Německo a Japonsko mají problém. Investoři ztrácejí zájem o jejich dluh. A ten se zdražuje
Bývaly to země, o jejichž dluhy se investoři tradičně prali. Japonské a německé dluhopisy dlouhodobě patřily k nejžádanějším na světě, protože byly synonymem stability. A díky tomu tyto země za svůj dluh mohly platit velmi nízké úroky. Situace se ale mění. A následky mohou být velmi vážné.
Prázdninové měsíce jsou pro japonskou a německou vládu poměrně nepříjemné. Obě se totiž musely začít potýkat se situací, na niž historicky nebyly příliš zvyklé – investoři neměli příliš velký zájem o dlouhodobé, konkrétně 30leté dluhopisy těchto zemí.
V důsledku toho výnosy z nich podstatně narostly a v případě obou zemí překročily hranici 3,2 procenta. Pro Německo to představuje návrat do let 2010 a 2011, kdy eurozóně hrozil krach, pro Japonsko to je dokonce rekordní úroveň, když srpnová data překonala předchozí rekord z července (zatím o jednu setinu).
Oběma zemím se tak výrazně prodražuje zadlužování, což je zejména pro Německo nepříjemné. Největší evropská ekonomika se totiž chystá porušit dluhovou brzdu kvůli investicím do infrastruktury a obrany. To je ostatně i jeden z důvodů, proč úroky německých bondů rostou.
Návrat do krizových let
Nicméně není to důvod jediný. Přetrvávajícím problémem je nepříliš dobrý výkon evropské, a tedy zejména německé ekonomiky a jejího klíčového sektoru – průmyslu. Investoři také stále méně věří, že nová německá vláda dokáže přijít s dostatečně razantním řešením.
Když se tyto faktory sečtou, výsledkem je klesající zájem investorů o německý dluh.
„Dobré ráno z Německa, kde rostoucí náklady na dluh začínají být stále citelnější. Vláda musela zaplatit 3,28 procenta, aby prodala další 30leté dluhopisy, což je nejvyšší výnos od roku 2011. Poptávka byla slabá: poměr poptávky k nabídce dosáhl pouhých 1,03,“ uvedl na síti X Holger Zschäpitz, burzovní analytik Die Welt.
[[Twitter status: https://twitter.com/Schuldensuehner/status/1958122043045769432]]
Bylo to přitom Německo, které ještě v roce 2019 prodávalo 30leté dluhopisy se záporným výnosem. Tedy investoři de facto platili německé vládě za to, že jim prodá dluhopisy.
Japonská inflace je problém
Důvody za růstem výnosů japonských dluhopisů jsou částečně odlišné. Podle agentury Bloomberg je klíčovým důvodem rostoucí inflace. Japonsko se totiž po dekádách deflace přehoupla do fáze růstu inflace, jejíž tempo překonává očekávání. V červenci dosáhla 3,1 procenta, což je sice o dvě desetiny méně než v červnu, ale stále výrazně na dvouprocentním cíle japonské centrální banky.
Investoři se navíc obávají toho, že stávající vláda se pokusí fiskálně výrazněji působit na ekonomiku. Důvodem je nepříliš dobrý výsledek vládnoucích stran v nedávných volbách do části horní komory.
Poptávka po japonském dluhu tak podle Bloombergu částečně klesá. Nicméně zároveň zejména někteří institucionální investoři typu penzijních fondů japonským dluhopisům zatím stále věří.
