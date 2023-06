Portugalská romance končí, život tam se už Američanům tolik nevyplatí

V posledních třech letech bylo Portugalsko zemí zaslíbenou pro americké expaty. Romanci je však konec, napsala agentura Bloomberg. Důvodem je únorové zrušení udělování zlatých víz pro zahraniční experty i prudký růst cen nemovitostí a nájmů.

Mnoho Američanů se v posledních třech covidových letech zamilovalo do Portugalska. Země na Iberském poloostrově nabízela levné nemovitosti, míle krásného mořského pobřeží a úlevu od americké politiky rozdělující národ v době, kdy vzkvétala práce na dálku. Nyní se opět prosadila realita – a líbánky jsou u konce, napsal Bloomberg.

Mnozí z Američanů, kteří nyní Portugalsko opouští, říkají, že život v jihoevropské zemi nesplnil jejich očekávání. Důvodem jsou jazykové bariéry, byrokracie úřadů i náklady na bydlení, které výrazně stouply právě kvůli přílivu zahraničních expatů a investic.

Sbohem, zlatá víza

Země také ztrácí přitažlivost pro nové zájemce o život v Portugalsku poté, co tamní vláda v únoru zrušila program zlatých víz. Výsledkem je snížení počtu cizinců, nejen z USA, kteří chtějí do Portugalska přesídlit. Mezinárodní rezidenční program Get Golden Visa zaznamenal v prvním čtvrtletí 37procentní pokles v počtu dotazů od Američanů na jejich nabízené portugalské programy a 18procentní pokles počtu všech expatů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

„Lidé, kteří se minulou zimu ptali na stěhování do Portugalska, to z větší části neudělali,“ řekl David McNeill, zakladatel poradenské společnosti Expat Empire.

Jde o významnou změnu. Když se během pandemie prosadila revoluce v podobě home office a tedy práce na dálku odkudkoli, Portugalsko lákalo cizince svým programem pro ziskaní rezidenčního statusu a zahraničních investic. Začalo nabízet zlatá víza pro digitální nomády a daňové úlevy v podobě paušální 20procentní daně z příjmu pro profesionály z vybraných oborů po dobu 10 let pobytu a žádnou daň ze zahraničních příjmů expatů.

Počet zahraničních rezidentů v posledních letech proto vzrostl na historické maximum ve výši téměř 700 tisíc a počet Američanů se podle oficiálních statistik mezi lety 2018 a 2022 více než ztrojnásobil na téměř deset tisíc.

Napětí na realitním trhu

Příliv nových obyvatel ale napnul nabídku bydlení v Portugalsku. Ceny domů v roce 2022 vyskočily o 19 procent, což je největší roční narust od roku 1991. A průměrné nájemné loni také prudce vzrostlo, podle realitního webu Idealista se například v Lisabonu meziročně zvýšilo o 43 procent na 1693 eur (asi 40 tisíc korun) měsíčně. To začalo odrazovat cizince, z nichž mnozí si nemohou dovolit vlastní nemovitosti ve svých domovských zemích a hledali levnější možnosti bydlení a života, například po odchodu do důchodu.

Zvýšené ceny na realitním portugalském trhu a nedostupnost bydlení navíc vyvolaly hněv samotných Portugalců, načež vláda v únoru zareagovala právě zrušením programu zlatých víz, aby zpomalila příliv zahraničních peněz a cizinců. Program přitom přinesl od svého spuštění v roce 2012 do státní pokladny sedm miliard eur. Jen v loňském roce bylo Američanům uděleno 216 zlatých víz, čímž podle statistik přistěhovalectví předčili Číňany jako největší příjemci zlatých víz v Portugalsku.

Portugalsko, kam se řada cizinců odstěhovala kvůli nulovým daním na kryptoměny, navíc chystá zdanění digitálních aktiv, pokud je uživatelé drží kratší dobu než rok.

