Biden se vyhýbá médiím. Méně tiskových konferencí měli v historii jen Nixon a Reagan

Americký prezident Joe Biden odpovídá na dotazy novinářů méně často než šéfové Bílého domu z předcházejících tří dekád.

Za posledních sto let absolvovali z amerických prezidentů tak málo tiskových konferencí jako on jen Richard Nixon a Ronald Reagan. Napsal to deník The New York Times, který v článku popisuje Bidenovu "záměrnou strategii" vyhýbání se médiím.

Praxi současného prezidenta a jeho týmu ukázaly i poslední dny. Když Biden minulý týden čtyři dny pobýval v Severním Irsku a v Irsku, nevystavil se otázkám novinářů ani po setkání s britským premiérem Rishim Sunakem, ani po jednání s irským předsedou vlády Leem Varadkarem. Tisková konference se nekonala ani tento čtvrtek, když do Bílého domu zavítal kolumbijský prezident Gustavo Petro.

Podle deníku The New York Times Biden od nástupu do úřadu odpovídal na dotazy médií 54krát. Vzácností jsou v jeho případě nejen vystoupení před skupinou novinářů, ale i klasické rozhovory, při nichž se reportéři či moderátoři mohou snáze doptávat na podrobnosti. Bidenův předchůdce Donald Trump za první dva roky svého úřadování absolvoval 202 rozhovorů, Barack Obama dokonce 275, píše deník The New York Times.

"Osmdesátiletý Biden více než ostatní prezidenti z poslední doby činí kroky s cílem omezovat možnosti novinářů pokládat mu dotazy v případech, kde může uvádět nepřipravené odpovědi a kde se (novináři) mohou doptávat," napsal deník. "Zatímco se připravuje na oznámení snahy o znovuzvolení, které by mohlo přijít už v úterý, urychluje odklon od tradic, které po desetiletí utvářely vztahy s médií," pokračuje článek.

Biden se od zvolení snaží využívat jiné způsoby komunikace s veřejností, než jsou klasické rozhovory či tiskové konference. Píše komentáře, zúčastnil se televizních diskusí s voliči a při nedávném projevu o stavu unie v Kongresu se pustil do konverzace se svými republikánskými oponenty. V posledních měsících také absolvoval několik rozhovorů v uvolněné atmosféře s celebritami, například s herečkou Drew Barrymoreovou.

"Naším konečným cílem je oslovovat Američany, ať už konzumují média kdekoli a jakýmkoli způsobem, nikoli jen skrze tiskový sál a zpravodajská média ve Washingtonu," řekl šéf tiskového oddělení Bílého domu Ben LaBolt. Výsledek je však podle kritiků takový, že Biden nezažívá tolik momentů, kdy se musí zpovídat za svá vyjádření, rozhodnutí a za své činy, uvedl list The New York Times.