrátí cesta mezi Dvorci a Lihovarem zhruba na polovinu – z šesti na tři minuty. Očekává se, že se tím ušetří cestujícím několik minut při každé jízdě a zlepší spolehlivost spojů mezi Budějovickou a Smíchovským nádražím.
Nový most si vyžádá investici přibližně 1,45 miliardy korun. Stavbaři čelí komplikovaným geologickým podmínkám v okolí Vltavy – kvůli nestabilním jílovitým a písčitým zeminám museli zesílit základy pilířů, což vedlo k mírnému navýšení nákladů oproti původnímu rozpočtu.
FOTOGALERIE: Jak probíhá stavba Dvoreckého mostu
Auta ne
Ačkoli někteří obyvatelé kritizují, že most nebude přístupný pro osobní auta, dopravní studie už dříve prokázaly, že automobilová doprava by v této oblasti výrazně zhoršila plynulost provozu na nábřežích i v přilehlých čtvrtích. Počítalo se s tím, že by po mostě denně projelo až 10 tisíc aut, která by přetížila ulice Na Pankráci, Modřanskou, Strakonickou či Jeremenkovu.
Most tak bude sloužit především městské dopravě. Autobusová linka 118 zkrátí trasu mezi Budějovickou a Smíchovem, doplní ji nová linka 124 spojující Želivského, Vršovice a Brumlovku s druhým břehem. Změny čekají i další linky – vznikne například linka 114 z Kunratic nebo prodloužená 106 z Kačerova.
Nový most bude mít zásadní význam i pro rozvoj tramvajové sítě. Stane se základem tzv. jižní tramvajové tangenty, která má během příští dekády propojit Modřany, Budějovickou a Záběhlice. Po otevření vzniknou dvě nová tramvajová spojení: linka 20 bude jezdit z Modřan přes Smíchov až na Malou Stranu a do Dejvic, zatímco linka 21 propojí Barrandov s Podolím a Vinohrady.
Dvorecký most zároveň zvýší odolnost pražské dopravní sítě – při výlukách na Palackého mostě nebo ve Vyšehradském tunelu zajistí náhradní trasu pro tramvaje i autobusy. Stavba, označovaná svými tvůrci za „sochu položenou přes řeku“, má nejen praktický, ale i estetický význam a stane se novou architektonickou dominantou jižní části města.
Most by se po dokončení měl jmenovat buď Dvorecký, nebo Anežky České. Tyto dva názvy doporučila místopisná komise s tím, že se kloní spíše k názvu Dvorecký. Primátorův náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) naopak preferuje název Anežčin. O pojmenování by podle dřívějších Hřibových vyjádření nakonec mohli rozhodovat Pražané.
