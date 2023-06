Eliška Hašková Coolidge: Co nám bylo dáno, nezměníme. Vše ostatní ano

Patřila k blízkým spolupracovnicím pěti amerických prezidentů. Pracovala na ministerstvu zahraničí USA. Přitom pochází z Česka, kde v posledních letech zdobí každou akci, na kterou přijde. Eliška Hašková Coolidge byla další hostkou pořadu Eva Talks. „V etiketě je důležité hlavně být dobře upraven. Musíte vědět, co vám sluší a co ne. Na to musíme dbát. Moje babička uměla v jedněch černých šatech zazářit úplně kdekoli,“ říká v rozhovoru s Evou Čerešňákovou žena, která učí etiketu.

Reklama

Nikdy jsem se nepřestala věnovat etice a etiketě, začíná popis své životní cesty Eliška Hašková Coolidge v nejnovější epizodě pořadu Eva Talks, v němž Eva Čerešňáková zpovídá významné osobnosti českého dění.

„Etika a etiketa musí jít dohromady. Etika je sice krásná věc, ale etiketa, to je taková etika v praxi. Dneska se to ukazuje víc a víc. Mladí mají problémy s etikou a projevuje se to právě na té etiketě. Ukazují to i moderní výzkumy, které poukazují na to, že technologie sice pomáhá v mnoha oblastech, ale tím nejdůležitějším stejně zůstává porozumění mezi lidmi,“ připomíná žena, která spolupracovala s pěticí amerických prezidentů.

V současnosti přitom vede kurzy etikety pro ženy, ale třeba také právě pro mladé, a dokonce pro děti.

Lze se změnit

Základem etikety přitom je upravenost. Upravenost chování, oblečení, vlasů, zevnějšku. To ji naučila už její babička, která byla pro Elišku Haškovou Coolidge největší inspirací. V jedněch černých šatech prý dokázala okouzlit jakoukoli společnost. Jak to dokázala? Dbala na sebe.

„Nikdo nezměníme to, co nám bylo dáno. Ale já věřím, že to, co nám bylo dáno, představuje pouhých deset procent. Zbylých devadesát procent závisí na tom, jak s tím naložíme, jak se snažíme,“ připomíná Eliška Hašková Coolidge.

Podívejte se na celou epizodu, v níž se mimo jiné dozvíte, jaké oblečení byste si rozhodně neměli vzít na pracovní pohovor nebo proč je lepší jednobarevné oblečení než divoké vzory.

Další díly pořadu Eva Talks:

video Iveta Fabešová: Byla jsem příliš naivní a důvěřivá Newstream TV Iveta Fabešová je úspěšnou podnikatelkou a jednou z nejlepších cukrářek v Česku. Svůj byznys ale musela budovat hned nadvakrát. Před třemi lety jí síť čtyř kaváren s ročními obraty v desítkách milionů korun ze dne na den odcizil její dnes již exmanžel. Nevzdala to a nedlouho na to otevřela cukrárnu ve Werichově vile v samotném srdci pražské Kampy. Eva Čerešňáková Přečíst článek

video Marketing je jako sval, musí se neustále cvičit, říká šéfka reklamky Newstream TV Iva Welker působí v reklamním světě přes dvacet let. A pořád ji její práce baví. „Reklama spojuje osobní invenci a kreativitu, to se mi na tom líbí. Každý den je díky tomu jiný. Správný marketér se za běhu učí stále něčemu novému,“ prozrazuje v dalším díle pořadu Eva Talks na Newstream TV Iva Welker, ředitelka české pobočky mezinárodní kreativní agentury VMLY&R. Eva Čerešňáková Přečíst článek