Stanislav Šulc: Berlusconi vytvořil archetyp moderního politika. Učil se u něj Trump i Babiš

Zatímco v politickém testamentu Silvia Berlusconiho mnoho vítězství není, na poli byznysu se mu dařilo náramně. A jedním z posledních mužů, kdo jej v byznysu porazil, se stal Daniel Křetínský. Berlusconiho smrt navíc může otevřít dveře PPF, aby rozšířila své působení na evropské mediální scéně.

V 86 letech zemřel Silvio Berlusconi. Do posledních chvil o něm bylo slyšet, když někde prosákly nějaké zprávy nebo fotky, vypadal stále stejně. Jen víc připomínal voskovou figurínu a jeho aktuální partnerce bylo zase o několik let méně než té předchozí.

A takto to vlastně je v politické kariéře kdysi nejmocnějšího muže Itálie se vším. Nikdy jsme moc nevěděli, co skutečně chce. Poměrně hlasitě dával najevo, co nechce, co se jemu a jeho domnělým voličům nelíbí, proti čemu se vymezuje. Ale říkal to hodně nahlas, vehementně, se zářivým úsměvem. I proto je těžké vytáhnout z paměti jakýkoli hmatatelný dopad jeho politiky na Itálii či Evropu. Snad jen ten, že v reakci na jeho politiku se v zemi dostalo ještě více prostoru politickým extremistům.

Vzor Trumpa i Babiše

Dobře vypadal, byl Ital se vším všudy, dokázal přesvědčit masy, že je jedním z nich a hájí jejich zájmy. Dokonalý populista, který s maskou obyčejného lidového muže ovládal miliardy státního rozpočtu i vlastní, protože byl i velmi úspěšným byznysmenem.

Svou moc stavěl na image, tu budoval ve svých médiích. Pochopil, že kdo je vidět a slyšet, ten má pravdu. Tedy opět: pokud při tom dobře vypadá.

Berlusconi se stal vzorem dokonalého populisty pro 21. století. Jeho cestu napodobili mnozí, včetně těch nejslavnějších: Donalda Trumpa na úrovni světa i Andreje Babiše v našich luzích a hájích.

Ta podobnost je až děsivá. Všechny tři k moci vynesla schopnost akcentovat problémy nejnižších vrstev, aniž by je oni sami pociťovali. A také um identifikovat nepřítele.

Snad jen o fous sympatičtější byl v tom, že se stylizoval do typického Itala hlavně šovinismem a na odiv vystavovaným umem svést i tu největší krásku. To jeho epigoni museli šťourat v ještě temnějších vodách a emocích, aby trefili ten správný tón.

A všichni tři také čelili vyšetřování a soudním procesům.

Kolega Kellnerových i Křetínského

Zatímco na politické úrovni mnoho objektivních úspěchů Silvia Berlusconiho není, na té byznysové určitě ano. Podařilo se mu vybudovat velmi silnou mediální skupinu, do níž spadala řada místních televizí, ale také měl podíl v největších evropských mediálních domech.

Díky tomu se byznysově setkal také s rodinou Kellnerových či Danielem Křetínským, všichni totiž vlastnili podíl ve skupině ProSieben. V ní Berlusconi vlastnil až 30procentní podíl. Je tedy možné, že se právě tyto akcie nyní dostanou na trh. A PPF by určitě mohla navýšit svůj momentálně zhruba desetiprocentní podíl.

S Křetínským se pak Berlusconi potkal i při nedávné bitvě o francouzské vydavatelství Editis. To nakonec skutečně koupil Daniel Křetínský a možná tak byl posledním mužem, který v byznysu porazil Silvia Berlusconiho.