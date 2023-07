Kandidáti na prezidenta USA: Kdo je kdo a jaké mají šance a názory?

Jeden osmdesátník, jeden téměř osmdesátník, jeden potomek indických rodičů, jeden bývalý viceprezident kandidující proti „svému” bývalému prezidentovi, i kandidát se slavným politickým jménem, ale příznivec konspiračních teorií. Kdo se chce stát prezidentem USA, jaké mají šance a názory?

Primárky před prezidentskými volbami jsou v plném proudu. Zajímavější dění zcela jistě nabídnou republikáni, kde se schyluje k souboji Donalda Trumpa a jeho dědiců i bývalých spolupracovníků. Naopak prezident Joe Biden má demokratickou nominaci takřka jistou – kandidují proti němu slabí soupeři, jako například kontroverzní potomek klanu Kennedyů.

Šance největších kandidátů podle tuzemských sázkových kanceláří (kurz k 29. červnu 2023 vždy ku jedné):

Jméno (strana, post) Tipsport Fortuna SazkaBet Betano Joe Biden (dem., prezident USA) 2,45 2,50 2,50 2,60 Donald Trump (rep., exprezident USA) 3,00 3,10 3,25 3,30 Ron DeSantis (rep., guvernér Floridy) 6,00 5,50 6,25 5,50 Robert F. Kennedy jr. (dem., právník) 15,00 15,00 13,00 12,00 Gavin Newsom (dem., guvernér Kalifornie) 25,00 40,00 14,00 40,00 Michelle Obamová (dem., bývalá první dáma USA) 30,00 30,00 34,00 40,00 Kamala Harrisová (dem., viceprezidentka USA) 33,00 25,00 36,00 30,00 Nikki Haleyová (rep., bývalá guvernérka Jižní Karolíny) 50,00 33,00 46,00 35,00 Tím Scott (rep., senátor za Jižní Karolínu) 50,00 x 51,00 70,00 Petr Buttigieg (dem., ministr dopravy) 65,00 40,00 91,00 35,00 Joe Manchin (dem., senátor za Západní Virginii) 65,00 x 101,00 x Mike Pence (rep., bývalý viceprezident D. Trumpa) 70,00 45,00 61,00 60,00 Vivek Ramaswamy (rep., podnikatel, spisovatel) 80,00 x 101,00 100,00 Mike Pompeo (rep., eministr zahraničí) 85,00 x x x Glenn Youngkin (rep., guvernér Virginie) 90,00 x 67,00 70,00

Republikánská strana

Donald Trump (77)

Donald Trump kandiduje už potřetí. Bývalý prezident je na začátku souboje o prezidentskou nominaci největším favoritem. To potvrzují i průzkumy preferencí, které mu dávají velmi pohodlný náskok až o 30 procentních bodů před největším rivalem.

Donald Trump ČTK

Donald Trump je i po odchodu z Bílého domu a prohraných volbách vedoucí postavou republikánské strany, a to i navzdory tomu, že je proti němu vedeno hned několik soudních sporů.

K vyšetřování jeho podílu na útok na Kapitol z 6. ledna 2021 přibylo odsouzení za sexuální útok a nejnověji obvinění za nedovolené držení tajných dokumentů v Trumpově rezidenci v Mar-al-Lago. Právě toto poslední je podle komentátorů zatím nejvážnějším sporem, který může skončit až čtyřletým vězením.

Zatím se nezdá, že by Trumpovy kriminální i morální pochybení nějak výrazně ovlivňovaly vývoj primárek. Naopak to vypadá, že to bude on, kdo bude udávat jejich tón. Kampaň je ale na začátku a stát se může cokoliv.

Ron DeSantis (44)

Nejvýraznějším Trumpovým protikandidátem je floridský guvernér Ron DeSantis, kterému průzkumy přisuzují více než dvacetiprocentní podporu. Je ale také tím, do kterého se zájemci o republikánskou nominaci nejvíce strefují, protože Trump je pro ně ve většině stále příliš velké sousto.

Ron DeSantis vyčnívá mezi republikánskými kandidáty ČTK

DeSantis má výborný životopis, vystudoval prestižní Yale a Harvard, poté byl vojenským právníkem a účastnil se i zahraničních misí. Politickou kariéru zahájil ve Sněmovně reprezentantů a v roce 2018 se stal guvernérem. V prvních volbách přitom vyhrál o necelé jedno procento, loni na podzim už svého demokratického rivala porazil o více než dvacet procentních bodů. Patřil mezi Trumpovy lidi a oblíbence, ale jejich přátelství je patrně u konce.

DeSantis patří mezi konzervativce a bojovníky proti progresivní „woke“ ideologii. V době covidové krize proslul jako odpůrce plošných lockdownů a povinných roušek. Oproti Trumpovi nabízí uspořádanější program, v několika ohledech více fiskálně konzervativní a pravicovější. V klíčových otázkách a populistické rétorice se však od bývalého prezidenta moc neliší. Oproti Bidenovi má menší zájem o americké angažmá v Evropě, například válku na Ukrajině nazval „územním sporem“.

Mike Pence (64)

Nestává se často, aby by proti prezidentovi vystoupil jeho vlastní viceprezident, jako je tomu v případě Mikea Pence. Bývalý kongresman a poté guvernér státu Indiana v Bílém domě býval Trumpovým loajálním spojencem, ale změnou byl exprezidentův podíl na nepokojích a burcování davů před útokem na Kapitol. „Jsem přesvědčen, že každý, kdo se staví nad ústavu, by nikdy neměl být prezidentem Spojených států,“ řekl při ohlášení kandidatury.

Pence patří k umírněným politikům a mírně vystupuje v úvodu kampaně i vůči Trumpovi. Odmítl ale například potvrdit, že by exprezidenta v případě vítězství v primárkách podpořil. Doufá, že si republikáni „moudře“ vyberou někoho jiného. „Různé doby si žádají různé vedení,“ řekl. Jinak je tradičním republikánem a křesťanským evangelikálem, pro kterého jsou důležité hodnotové otázky. Velmi jasně konzervativně se projevuje například v tématech kolem rodiny ochrany nenarozených dětí.

Nikki Haleyová (51)

Dcera indických imigrantů je jedinou ženou v mezi republikánskými uchazeči. Má za sebou bohatou politickou kariéru, nejdříve zastupovala Jižní Karolínu ve Sněmovně reprezentantů a poté byla dvakrát zvolena guvernérkou tohoto jihozápadního státu. Za vlády Donalda Trumpa působila jako americká vyslankyně u OSN, čímž se také stala prvním členem prezidentské administrativy s indickými kořeny.

Bývalá americká velvyslankyně při OSN a bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová. ČTK

Také Haleyová je s kritikou Trumpa opatrná, dokonce uvažuje, že v případě jeho zvolení a exprezidentova odsouzení by mu udělila milost. „Myslím si, že by pro zemi bylo hrozné, kdyby bývalý prezident seděl roky ve vězení kvůli případu s dokumenty,“ řekla.

Její výhodou je, že primárky v její domácí Jižní Karolíně jsou hned třetí v pořadí. Pokud by se jí podařilo uspět, mohlo by jí to katapultovat mezi přední kandidáty, mezi kterými aktuálně není. Nevýhodou je zase omezený rozpočet její kampaně.

Chris Christie (60)

Z dosavadního výčtu uchazečů jistým způsobem vystupuje někdejší guvernér státu New Jersey Chris Christie. Zatímco většina se snaží nabídnout voličům ukázněnější verzi Trumpa, Christie má opačnou taktiku a od začátku je nejhlasitějším kritikem bývalého prezidenta.

Christie se o nominaci ucházel již před rokem 2016. Po svém neúspěchu podpořil Trumpa, jemuž pomáhal i před volbami o čtyři roky později, připravoval ho například na televizní debaty s Joem Bidenem. Po Trumpově výrocích o „ukradených volbách“ se ale od něho odvrátil a dnes je jedním z jeho nejostřejších odpůrců. Nemá však ve straně příliš dobrou pozici, oblibu a vliv.

Tim Scott (57)

Bez šance není ani senátor z Jižní Karolíny Tim Scott. Pro Evropany méně známý politik je umírněný republikán, který nezastává tak radikální stanoviska jako Trump nebo DeSantis, naopak sází na pozitivní vize. „Žijeme v zemi příležitostí. Žijeme v zemi, kde je naprosto možné, aby dítě vyrůstající v chudobě, v neúplné rodině, v malém bytě, jednoho dne sloužilo v Kongresu a možná i v Bílém domě,“ řekl v úvodu kampaně.

Výhodou Scotta také je, že patří k nejúspěšnějším republikánským fundraiserům, a tak největším problémem jeho kampaně určitě nebude nedostatek peněz. Je však ze stejného státu jako Haleyová, se kterou tak budou soutěžit o hlasy.

Asa Hutchinson (72)

Do bojů se pustil i do letoška guvernér Arkansasu, který označil opětovnou nominaci Trumpa za nejhorší variantu. Bylo by ale překvapením, kdyby bývalý kongresman, který měl například v roce 1998 na starosti impeachement Billa Clintona, do voleb nějak výrazně zasáhl.

Francis Suarez (45)

Zatím jako jeden z posledních oznámil kandidaturu starosta Miami Francis Suarez, o kterém se dříve hovořilo jako o viceprezidentském kandidátovi Nikki Haleyové. Suarez je jako jediný z předních uchazečů o nominaci potomek přistěhovalců z latinské Ameriky, konkrétně z Kuby.

Zajímavostí je, že Suarezova pozice starosty Miami vlastně z velké části ceremoniální prací na částečný úvazek. Suarez je jinak příznivec kryptoměn, navrhoval dokonce, že by mohl dostávat výplatu v bitcoinech.

Méně známí kandidáti

O nominaci se uchází i další méně známí republikáni, kteří však mají minimální šanci na výraznější výsledek. Není ani jisté, zda se dostanou do nejsledovanějších debat. Mezi nimi jsou například guvernér Severní Dakoty Doug Bordum, konzervativní moderátor Larry Elder, podnikatel Joe Perry nebo investor Vivek Ramaswany.

Demokratická strana

Joe Biden (80)

Prezident, bývalý viceprezident Barracka Obamy a dlouholetý senátor z Delaware Joe Biden usiluje o druhý mandát s tím, že chce dokončit rozdělanou práci. Na pozici viceprezidenta s ním opět kandiduje Kamala Harrisová.

Joe Biden, americký prezident ČTK

Biden je favoritem je i přesto, že ve straně nemá zrovna oslnivou podporu. Lepší varianta ale není na stole. Radost mohou mít partneři v zahraničí. Například pro evropské špičky se Biden, který se nestraní aktivní zahraniční politiky a podpory Ukrajiny, ukázal jako velmi dobrý spojenec.

Marianne Williamsonová (70)

Aktivistka a duchovní vůdkyně, která v osmdesátých letech založila neziskovou organizaci Project Angel Food, která poskytovala jídlo vážně nemocným lidem. Je také autorkou řady „self help“ knih a proslula jako „duchovní poradkyně“ populární moderátorky Oprah Winfreyové, v jejíž show se objevovala.

V minulosti neúspěšně kandidovala do Kongresu a také v prezidentských volbách před čtyřmi lety. Brzy však vypadla a poté podpořila levicového senátora Bernieho Sanderse. Zaměřuje se na sociální témata, jako je dostupné zdravotnictví a školství nebo podpora menšin.

Robert F. Kennedy jr. (69)

Syn Bobbyho Kenndedyho a synovec prezidenta Johna F. Kennedyho je kandidát s prominentním jménem. Na rozdíl od svých předchůdců ho ale nelze považovat za relevantního kandidáta, který by měl šanci oslovit velkou část Demokratické strany a potažmo i americké společnosti, protože je hlasatelem řady konspiračních teorií.

Kennedy vešel ve známost jako environmentální právník, po roce 2000 ale začal být odpůrcem očkování a anti-vax aktivistou. Hájil například vědecky nepodloženou teorii o souvislosti meziočkováním a dětským autismem. Samozřejmě protestoval samozřejmě i proti vakcínám proti COVID-19.

Jak se volí americký prezident

1. Primárky

Primárky neboli primární volby jsou prvním krokem ke zvolení stranického kandidáta. Narozdíl od většiny zemí, kde nominují své prezidentské kandidáty samy strany, ve Spojených státech vybírají svého favorita stoupenci politické strany z několika kandidátů. Primárky začínají již v lednu. Po skončení primárních voleb v jednotlivých státech uspořádají politické strany celonárodní volební sjezdy, na nichž oficiálně vyberou svého prezidentského kandidáta.

2. Volební sjezdy

Volební sjezdy patří mezi největších události americké politiky. Prezidentský kandidát si mimo jiné vybere spolukandidáta, který za danou stranu kandiduje na úřad viceprezidenta.

3. Kampaň

Kandidáti nominovaní politickými stranami se poté utkávají ve vlastní prezidentské kampani. Tato fáze je kratší než tvrdá práce v průběhu primárek. Nyní si potřebují kandidáti zajistit celostátní televizní publicitu a obyčejně absolvují tři televizní debaty.

4. Den volby

Americké prezidentské volby se konají vždy v úterý následující po prvním listopadovém pondělku. V roce 2024 se všeobecné volby uskuteční 5. listopadu. Předběžné výsledky jsou známy obvykle 12 hodin po uzavření volebních místností.

5. Volitelé

Po sečtení hlasů přichází na řadu volitelé. Počet volitelů v každém státě odpovídá jeho poměrnému zastoupení v Kongresu. Ten z kandidátů, který získá nejvíce hlasů v každém státě, získá všechny volitele daného státu. Proces výběru sboru volitelů se mezi jednotlivými státy liší, ale většinou politické strany nominují volitele na celostátním stranickém sjezdu nebo hlasováním na zasedání ústředního výboru strany. Prezidenta tedy volí sbor volitelů, nikoli lidové hlasování, ale obě hlasování jsou úzce spjata.

Sbor volitelů má celkem 538 hlasů; kandidát na prezidenta musí získat alespoň 270 (prostou většinu) z nich. Členové sboru volitelů se k hlasování scházejí obvykle v hlavním městě státu v prosinci. Hlasy sboru volitelů jsou pak zaslány do Washingtonu, kde v lednu probíhá jejich sčítání na společné schůzi Kongresu. Nezíská-li žádný kandidát většinu, o prezidentovi rozhodne Sněmovna reprezentantů, přičemž všichni zástupci jednoho státu mají jeden společný hlas.

zdroj: Velvyslanectví USA v ČR