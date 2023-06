Drahota, štěnice v hotelu a Trumpův duch. Zahraniční turisté ztrácejí zájem o Ameriku

Spojené státy pozbývají nejen kvůli vysokým cenám atraktivity pro cizince. Evropané raději vyrazí do Egypta, Spojených arabských emirátů nebo Thajska. Málokdo se dnes na zimu chystá na Floridu.

Tomu, že Spojené státy lákají stále méně turistů ze zahraničí, se nelze divit. Obtížně by se totiž hledala destinace, kde za hodně peněz dostanete tak málo muziky. Dvouhvězdičkový hotel za sedm tisíc na noc? Tak „lákavé“ nabídce se odolává snadno.

Ještě v roce 2015 tvořili cizinci ve Spojených státech 13,7 procent turistů, o tři roky později to bylo 11,7 procent a pro letošek se počítá pouze s 10,4 procenty. Jak vidno, zahraniční turisté tam tvoří značnou menšinu. Stále však jde o vysoké miliardy dolarů. V posledním předcovidovém roce 2019 cizinci ve Spojených státech utratili 181 miliard dolarů, tedy zhruba čtyři biliony korun, a proto americkým lídrům není jedno, zda turisté ze zahraničí dorazí či nikoliv.

Vidět to na vlastní oči

U řady Čechů, dalších Evropanů a pravděpodobně i obyvatel zbytku světa zůstává nadále zakořeněná jakási touha na vlastní oči vidět slavná americká města, která znají z filmů a seriálů. A co si budeme nalhávat, americký filmařský průmysl si na rozdíl od Spojených států jako takových své výsadní celosvětové postavení drží i nadále. Na to ale většinou stačí jediná návštěva.

Například vím o řadě známých, kteří minulý měsíc vyrazili do New Yorku. Nikdo z nich se ale nevrátil s tím, že příští rok tam pojede zase, protože tam toho za své koruny hodně pořídí. Spíš naopak. Většina Čechů se vrací rozčarovaná, že oběd ve fastfoodu vyjde na 300 až 400 korun. A co jste čekali, chtělo by se odvětit.

Efekt Trump

Nejde ale jen o drahotu, negativně se na zájmu cizinců o Spojené státy podepisují i další faktory. Nezanedbatelné škody nadělal bývalý prezident Donald Trump. Od nemála Evropanů jsem ještě před pár lety slýchával, že do Spojených států nepojedou, dokud bude Trump prezidentem.

Patrné to bylo u Němců, kteří mezi lety 2012 a 2019 klesli z třetího na šesté místo žebříčku nejpočetnější zahraničních návštěvníků Spojených států. Řadu turistů od cesty odradí také nepříjemné bezpečnostní a kontroly a nepřátelský přístup imigračních pracovníků.

Napálená Florida

Samostatnou kapitolou je takzvaný slunečný stát, tedy Florida. Ta z příjmů z turismu žije více než jiné státy a v poslední době se vydala na politicky velmi konzervativní cestu. Stačí připomenout omezení potratů a uvolnění pravidel pro držení a nošení střelných zbraní.

Však také ve svém okolí sleduji, že málokdo mluví o tom, že se v na zimu chystá na Floridu. Ještě před deseti, patnácti lety to bylo vcelku běžné. Českým turistům možná více než zákaz potratů ale vadí všudypřítomná drahota. Sehnat v sezóně na turisty oblíbených místech hotel bez štěnic za méně než 10 tisíc korun na noc je nadlidský výkon.

Američtí politici mohou dělat, co chtějí, aby zlepšili image své země v zahraničí. Pokud ale neudělají něco s vysokou cenovou hladinou a nafouklými maržemi hotelů, restaurací a dalších podniků v turistickém odvětví, pak úbytek zahraniční návštěvníků nezastaví.

