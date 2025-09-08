Dalibor Martínek: Mzdy dál rychle rostou. Ale ceny také

Mzdy v Česku vzrostly ve druhém čtvrtletí roku téměř padesát tisíc korun, meziročně je to o 7,8 procenta víc. Statistici se pochlapili a po víc než dvou měsících to konečně spočítali. A protože podle aktuálních dat vzrostla v červenci hodnota nových zakázek v průmyslu meziročně o téměř sedm procent, dá se čekat tlak na další růst mezd.
Platy, tedy příjmy lidí placených erárem, také porostou. O rychlosti růstu se bude jednat před volbami, odbory chtějí sedm procent, Jurečka nabízí pět. Pokud téměř sedm set tisíc sestřiček, úředníků nebo policajtů dostanou pět, řeknou si o víc peněz po volbách u Babiše.
Žádná hitparáda
Nedá se však říct, že by Češi nějak zázračně bohatli. Polovina pracovníků bere jen 41 tisíc korun nebo ještě méně. A dostávat nějakých 1600 euro není v evropském srovnání žádná hitparáda. V Německu je to dva a půl a třikrát více. Čechům to však patrně stačí. Zájezdy k moři jsou vyprodané a útraty v obchodech táhnou českou ekonomiku.
Růst platů a mezd má ovšem ještě další souvislosti. Větší nákupy Čechů vedou ke zdražování. Čili k růstu inflace. Národní banka vnímá rostoucí platy a mzdy jako jeden z velkých inflačních tlaků. Také proto již letos nejspíš nedojde k dalšímu snižování sazeb. A to znamená, že hypotéky již nebudou dál příliš zlevňovat.
S růstem cen bytů a malé bytové výstavbě, kdy v červenci byla zahájena výstavba 2 628 bytů a tento počet meziročně klesl o víc než devět procent, a dokončeno bylo 2 353 bytů, což znamenalo meziroční pokles o víc než třináct procent, je zřejmé, že bydlení bude v Česku čím dál méně dostupné. Navzdory všem velkým předvolebním plánům politiků.
Takže nám sice porostou dál a dál příjmy, ale bydlení si nepořídíme. Lidé půjdou nedobrovolně do nájmů, takže ty také nyní rychle rostou. Je to jako začarovaný kruh.
Cena zlata k okamžitému dodání poprvé překonala 3600 dolarů (74 835 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Cenu podle agentury Reuters podporují rostoucí očekávání, že americká centrální banka (Fed) na svém měnovém zasedání za dva týdny sníží úrokové sazby v návaznosti na slabé údaje o americké zaměstnanosti z minulého týdne.
„Hlavním faktorem jsou údaje o zaměstnanosti v USA a očekávání, že Fed by mohl v září snížit úrokové sazby o 50 bazických bodů. Je to sice jen malá šance, ale jde o podstatnou změnu oproti situaci před zveřejněním údajů o zaměstnanosti,“ uvedl analytik finančních trhů společnosti Capital.com Kyle Rodda.
Obchodníci nyní podle nástroje FedWatch společnosti CME Group dávají šanci 90 procent tomu, že Fed tento měsíc sníží základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Naděje na snížení úroků až o půl procentního bodu je podle nich deset procent.
„Trh začal do ceny zahrnovat už tři snížení úrokových sazeb americkou centrální bankou ještě do konce roku. Zároveň víkendová data z Číny ukázala rostoucí apetit tamní centrální banky po zlatě,“ sdělil analytik XTB Jiří Tyleček.
„Nižší sazby jsou pro zlato pozitivní a jejich další pokles by v následujících měsících mohl vyhnat jeho cenu až nad 4000 dolarů za unci,“ dodal analytik.
Americká ekonomika v srpnu vytvořila mimo zemědělský sektor zhruba 22 tisíc pracovních míst. Tvorba nových pracovních míst tak zpomalila z červencových 79 tisíc. Míra nezaměstnanosti stoupla o 0,1 procentního bodu na 4,3 procenta, uvedli statistici amerického ministerstva práce.
Míst přibylo méně, než se čekalo. Analytici podle dat společnosti FactSet v průměru očekávali, že ekonomika vytvoří 80 tisíc míst. Oslabování trhu práce je považováno za možný argument pro Fed, aby na zářijovém měnovém zasedání přikročil ke snížení úrokových sazeb.
Čínská centrální banka v srpnu zvyšovala nákupy zlata už desátý měsíc v řadě.
Už pošesté v řadě stoupla průmyslová výroba v Česku, uvedl v pravidelném přehledu Český statistický úřad. Ten dále zveřejnil i výsledky zahraničního obchodu a stavební produkce.
Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 procenta po červnovém zvýšení o 0,2 procenta. Stoupla pošesté po sobě. Meziroční růst táhl automobilový a gumárenský průmysl. Hodnota nových zakázek po červnovém poklesu v červenci meziročně vzrostla. Proti červnu se průmyslová výroba v Česku zvýšila o 0,8 procenta.
Hodnota nových zakázek v běžných cenách v červenci ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 6,6 procenta. Objednávky ze zahraničí se zvýšily o 2,9 procenta, z tuzemska o 13 procent. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 2,9 procenta.
„Růst nových zakázek v průmyslu nejvíce ovlivnila výroba motorových vozidel. Jejich hodnota se v tomto odvětví vlivem nízké srovnávací základny meziročně zvýšila o 15 procent. Významné dlouhodobé zakázky uzavřely podniky vyrábějící ostatní dopravní prostředky a zařízení,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Meziročně ubylo objednávek ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství nebo výrobě strojů a zařízení.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v červenci meziročně snížil o 1,9 procenta. Průměrná mzda pracovníků se proti loňskému červenci zvýšila o pět procent.
Stavební výroba v Česku v červenci meziročně vzrostla o 10,1 procenta. Meziroční růst zaznamenala podeváté v řadě, tempo růstu zpomalilo, v červnu to bylo po revizi o 15,2 procenta. Produkce v pozemním stavitelství v červenci meziročně stoupla o 9,2 procenta a v inženýrském o 11,5 procenta. Meziměsíčně byla stavební výroba vyšší o jedno procento.
Stavební výroba letos meziročně vzrostla v každém měsíci. Dvouciferný meziroční růst evidují statistici potřetí v řadě, v květnu to bylo o 13,6 procenta.
Orientační hodnota staveb, na které bylo v červenci vydáno stavební povolení, dosáhla 54,2 miliardy korun, což bylo meziročně o 37,9 procenta více. „K meziročnímu růstu orientační hodnoty staveb přispělo povolení rekonstrukce velké dopravní stavby v řádu miliard korun. Nicméně i po modelovém odečtení staveb s rozpočty nad miliardu korun by byla orientační hodnota nad úrovní loňského července,“ podotkl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.
V červenci se začalo stavět 2628 bytů, oproti loňskému sedmému měsíci to bylo o 9,2 procenta méně. Počet dokončených bytů klesl meziročně o 13,4 procenta na 2353 bytů.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v červenci meziročně zvýšil o 0,6 procenta, jejich průměrná hrubá měsíční mzda proti loňskému červenci vzrostla o 3,8 procenta.
„Stejně jako loni skončila i letos obchodní bilance poprvé se záporným výsledkem v červenci. Letošní červencová bilance byla ovšem příznivější, zejména díky meziročně vyššímu vývozu motorových vozidel, který vzrostl o více než 12 miliard korun,“ uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová. „Ani odstávky výroby kvůli celozávodním dovoleným neměly vliv na meziroční srovnatelnost výsledku, jelikož převážně spadaly do stejného letního měsíce,“ doplnila.
Meziročně vzrostl vývoz o 4,7 procenta na 375,2 miliardy korun a dovoz se zvýšil o 3,1 procenta na 376,9 miliardy korun. Meziměsíčně po sezonním očištění se snížil vývoz o 4,2 procenta a dovoz o 3,8 procenta. Červenec 2025 měl o jeden pracovní den více než červenec 2024.
Bilance kovodělných výrobků se zhoršila o 5,2 miliardy korun přechodem z aktiva do pasiva. Deficit obchodu u zemědělských produktů se prohloubil o 1,2 miliardy korun, u základních kovů o miliardu korun. Příznivý vliv na zahraniční obchod měl vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 5,1 miliardy korun, s ostatními dopravními prostředky o tři miliardy korun a stroji a zařízeními o 2,3 miliardy korun.
Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v červenci meziročně zvýšil o 2,4 miliardy korun. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 6,5 miliardy korun.
Za prvních sedm měsíců letošního roku dosáhl přebytek obchodní bilance 136,7 miliardy korun, což představovalo meziroční pokles o 9,4 miliardy korun. Od začátku roku stoupl vývoz o 4,5 procenta a dovoz o 5,1 procenta.
ČSÚ zároveň dnes zveřejnil zpřesnění údajů za loňský rok. Podle definitivních údajů za rok 2024 vzrostl meziročně vývoz o pět procent na 4,7 bilionu korun a dovoz o 2,8 procenta na 4,4 bilionu korun. Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila přebytkem 220,5 miliardy korun, který byl o 98 miliard korun vyšší než v roce 2023.
